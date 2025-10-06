A zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,85%, lansată luni
News.ro, 6 octombrie 2025 10:00
Ministerul Finanţelor lansează luni a zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,85%. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
• • •
Canotorul Ciprian Tudosă, vicecampion olimpic, campion mondial şi european, s-a căsătorit cu Alexandra Popescu, fiica lui Florin Popescu - campion olimpic la canoe, medaliat cu aur la Sydney 2000.
Adrian Iencsi a susţinut, duminică seara, primul antrenament oficial în calitate de selecţioner al reprezentativei U20. Tehnicianul a avut 15 jucători sub comanda sa din totalul de 23 selecţionaţi pentru meciurile din luna octombrie.
Aeroportul Oslo din Norvegia a suspendat temporar cel puţin o aterizare, luni dimineaţă, după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor, relatează Reuters.
Dolj: Un bărbat de 50 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a violat o femeie de 83 de ani # News.ro
Un bărbat în vârstă de 50 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru comiterea infracţiunii de viol, după ce a forţat o femeie de 83 de ani să întreţină raporturi sexuale cu el.
Condiţiile meteo de la Shanghai l-au afectat pe Novak Djokovici. Fostul lider mondial a vomitat pe teren la meciul din turul trei - VIDEO # News.ro
La 38 de ani, Novak Djokovici a fost puternic afectat duminică de condiţiile meteorologice de la Masters 1000 de la Shanghai. Sârbul a reuşit în cele din urmă să se impună în faţa lui Yannick Hanfmann, în ciuda faptului că a vomitat.
Rusia a anunţat luni că unităţile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene, majoritatea deasupra sud-vestului ţării, 61 deasupra apelor Mării Negre şi una îndreptându-se spre Moscova, relatează Reuters.
Accident în care au fost implicate patru maşini, în Timişoara. O persoană a fost rănită - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită în urma unui accident în care au fost implicate patru vehicule produs luni dimineaţă, în Timişoara.
Box office - „Release Party of a Showgirl” al lui Taylor Swift a triumfat cu 33 de milioane de dolari, iar „Smashing Machine” al lui Dwayne Johnson a încasat la debut doar 6 milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
Cea mai recentă producţie cinematografică a lui Taylor Swift, „The Official Release Party of a Showgirl”, se află în fruntea box-office-ului nord-american cu încasări de 33 de milioane de dolari în weekend. După succesul de la Festivalul de Film de la Veneţia, „The Smashing Machine”, cu Dwayne Johnson, a debutat pe locul al treilea, cu încasări de doar 6 milioane de dolari.
Benfica lui Jose Mourinho a remizat cu FC Porto, fosta echipă a antrenorului, scor 0-0, în campionatul Portugaliei # News.ro
Într-un derbi extrem de plictisitor, FC Porto şi Benfica au terminat la egalitate, 0-0, duminică, în etapa a 8-a din Liga, cu ocazia revederii lui José Mourinho cu clubul Dragonilor.
Reuters: SUA susţin că până la 5.000 de cubanezi au fost trimişi să lupte alături de Rusia în Ucraina # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţii a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei de zeci de ani, iar Washingtonul îşi argumentează în parte punctul de vedere prin divulgarea unor detalii despre sprijinul acordat de Cuba războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters.
Primul dispozitiv dezvoltat de OpenAI ar putea întârzia. Sunt probleme legate de vocea şi de ”manierele” asistentului AI # News.ro
OpenAI se confruntă cu dificultăţi tehnice în dezvoltarea primul dispozitiv bazat pe inteligenţa artificială al companiei, ceea ce ar putea duce la amânarea lansării, conform surselor citate de Financial Times.
Glasgow Rangers l-a demis pe antrenorul Russell Martin, a anunţat clubul duminică, după un început dezamăgitor de sezon, în care sunt pe locul opt în clasamentul Scottish Premiership.
Grupul Armani caută potenţiali cumpărători pentru un pachet minoritar de acţiuni, la câteva săptămâni după moartea fondatorului # News.ro
Reprezentanţi ai grupului italian Armani au contactat potenţiali cumpărători pentru vânzarea unui pachet minoritar din companie, potrivit unor surse citate de Reuters, lansând practic o licitaţie informală pentru una dintre cele mai celebre case de modă din lume, la scurt timp după decesul designerului Giorgio Armani.
Un judecător a blocat temporar încercările preşedintelui american Donald Trump de a trimite toată Garda Naţională la Portland. Trump spune că trupele sunt necesare pentru a reprima protestele faţă de operaţiunile federale legate de imigrare din oraş, relatează AP, AFP şi Reuters.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică nava Choe Hyon, un vas de război nou de 5.000 de tone menit să „pedepsească provocările inamice”, potrivit presei de stat. Prezentat în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone din ţară echipat cu rachete nucleare, relatează AFP.
Eni reia forajele de explorare a petrolului în largul coastelor Libiei, după o pauză de cinci ani # News.ro
Compania italiană de energie Eni a reluat activităţile de foraj de explorare a petrolului într-o zonă offshore situată la nord-vest de Libia, după o pauză de cinci ani, a anunţat duminică Compania Naţională de Petrol (NOC) a Libiei, citată de Reuters.
Forţele americane au lovit sâmbătă seara un vas care se presupune că transporta droguri ilegale în largul coastelor Venezuelei, a anunţat duminică preşedintele Donald Trump, adăugând că Statele Unite vor începe să investigheze şi traficul de droguri pe uscat, relatează Reuters.
Începe săptămâna Premiilor Nobel. Cele mai importante date despre aceste premii prestigioase/ Programul din acest an # News.ro
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că şi-a pus în aplicare ameninţarea de a concedia funcţionari publici în urma blocajului bugetar care a intrat luni în a doua săptămână şi riscă să se prelungească, având în vedere dezbaterile aprinse dintre republicani şi democraţi, relatează AFP.
Australia: Un bărbat înarmat a deschis focul pe o stradă din Sydney. "Între 50 şi 100 de focuri de armă" / 20 de persoane au fost rănite, dintre care una grav # News.ro
Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanţe pe o stradă aglomerată din Sydney, rănind 20 de persoane. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande, relatează AFP.
Constructorul auto franco-italo-american Stellantis intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg News.
Financial Times: Directorul Shell SUA avertizează că oprirea proiectelor eoliene de către Trump afectează investiţiile # News.ro
Decizia administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a suspenda proiecte de energie eoliană offshore, deja autorizate, este ”extrem de dăunătoare” pentru investiţii, a declarat Colette Hirstius, preşedinta Shell U.S., într-un interviu acordat publicaţiei Financial Times.
Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian, relatează AFP.
Guvernul italian colaborează strâns cu Comisia Europeană pentru a convinge Statele Unite să renunţe la impunerea unei taxe antidumping suplimentare asupra pastelor italiene, care ar duce la dublarea preţului acestora, a anunţat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate „pare o idee bună”, relatează Reuters.
OPEC+ majorează modest producţia de petrol din noiembrie, pe fondul temerilor privind un surplus global de ofertă # News.ro
OPEC+ a anunţat duminică o creştere a producţiei de petrol cu 137.000 de barili pe zi începând din noiembrie, menţinând acelaşi ritm modest de extindere ca în octombrie, în contextul îngrijorărilor persistente legate de un posibil exces de ofertă pe piaţa mondială, relatează CNBC.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Atletico Madrid, în etapa a 8-a din La Liga.
Echipa italiană Juventus Torino a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea AC Milan, în etapa a şasea din Serie A.
Noul prim-ministru al Franţei a numit duminică un guvern, readucându-l pe fostul ministru de finanţe Bruno Le Maire la Ministerul Apărării, unde va contribui la supravegherea sprijinului militar francez pentru Ucraina şi va aborda ameninţările la adresa securităţii europene reprezentate de Rusia, relatează AP.
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că nu are de ce să fie supărat după meciul cu FCSB, scor 0-1, pentru că echipa a condus ostilităţile şi a avut ocazii, dominând campioana.
Meciul FCSB-Univ Craiova: Vladimir Screciu – Noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat # News.ro
Vladimir Screciu, jucătorul Universităţii Craiova, crede că formaţia sa nu a fost judecată corect de arbitrul meciului cu FCSB, pierdut duminică seara pe Arena Naţională, scor 0-1, primind prea mult cartonaşe galbene.
Băsescu, întrebat dacă Bolojan are nevoie de sprijinul lui Nicuşor Dan: Da, în mod cavaleresc, dar pragmatic este mai bine să nu fie partenerul lui Bolojan / Nicuşor Dan să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată / Atac la PSD # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că, ”în mod cavaleresc”, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să îl susţină pe premierul Ilie Bolojan, dar că din punct de vedere pragmatic este mai bine să nu fie partenerul lui Bolojan. Băsescu consideră că Nicuşor Dan trebuie să găsească resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată şi problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort. În ceea ce priveşte rotativa guvernamentală, fostul preşedinte speră ca aceasta să nu aibă loc, argumentând că nu trebuie pus Guvern PSD, ”pentru că ăştia au năravul ăsta prost, când se văd cu prim-ministru se bagă în Trezorerie şi nu mai ies de acolo până nu termină toţi banii şi îndatorează neam de neamul nostru”.
Meciul FCSB-Univ Craiova: Juri Cisotti – Probabil că în prima parte am avut ghinion, am trecut peste şi acum suntem bine. Contează prezentul # News.ro
Juri Cisotti, jucătorul echipei FCSB, este mulţumit de faptul că bucureştenii au legat două rezultate bune în campionat şi speră că pasa proastă a roş-albaştrilor a trecut.
Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea ce se întâmplă cu Guvernul şi că a fost inventată o nouă instituţie, coaliţia, care nu există în Constituţie.
Friedrich Merz: Presupunem că Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor / Toate efectuau zboruri de recunoaştere # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10.000 de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, Olympiacos Pireu, în etapa a 6-a din Super League.
Şeful DNA, întrebat de ce nu este finalizat dosarul legat de panourile de promovare a cărţii lui Ciucă: Nu vizează doar componenta asta, ci inclusiv subvenţiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări # News.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, declară că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL Nicolae Ciucă este în lucru şi are câteva zeci de volume şi a precizat că ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.
Echipa bucureşteană FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superligă.
Marius Voineag, despre ancheta din Portul Constanţa şi despre investigatorul sub acoperire: A durat mult pentru că a trebuit să creăm un personaj / I-am dat o maşină scumpă, casă foarte bună şi a avut bani să îşi permită mese de un alt nivel # News.ro
Procurorul general al DNA, Marius Voineag, a afirmat că ancheta din Portul Constanţa a durat mult pentru că a fost nevoie de timp pentru a crea investigatorului sub acoperire un trecut care să stea în picioare la orice verificare. Acesta trebuia să aibă o maşină de lux, un istoric de funcţionar public, pentru ca oamenii vizaţi de anchetă să nu bănuiască niciun moment că acela este un investigator. Voineag a explicat că investigatorul a primit o maşină X5, o casă foarte bună şi a avut bani suficienţi pentru a-şi permite mese la un alt nivel.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că este de părere că ostaticii reţinuţi în Gaza vor fi puşi în libertate „foarte curând”, întrucât mediatorii urmează să se întâlnească luni în Egipt pentru discuţii indirecte de pace între Hamas şi Israel, relatează BBC.
La Liga: Rayo Vallecano s-a impus la San Sebastian, cu 1-0, iar Andrei Raţiu a dat pasa de gol # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia bască Real Sociedad. Andrei Raţiu a oferit assistul petru golul victoriei.
Şeful DNA, întrebat dacă dosarul lui Coldea va ”sta în picioare” în instanţă: Sunt foarte sigur de treaba asta pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape / A fost dosar de mare impact public, un dosar prudent lucrat # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, se declară foarte sigur că dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea va rezista în instanţă, argumentând că l-a urmărit îndeaproape şi că a fost un dosar ”prudent lucrat”.
Echipa italiană Napoli a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a şasea din Serie A.
Şeful DNA: Considerăm că atenţia de care ne bucurăm din partea preşedintelui e o invitaţie în a accelera lupta anticorupţie /Am avut cazuri cu rezonanţă publică în ultimii doi ani /Cred că lucrurile astea trebuie comunicate gradual mai bine de către noi # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, interpretează nemulţumirile exprimate de preşedinte cu privire la activitatea instituţiei ca fiind o invitaţie în a accelera lupta anticorupţie, el precizând că DNA a avut cazuri de mare importanţă şi consistenţă în ultimii doi ani şi că procurorii anticorupţie s-au axat în primul rând pe fapte şi mai puţin pe persoane. El a adăugat că aceste lucruri trebuie comunicate gradual mai bine de către DNA.
Ministrul Justiţiei, despre extrădarea lui Sorin Oprescu: Apreciem că în prezent condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene a dispărut # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că în acest moment condiţiile de detenţie oferite de România sunt la standarde europene şi că acest impediment invocat anterior de autorităţile elene în cazul fostului primar al Primăriei Capitalei, Sorin Oprescu - reţinut sâmbătă la Salonic - a dispărut.
Comisia Europeană a anunţat vineri introducerea unor restricţii privind utilizarea substanţelor cunoscute sub numele de PFAS, sau ”chimicale eterne”, în spumele de stingere a incendiilor — un pas important către obiectivul Uniunii Europene de a reduce treptat folosirea acestor compuşi în bunurile de consum.
Bitcoin, cea mai valoroasă criptomonedă din lume, a atins duminică un nou maxim istoric, urcând cu aproape 2,7% până la 125.245,57 dolari. Precedentul record, de 124.480 dolari, fusese stabilit la jumătatea lunii august, relatează Reuters.
O decizie a americanilor de a trimite rachete Tomahawk Kievului ar putea distruge relaţiile dintre Rusia şi SUA, avertizează Putin # News.ro
O eventuală decizie a SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar putea distruge tendinţa pozitivă în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin pentru reporterul VGTRK Pavel Zarubin, potrivit TASS.
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” # News.ro
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu democraţii din Congres pentru a pune capăt blocajului guvernamental „nu duc nicăieri”, a declarat duminică un înalt oficial al Casei Albe, relatează Reuters.
