O femeie de 83 de ani din Dolj a fost violată de un bărbat de 50 de ani. Agresorul a fost arestat
ObservatorNews, 6 octombrie 2025 10:00
Un bărbat de 50 de ani din județul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o femeie de 83 de ani, pe care ar fi constrâns-o să întrețină relații sexuale cu el, informează News.ro.
• • •
Acum 5 minute
10:10
Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € # ObservatorNews
Un bărbat de 45 de ani, cetăţean român, a fost arestat în apropiere de Milano, după ce ar fi modificat contorul electric pentru a evita plata energiei timp de aproape un deceniu. Prejudiciul adus companiei de electricitate a fost estimat la peste 26.000 de euro.
10:10
7 octombrie, Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 7 octombrie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 15 minute
10:00
Cum a ajuns Occidentul să închidă ochii în faţa atrocităţilor comise de Israel - The Guardian # ObservatorNews
Avocata palestiniană Diana Buttu, fost consilier al echipei de negociere a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, denunță eșecurile comunității internaționale în fața distrugerii Gazei și a perpetuării ocupației israeliene. După un sfert de secol implicată în procesul de pace, Buttu spune că lumea continuă să repete aceleași greșeli, oferind Israelului puterea de a decide viitorul palestinienilor.
10:00
Telescopul Spațial James Webb a surprins opt exemple spectaculoase de lentilă gravitațională, fenomen prezis de Albert Einstein în urmă cu peste 100 de ani. Imaginile arată cum galaxiile masive curbează spațiul și lumina din jur, dezvăluind structuri cosmice îndepărtate și oferind noi indicii despre evoluția universului.
10:00
Acum 30 minute
09:50
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici # ObservatorNews
Liechtenstein, mic stat european situat în Alpi și unul dintre cele mai bogate din lume, caută muncitori. Sunt disponibile aproape 300 de locuri de muncă pentru spanioli, cu salarii atractive şi de 8.000 de euro, iar unele posturi care oferă cazare gratuită.
Acum o oră
09:40
Un bărbat a tras 100 de gloanțe la întâmplare pe o stradă din Sydney. 20 de răniți, unul în stare gravă # ObservatorNews
Un bărbat de 60 de ani a fost reținut la Sydney, după ce a tras zeci de focuri de armă pe o stradă aglomerată. Douăzeci de persoane au fost rănite, una fiind în stare gravă. Poliția australiană investighează incidentul și a exclus o motivație teroristă sau legături cu activitățile unor bande, relatează AFP, citat de News.ro.
09:30
Emblemă a suprarealismului, "La Magie Noire", scoasă la licitaţie la Paris. Preţul estimat: 7 milioane de euro # ObservatorNews
Pictura "La Magie Noire", realizată de René Magritte și păstrată timp de 90 de ani în familia eroinei Rezistenței franceze Suzanne Spaak, va fi scoasă la vânzare la Sotheby’s Paris. Lucrarea, considerată una dintre cele mai emblematice ale suprarealismului, este estimată la peste 7 milioane de euro.
09:30
SUA acuză Cuba că sprijină războiul Rusiei din Ucraina. Până la 5.000 de cubanezi ar lupta în Ucraina # ObservatorNews
Administrația președintelui Donald Trump a cerut diplomaților americani să facă lobby împotriva unei rezoluții ONU care solicită ridicarea embargoului impus Cubei de mai multe decenii. În sprijinul poziției sale, Washingtonul invocă și informații privind implicarea Cubei în sprijinirea războiului Rusiei din Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat obținut de Reuters, informează News.ro.
09:30
Negocieri pentru încetarea războiului din Gaza: Trump avertizează Hamas va fi distrusă dacă rămâne la putere # ObservatorNews
Hamas riscă să fie complet distrusă dacă nu renunță la putere și la controlul asupra Gazei, a declarat Donald Trump în timp ce încearcă să promoveze planul său de pace. Luni încep, în Egipt, şi negocierile indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.
Acum 2 ore
09:10
Un leopard de Amur, specie pe cale de dispariţie, a ajuns la grădina zoologică Târgu Mureș # ObservatorNews
Grădina zoologică din Târgu Mureş are noi exemplare extrem de valoroase. După ce în primăvară a ajuns tocmai din Ungaria un leopard chinezesc, în urmă cu câteva zile s-a alăturat şi o femelă. Specia pe cale de dispariţie are misiunea de a aduce pe lume urmaşi, iar angajaţii grădinii zoo speră ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În sălbăticie mai sunt doar câteva exemplare.
09:10
Accident teribil la o cursă de raliu din Bulgaria. Un bărbat a murit şi o femeie a fost grav rănită, după ce un pilot nu a reuşit să ducă la bun sfârşit un viraj.
09:10
Reprezentanţii WTA au dat publicităţii, luni, 6 octombrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele prezentate arată că românca Elena Ruxandra Bertea este una dintre revelaţiile săptămânii.
08:50
Scumpiri pe litoralul bulgăresc din 2026. La cât va ajunge un pachet all-inclusive care acum e 550 € # ObservatorNews
Veşti proaste pentru români care petrec vacanţele de vară la bulgari! Concediile vor fi mai scumpe de anul viitor. Concret, cei care vor alege staţiunea Nisipurile de Aur vor scoate din buzunar cu 20% mai mult decât până acum.
08:30
Cum încearcă cabanierii din Gorj să atragă turişti străini. Au reuşit ceea ce statul nu poate de 35 de ani # ObservatorNews
Atracțiile turistice din Gorj au început să fie promovate și peste hotare. Din dorința de a pune județul pe harta destinațiilor internaționale, câțiva cabanieri au mers pe cont propriu la târguri de turism din mai multe țări, pentru a atrage vizitatori străini. Scopul acestei inițiative este de a forma o legătură strânsă cu agenții de turism, ca astfel să fie create pachete de turism pentru oamenii care vor să viziteze stațiunea Rânca și zona Gorjului.
08:30
Volodimir Zelenski critică dur Occidentul, pentru că "alege să tacă" în faţa atacurilor ruseşti. Declaraţiile liderului ucrainean vin după atacul masiv cu drone şi rachete asupra ţării, soldat cu şase morţi. În tot acest timp, Vladimir Putin ameninţă din nou Statele Unite să nu trimită rachete Tomahawk Kievului pentru că asta, spune preşedintele Rusiei, ar distruge relaţia Moscovei cu Washingtonul.
08:30
Ambuteiaj de 2 km pe A3, după un carambol cu trei mașini în Voluntari. Traficul, restricționat pe o bandă # ObservatorNews
Trafic îngreunat, luni dimineață, pe Autostrada A3 București - Ploiești, în zona Voluntari. Trei mașini au fost implicate într-un accident la kilometrul 13, pe sensul spre Capitală, potrivit Mediafax. Deși nu s-au înregistrat victime, banda a treia este blocată, iar coloana formată pe șosea depășește doi kilometri.
08:20
Roțile unui camion s-au desprins pe A1, în mers. Trei mașini avariate, trafic blocat spre București # ObservatorNews
Momente de panică pe autostrada A1 București–Pitești, luni dimineață. Roțile unui camion s-au desprins în mers, la kilometrul 94, în zona localității Căteasca, județul Argeș. Trei vehicule au fost avariate după impact, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Traficul spre Capitală este serios îngreunat, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua, potrivit Mediafax.
08:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 6 octombrie 2025.
08:20
Sorin Oprescu va fi audiat azi, pentru prima oară, după ce a fost reţinut în parcarea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamndat la 10 ani şi 8 luni de închisoare într-un dosar de corupţie, va fi însă greu de extrădat. Procedura este una de lungă durată, iar starea lui de sănătate va cântări foarte mult în decizia justiţiei elene.
Acum 4 ore
08:10
Volodimir Zelenski spune din nou că ar putea renunța la al doilea mandat, dar declarația sa trece aproape neobservată în Ucraina. Opoziția o consideră o manevră electorală, iar critici din cercurile politice și civile acuză presiuni, dosare politice și tentative de control asupra justiției anticorupție. În spatele vorbelor despre pace, se conturează tot mai clar un joc dur de putere.
08:00
"O idee bună", spune Trump despre propunerea lui Putin de prelungire a Tratatului New START # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate "pare o idee bună", scrie Reuters.
08:00
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 6 octombrie 2025. Au scăzut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 6 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
07:50
Pacient izolat în "salonul groazei" la Psihiatrie. Pereți crăpați și condiții inumane, la spitalul din Severin # ObservatorNews
Imagini şocante surprinse în secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Drobeta Turnu Severin.
07:40
Horoscop 7 octombrie 2025. Relațiile cer răbdare, sinceritate și deschidere emoțională. Tonul blând, gesturile simple și comunicarea sinceră pot transforma chiar și micile tensiuni în ocazii de apropiere.
07:30
6 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 octombrie de-a lungul timpului.
07:30
Luni, 6 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Toma, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Acum 12 ore
23:10
Două tinere au furat haine dintr-un mall din București și au bătut vânzătoarele. Momentul, filmat # ObservatorNews
Două tinere au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din București și au agresat angajatele care au încercat să le oprească. Femeile le-au lovit cu pumnii și picioarele și le-au tras de păr, fiind ajutate și de o a treia persoană. Scenele violente s-au petrecut într-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei.
21:40
Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de "răspunsuri reale": Putin pur şi simplu râde de tăcerea Vestului # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat, duminică, lipsa de "răspunsuri reale" din partea Occidentului, în urma unui nou atac al Rusiei cu drone şi rachete, scrie dpa, citată de Agerpres.
21:20
Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: "Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat" # ObservatorNews
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicușor Dan privind activitatea instituției. Procurorul susține că DNA a avut rezultate importante în ultimii doi ani, instrumentând dosare complexe și de rezonanță publică, care au vizat politicieni și oficiali de rang înalt, "indiferent de coloratura politică".
Acum 24 ore
21:00
Emoţii la Jubileul Migranţilor de la Roma. Papa Leon: Trebuie să alegem pe cine slujim, pe Dumnezeu sau banii # ObservatorNews
Momente emoţionante la Roma, unde a avut loc Jubileul Migranţilor. Peste 10.000 de credincioşi, între care şi români, au umplut Piaţa Sfântul Petru pentru a asculta sfaturile Suveranului Pontif. Acesta a binecuvântat oamenii, pe care i-a îndemnat să aleagă între Dumnezeu şi bani. După aproape 60 de ani, Leon a fost primul Papă care a condus formalităţile de învestire a unei gărzi militare.
20:40
De la Mercedesul Armatei la prima Dacie. "Socialistele Oraşului", o călătorie în timp pentru pasionaţii auto # ObservatorNews
Un colț din Capitală s-a întors în timp, în acest weekend. În parcarea din faţa Bibliotecii Naţionale, "Socialistele Oraşului", zeci de mașini românești și străine, din perioada comunistă, au readus la viață povești uitate. Expoziția a arătat și diferențele dintre clasele sociale ale vremii: limuzinele de protocol cu care se plimbau liderii contrastează cu banalele Dacii pentru care oamenii de rând aşteptau ani de zile.
20:40
Curtea Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor din Republica Moldova. Cum arată noul legislativ # ObservatorNews
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a declarat valabile rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. După centralizarea voturilor, partidul pro-european PAS a obținut majoritatea în noul legislativ, cu 55 de mandate din cele 101. Hotărârea urmează să fie transmisă Curții Constituționale, care va confirma oficial scrutinul și mandatele noilor deputați, potrivit News.ro.
20:20
Ţara în care tinerii români visează să meargă la facultate. Ce oferă în comparaţie cu România # ObservatorNews
Facultăţile din străinătate au venit la vânătoare de studenţi români. Şi pentru că situaţia economică a mai tăiat din avântul de plecare departe de casă a tinerei generaţii, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ de peste hotare oferă studii fără taxe de şcolarizare sau burse consistente. Cea mai căutată destinaţie este Olanda.
20:20
Cât costă să-ți faci cafeaua perfectă acasă. Românii investesc mii de euro în espressoare și boabe premium # ObservatorNews
Pe fondul creșterii prețurilor, tot mai mulți români devin barista la ei acasă - adică își prepară cafea de specialitate singuri. Aparatele de espresso, râșnițele și metodele alternative de preparare devin tot mai populare, iar boabele sunt alese cu mare grijă din ţări cu tradiţie.
20:10
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială # ObservatorNews
O doctoriţă a murit tragic pe o şosea din Bihor, în timpul furtunii. Femeia se îndrepta cu fratele ei spre casa de vacanţă, moment în care a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un copac. În maşină, poliţiştii au găsit şi sume importante de bani. Medicul a fost acuzat de luare de mită în formă continuată în urmă cu 10 ani, dar faptele s-au prescris anul trecut. Anchetatorii nu au putut să-i confişte suma de 2,4 milioane de lei găsită în timpul percheziţiei din 2015, chiar dacă femeia nu i-a putut justifica.
20:00
Partidul de guvernământ a câştigat alegerile locale din Georgia. Mii de oameni au protestat în stradă # ObservatorNews
Partidul Visul Georgian, aflat la putere, a câștigat alegerile locale din Georgia, potrivit rezultatelor oficiale. Mii de oameni au protestat în stradă acuzând guvernul de orientare pro-rusă și falsificarea votului, anunţă Mediafax.
20:00
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" # ObservatorNews
Nicuşor Dan își schimbă consilierii. Potrivit unor surse, în echipa președintelui vor avea loc modificări chiar de săptămâna viitoare. De luna viitoare, Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidențial și coordonator al Cancelariei Președintelui, și Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe afaceri europene, își vor părăsi funcțiile.
19:40
Băiețelul de 3 ani, sfâşiat de o haită de maidanezi în Mărăşeşti, plecase de acasă fără să anunţe # ObservatorNews
Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă să abandoneze animale. Cazul ne-a fost sesizat pe Fii Observator.
19:30
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022 # ObservatorNews
Sorin Oprescu va fi audiat mâine, pentru prima oară, după ce a fost reţinut în parcarea aeroportului din Salonic. Fostul primar al Capitalei, condamndat la 10 ani şi 8 luni de închisoare într-un dosar de corupţie, va fi însă greu de extrădat. Procedura este una de lungă durată, iar starea lui de sănătate va cântări foarte mult în decizia justiţiei elene.
19:20
Filmul cursei mortale din Neamț. Au băut, s-au urcat în mașină și s-au răsturnat: un mort şi două fete rănite # ObservatorNews
Tragedie pe şosea în Neamţ! Un băiat de 21 de ani a murit, iar două adolescente gemene de 15 ani au fost rănite într-un accident provocat de un şofer băut. Tânărul de la volan a pierdut controlul maşinii, s-a izbit de un autoturism parcat şi s-a răsturnat. În impact, una dintre fete a fost aruncată din maşină. Cu toţii petrecuseră în club, iar în autoturism poliţiştii au găsit mai multe sticle de băutură.
19:00
După o pauză de peste cinci ani, legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată. începând cu 10 octombrie. Compania Ukrzaliznytsia va introduce o rută feroviară zilnică între Kiev și București, a anunțat Ministerul Comunităților, Teritoriilor și Dezvoltării Infrastructurii al Ucrainei, potrivit Mediafax.
19:00
Mașină făcută bucăți de tren la o trecere de cale ferată din Suceava. Victima, încarcerată # ObservatorNews
Un bărbat a fost rănit grav, duminică, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Trei Movile, județul Suceava. Victima, care a suferit multiple traumatisme, a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri dintre fiarele autoturismului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
18:20
A început formarea primului parlament post-Assad din Siria. Procesul, criticat pentru lipsa de democraţie # ObservatorNews
Comitete locale au început duminică în Siria să desemneze o parte dintre membrii primului parlament al epocii post-Assad. Procesul este intens criticat pentru lipsa de democrație, o treime dintre viitorii membri fiind numiți de președintele interimar Ahmad al-Shareh, potrivit Agerpres.
18:20
Vremea de mâine, 6 octombrie. Cer înnorat, ploi și temperaturi sub normalul perioadei # ObservatorNews
Vremea se menține rece și mohorâtă pe 6 octombrie, cu ploi extinse în mare parte din țară și temperaturi sub normalul perioadei, mai ales în centrul și nordul României. În sud și est, precipitațiile vor fi mai intense, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.
18:10
Partidul de guvernământ a câştigat alegerile parlamentare din Georgia. Mii de oameni au protestat în stradă # ObservatorNews
Partidul Visul Georgian, aflat la putere, a câștigat alegerile locale din Georgia, potrivit rezultatelor oficiale. Mii de oameni au protestat în stradă acuzând guvernul de orientare pro-rusă și falsificarea votului, anunţă Mediafax.
18:10
Câştigătorul alegerilor parlamentare din Cehia provoacă tensiuni în Uniune: Ucraina nu e pregătită pentru UE # ObservatorNews
Andrej Babis, fost premier ceh și lider al partidului ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană. De asemenea, Babis a spus că NATO ar trebui să se ocupe de iniţiativele legate de înarmarea Ucrainei, scrie Ukrainska Pravda.
17:50
Un băiat de 16 ani a convins investitorii din Silicon Valley să-i ofere 1 milion $ pentru proiectul său AI # ObservatorNews
Toby Brown, un adolescent de 16 ani din Marea Britanie, a reușit să obțină o investiție de 1 milion de dolari pentru proiectul său de inteligență artificială, Beem. Deși s-a considerat mereu un elev mediocru, tânărul spune că pasiunea, curiozitatea și încrederea în propria viziune i-au schimbat complet destinul.
17:10
Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu al statului Singapore. McLaren, campioană la constructori # ObservatorNews
Cursa Marelui Premiu din Singapore a fost câştigată de pilotul Mercedes George Russell, care a plecat din pole position. Cursa Marelui Premiu la Singapore a avut loc duminică, 5 octombrie şi a putut fi urmărită în direct pe Antena 1 şi în AntenaPlay.
17:10
Două tinere au furat haine dintr-un mall din București și au bătut vânzătoarele. Momentul, filmat # ObservatorNews
Două tinere au fost reținute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din București și au agresat angajatele care au încercat să le oprească. Femeile le-au lovit cu pumnii și picioarele și le-au tras de păr, fiind ajutate și de o a treia persoană. Scenele violente s-au petrecut într-un magazin din Sectorul 2 al Capitalei.
