Românii care nu au mai prins tichete Rabla, pot accesa în continuare programele and #8222;Prima Maşină and #8221;, and #8222;Prima Motocicletă and #8221;, and #8222;Primul Scuter and #8221; şi and #8222;Primul ATV and #8221;
Bursa, 6 octombrie 2025 10:00
Pentru mulţi, primul vehicul nu este doar un mijloc de transport. Este începutul unei poveşti de libertate, independenţă şi aventură. Fie că este vorba despre drumurile de weekend la munte, primele plimbări prin oraş sau dorinţa de a-ţi depăşi limitele, acel and #8222;prim vehicul and #8221; rămâne mereu o experienţă memorabilă.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
10:10
Investiţii sigure şi avantajoase: Noua ediţie TEZAUR aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,85% # Bursa
Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase.
10:10
Cancelarul Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa.
Acum 15 minute
10:00
Românii care nu au mai prins tichete Rabla, pot accesa în continuare programele and #8222;Prima Maşină and #8221;, and #8222;Prima Motocicletă and #8221;, and #8222;Primul Scuter and #8221; şi and #8222;Primul ATV and #8221; # Bursa
Pentru mulţi, primul vehicul nu este doar un mijloc de transport. Este începutul unei poveşti de libertate, independenţă şi aventură. Fie că este vorba despre drumurile de weekend la munte, primele plimbări prin oraş sau dorinţa de a-ţi depăşi limitele, acel and #8222;prim vehicul and #8221; rămâne mereu o experienţă memorabilă.
10:00
Aeroportul Oslo din Norvegia a suspendat temporar cel puţin o aterizare, luni dimineaţă, după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor,
Acum o oră
09:20
Agenţii de presă: Rusia afirmă că a doborât 251 de drone ucrainene, dintre care 61 deasupra Mării Negre # Bursa
Rusia a anunţat luni că unităţile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene, majoritatea deasupra sud-vestului ţării, 61 deasupra apelor Mării Negre şi una îndreptându-se spre Moscova, relatează Reuters.
Acum 2 ore
09:10
Reuters: SUA susţin că până la 5.000 de cubanezi au fost trimişi să lupte alături de Rusia în Ucraina # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţii a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei de zeci de ani, iar Washingtonul îşi argumentează în parte punctul de vedere prin divulgarea unor detalii despre sprijinul acordat de Cuba războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters.
09:00
Noul prim-ministru al Franţei a numit duminică un guvern, readucându-l pe fostul ministru de finanţe Bruno Le Maire la Ministerul Apărării, unde va contribui la supravegherea sprijinului militar francez pentru Ucraina şi va aborda ameninţările la adresa securităţii europene reprezentate de Rusia
09:00
Şeful DNA, întrebat de ce nu este finalizat dosarul legat de panourile de promovare a cărţii lui Ciucă: Nu vizează doar componenta asta, ci inclusiv subvenţiile la partid # Bursa
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, declară că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL Nicolae Ciucă este în lucru şi are câteva zeci de volume şi a precizat că ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.
08:50
OpenAI se confruntă cu dificultăţi tehnice în dezvoltarea primul dispozitiv bazat pe inteligenţa artificială al companiei, ceea ce ar putea duce la amânarea lansării, conform surselor citate de Financial Times.
Acum 4 ore
07:40
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică nava Choe Hyon, un vas de război nou de 5.000 de tone menit să and #8222;pedepsească provocările inamice and #8221;, potrivit presei de stat. Prezentat în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone din ţară echipat cu rachete nucleare
07:40
Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian,
07:40
Guvernul italian colaborează strâns cu Comisia Europeană pentru a convinge Statele Unite să renunţe la impunerea unei taxe antidumping suplimentare asupra pastelor italiene, care ar duce la dublarea preţului acestora, a anunţat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.
07:40
FT: Directorul Shell SUA avertizează că oprirea proiectelor eoliene de către Trump afectează investiţiile # Bursa
Decizia administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a suspenda proiecte de energie eoliană offshore, deja autorizate, este and #8221;extrem de dăunătoare and #8221; pentru investiţii, a declarat Colette Hirstius, preşedinta Shell U.S.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a asigurat că şi-a pus în aplicare ameninţarea de a concedia funcţionari publici în urma blocajului bugetar care a intrat luni în a doua săptămână şi riscă să se prelungească, având în vedere dezbaterile aprinse dintre republicani şi democraţi,
07:30
* Capitalul social al CCP.RO a fost majorat, în septembrie anul trecut, cu cinci milioane de euro, din care trei milioane au constituit contribuţia BVB
07:30
Eni reia forajele de explorare a petrolului în largul coastelor Libiei, după o pauză de cinci ani # Bursa
Compania italiană de energie Eni a reluat activităţile de foraj de explorare a petrolului într-o zonă offshore situată la nord-vest de Libia, după o pauză de cinci ani, a anunţat duminică Compania Naţională de Petrol (NOC) a Libiei
07:30
Forţele americane au lovit sâmbătă seara un vas care se presupune că transporta droguri ilegale în largul coastelor Venezuelei, a anunţat duminică preşedintele Donald Trump, adăugând că Statele Unite vor începe să investigheze şi traficul de droguri pe uscat, relatează Reuters.
07:20
OPEC+ a anunţat duminică o creştere a producţiei de petrol cu 137.000 de barili pe zi începând din noiembrie, menţinând acelaşi ritm modest de extindere ca în octombrie, în contextul îngrijorărilor persistente legate de un posibil exces de ofertă pe piaţa mondială, relatează CNBC.
07:20
Trump spune că propunerea lui Putin privind controlul armelor nucleare and #8222;pare o idee bună and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea liderului rus Vladimir Putin de a menţine în mod voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfăşurate and #8222;pare o idee bună and #8221;, relatează Reuters
07:20
Constructorul auto franco-italo-american Stellantis intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Bloomberg News.
06:50
Jannik Sinner, numărul 2 mondial şi deţinătorul titlului, a abandonat duminică în turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai, împotriva olandezului Talon Griekspoor, din cauza unei accidentări la piciorul drept.
06:50
Echipa McLaren a câştigat a doua oară consecutiv titlul mondial la constructori în Formula 1, duminică, la finalul etapei a 18-a a sezonului, Singapore Grand Prix.
Acum 12 ore
00:00
and #8221;Ne aşteptăm ca pieţele de capital din regiune să crească peste media UE and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Divo Pulitika - Membru CA, InterCapital ETF)* and #8221;Adevărata provocare a României este identificarea unor modalităţi îmbunătăţire a economiei pe termen mediu şi lung and #8221;* and #8221;Lichiditatea scăzută a pieţei de capital româneşti reprezintă o problemă importantă, întrucât creşte prima de risc solicitată de investitori comparativ cu alte pieţe and #8221;* and #8221;Lucrăm la dezvoltarea unor noi ETF-uri cu focus pe regiunea Europei Centrale şi de Est; ne dorim ca România să rămână unul dintre punctele noastre de listare, astfel că vom aduce aici şi aceste produse and #8221;
00:00
Anul trecut a fost unul în care insolvenţele în afaceri au explodat la nivel global, înregistrând o creştere de 19%, afrată specialiştii din cadrul companiei Atradius, unul dintre cei mai impofrtanţi furnizori globali de servicii de asigurare a creditelor, garanţii şi servicii de colectare a creanţelor.
00:00
Luna septembrie a adus noi maxime istorice pe bursele americane, susţinute de reducerea dobânzilor şi entuziasmul pentru inteligenţa artificială (AI).
00:00
* Aprecieri pentru toţi indiciiValoarea tranzacţiilor realizate în ultima şedinţă a săptămânii trecute la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a ridicat la 57,5 milioane lei, peste cea din ziua precedentă, de 49 milioane lei, circa 70% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.
00:00
LG Electronics India Pvt urmăreşte o evaluare de până la 774 de miliarde de rupii (8,71 miliarde de dolari) în oferta publică iniţială (IPO) mult amânată, profitând de o piaţă IPO aglomerată, anunţă CNBC, menţionând că aceasta este una dintre cele mai mari oferte din India, din 2025.
00:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat, săptămâna trecută, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, deţinut până în 2015 de fostul preşedinte Klaus Iohannis.
00:00
Compania achizitoare chineză de minereu de fier, susţinută de stat, i-a instruit săptămâna trecută pe principalii producători şi comercianţi de oţel din ţară să oprească temporar toate achiziţiile în dolari de minereu de fier transportate maritim de la gigantul Australian BHP, spun surse citate de Bloomberg, conform tekedia.com.
00:00
Putin consideră ţara noastră un exemplu de and #8222;manipulare a voinţei poporului and #8221; # Bursa
Vladimir Putin a atacat, verbal de această dată, ţările aflate la vest de Rusia. Liderul rus a lansat, în cadrul Forumului de discuţii Valdai de la Soci, o serie de critici dure la adresa proceselor electorale din Europa, invocând inclusiv cazul României, unde a vorbit despre and #8222;alegeri prezidenţiale anulate and #8221;, prezentându-le drept un exemplu de and #8222;farsă democratică and #8221; şi de manipulare.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,75%.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,52 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0889 lei/euro.
00:00
Papa Leon al XIV-lea, primul papă american ales în luna mai, a fost primit cu entuziasm de catolicii conservatori, datorită gesturilor sale simbolice şi revenirii la tradiţii evitate de predecesorul său, Papa Francisc.
00:00
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne vor fi în creştere faţă de ziua anterioară, dar în continuare vor caracteriza o vreme rece, local chiar deosebit de rece pentru această dată calendaristică.
00:00
Romii şi nomazii din Uniunea Europeană au condiţii de trai şi oportunităţi mai bune decât în urmă cu un deceniu, însă rămân printre cele mai vulnerabile grupuri sociale din Europa, arată cel mai recent sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA).
00:00
Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană (UE) a fost de 12,2 în anul 2023, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.
00:00
* Investitorii pot cumpăra titluri de stat denominate în lei şi euro, care oferă dobânzi anuale între 4,15% şi 8,2%* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti
5 octombrie 2025
21:40
Dominic Fritz: and #8221;Candidatul unic la Primăria Capitalei, o idee politică falimentară and #8221; # Bursa
Preşedintele USR, Dominic Fritz, respinge ideea unui candidat unic la alegerile pentru Primăria Capitalei şi spune că USR nu va face astfel de trocuri
Acum 24 ore
20:30
Adrian Câciu: and #8221;Achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului este ilegală şi că respectivul contract ar trebui denunţat
20:10
Jucătoarea americană Amanda Anisimova a câştigat al doilea său titlu WTA 1000 din acest sezon la Beijing, învingând-o în finală pe cehoaica Linda Noskova în trei seturi, cu 6-0, 2-6, 6-2
19:30
Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, declarate valabile de Comisia Electorală Centrală # Bursa
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat
19:10
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia HC Podravka, scor 34-24 (16-10), în etapa a IV-a din grupa B a Ligii Campionilor
18:40
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2
17:50
România a produs, în primele şapte luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de 1,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 119.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică
17:00
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară
16:10
Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda and #8222;imediat and #8221; la un schimb de prizonieri cu Israelul
15:30
Sectorul non-petrolier al Azerbaidjanului se aşteaptă să reprezinte 70% din economia ţării, potrivit ministrului Economiei, Mikayil Jabbarov
14:50
Daniel David: and #8221;Avem nevoie de un pact pentru Educaţie şi Cercetare asumat de factorul politic and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru and #39;Deceniul Educaţiei şi Cercetării and #39;, care să fie asumat de and #39;factorul politic and #39;
14:00
Echipa italiană Como a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 6-a din Serie A
14:00
Echipa spaniolă Real Madrid s-a impus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, în faţa grupării Villarreal, în etapa a opta din La Liga
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.