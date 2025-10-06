FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale

17:30

Obișnuiești să îți usuci hainele pe calorifer iarna? Acest aspect, spun unii dintre specialiști, nu ar fi unul potrivit, deoarece ar putea declanșa anumite probleme de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce pericol se ascunde în spatele acestui gest. În timpul sezonului rece, multe dintre persoanele care locuiesc la bloc aleg să își usuce […]