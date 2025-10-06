Mirel Rădoi a anunțat următorul transfer la Craiova după 0-1 cu FCSB: „Va ajunge în iarnă”
Fanatik, 6 octombrie 2025 10:00
Mirel Rădoi se gândește deja la perioada de transferuri din iarnă. Ce anunț a făcut antrenorul Universității Craiova, imediat după 0-1 cu FCSB.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
10:00
Mirel Rădoi a anunțat următorul transfer la Craiova după 0-1 cu FCSB: „Va ajunge în iarnă” # Fanatik
Mirel Rădoi se gândește deja la perioada de transferuri din iarnă. Ce anunț a făcut antrenorul Universității Craiova, imediat după 0-1 cu FCSB.
Acum o oră
09:30
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare” # Fanatik
Dinamo face o primă parte de campionat foarte bună, iar Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre așteptările pe care le are de la formația lui Zeljko Kopic.
Acum 2 ore
08:50
Novak Djokovic a vomitat pe teren. Imagini stupefiante cu marele campion sârb aproape să se prăbușească la Shanghai # Fanatik
Sportivul de 38 de ani a avut parte de un meci infernal la Shanghai, unde și-a depășit limitele fizice, dar a acuzat mari probleme fizice din cauza condițiilor termice
08:40
Patronul FCSB a remarcat un fotbalist de la Universitatea Craiova: „E fotbalist!”. Săgeţi către finul Rădoi: „Cum eşti, mă, mulţumit?”. Cisotti, „de pe altă planetă” # Fanatik
Gigi Becali a fost fericit după victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Patronul roş-albaştrilor l-a remarcat pe Nsimba de la oaspeţi şi a trimis săgeţi către Rădoi.
Acum 4 ore
08:00
Gigi Becali râde din nou de rivalii de la Rapid: „Să mă întâlnesc eu cu Vassaras? Doamne ferește! O luăm razna?” # Fanatik
Gigi Becali nu s-a abținut după succesul FCSB din derby-ul cu Universitatea Craiova. Omul de afaceri a glumit pe seama celor de la Rapid. „Ce să fac eu?”.
07:40
Mitică Dragomir a vorbit cu familia sa și este decis să ajute mai mulți tineri care au nevoie: vrea să ofere burse pentru școală.
07:10
Alex Cicâldău își toarnă cenușă-n cap după FCSB – U Craiova 1-0: „Promit că mă voi revanșa!” # Fanatik
Alex Cicâldău a fost eliminat în meciul cu FCSB în urma unor faulturi prostești, iar la finalul partidei a ținut să-și ceară scuze suporterilor și celor din staff. Ce promisiune a făcut
06:30
Convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, Vlad Dragomir a marcat în victoria lui Pafos din campionat. Show în deplasarea cu AEK Larnaca # Fanatik
Vlad Dragomir a contribuit la victoria lui Pafos din campionat. Mijlocașul român a marcat în victoria cu AEK Larnaca. Cât s-a terminat meciul.
Acum 6 ore
05:50
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu # Fanatik
Adrian Țuțuianu (PSD), aflat în conducerea Secretariatului General al Guvernului, se judecă cu un dezvoltator imobiliar căruia i-a achitat un avans consistent.
Acum 12 ore
01:00
Amendă uriașă pentru FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova! Sancțiunile dictate de jandarmerie # Fanatik
Comunicatul de presă emis de Jandarmerie după meciul de pe Arena Națională dintre FCSB și Universitatea Craiova. Cu ce sumă a fost amendată echipa lui Gigi Becali.
00:50
Peluza Nord nu l-a uitat pe Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Moment superb dedicat fostului căpitan al „roș-albaștrilor”. Video # Fanatik
Peluza Nord a făcut show la finalul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, soldată cu victoria campioanei cu 1-0. Numele lui Mirel Rădoi a răsunat pe toată Arena Națională
00:30
Elias Charalambous, în asentimentul lui Gigi Becali. Cine este jucătorul pe care l-a lăudat după FCSB – U Craiova 1-0: „Este foarte bun, are calitate!” # Fanatik
FCSB a învins U Craiova cu 1-0 și a obținut 3 puncte uriașe în lupta pentru atingerea play-off-ului. Elias Charalambous a lăudat jucătorul pe care patronul Gigi Becali îl apreciază la rândul său.
00:10
Gigi Becali i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs după prestația de coșmar din FCSB – U Craiova 1-0: „De-aia e VAR, nu?” # Fanatik
FCSB a învins Universitatea Craiova cu 1-0, iar Gigi Becali a vorbit despre arbitraj. De ce i-a luat apărarea lui Istvan Kovacs și ce a spus despre „centralul” din Carei.
5 octombrie 2025
23:50
Gigi Becali și-a luat revanșa față de Alibec după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu prea a alergat”. Pe cine a mai criticat și ce a spus despre Tănase, după ce a ratat un penalty # Fanatik
Gigi Becali i-a dat minute lui Alibec, însă atacantul a dezamăgit din nou. Cine sunt „clienții” patronului după FCSB - Craiova 1-0 și ce a spus despre ratarea lui Florin Tănase
23:50
Florin Tănase a lămurit controversa de la FCSB din jurul lui Thomas Neubert. „În anumite momente te simți mai obosit” # Fanatik
Florin Tănase, gol decisiv în FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Prima reacție a mijlocașului român. Ce spune despre controversa despre Thomas Neubert. „Avem mare nevoie de cele 3 puncte”.
23:40
Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu pot să îmi explic, aveam alte așteptări de la Kovacs”. Incredibil ce i-a spus Mihai Popescu în timpul meciului # Fanatik
Vladimir Screciu a avut un discurs agresiv la adresa arbitrajului, după ce Istvan Kovacs a dictat un penalty în defavoarea Craiovei. De asemenea, acesta a spus direct ce i-a transmis Mihai Popescu în timpul partidei.
23:30
Gigi Becali a ironizat Rapid după ce FCSB a învins U Craiova: „Cum să dai trei goluri din devieri?” # Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova. „Remontada și gata”. Ce a spus omul de afaceri despre rivalii de la Rapid.
23:30
Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviu după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Vorbesc același lucru și înainte și după? Spuneți-mi cine a zis!” # Fanatik
Mirel Rădoi a răbufnit după FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Sătul să audă întrebări despre conflictul dintre el și Baiaram, antrenorul oltenilor a oferit explicații pentru ultima dată
23:20
Pontul zilei de luni, 6 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FC Botoșani – UTA # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 6 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FC Botoșani - UTA.
23:10
„Remontada!”. Gigi Becali, reacție în direct după FCSB – U Craiova 1-0: „A apărat ceva Târnovanu?” # Fanatik
Gigi Becali consideră că FCSB a dominat-o clar pe Universitatea Craiova în victoria obținută pe Arena Națională, scor 1-0. Este convins că pentru echipa lui Charalambous a început "remontada" în SuperLiga.
22:50
Greșeala tactică a lui Rădoi care îngroapă Craiova, taxată dur în timpul meciului cu FCSB! # Fanatik
Analiză fermă în timpul meciului de pe Arena Națională! Care este greșeala tactică ce a costat-o pe Universitatea Craiova enorm în meciurile cu Rakow și FCSB.
22:50
Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR! A fost acuzat că e pro-FCSB după un derby cu Dinamo # Fanatik
Trei decizii ale lui Istvan Kovacs au fost întoarse cu arbitrajul video în FCSB - Universitatea Craiova. În camera VAR a fost Sorin Costreie, acuzat în trecut că e pro-FCSB.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 6 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 628 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din turneul feminin de la Wuhan.
22:40
Probleme pentru Mirel Rădoi! Un titular s-a rupt în derby-ul cu FCSB și a început să plângă! # Fanatik
Universitatea Craiova ar putea avea probleme în următoarele etape din Superliga României. Un jucător de bază s-a accidentat serios în derby-ul cu FCSB.
22:20
Scene terifiante! Campionul mondial la fotbal, în apropierea unui urs cu fetița în brațe. Video # Fanatik
Campionul mondial la fotbal în 2022 a trecut prin clipe terifiante. Ce s-a întâmplat în momentul în care un urs s-a apropiat de el și de familia lui.
22:10
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor” # Fanatik
Moment tensionant la partida Sepsi - Ceahlăul 1-0 din Liga 2. Jandarmii au interzis suporterilor să intre pe stadionul din Sf. Gheorghe cu „tricolorul”.
21:50
Mihai Stoica a răbufnit la adresa suporterilor înainte de FCSB – U Craiova: „Cetățeni care vin doar când sunt rezultate” # Fanatik
FCSB - U Craiova a fost derby-ul etapei cu numărul 11, însă nu s-a bucurat de o asistență foarte mare. Mihai Stoica i-a mustrat pe fanii care vin la stadion doar când echipa produce rezultate bune
21:40
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!” # Fanatik
Istvan Kovacs, eroare în startul partidei, când a dictat lovitură de pedeapsă pentru FCSB la un duel corect între Romanchuk și Bîrligea. Decizia, corectată după intervenția VAR, i-a enervat pe fanii olteni.
21:20
Florinel Coman, suporter de lux la FCSB – Universitatea Craiova! Lângă el stă un patronul unei echipe de SuperLiga. Foto # Fanatik
Nume importante din fotbalul românesc la FCSB - Universitatea Craiova. Florinel Coman urmăreşte meciul alături de Mihai Stoica. În tribune şi-a făcut apariţia şi Alexandra Duckadam.
Acum 24 ore
21:10
Teodora Stoica, prezență specială pe gazon înainte de FCSB – U Craiova! Care este motivul apariției. Foto # Fanatik
Ce a făcut Teodora Stoica, fiica președintelui de la FCSB, înainte de meciul campioanei României cu Universitatea Craiova. Campania în care se implică aceasta.
21:00
Faza care a aruncat în aer derby-ul FCSB – U Craiova! Istvan Kovacs a întors la VAR un penalty pentru campioană. Video # Fanatik
VAR a anulat un penalty pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova. Istvan Kovacs dictase inițial lovitura de pedeapsă pentru gazde.
20:50
Mihai Stoichiță, despre principala temere înainte de România – Austria: „Mă închin de fiecare dată” # Fanatik
Mihai Stoichiță a vorbit despre săptămâna importantă pentru naționala lui Mircea Lucescu. România joacă ultimele meciuri din 2025, cu Moldova și Austria.
20:40
Ce seară pentru Răzvan Marin în Grecia. Mijlocașul român, gol de 3 puncte pentru AEK Atena în prelungiri. Cum a reușit să marcheze în confruntarea cu Kifisia.
20:40
Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Cum a reacționat Mihai Stoica # Fanatik
Mirel Rădoi s-a bucurat de o primire călduroasă pe Arena Națională. Antrenorul Universității Craiova a fost îmbrățișat de Mihai Stoica și de ceilalți membri din staff-ul campioanei.
20:20
FC Barcelona, campioana Spaniei din ultimul sezon, a suferit o înfrângere rușinoasă, în deplasare cu Sevilla. Ce a declarat Pedri, la finalul celor 90 de minute.
20:10
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat” # Fanatik
Un fost fotbalist a trecut printr-o experiență terifiantă. A fost implicat într-un grav accident rutier, iar mașina sa a fost distrusă. Ce a discutat cu poliția.
19:50
Alexandru Maxim, gol în Karagumruk – Gaziantep 0-2. Ce au scris turcii despre el și ce notă a primit românul. Sorescu nu a fost în lot # Fanatik
Alexandru Maxim a ieșit din nou la rampă în Turcia. Fotbalistul român a marcat în Karagumruk - Gaziantep 0-2. Cu cât a fost notat după meci și ce impresie a lăsat.
19:40
Fanatik SuperLiga, luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, show incendiar după FCSB – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik SuperLiga vine cu o nouă ediție premium luni, 6 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici îi are alături pe Adrian Mutu, Marius Șumudică, Andrei Vochin și Eugen Trică.
19:30
Radu Drăgușin, ultimele detalii despre revenirea pe teren: „Mai am foarte puțin”. Ce a spus după ce Tottenham nu i-a dat voie la națională # Fanatik
Radu Drăgușin se apropie cu pași repezi de revenire, iar Mircea Lucescu și-a dorit să-l aducă în angrenajul echipei naționale, dar Tottenham a refuzat clar. Cum a reacționat internaționalul român
19:10
Meciul din La Liga a fost oprit dintr-un motiv incredibil! Ce i-au strigat fanii unui jucător # Fanatik
Probleme serioase la un meci din prima ligă a Spaniei. Suporterii l-au făcut pe arbitru să întrerupă partida. Ce s-a întâmplat, de fapt, în duelul din La Liga.
18:50
Fotbaliștii de la FCSB le-au pus gând rău rivalilor de la U Craiova înaintea meciului direct: „Nu înseamnă că se va termina așa”. Video # Fanatik
Jucătorii de la FCSB le-au transmis un avertisment rivalilor de la U Craiova. Ce au spus Mihai Lixandru, Valentin Crețu și Daniel Bîrligea înaintea marelui meci.
18:40
Ianis Hagi a furat toate privirile cu stilul său la reunirea lotului! Cum s-a prezentat „Prințul” la națională # Fanatik
O parte din fotbaliștii convocați la echipa națională s-au prezentat la baza de antrenament de la Mogoșoaia. După ce a atras toate privirile la ultimul meci din Turcia, Ianis Hagi a făcut-o și la reunirea lotului
18:20
Young Boys, umilită în Elveția după ce a învins-o pe FCSB în Europa League. Câte goluri a putut să ia formația din Berna # Fanatik
Young Boys și-a dat toate golurile la București! Dezastru pentru formația din Berna în campionatul intern: ploaie de goluri în poarta fostei adversare a celor de la FCSB
18:10
Profețiile lui Mitică, luni, 6 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de top după FCSB – U Craiova # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile tari din Superligă și evenimentele importante din România, luni, 6 octombrie, ora 13:30, la „Profețiile lui Mitică”
17:50
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv # Fanatik
FCSB se confruntă în acest sezon cu mari probleme la nivelul jucătorului U21, iar în iarnă pregătește transferul unui fotbalist care să acopere această regulă.
17:40
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Hermanstadt 2-1. „A fost o perioadă mai întunecată, dar ne-am deblocat. Mă bucur pentru Louis Munteanu. Are calitate cât duce trenul!”. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga, foarte bucuros după victoria lui CFR Cluj în fața lui Hermannstadt! Omul de afaceri, încântat de revenirea lui Louis Munteanu: „Are calitate cât duce trenul!”
17:30
FCSB – Universitatea Craiova, Live Video etapa 12. Totul despre cea mai așteptată confruntare a sezonului # Fanatik
FCSB - Universitatea Craiova este capul de afiș din etapa 12 de SuperLiga. Află scorul final, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatul meciului care va avea loc pe Arena Națională.
17:20
Marius Şumudică, remarcat surpriză după Rapid – Farul 3-1: “Am crezut mereu în el! A făcut o partidă excepţională”. Marele atu pentru derby-ul cu Dinamo # Fanatik
Marius Șumudică a analizat ultimul meci al Rapidului, victoria cu 3-1 din Giulești cu Farul. Fostul antrenor al bucureștenilor a spus totul despre forma echipei pregătite acum de Costel Gâlcă.
17:00
Scandal șocant în fotbalul englez. Un arbitru a fost condamnat la 13,5 ani de închisoare după ce a abuzat 3 minore # Fanatik
Un caz terifiant zguduie puternic fotbalul englez. Gareth Viccars, 47 de ani, arbitru asistent în EFL (English Football Leagues) a fost condamnat la 13,5 ani de închisoare după ce a abuzat 3 minore.
16:40
Observatorul de la Slobozia – Dinamo rupe tăcerea: “M-a sunat Gino Iorgulescu. Așa s-a decis să jucăm”. Exclusiv # Fanatik
Observatorul partidei Slobozia - Dinamo a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum s-a decis ca jocul să se desfășoare și a precizat că a fost sunat și de Gino Iorgulescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.