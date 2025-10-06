Revine Lăstunul? Dacia mizează pe accesibilitate şi versatilitate: Conceptul Hipster, proiectat în România, marchează întoarcerea la rădăcinile mărcii
Ziarul Financiar, 6 octombrie 2025 08:30
Revine Lăstunul? Dacia mizează pe accesibilitate şi versatilitate: Conceptul Hipster, proiectat în România, marchează întoarcerea la rădăcinile mărcii
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
08:30
Acum 30 minute
08:15
Cu toate că se spunea că nu ne mai putem împrumuta cu deficit bugetar de peste 7% din PIB în 2025, România a reuşit săptămâna trecută să se împrumute de pe pieţele externe cu 4 mld. euro, astfel că suma totală luată prin bonduri externe în acest an ajunge la circa 16 mld. euro # Ziarul Financiar
România a reuşit săptămâna trecută să se împrumute de pe pieţele externe cu 4 mld. euro, de această dată lansând obligaţiuni în euro cu maturităţile pe 7 ani, pe 12 ani şi pe 20 de ani, conform datelor Bloomberg.
Acum o oră
07:45
Cum va arăta platforma de programări la medic, un proiect de 100 mil. euro? Autorităţile promit că în 2026 va fi funcţională. Ce spune Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS # Ziarul Financiar
Platforma de programări online la medic, un proiect comun al Casei de Asigurări de Sănătate şi al Ministerului Sănătăţii, prin care pacienţii vor putea să vadă în timp real unde sunt locuri libere cu bilet de trimitere şi să se programeze pentru investigaţiile necesare, va putea fi folosită începând din 2026, după cum anunţă şefii celor două instituţii menţionate.
Acum 2 ore
07:15
Bursă. Premierul anunţă listări de pachete minoritare fără pierderea controlului. ZF scrie despre această fereastră de oportunitate de câteva luni # Ziarul Financiar
Premierul anunţă listări de pachete minoritare fără pierderea controlului. ZF scrie despre această fereastră de oportunitate de câteva luni. Bolojan: Este o zonă pe care nu am exploatat-o suficient şi trebuie să o declanşăm în perioada imediat următoare. Exemple de listări noi: CEC şi Aeroportul Otopeni
Acum 4 ore
06:15
Maria Niculescu-Aron, director general al Bolt România: Hub-ul de servicii de la Bucureşti a devenit al treilea cel mai mare birou al companiei la nivel global. Sunt aproape 300 de angajaţi în prezent şi continuăm să recrutăm # Ziarul Financiar
Hub-ul de servicii al gigantului estonian Bolt de pe plan local, operat de firma Bolt Services RO, a devenit al treilea birou ca mărime la nivel de grup
Acum 8 ore
01:45
Nimeni nu vrea să se trezească acum cu România în stradă/criză, lucru care poate să devină o problemă financiară şi geopolitică: deficitele bugetare şi datoria publică în creştere au ajuns suficient de mari pentru a deveni interesante pentru marile bănci internaţionale, care vin tot mai des la Bucureşti pentru a finanţa Guvernul # Ziarul Financiar
01:30
Nimeni nu vrea să se trezească cu România în criză, lucru care poate să devină o problemă financiară şi geopolitică: deficitele bugetare şi datoria publică în creştere au ajuns suficient de mari pentru a deveni interesante pentru marile bănci internaţionale, care vin tot mai des la Bucureşti pentru a finanţa Guvernul # Ziarul Financiar
01:00
Deficitele bugetare mari şi datoria publică a României în creştere au ajuns suficient de mari pentru a atrage atenţia marilor bănci internaţionale care vin tot mai des la Bucureşti pentru a finanţa Guvernul. Pentru că necesarul de finanţare al României este din ce în ce mai mare, niciun creditor nu are chef ca România să aibă probleme # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:15
ZF Agropower. Cooperativa Agricolă Plaiuri Întorsurene cu 16 crescători mici de ovine şi bovine trece de la agricultura de subzistenţă la valoare adăugată: cu 1,2 mil. euro din fonduri europene şi 200.000 euro din subvenţii pe păşuni, face un abator în Covasna, gata în decembrie # Ziarul Financiar
La Floroaia, un sat din Întorsura Buzăului (jud. Covasna), 16 crescători de ovine şi bovine şi-au unit forţele într-o cooperativă pentru a trece de la agricultura de subzistenţă la valoare adăugată. Cu 1,4 milioane de euro, bani proveniţi din subvenţii şi fonduri europene, construiesc un abator, care va fi gata în decembrie.
00:15
Andrei Brînzea, C&W Echinox: Piaţa industrială rămâne dinamică, dar are nevoie de terenuri pregătite şi infrastructură pentru acestea # Ziarul Financiar
Piaţa românească de spaţii industriale şi logistice continuă să atragă investiţii, în pofida percepţiei generale de încetinire. „În România încă se mai fac investiţii, contrar tuturor aparenţelor. Ne bucurăm în continuare de o piaţă relativ dinamică, care are şi suişurile şi coborâşurile ei“, a spus Andrei Brînzea, business development land & industrial în cadrul Cushman & Wakefield Echinox în emisiunea „CEC Bank pentru afaceri româneşti“.
00:15
Afaceri de la Zero. Cum au crescut. Ion Neculai, fondatorul proiectului educaţional Eematico, a pus bazele unui after school după ce a ajuns la peste 9.000 de copii cu cursuri de ştiinţă şi creativitate # Ziarul Financiar
Ion Neculai, de profesie arhitect, a pornit proiectul Eematico, prin care şi-a propus să le ofere celor mici experienţe de învăţare bazate pe joacă şi activităţi practice, iar în cei zece ani de activitate a ajuns la peste 9.000 de copii.
00:15
Bursa de Valori Bucureşti are oficial un nou lider: OMV Petrom a depăşit Hidroelectrica şi a încheiat şedinţa de tranzacţionare cu o capitalizare mai mare decât „perla energetică“ din portofoliul statului # Ziarul Financiar
Datele Bursei de Valori arată o evaluare de 54,8 miliarde de lei pentru Petrom, faţă de 54,2 miliarde de lei pentru Hidroelectrica pentru 3 octombrie. Dacă pe 19 septembrie depăşirea se produsese doar pe parcursul şedinţei – intraday –, acum acest lucru este confirmat şi la nivel oficial după închiderea pieţei.
00:15
Urmează joi, 9 octombrie, evenimentul ZF Innovation Summit 2025 - Future Forward, organizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timişoara. „Inovaţia nu se naşte în izolare, ci la intersecţia dintre educaţie, cercetare, business, administraţie şi cultură“ # Ziarul Financiar
Evenimentul, găzduit la Centrul de Conferinţe UPT, aduce în prim-plan ideea că inovaţia nu se naşte în izolare, ci la intersecţia dintre educaţie, cercetare, business, administraţie şi cultură. Timp de o zi, lideri din domeniul tehnologiei, reprezentanţi ai marilor companii, fondatori de start-up-uri, manageri, jurişti, antreprenori, cercetători şi oameni de cultură vor explora modul în care colaborarea poate transforma Timişoara într-un hub european al cercetării aplicate şi al dezvoltării de produse cu valoare adăugată.
00:15
Guvernul Bolojan, la 100 de zile de mandat. Prim-ministrul României: Majorarea taxelor nu a fost o măsură de austeritate, ci o măsură de responsabilitate # Ziarul Financiar
„Măsură de austeritate” sau „măsură de responsabilitate”, pentru consumator este „tot un drac”. Pentru că, în magazine preţurile unor produse au crescut şi cu 50%, în urma majorării TVA de la 19% la 21%, deşi, matematic, nu ar fi trebuit să crească cu mai mult de 2% în urma acestei majorări.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ovidiu Şerdean, IFB Finwest: Investitorii de la BVB sunt optimişti datorită dividendelor peste media europeană, însă fiscalitatea poate schimba tonul pieţei # Ziarul Financiar
Atmosfera pozitivă de la Bursa de Valori Bucureşti se sprijină pe politica de dividende generoasă, care plasează România înaintea multor pieţe mature din Europa.
00:15
Top 30 sectoare de activitate din privat cu cei mai mulţi angajaţi: Comerţul, construcţiile şi transporturile sunt cele trei mari motoare ale angajărilor din privat # Ziarul Financiar
Comerţul, construcţiile şi transporturile au fost principalii angajatori din economia privată, cumulând aproape 678.000 de salariaţi, arată calculele ZF făcute pe baza datelor de la Registrul Comerţului.
00:15
Ce ar însemna pentru industria alimentară zece companii româneşti cu afaceri de 500 de milioane de euro? # Ziarul Financiar
Industria alimentară românească reuşeşte să reunească peste 14.000 de companii care au generat împreună în 2024 o cifră de afaceri de 16,5 miliarde de euro, conform datelor de la Registrul Comerţului.
00:15
Cum a ajuns România unul dintre principalii furnizori de frigidere, maşini de spălat şi espressoare pentru UE? Exporturi de 1,4 mld. euro poziţionează piaţa locală ca hub de producţie de electrocasnice # Ziarul Financiar
România a exportat către Uniunea Europeană în 2024 electrocasnice mari şi mici în valoare de aproape 1,4 mld. euro, valoare ce a poziţionat-o pe locul opt în lume între furnizorii de frigidere, maşini de spălat, aspiratoare sau espressoare pentru continentul european, arată datele de la APPLiA, asociaţia producătorilor de profil de pe Bătrânul Continent.
00:15
Deşi se spunea că România nu se mai poate împrumuta cu deficit bugetar de peste 7% din PIB în 2025, pieţele externe ne-au împrumutat cu 4 mld. euro # Ziarul Financiar
România a reuşit săptămâna trecută să se împrumute de pe pieţele externe cu 4 mld. euro, de această dată lansând obligaţiuni în euro cu maturităţile pe 7 ani, pe 12 ani şi pe 20 de ani, conform datelor Bloomberg.
00:15
Cu toată revoluţia energiei verzi, companiile Big Oil sunt încrezătoare în viitorul lor şi al petrolului şi gazelor naturale. Warren Buffett a pariat pe sector. După el s-au luat şi alţi investitori # Ziarul Financiar
Berkshire Hathaway a sprijinit în trecut expansiunea alimentată cu datorii spre statutul de gigant al petrolului a Occidental Petroleum. Acum, vehiculul de investiţii al legendarului investitor Warren Buffett vrea să sară din nou în ajutorul companiei, urmărind să cumpere de la aceasta subsidiara OxyChem pentru aproape 10 miliarde de dolari. Astfel, Oracolul din Omaha va pune mâna pe una dintre cele mai mari afaceri petrochimice din SUA.
00:15
Dedeman cumpără la Piteşti terenul pe care a funcţionat unul dintre primele hipermarketuri autohtone. Vânzătorul este Iulian Nica, proprietarul Supermarket La Cocoş, cel mai puternic retailer alimentar cu capital autohton # Ziarul Financiar
Retailerul de bricolaj Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială românească, a cumpărat în Piteşti terenul pe care a funcţionat anterior hipermarketul PIC – un concept local care a ajuns în faliment acum mai bine de 15 ani, arată sursele ZF. Vânzătorul acestui teren este proprietarul Supermarket La Cocoş, cel mai puternic retailer alimentar cu capital autohton, mai relevă datele Ziarului Financiar.
00:15
Cât cântăreşte producţia de bere în economie? Peste trei miliarde de euro contribuţie anuală la PIB, atât cât să susţină şi alte sectoare, de la agricultură până la transporturi # Ziarul Financiar
Berea reprezintă unul dintre puţinele sectoare care reuşesc să-şi menţină importanţa în economie, în ciuda faptului că a avut de suferit, mai mult decât altele, din cauza pandemiei, a creşterilor repetate de costuri şi a lipsei de predictibiliate fiscală.
00:15
Maria Niculescu-Aron, director general al Bolt România: Hub-ul de servicii de la Bucureşti a devenit al treilea cel mai mare birou al companiei la nivel global. Sunt aproape 300 de angajaţi în prezent şi continuăm să recrutăm # Ziarul Financiar
Hub-ul de servicii al gigantului estonian Bolt de pe plan local, operat de firma Bolt Services RO, a devenit al treilea birou ca mărime la nivel de grup, având în total aproape 300 de angajaţi, dintre care 100 de specialişti lucrează pe zona de tehnologie, dezvoltând soluţii pentru monitorizarea traficului în timp real pentru produsele digitale Bolt – aplicaţia de ride-hailing şi aplicaţia pentru comenzi de mâncare (Bolt Food), precum şi sisteme de verificare a identităţii utilizate în aplicaţiile sale. Compania mai are hub-uri tech şi în oraşul mamă - Tallinn, dar şi în Berlin şi Varşovia.
00:15
Avertismentul guvernatorului BNR Mugur Isărescu: Presiunile, inclusiv cele fiscale şi cele legate de încetinirea creşterii PIB, pun la încercare nu doar bugetele naţionale, ci şi coeziunea proiectului european şi capacitatea sa de a răspunde colectiv # Ziarul Financiar
O provocare adiacentă cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană, pe lângă tensiunile comerciale, este încetinirea creşterii economice, fiind în acelaşi timp chemată să îşi intensifice angajamentele faţă de cheltuielile pentru apărare. Această dublă provocare pune o presiune suplimentară asupra finanţelor publice, deoarece guvernele trebuie să echilibreze necesitatea disciplinei fiscale cu imperativul asigurării securităţii şi stabilităţii.
00:15
În pofida unei economii în stagnare, Bursa românească are anul acesta a doua cea mai bună performanţă din Europa dacă luăm în calcul dividendele atribuite investitorilor. BVB a ignorat zgomotul politic şi a urcat în primele nouă luni ale anului cu 28%, una dintre cele mai bune evoluţii din Europa # Ziarul Financiar
5 octombrie 2025
23:15
Cum merge piaţa echipamentelor pentru logistică şi depozitare? Cum merge economia văzută prin intermediul vânzărilor de echipamente intralogistice? Urmăriţi ZF Live luni, 06 octombrie, ora 12.30, cu Vali Nechita, director naţional, vânzări utilaje şi echipamente intralogistice, Util SPC # Ziarul Financiar
23:00
22:45
Din Asia, până în Africa şi America de Sud, genZ, generaţia care nu mai are răbdare, se află în prima linie a unui val de proteste antiguvernamentale # Ziarul Financiar
Generaţia Z, prima generaţie care a crescut în era internetului, se află în prima linie a protestelor anti-guvernamentale din mai multe ţări din Asia, Africa şi America de Sud. Madagascar şi Maroc sunt ultimele ţări afectate de aceste mişcări conduse de tineri, care folosesc instrumente digitale pentru a-şi comunica furia faţă de corupţie şi serviciile sociale subfinanţate, notează France24.
22:45
22:45
FCSB a învins Universitatea Craiova cu 1-0 pe Arena Naţională, după un penalty transformat de Tănase # Ziarul Financiar
FCSB s-a impus cu 1-0 în derby-ul etapei a 12-a din Superliga, împotriva Universităţii Craiova, unicul gol al meciului fiind marcat de Florin Tănase din penalty, în minutul 39.
22:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Mihai Boldijar şi Christian von Albrichtsfeld sunt doi ingineri care au contribuit la industrializarea şi internaţionalizarea României. Pentru asta se cade să le mulţumim # Ziarul Financiar
Scriu aceste câteva rânduri în calitate de consilier onorific al Premierului Ilie Bolojan, un premier care crede în industrializare şi internaţionalizare - am avut prea puţini premieri care să creadă în industrializare şi internaţionalizare.
22:15
20:00
Acum 24 ore
19:15
17:45
17:30
15:15
13:15
12:45
Bitcoin a spart un nou maxim istoric după închiderea guvernului din SUA, care a generat un val de apetit de risc pentru investitori şi a dus la o nouă explozie pe piaţa crypto. Bitcoin se tranzacţiona duminică la petse 125.000 de dolari. ”Multe active, inclusiv acţiuni, aur şi chiar obiecte de colecţie precum cardurile Pokémon, ating maxime istorice” # Ziarul Financiar
12:30
Ce faci când îţi intră salariul? Pe ce dai prima oară bani? Ce ar trebui să faci ca să ai grijă de tine din viitor # Ziarul Financiar
La 20 de ani sigur ieşi la cafea cu gaşca să puneţi la cale următoarea vacanţă şi, sigur, o faceţi din timp pentru că e nevoie să economisiţi ceva până când vă urcaţi în următorul avion. Gândul economisirii pentru pensie e poate prea îndepărtat acum pentru tine ca să îl iei în serios, dar cum ar fi să priveşti lucrurile puţin altfel?
12:30
12:15
11:45
11:30
11:30
10:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.