Despre 100 de zile de guvernare și cum va arăta următoarea sută

08:50

Reţeaua feroviară românească, în stare critică, este în sala de aşteptare la urgenţe: 70% din şine sunt la limita siguranţei şi au nevoie de reparaţii capitale, dar în acest an au fost tăiaţi 1,36 mld. euro PNRR pentru căile ferate (Ziarul Financiar) - Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele” (Adevărul) - Dosarul Mocioalcă de la DNA. Cum a fost închis cazul cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi (Libertatea) - Noi mărturii din interiorul AUR. „Cunoaște-ți Parlamentul” sau când un internship neplătit este folosit pentru a îndoctrina tineri și pentru a-i folosi în „războaiele” lui George Simion (PressOne)