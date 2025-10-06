Preţul unui bitcoin astăzi, luni 6 octombrie 2025
ObservatorNews, 6 octombrie 2025 08:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 6 octombrie 2025.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
08:30
Cum încearcă cabanierii din Gorj să atragă turişti străini. Au reuşit ceea ce statul nu poate de 35 de ani # ObservatorNews
Atracțiile turistice din Gorj au început să fie promovate și peste hotare. Din dorința de a pune județul pe harta destinațiilor internaționale, câțiva cabanieri au mers pe cont propriu la târguri de turism din mai multe țări, pentru a atrage vizitatori străini. Scopul acestei inițiative este de a forma o legătură strânsă cu agenții de turism, ca astfel să fie create pachete de turism pentru oamenii care vor să viziteze stațiunea Rânca și zona Gorjului.
08:30
Volodimir Zelenski critică dur Occidentul, pentru că "alege să tacă" în faţa atacurilor ruseşti. Declaraţiile liderului ucrainean vin după atacul masiv cu drone şi rachete asupra ţării, soldat cu şase morţi. În tot acest timp, Vladimir Putin ameninţă din nou Statele Unite să nu trimită rachete Tomahawk Kievului pentru că asta, spune preşedintele Rusiei, ar distruge relaţia Moscovei cu Washingtonul.
08:30
Ambuteiaj de 2 km pe A3, după un carambol cu trei mașini în Voluntari. Traficul, restricționat pe o bandă # ObservatorNews
Trafic îngreunat, luni dimineață, pe Autostrada A3 București - Ploiești, în zona Voluntari. Trei mașini au fost implicate într-un accident la kilometrul 13, pe sensul spre Capitală, potrivit Mediafax. Deși nu s-au înregistrat victime, banda a treia este blocată, iar coloana formată pe șosea depășește doi kilometri.
Acum 30 minute
08:20
Roțile unui camion s-au desprins pe A1, în mers. Trei mașini avariate, trafic blocat spre București # ObservatorNews
Momente de panică pe autostrada A1 București–Pitești, luni dimineață. Roțile unui camion s-au desprins în mers, la kilometrul 94, în zona localității Căteasca, județul Argeș. Trei vehicule au fost avariate după impact, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Traficul spre Capitală este serios îngreunat, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua, potrivit Mediafax.
08:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 6 octombrie 2025.
08:20
Sorin Oprescu va fi audiat azi, pentru prima oară, după ce a fost reţinut în parcarea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamndat la 10 ani şi 8 luni de închisoare într-un dosar de corupţie, va fi însă greu de extrădat. Procedura este una de lungă durată, iar starea lui de sănătate va cântări foarte mult în decizia justiţiei elene.
08:10
Volodimir Zelenski spune din nou că ar putea renunța la al doilea mandat, dar declarația sa trece aproape neobservată în Ucraina. Opoziția o consideră o manevră electorală, iar critici din cercurile politice și civile acuză presiuni, dosare politice și tentative de control asupra justiției anticorupție. În spatele vorbelor despre pace, se conturează tot mai clar un joc dur de putere.
Acum o oră
08:00
"O idee bună", spune Trump despre propunerea lui Putin de prelungire a Tratatului New START # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate "pare o idee bună", scrie Reuters.
08:00
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 6 octombrie 2025. Au scăzut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 6 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
07:50
Pacient izolat în "salonul groazei" la Psihiatrie. Pereți crăpați și condiții inumane, la spitalul din Severin # ObservatorNews
Imagini şocante surprinse în secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin.
07:40
Horoscop 7 octombrie 2025. Relațiile cer răbdare, sinceritate și deschidere emoțională. Tonul blând, gesturile simple și comunicarea sinceră pot transforma chiar și micile tensiuni în ocazii de apropiere.
Acum 2 ore
07:30
6 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 octombrie de-a lungul timpului.
07:30
Luni, 6 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Toma, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 12 ore
23:10
Două tinere au furat haine dintr-un mall din București și au bătut vânzătoarele. Momentul, filmat # ObservatorNews
Două tinere au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din București și au agresat angajatele care au încercat să le oprească. Femeile le-au lovit cu pumnii și picioarele și le-au tras de păr, fiind ajutate și de o a treia persoană. Scenele violente s-au petrecut într-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei.
21:40
Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de "răspunsuri reale": Putin pur şi simplu râde de tăcerea Vestului # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, duminică, lipsa de "răspunsuri reale" din partea Occidentului, în urma unui nou atac al Rusiei cu drone şi rachete, scrie dpa, citată de Agerpres.
21:20
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: "Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat" # ObservatorNews
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicușor Dan privind activitatea instituției. Procurorul susține că DNA a avut rezultate importante în ultimii doi ani, instrumentând dosare complexe și de rezonanță publică, care au vizat politicieni și oficiali de rang înalt, "indiferent de coloratura politică".
21:00
Emoţii la Jubileul Migranţilor de la Roma. Papa Leon: Trebuie să alegem pe cine slujim, pe Dumnezeu sau banii # ObservatorNews
Momente emoţionante la Roma, unde a avut loc Jubileul Migranţilor. Peste 10.000 de credincioşi, între care şi români, au umplut Piaţa Sfântul Petru pentru a asculta sfaturile Suveranului Pontif. Acesta a binecuvântat oamenii, pe care i-a îndemnat să aleagă între Dumnezeu şi bani. După aproape 60 de ani, Leon a fost primul Papă care a condus formalităţile de învestire a unei gărzi militare.
20:40
De la Mercedesul Armatei la prima Dacie. "Socialistele Oraşului", o călătorie în timp pentru pasionaţii auto # ObservatorNews
Un colț din Capitală s-a întors în timp, în acest weekend. În parcarea din faţa Bibliotecii Naţionale, "Socialistele Oraşului", zeci de mașini românești și străine, din perioada comunistă, au readus la viață povești uitate. Expoziția a arătat și diferențele dintre clasele sociale ale vremii: limuzinele de protocol cu care se plimbau liderii contrastează cu banalele Dacii pentru care oamenii de rând aşteptau ani de zile.
20:40
Curtea Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor din Republica Moldova. Cum arată noul legislativ # ObservatorNews
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a declarat valabile rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După centralizarea voturilor, partidul pro-european PAS a obținut majoritatea în noul legislativ, cu 55 de mandate din cele 101. Hotărârea urmează să fie transmisă Curții Constituționale, care va confirma oficial scrutinul și mandatele noilor deputați, potrivit News.ro.
20:20
Ţara în care tinerii români visează să meargă la facultate. Ce oferă în comparaţie cu România # ObservatorNews
Facultăţile din străinătate au venit la vânătoare de studenţi români. Şi pentru că situaţia economică a mai tăiat din avântul de plecare departe de casă a tinerei generaţii, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ de peste hotare oferă studii fără taxe de şcolarizare sau burse consistente. Cea mai căutată destinaţie este Olanda.
20:20
Cât costă să-ți faci cafeaua perfectă acasă. Românii investesc mii de euro în espressoare și boabe premium # ObservatorNews
Pe fondul creșterii prețurilor, tot mai mulți români devin barista la ei acasă - adică își prepară cafea de specialitate singuri. Aparatele de espresso, râșnițele și metodele alternative de preparare devin tot mai populare, iar boabele sunt alese cu mare grijă din ţări cu tradiţie.
20:10
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială # ObservatorNews
O doctoriţă a murit tragic pe o şosea din Bihor, în timpul furtunii. Femeia se îndrepta cu fratele ei spre casa de vacanţă, moment în care a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un copac. În maşină, poliţiştii au găsit şi sume importante de bani. Medicul a fost acuzat de luare de mită în formă continuată în urmă cu 10 ani, dar faptele s-au prescris anul trecut. Anchetatorii nu au putut să-i confişte suma de 2,4 milioane de lei găsită în timpul percheziţiei din 2015, chiar dacă femeia nu i-a putut justifica.
20:00
Partidul de guvernământ a câştigat alegerile locale din Georgia. Mii de oameni au protestat în stradă # ObservatorNews
Partidul Visul Georgian, aflat la putere, a câștigat alegerile locale din Georgia, potrivit rezultatelor oficiale. Mii de oameni au protestat în stradă acuzând guvernul de orientare pro-rusă și falsificarea votului, anunţă Mediafax.
20:00
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" # ObservatorNews
Nicuşor Dan își schimbă consilierii. Potrivit unor surse, în echipa președintelui vor avea loc modificări chiar de săptămâna viitoare. De luna viitoare, Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidențial și coordonator al Cancelariei Președintelui, și Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe afaceri europene, își vor părăsi funcțiile.
19:40
Băiețelul de 3 ani, sfâşiat de o haită de maidanezi în Mărăşeşti, plecase de acasă fără să anunţe # ObservatorNews
Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă să abandoneze animale. Cazul ne-a fost sesizat pe Fii Observator.
Acum 24 ore
19:30
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022 # ObservatorNews
Sorin Oprescu va fi audiat mâine, pentru prima oară, după ce a fost reţinut în parcarea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamndat la 10 ani şi 8 luni de închisoare într-un dosar de corupţie, va fi însă greu de extrădat. Procedura este una de lungă durată, iar starea lui de sănătate va cântări foarte mult în decizia justiţiei elene.
19:20
Filmul cursei mortale din Neamț. Au băut, s-au urcat în mașină și s-au răsturnat: un mort şi două fete rănite # ObservatorNews
Tragedie pe şosea în Neamţ! Un băiat de 21 de ani a murit, iar două adolescente gemene de 15 ani au fost rănite într-un accident provocat de un şofer băut. Tânărul de la volan a pierdut controlul maşinii, s-a izbit de un autoturism parcat şi s-a răsturnat. În impact, una dintre fete a fost aruncată din maşină. Cu toţii petrecuseră în club, iar în autoturism poliţiştii au găsit mai multe sticle de băutură.
19:00
După o pauză de peste cinci ani, legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată. începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzaliznytsia va introduce o rută feroviară zilnică între Kiev și București, a anunțat Ministerul Comunităților, Teritoriilor și Dezvoltării Infrastructurii al Ucrainei, potrivit Mediafax.
19:00
Mașină făcută bucăți de tren la o trecere de cale ferată din Suceava. Victima, încarcerată # ObservatorNews
Un bărbat a fost rănit grav, duminică, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Trei Movile, județul Suceava. Victima, care a suferit multiple traumatisme, a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri dintre fiarele autoturismului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
18:20
A început formarea primului parlament post-Assad din Siria. Procesul, criticat pentru lipsa de democraţie # ObservatorNews
Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad. Procesul este intens criticat pentru lipsa de democrație, o treime dintre viitorii membri fiind numiți de președintele interimar Ahmad al-Shareh, potrivit Agerpres.
18:20
Vremea de mâine, 6 octombrie. Cer înnorat, ploi și temperaturi sub normalul perioadei # ObservatorNews
Vremea se menține rece și mohorâtă pe 6 octombrie, cu ploi extinse în mare parte din țară și temperaturi sub normalul perioadei, mai ales în centrul și nordul României. În sud și est, precipitațiile vor fi mai intense, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
18:10
Partidul de guvernământ a câştigat alegerile parlamentare din Georgia. Mii de oameni au protestat în stradă # ObservatorNews
Partidul Visul Georgian, aflat la putere, a câștigat alegerile locale din Georgia, potrivit rezultatelor oficiale. Mii de oameni au protestat în stradă acuzând guvernul de orientare pro-rusă și falsificarea votului, anunţă Mediafax.
18:10
Câştigătorul alegerilor parlamentare din Cehia provoacă tensiuni în Uniune: Ucraina nu e pregătită pentru UE # ObservatorNews
Andrej Babis, fost premier ceh și lider al partidului ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană. De asemenea, Babis a spus că NATO ar trebui să se ocupe de iniţiativele legate de înarmarea Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.
17:50
Un băiat de 16 ani a convins investitorii din Silicon Valley să-i ofere 1 milion $ pentru proiectul său AI # ObservatorNews
Toby Brown, un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, a reușit să obțină o investiție de 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială, Beem. Deși s-a considerat mereu un elev mediocru, tânărul spune că pasiunea, curiozitatea și încrederea în propria viziune i-au schimbat complet destinul.
17:10
Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu al statului Singapore. McLaren, campioană la constructori # ObservatorNews
Cursa Marelui Premiu din Singapore a fost câştigată de pilotul Mercedes George Russell, care a plecat din pole position. Cursa Marelui Premiu la Singapore a avut loc duminică, 5 octombrie şi a putut fi urmărită în direct pe Antena 1 şi în AntenaPlay.
17:10
Două tinere au furat haine dintr-un mall din București și au bătut vânzătoarele. Momentul, filmat # ObservatorNews
Două tinere au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din București și au agresat angajatele care au încercat să le oprească. Femeile le-au lovit cu pumnii și picioarele și le-au tras de păr, fiind ajutate și de o a treia persoană. Scenele violente s-au petrecut într-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei.
17:00
Un băiat de 16 ani a convins investitorii din Silicon Valley să-i ofere 1 milion $ pentru un proiectul său AI # ObservatorNews
Toby Brown, un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, a reușit să obțină o investiție de 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială, Beem. Deși s-a considerat mereu un elev mediocru, tânărul spune că pasiunea, curiozitatea și încrederea în propria viziune i-au schimbat complet destinul.
16:40
Credeau că amendează un şofer beat. Surpriza avută de poliţiştii americani în timpul verificărilor de rutină # ObservatorNews
Autorităţile din nordul Californiei au avut parte de o surpriză de proporţii atunci când au oprit un taxi Waymo care făcuse o întoarcere ilegală chiar în faţa lor. Poliţiştii se aşteptau să fie un incident ca oricare altul şi să fie vorba doar de un şofer beat, însă au rămas şocaţi când au descoperit că la volan nu se afla nimeni.
16:30
Mulţi români au avut, măcar o dată înainte de Revoluţie, o Dacia 1300. Iar unii au iubit-o atât de tare, încât au păstrat-o şi au transformat-o, peste ani, în bijuterie. Cele mai frumoase modele sunt expuse acum în parcarea Bibliotecii Naţionale.
16:20
Kim Jong Un declară război chirurgiei estetice. Femeile cu implanturi mamare riscă să ajungă în lagăr # ObservatorNews
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a lansat o campanie de amploare împotriva femeilor care își fac intervenții estetice, în special implanturi mamare, considerându-le "manifestări capitaliste decadente". Medicii și femeile suspectate riscă pedepse dure, inclusiv trimiterea în lagăre de muncă, potrivit presei internaționale.
16:10
Proiect: Românii care muncesc noaptea vor decide dacă vor mai mulţi bani sau mai mult timp liber # ObservatorNews
Veşti bune pentru românii care muncesc în ture de noapte. Un proiect de lege propune ca ei să-şi aleagă singuri bonusul: fie un program mai bun, fie un salariu mai mare.
15:50
Copilul de 3 ani ucis de câini, victima ignoraţei. Primarul dă vina pe localnici: "Mulţi sunt câinii lor" # ObservatorNews
Un copil de trei ani a fost găsit mort, într-un canal, în oraşul Mărăşeşti, din Vrancea. Ucis, arată primele date din anchetă, de o haită de câini. Părinţii spun că s-ar fi furişat afară din curte, fără ca ei să îşi dea seama. Iar zona, confirmă şi localnicii, e un pericol de ani de zile din cauza animalor fără stăpân. Sesizări s-ar fi făcut de-a lungul timpului, dar fără vreo soluţie concretă. Autorităţile au şi ele, în schimb, varianta lor.
15:50
Putin avertizează că va rupe relațiile cu SUA dacă Washingtonul livrează rachete Tomahawk Ucrainei # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin, a declarat că relațiile dintre Washington și Moscova ar fi distruse dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Reacția vine după ce Volodimir Zelenski le-ar fi cerut americanilor rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi inclusiv Moscova, scrie Ukrainska Pravda.
15:30
Viktor Orban: Existența Ucrainei e în interesul Ungariei, dar nu ar trebui să intre în UE # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia este o chestiune de interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, liderul maghiar continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar.
15:10
Imagini inedite la Constanţa: un curajos, surprins făcând baie în Marea Neagră la doar 13 grade Celsius # ObservatorNews
Un temerar a înfruntat temperatura scăzută a apei la Constanţa. El a fost surprins înotând în Marea Neagră în dreptul plajei Modern.
15:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 5 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 5 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.
14:30
POLITICO: Planul lui Donald Trump pentru Gaza ar putea funcţiona, cu sau fără Hamas # ObservatorNews
Nahal Toosi, corespondentă principală pe afaceri externe la POLITICO, analizează șansele reale ale controversatului plan de pace propus de Donald Trump pentru Gaza, într-un moment în care speranțele pentru încheierea războiului dintre Israel și Hamas încep, timid, să reînvie.
14:10
Românii sunt tot mai pasionaţi de echitaţie. Şi, chiar dacă nu avem, cel puțin momentan, competiții recunoscute la nivel internaţional, avem show-uri care țin publicul cu sufletul la gură. Un astfel de spectacol are loc la Căpușu Mare, în județul Cluj, unde atmosfera este una de sărbătoare.
13:50
Asia Express, diseară de la 20.00. Mara Bănică și Serghei Mizil pornesc alături de un pomeranian # ObservatorNews
Duminică seara, de la 20:00, Antena 1 difuzează primul episod al etapei a 5-a din Asia Express – Drumul Eroilor, o etapă cu totul aparte, mult așteptată de către telespectatori.
13:40
Intenţiona Sorin Oprescu să părăsească Grecia? Care sunt paşii pentru extrădarea fostului primar al Capitalei # ObservatorNews
Sorin Oprescu a fost reţinut, din nou, de poliţiştii eleni, de data aceasta pe aeroportului din Salonic. Autorităţile elene încearcă să afle dacă fostul primar al Capitalei intenţiona să părăsească Grecia pentru a evita extrădarea. Tribunalul București l-a condamnat în 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.