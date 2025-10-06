Prima mănăstire de tradiție românească din Occident a fost resfințită

21:30

Într-un interviu pentru rubrica #vinereapentruviață, doamna Andreea Ogăraru vorbește despre responsabilitatea, curajul și bucuria de a fi părinte. Ea subliniază cât de important este să protejăm și să sprijinim femeile însărcinate și să le oferim susținerea de care au nevoie – atât acasă, cât și în societate. Andreea Ogăraru este căsătorită din anul 2003 cu George…