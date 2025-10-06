Prima mănăstire de tradiție românească din Occident a fost resfințită
Basilica.ro, 6 octombrie 2025 10:00
Un sobor de ierarhi a oficiat duminică slujba de sfințire a lucrărilor de reînnoire și a picturii murale a Mănăstirii „Buna Vestire” din Rosiers, prima mănăstire de tradiție românească din Occident. Soborul a inclus trei ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și Preasfințitul Părinte Nectarie,…
• • •
Postul de televiziune France 2 va difuza duminică, 12 octombrie, la ora 9:30, un documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Realizat de părintele Jivko Panev, filmul prezintă viața și moștenirea spirituală a Sfântului Dumitru Stăniloae, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Preot, teolog și mărturisitor al credinței, Sfântul Dumitru Stăniloae a tradus în limba…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat sâmbătă, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că acesta a manifestat trei trăsături principale…
Calendar Ortodox 6 octombrie Sfântul Apostol Toma Sfântul Apostol Toma s-a născut în cetatea Paneada (numită şi Cezareea lui Filip), din Galileea. Numele de Toma, în limba aramaică, înseamnă geamăn, ca şi cel de Didymos în greacă, fiindu-i adăugat pe lângă numele său de Iuda, primit la tăierea împrejur. El L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos,…
PS Varlaam Ploieșteanul: Adevărata fericire este cea care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a spus duminică la Catedrala Patriarhală din București că porunca lui Hristos de a ne iubi vrăjmașii deschide calea spre „adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii”. În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Varlaam a explicat că această poruncă ne scoate…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică biserica cu hramurile „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și „Înălțarea Domnului” din satul Mireșu Mare, comuna Sângeru, județul Prahova. În cuvântul adresat credincioșilor, ierarhul a vorbit despre porunca dată nouă de Hristos și anume, iubirea vrăjmașilor. Vezi mai multe fotografii aici.
Trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„În lumina Sfintei Scripturi și a învățăturii Bisericii, trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la sfințirea bisericii Parohiei Mireș, din comuna Sângeru, județul Prahova. „Zidurile pe care le vedem nu ar avea sens fără clericii și…
PS Paisie: Iubiți pe vrăjmașii voștri – porunca grea și unică a lui Hristos, pe care nu a dat-o vreodată vreun legiuitor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit, duminică, despre porunca dată nouă de Hristos și anume, iubirea vrăjmașilor. Este o chemare care depășește orice logică omenească, un ideal de viață pe care nicio altă religie nu l-a îndrăznit să-l propună. „Religia mozaică, spune: Să iubești pe aproapele tău şi să urăști pe vrășmașul…
Arhimandritul Dionisie Constantin: Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos # Basilica.ro
„Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos”, a spus, duminică la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române. Vorbind despre învățăturile care se desprind din…
Patriarhul Daniel: Hristos ne învață că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine # Basilica.ro
„Acest îndemn al Domnului Iisus Hristos: fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este înseamnă că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul rostit duminică, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. În…
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Arad # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad. Programul liturgic a început cu Acatistul Sfântului Preot Ilarion Felea, după care urmează Sfânta Liturghie care va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian,…
Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru elevi și studenți pentru anul școlar 2025-2026 # Basilica.ro
Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă și în anul școlar 2025-2026 burse pentru elevii și studenții merituoși, anunță un comunicat al organizației. Potrivit acestuia, pentru cele 34 de burse, Fundația organizează un concurs de dosare, care trebuie depuse la sediul organizației (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18) până pe 31 octombrie. Pe 10 noiembrie se vor anunța…
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea are loc la Arad # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea are loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad. Programul liturgic va începe cu Acatistul Sfântului Preot Ilarion Felea, după care urmează Sfânta Liturghie care va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul…
Calendar Ortodox 5 octombrie Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu Sfinţii Cuvioşi pustnici Daniil şi Misail s-au născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea în părţile Olteniei. Amândoi, încă din tinereţile lor, erau iubitori de nevoinţe pentru Dumnezeu şi doritori de viaţă sfântă, având o fierbinte dragoste către Mântuitorul Iisus…
Piesa de teatru dedicată părintelui martir Aurel Munteanu va fi difuzată, în premieră la radio, duminică 5 octombrie # Basilica.ro
Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată memoriei preotului martir Aurel Munteanu, va fi difuzată, în premieră națională, la Radio Renașterea, duminică 5 octombrie, de la ora 20:30. Scenariul reprezintă o adaptare după textul avocatului Pașcu Balaci, realizat cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu. Piesa…
Piesa de teatru radiofonic „Tunul de cireș”, dedicată memoriei preotului martir Aurel Munteanu, a fost lansată duminica trecută la sediul Protopiatului Huedin, din județul Cluj. Scenariul reprezintă o adaptare după textul avocatului Pașcu Balaci, realizat cu prilejul comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu. Sala Protopopiatului Huedin a fost…
În Duminica a 19-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,…
Galerie foto: Instantanee de la proclamarea locală a Sfântului Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica # Basilica.ro
Mănăstirea Cernica a găzduit sâmbătă, 4 octombrie, proclamarea locală a canonizării Sfântului Dumitru Stăniloae. Pentru a vedea mai multe imagini de la eveniment intră pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” din Milano sărbătorește în perioada 4-5 octombrie, împlinirea a 50 de ani de la înființare, a anunțat Episcopia Italiei. Parohia s-a înființat în anul 1975, avându-l ca paroh pe părintele Traian Valdman, cel care a pus bazele comunității ce avea să devină, peste ani, un adevărat reper duhovnicesc, cultural și identitar pentru…
La Mănăstirea Cernica a avut loc sâmbătă, 4 octombrie 2025, proclamarea locală a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Patriarhul Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat sâmbătă, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că acesta a manifestat trei trăsături principale ale personalității sale duhovnicești: mărturisirea, teologia profundă și talentul de tâlcuitor al Filocaliei. „În viața sa sfântă putem observa trei trăsături principale care arată personalitatea sa duhovnicească.…
Patriarhul Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sfintei Treimi și talentat traducător și tâlcuitor al Filocaliei # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae la Mănăstirea Cernica # Basilica.ro
La Mănăstirea Cernica are loc Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae. Ziua de sâmbătă a debutat cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 09:00 a început Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica. Sfânta Liturghie este oficiată de un sobor de ierarhi,…
Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sf. Sfințit Mucenic Ierotei, episcopul Atenei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 4 octombrie Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae s-a născut în 16 noiembrie 1903, în satul Vlădeni, din județul Brașov, fiind cel mai mic dintre fiii binecredincioșilor creștini Ieremia și Reveca. Mama sa, nepoată de preot, și-a dorit mult ca fiul ei cel mic să ajungă slujitor al lui…
Andreea Ogăraru: „Puține emoții o pot egala pe aceea de a-i asculta inima propriului prunc” # Basilica.ro
Într-un interviu pentru rubrica #vinereapentruviață, doamna Andreea Ogăraru vorbește despre responsabilitatea, curajul și bucuria de a fi părinte. Ea subliniază cât de important este să protejăm și să sprijinim femeile însărcinate și să le oferim susținerea de care au nevoie – atât acasă, cât și în societate. Andreea Ogăraru este căsătorită din anul 2003 cu George…
La Mănăstirea Cernica a avut loc vineri, 3 octombrie 2025, primirea moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. După așezarea raclei în Biserica Sfântul Nicolae, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui proclamare locală va avea loc mâine. Foto credit:…
Sfatul arhimandritului Clement Haralamb (102 de ani) pentru mântuire: Să respectăm toate poruncile! Și pocăință # Basilica.ro
Arhimandritul Clement Haralamb, ajuns la venerabila vârstă de 102 ani, ne sfătuiește să respectăm toate poruncile dumnezeiești pentru a ne mântui. Într-un reportaj realizat de Trinitas TV, monahul a împărtășit din experiența sa duhovnicească, căpătată în peste 70 de ani de slujire a lui Hristos. „Toate poruncile! Să ne străduim să nu cedăm în timpul…
PS Timotei la Cernica: Sf. Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate # Basilica.ro
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate pentru Biserică și pentru aproapele a spus, vineri, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Mănăstirea Cernica. Vineri, la Mănăstirea Cernica, a avut loc primirea oficială a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.…
PS Timotei: Sf. Dumitru Stăniloae a dus o viață de asceză nevăzută, de smerenie desăvârșită și de osteneli neîncetate # Basilica.ro
Daruri, sprijin și scrisori către bunici: Activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română # Basilica.ro
Numeroase comunități românești din țară și din diaspora au avut activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română. Ziua este marcată în data de 1 octombrie, când este marcată și Ziua Internațională a Vârstnicilor. Activitățile au fost în principal de sprijin, prin diverse daruri, dar și de omagiu și apreciere, cum ar fi inițiativa din…
Ateliere despre comunicare și înțelegerea emoțiilor în parohiile din Austria: Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte # Basilica.ro
Părintele Athanasie Ulea a susținut, în perioada 26–28 septembrie, o serie de ateliere cu tematică la granița dintre duhovnicie și psihologie. Aceste întâlniri s-au desfășurat în mai multe parohii din Austria și au evidențiat comunicarea asertivă și înțelegerea emoțiilor, plecând de la principiul că „Omul nu poate trăi sănătos fără relații corecte”. Părintele Athanasie a explicat…
A fost extins ajutorul pentru sinistrații din Siria: Reprezentanții IOCC și ai Federației Filantropia, în vizită pe teren # Basilica.ro
După ce Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă (IOCC) a decis extinderea sprijinului pentru sinistrații sirieni afectați de cutremurul din 2023, reprezentanții organizației fac o vizită în teren, la care participă și Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române. Reprezentanții IOCC implicați în monitorizarea activităților de sprijin la fața locului sunt…
Ediția a doua a Festivalului Național de Științe și Arte „Basarab Fest” s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie 2025, reunind în județul Argeș personalități din mediul academic, clerici, artiști și oameni de cultură din România și Republica Moldova. Festivalul a constat într-un simpozion dedicat moștenirii Dinastiei Basarabilor în orașul Câmpulung Muscel, precum și concursuri naționale…
Biserica schitului Pocrov s-a dovedit neîncăpătoare cu ocazia praznicului Acoperământului Maicii Domnului, hramul lăcașului de cult aflat pe vatra Mănăstirii Neamț. Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, înconjurat de un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, părintele stareț a subliniat evlavia credincioșilor față de Maica Domnului și…
Conferință la Palatul Patriarhiei: Revista Q magazine va lansa un studiu despre sănătatea mintală a românilor # Basilica.ro
Revista Q magazine organizează marți, 7 octombrie, la Palatul Patriarhiei, un eveniment de specialitate desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății: Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Manifestarea științifică își propune să catalizeze responsabilii din mediul public și privat pentru cartografierea fenomenului adicțiilor digitale și să determine adoptarea unor soluții imediate…
Pr. Michael Tița, la hramul Parohiei Zlătari: Îndepărtarea de Dumnezeu ne conduce spre valea plângerii, spre pustiul nerodirii # Basilica.ro
Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit, joi, credincioșilor prezenți la hramul Parohiei Zlătari despre efectele îndepărtării de Dumnezeu, respectiv rătăcirea spre valea plângerii sau spre pustiul nerodirii. Părintele vicar a explicat, în ziua praznicului Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, asemănările dintre acesta și Sfântul Apostol Pavel. „Am putea spune că, într-un fel,…
Un tunel subteran a fost descoperit, în timpul lucrărilor de reabilitare din curtea Mănăstirii Neamț. Se estimează că acesta ar fi de origine medievală, construit probabil în vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Lucrările de reabilitare au scos la iveală pe data de 12 septembrie, o nișă din cărămidă, în zona de sud a curții…
Parohiile și mănăstirile românești din Italia continuă programul prin care „adoptă” vârstnici din România și Rep. Moldova # Basilica.ro
De Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română, Episcopia Italiei face bilanțul ediției 2024-2025 a proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”, prin care parohiile și mănăstirile din eparhie au adoptat 150 de vârstnici din România și Republica Moldova, sprijinindu-i cu câte 50 de euro pe lună timp de un an. Banii ajung prin intermediul Asociației social-filantropice „San Lorenzo…
Arhiepiscopia Dunării de Jos înființează un centru de sprijin pentru tinerii cu dependențe # Basilica.ro
Un centru pentru reabilitarea și integrarea socială a tinerilor afectați de adicții va fi construit în județul Galați, la inițiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în parteneriat cu instituții medicale și educaționale din zonă, potrivit Agerpres. Proiectul a fost prezentat de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu prilejul hramului schitului „Acoperământul Maicii Domnului” din…
Patriarhul României a anunțat unde vor rămâne definitiv moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae și de ce a fost ales acel loc. La slujba de binecuvântare a raclei în care vor fi așezate moaștele celui mai mare teolog al secolului 20, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că Sf. Dumitru a iubit foarte mult Mănăstirea Cernica. De…
Sinodul Mitropoliei Basarabiei pune accentul pe implicarea tinerilor și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor # Basilica.ro
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință de lucru joi la Reședința Mitropolitană din Chișinău. În atenția ierarhilor Basarabiei se află dinamizarea activității din parohii prin implicarea tinerilor, precum și sprijinirea familiilor și a vârstnicilor. Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a prezidat lucrările, la care au fost prezenți…
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul din acest an al Pelerinajului de la Iași, amintind că sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva „reprezintă un prilej de comuniune întru sfințenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate”. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia, la…
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a prezidat întrunirea clerului român din centrul SUA. Preoții și delegații celor șapte parohii și misiuni s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago. Scopul întâlnirii a fost discutarea vieții comunităților și a proiectelor pastorale, în contextul Centenarului Patriarhiei Române. Întâlnirea a…
#themakingof: Veșmântul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae creat de maicile de la Mănăstirea Copou (FOTO) # Basilica.ro
Doxologia.ro a fost de față la ultima etapă de creare a veșmântului pentru moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, realizat de maicile care lucrează la Atelierele Monahale „Panagia” de la Mănăstirea Copou din Iași. Veșmântul, cu dimensiunea de un 1,15 metri, este lucrat cu mătase și cu fir auriu și include multe teme dragi Sf.…
Întâlnire de lucru în Canada sub îndrumarea PS Ioan Casian, în contextul Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
Clericii Protopopiatului Canadei de Centru s-au reunit în perioada 26-27 septembrie la Parohia „Toți Sfinții” din orașul Toronto, pentru prima ședință bianuală, desfășurată sub îndrumarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Reuniunea a fost dedicată tematicilor Anului Centenar al Patriarhiei Române. Programul ședinței a cuprins conferințe, referate și rapoarte de activitate, evidențiind contribuția duhovnicilor români…
Începe-ți ultima zi lucrătoare din săptămână cu un minut în care afli cele mai relevante știri pe scurt din Biserică: Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sf. Dumitru Stăniloae. Urmează proclamarea locală a canonizării Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit joi racla în care vor fi puse moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Sâmbătă,…
Calendar Ortodox, 3 octombrie Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul s-a născut în Atena și a fost unul dintre oamenii înțelepți ai Areopagului. Însușindu-și învățătura grecească, a dorit să și-o definească și pentru aceasta s-a dus în Egipt. Întorcându-se în Atena, Dionisie s-a căsătorit, iar la vârsta de 25 de ani a devenit conducător al orașului.…
Verena Dietl, viceprimar al orașului München, a vizitat marți Parohia „Buna Vestire” din orașul bavarez, remarcând frumusețea bisericii în stil maramureșean, atmosfera caldă și implicarea comunității în viața orașului. Împreună cu consilierii locali Antje Herbst și Matthias von Sarnowski, delegația Primăriei din München a fost întâmpinată de părintele paroh Alexandru Nan, alături de vicepreședintele parohiei,…
PS Ignatie: Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat miercuri Sfânta Liturghie la Mânăstirea Mălinești din județul Vaslui, cu ocazia hramului. „Maica Domnului plânge până la sfârșitul veacurilor pentru orice suflet întristat”, a spus ierarhul. La predică, Episcopul Hușilor a explicat de ce este numită Maica Domnului Mângăietoare în textele liturgice: „O inimă de mamă înțelege cel…
Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica # Basilica.ro
Un volum care cuprinde cuvintele despre familia creștină rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diferite ocazii a fost publicat la Editura Basilica. Lucrarea „Familia creștină. Binecuvântare a iubirii lui Hristos pentru Biserică” constituie un instrument de lucru util tuturor slujitorilor sfintelor altare, profesorilor de religie, studenților, publicațiilor, precum și ostenitorilor centrelor de presă bisericească…
