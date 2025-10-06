Românii care nu au mai prins tichete Rabla, pot accesa în continuare programele and #8222;Prima Maşină and #8221;, and #8222;Prima Motocicletă and #8221;, and #8222;Primul Scuter and #8221; şi and #8222;Primul ATV and #8221;

00:00

* (Interviu cu Divo Pulitika - Membru CA, InterCapital ETF)* and #8221;Adevărata provocare a României este identificarea unor modalităţi îmbunătăţire a economiei pe termen mediu şi lung and #8221;* and #8221;Lichiditatea scăzută a pieţei de capital româneşti reprezintă o problemă importantă, întrucât creşte prima de risc solicitată de investitori comparativ cu alte pieţe and #8221;* and #8221;Lucrăm la dezvoltarea unor noi ETF-uri cu focus pe regiunea Europei Centrale şi de Est; ne dorim ca România să rămână unul dintre punctele noastre de listare, astfel că vom aduce aici şi aceste produse and #8221;