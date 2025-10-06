Telescopul James Webb a confirmat o teorie a lui Einstein, veche de un secol

20:10

O doctoriţă a murit tragic pe o şosea din Bihor, în timpul furtunii. Femeia se îndrepta cu fratele ei spre casa de vacanţă, moment în care a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un copac. În maşină, poliţiştii au găsit şi sume importante de bani. Medicul a fost acuzat de luare de mită în formă continuată în urmă cu 10 ani, dar faptele s-au prescris anul trecut. Anchetatorii nu au putut să-i confişte suma de 2,4 milioane de lei găsită în timpul percheziţiei din 2015, chiar dacă femeia nu i-a putut justifica.