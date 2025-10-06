Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan

Cotidianul de Hunedoara, 6 octombrie 2025 08:20

Traian Băsescu nu ezită să-i dea sfaturi lui Nicușor Dan legate de activitatea prezidențială și-l avertizează legat de PSD: Au un nărav prost [...] The post Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
08:40
Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase Cotidianul de Hunedoara
La categoria I, se înregistrează un report uriaș, după ce niciun jucător nu a ghicit cele șase numere norocoase. [...] The post Report uriaș la 6/49. Vezi numerele norocoase appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
08:20
Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu nu ezită să-i dea sfaturi lui Nicușor Dan legate de activitatea prezidențială și-l avertizează legat de PSD: Au un nărav prost [...] The post Învățăturile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:10
Săptămâna Premiilor Nobel Cotidianul de Hunedoara
Fiecare premiu are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câştigătorii primesc și [...] The post Săptămâna Premiilor Nobel appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Donald Trump, blocat de un judecător Cotidianul de Hunedoara
Un judecător a blocat temporar încercările preşedintelui american Donald Trump de a trimite toată Garda Naţională la [...] The post Donald Trump, blocat de un judecător appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Horoscop: Zodia care se desparte de partener Cotidianul de Hunedoara
Săptămână plină pentru reprezentanții mai multor zodii. Unii se despart, alții își schimbă jobul. Tu cum ești? [...] The post Horoscop: Zodia care se desparte de partener appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:20
Dacia reinventează mașina electrică: Hipster Concept   Cotidianul de Hunedoara
Noul model se concentrează pe esențial, promițând să redefinească ideea de mobilitate urbană accesibilă. [...] The post Dacia reinventează mașina electrică: Hipster Concept   appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:10
Un nou ciclon aduce în România frig, ploi și ninsori Cotidianul de Hunedoara
Sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece [...] The post Un nou ciclon aduce în România frig, ploi și ninsori appeared first on Cotidianul RO.
06:10
FCSB-Craiova, mai mult decât un derby Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cele mai așteptate derby-uri ale etapei a 12-a din SuperLigă, FCSB vs Universitatea Craiova, s-a terminat cu [...] The post FCSB-Craiova, mai mult decât un derby appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Întoarcerea primarului risipitor Cotidianul de Hunedoara
Întoarcerea primarului risipitor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Întoarcerea primarului risipitor, Andografia zilei, [...] The post Întoarcerea primarului risipitor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:20
Fostul premier Boc în lacrimi Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier Emil Boc este în lacrimi după decesul mamei sale. Prezența surpriză la slujba de înmormântare [...] The post Fostul premier Boc în lacrimi appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza Cotidianul de Hunedoara
Un sfert de milion de oameni au ieșit în stradă la Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului [...] The post Amsterdam: Sute de mii de oameni în stradă pentru Gaza appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Nicușor își mărește echipa și Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan pare că ține cont de critici. Admonestat,  dar și sfătuit în același timp pentru că nu-și face o echipă zdravănă de consilieri, Nicușor Dan s-a conformat. [...] The post Nicușor își mărește echipa și appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Codin Maticiuc, aniversare în spital Cotidianul de Hunedoara
Cu toate că nu trece prin cele mai fericite momente, din cauza situației delicate în care se află mama sa, Codin nu uită [...] The post Codin Maticiuc, aniversare în spital appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Mircea Lucescu, insultat în direct Cotidianul de Hunedoara
Așa ceva nu s-a mai văzut! Fost patron al unei echipe cunoscute l-a insultat în direct pe Mircea Lucescu. [...] The post Mircea Lucescu, insultat în direct appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Presa greacă după reținerea lui Oprescu la Salonic Cotidianul de Hunedoara
Presa greacă: Prezența Laurei Codruța Kovesi la Atena și retorica sa persistentă împotriva corupției s-au întâlnit cu operațiunea de arestare a lui Oprescu [...] The post Presa greacă după reținerea lui Oprescu la Salonic appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă Cotidianul de Hunedoara
Din dorința de a ieși din tiparul clasic al gogonelelor murate sau al castraveților în oțet, vă prezentăm o rețetă mai deosebită [...] The post Rețete: Salată de gogonele pentru iarnă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ducesa de Sussex, singură la Paris Cotidianul de Hunedoara
Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Ducesa de Sussex a mers singură la Paris. Ce a căutat acolo și unde a fost zărită? [...] The post Ducesa de Sussex, singură la Paris appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video) Cotidianul de Hunedoara
George Buricea, selecționerul României și antrenorul bănățenilor, este protagonistul unui moment absolut șocant pentru care trebuie să dea socoteală [...] The post Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video) appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Reținute după ce au agresat vânzătoare Cotidianul de Hunedoara
Două femei au fost reţinute după ce au furat dintr-un magazin și le-au lovit pe angajatele care încercau să recupereze bunurile. [...] The post Reținute după ce au agresat vânzătoare appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Schimbări în transportul public din cauza unui derby Cotidianul de Hunedoara
STB anunță măsuri suplimentare de transport pentru meciul de fotbal dintre FCSB și Universitatea Craiova. [...] The post Schimbări în transportul public din cauza unui derby appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Moldova, mai aproape de UE Cotidianul de Hunedoara
Moldova poate face pași mari către aderarea la UE după ce un europarlamentar român a inițiat un demers în acest sens [...] The post Moldova, mai aproape de UE appeared first on Cotidianul RO.
13:30
CFR Călători fără bani de salarii Cotidianul de Hunedoara
CFR Călători, în pragul colapsului financiar. Nu mai sunt bani pentru plata salariilor din noiembrie și decembrie [...] The post CFR Călători fără bani de salarii appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Alegerile din Cehia. Miliardarul Babis revine Cotidianul de Hunedoara
Analiștii se întreabă dacă politica externă a Cehiei se va schimba mai ales în privința sprijinului pentru Ucraina [...] The post Alegerile din Cehia. Miliardarul Babis revine appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Armand Goşu: operaţiune de manipulare specifică serviciilor Cotidianul de Hunedoara
Armand Goșu: Serviciilor secrete vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor. (...)Se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu. [...] The post Armand Goşu: operaţiune de manipulare specifică serviciilor appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Cel mai important episcop al Angliei, o femeie Cotidianul de Hunedoara
Din postura de Arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally devine lider spiritual aproximativ 85 de milioane de oameni din 165 de țări. [...] The post Cel mai important episcop al Angliei, o femeie appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Trump trimite Garda Națională la Chicago Cotidianul de Hunedoara
Desfășurările de trupe ridică o serie de întrebări deoarece trupele Gărzii Naționale sunt de obicei desfășurate de guvernatorul unui stat [...] The post Trump trimite Garda Națională la Chicago appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Premieră istorică în Japonia Cotidianul de Hunedoara
Premieră istorică în Japonia. Pentru prima dată în istoria modernă a Japoniei, o femeie este pe cale să devină prim-ministru.  [...] The post Premieră istorică în Japonia appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Dolar cu chipul lui Trump Cotidianul de Hunedoara
 Un portret al preşedintelui american ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria SUA [...] The post Dolar cu chipul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
10:30
25 de ani fără Unicul Căpitan Cotidianul de Hunedoara
Dinamo: Au trecut 25 de ani, însă flacăra pe care a purtat-o cu atâta mândrie pe teren arde şi astăzi [...] The post 25 de ani fără Unicul Căpitan appeared first on Cotidianul RO.
10:30
3000 de oameni concediați de Renault Cotidianul de Hunedoara
Măsura face parte dintr-un plan de economii denumit ”Arrow”, care prevede o reducere a personalului [...] The post 3000 de oameni concediați de Renault appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Iar se schimbă vremea Cotidianul de Hunedoara
Un octombrie plin de schimbări din punct de vedere meteorologic. Când frig și ploi, când soare și 20 d grade C [...] The post Iar se schimbă vremea appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:20
Avertisment MAE pentru români Cotidianul de Hunedoara
Capitala dar și alte zone din țară vor fi afectate de fenomene meteo extreme - ploi abundente care ar putea genera inundații și alunecări de teren. [...] The post Avertisment MAE pentru români appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi Cotidianul de Hunedoara
Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulţumiţi, însă nu doar fiindcă nu au strâns cureaua. Motivul (..,) [...] The post Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi appeared first on Cotidianul RO.
4 octombrie 2025
20:20
Greta Thunberg se plânge de tratamentul din Israel Cotidianul de Hunedoara
Greta Thunberg este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila [...] The post Greta Thunberg se plânge de tratamentul din Israel appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Revoltător! Arbitră agresată de părinții unui jucător Cotidianul de Hunedoara
Asemenea comportamente, total neadecvate, nu numai în sport, dar și în relațiile interumane, lasă foarte mult de dorit și ne obligă [...] The post Revoltător! Arbitră agresată de părinții unui jucător appeared first on Cotidianul RO.
19:10
După 24 de ani, alt Hagi marchează în Turcia! Cotidianul de Hunedoara
Sâmbătă, 4 octombrie, este ziua în care, după 24 de ani, un Hagi a marcat gol în prima divizie din Turcia. [...] The post După 24 de ani, alt Hagi marchează în Turcia! appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Sorin Oprescu reținut, în Salonic Cotidianul de Hunedoara
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în Salonic, informează [...] The post Sorin Oprescu reținut, în Salonic appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Diaconescu dezvăluie mai multe decât președintele despre zidul antidronă Cotidianul de Hunedoara
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu dezvăluie mai multe despre proiectul zidului antidronă decât șeful său, Nicușor Dan. Diaconescu explică [...] The post Diaconescu dezvăluie mai multe decât președintele despre zidul antidronă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Mormânt din Valea Regilor, deschis publicului Cotidianul de Hunedoara
Vizitatorii curioși se vor putea bucura în sfârșit de unul dintre cele mai frumoase monumente egiptene din istorie. [...] The post Mormânt din Valea Regilor, deschis publicului appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Noi devieri ale traficului la Piația Unirii Cotidianul de Hunedoara
Se așteaptă haos la Piața Unirii din cauza noilor devieri temporare ale traficului din zonă. Vezi când intră în vigoare și ce variante(...) [...] The post Noi devieri ale traficului la Piația Unirii appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Șeful DNA, surprins neplăcut de ANAF Cotidianul de Hunedoara
Un șef din Finanțele Publice ștergea datorii de zeci de milioane de lei, contra unei mite de zeci de mii de lei. [...] The post Șeful DNA, surprins neplăcut de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
14:30
1000 €/lună pentru pensionari cu o condiție Cotidianul de Hunedoara
Doar 1,7% dintre români au reintrat în piața muncii după ce s-au pensionat. La polul opus se află Estonia, [...] The post 1000 €/lună pentru pensionari cu o condiție appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Nume surpriză la Națională Cotidianul de Hunedoara
Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru partidele împotriva Moldovei (amical) şi Austriei (preliminariile CM 2026). [...] The post Nume surpriză la Națională appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„România nu își permite demisia lui Bolojan“ Cotidianul de Hunedoara
Mircea Abrudean: Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea [...] The post „România nu își permite demisia lui Bolojan“ appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Preşedintele Senatului îl contrazice pe Grindeanu Cotidianul de Hunedoara
 Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar [...] The post Preşedintele Senatului îl contrazice pe Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Zidul dronelor sau noua Cortină de fier din Europa ? Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu declară că România este în discuții pentru crearea unui joint-venture cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare. De data asta, recunoaște că a avut discuții [...] The post Zidul dronelor sau noua Cortină de fier din Europa ? appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O noapte furtunoasă și Soțiile noastre, la mijloc de octombrie Cotidianul de Hunedoara
Toamna poate fi mai frumoasă pentru locuitorii din București, Pitești, Ploiești și Călărași care pot vedea trei spectacole de teatru spumoase [...] The post O noapte furtunoasă și Soțiile noastre, la mijloc de octombrie appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președintele și doamna, împreună la un eveniment Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat aseară la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. [...] The post Președintele și doamna, împreună la un eveniment appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Explozie la Murfatlar Cotidianul de Hunedoara
O explozie s-a produs, sâmbătă dimineaţă, la parterul unui bloc de garsoniere din Murfatlar, din cauza unei acumulări de gaze [...] The post Explozie la Murfatlar appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete Cotidianul de Hunedoara
Dotările din secţia ATI a Spitalului ”Sf. Maria” au devenit motiv de dispută între ministrul Sănătăţii și şeful CJ Iaşi, membri a două partide politice. [...] The post Alexe și Rogobete se ceartă pe chiuvete appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.