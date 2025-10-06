„Legea Irina”, votată în Carolina de Nord după uciderea unei tinere ucrainence, va interzice eliberarea fără cauțiune pentru infracțiuni violente și recidiviști

21:10

Faptul că Ucraina este între Rusia și Ungaria este în interesul Budapestei, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu. „Lucrul bun este că există un teritoriu între Ungaria și Rusia care acum se numește Ucraina. Este un interes strategic al Ungariei că Ucraina există. Nu este un punct de vedere geopolitic… Ci din punctul […]