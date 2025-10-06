Primul dispozitiv dezvoltat de OpenAI ar putea întârzia. Sunt probleme legate de vocea şi de ”manierele” asistentului AI

23:30

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că, ”în mod cavaleresc”, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să îl susţină pe premierul Ilie Bolojan, dar că din punct de vedere pragmatic este mai bine să nu fie partenerul lui Bolojan. Băsescu consideră că Nicuşor Dan trebuie să găsească resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată şi problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. În ceea ce priveşte rotativa guvernamentală, fostul preşedinte speră ca aceasta să nu aibă loc, argumentând că nu trebuie pus Guvern PSD, ”pentru că ăştia au năravul ăsta prost, când se văd cu prim-ministru se bagă în Trezorerie şi nu mai ies de acolo până nu termină toţi banii şi îndatorează neam de neamul nostru”.