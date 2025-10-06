Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General pentru propagandă legionară. Acuzată de 11 infracțiuni

Newsweek.ro, 6 octombrie 2025 10:00

Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul general într-un caz în care este acuzată de propagandă leg...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
10:00
09:50
METEO Anomalia care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fost semnalat chiar de NASA Newsweek.ro
Experții meteo au arătat că există o anomalir care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fos...
Acum o oră
09:30
SUA susțin că mii de cubanezi au fost trimişi să lupte alături de Rusia în războiul din Ucraina Newsweek.ro
Administraţia lui Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţi...
09:20
Derapajul lui Simion care i-a zis autist lui Nicușor Dan apreciat de 36.000 români. 3300 distribuiri Newsweek.ro
George Simion a ieșit, iar, în decor și i-a spus autist lui Nicușor Dan. Ceea ce frapează este că 36...
Acum 2 ore
09:10
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? 4.000 de lei amendă dacă nu respecți legea Newsweek.ro
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? Șoferii riscă amenzi de până la 4.000 de lei dacă n...
08:50
Programul pentru premiile Nobel 2025. Ce nominalizări sunt pentru fiecare domeniu? Newsweek.ro
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase dist...
08:40
Când a fugit din țară Sorin Oprescu declara 50.000€ în bancă. L-au reținut într-un BMW de 100.000€ Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fopstul primar de București, a fost reținut ieri în Grecia. Era căutat pentru mită. P...
08:20
Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România Newsweek.ro
Până la decizia instanței, nu este exclus ca Oprescu să fie lăsat și în libertate, sub control judic...
Acum 4 ore
08:10
Franța are un nou Guvern. Cine face parte din structura celui mai fragil context politic Newsweek.ro
Președinția franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lec...
07:50
Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să îl schimbe pe Bolojan ca să plătească oalele sparte de Ciolacu Newsweek.ro
Fostul șef de stat Traian Băsescu crede că Nicușor Dan trebuie să forțeze o demisie a lui Bolojan lu...
07:50
Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: Cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat Newsweek.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicu...
07:40
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului. Ce boli grave pot ascunde și când să mergi la medic Newsweek.ro
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului, ci pot fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni ascunse. ...
07:30
Ce să faci dacă simți că răcești. Metode naturale pentru a ușura simptomele de la început Newsweek.ro
Dacă simți că s-ar putea să te îmbolnăvești, este normal să te întrebi cum ai putea opri o răceală. ...
07:10
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000 Newsweek.ro
TVA la menele de foc aproape s-a dublat. Vă arătăm cum pensionarii dar și românii în general pierd s...
Acum 24 ore
20:50
Directiva UE „Dreptul la reparație” va fi aplicată în România până în 2026: ce trebuie să știi Newsweek.ro
România are termen până în 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație...
20:40
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații Newsweek.ro
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații din E...
20:20
Cine sunt viitorii consilieri ai președintelui Nicușor Dan? O parte din ei au ocupat funcții cheie Newsweek.ro
A fost anunțată lista consilierilor președintelui Nicușor Dan. O parte din ei au ocupat funcții chei...
20:10
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente. Temperaturi și mai mici Newsweek.ro
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la mu...
19:50
Ești constipat mereu când pleci în vacanță? Cum o previi ca să nu-ți strice concediul Newsweek.ro
Ești constipat mereu când pleci în vacanță? Cum o previi ca să nu-ți strice concediul îți arătăm aic...
19:40
Bitcoin a atins un nivel record. Investitorii români vor fi plăti impozit pe câștiguri Newsweek.ro
Cea mai faimoasă criptomonedă din lume, Bitcoin, a ajuns la un nivel record de peste 125.000 de dola...
19:20
Primarul orașului unde un copil a fost ucis de maidanezi promitea luna trecută: „Îi adunăm pe toți” Newsweek.ro
Un copil a fost ucis de maidanezi în orașul Mărășești. Cu numai o lună înainte primarul orașului Adr...
19:20
Galaxia Andromeda este vizibilă cu ochiul liber în această toamnă. În ce perioadă apare? Newsweek.ro
Deși este la fel de strălucitoare ca o stea normală, ascunde o întreagă lume de stele. Se află la 2,...
19:10
Românii economisesc tot mai mult pentru pensie: aproape 940.000 de participanți la Pilonul III Newsweek.ro
Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la 6,59 miliarde de lei la finalul ...
18:50
Legea care a permis pensii de 1 leu. Cum au rămas în sistem românii care nu au muncit niciodată? Newsweek.ro
Puțini români știu că, în urmă cu câțiva ani, exista posibilitatea de a obține o „asigurare de 1 leu...
18:40
Virusul Chikungunya face ravagii într-o țară din Europa. Ce insectă transmite o boală gravă? Newsweek.ro
Aproape 400 de cazuri până la sfârșitul lunii septembrie: Virusul Chikungunya, transmis de țânțarul ...
18:20
Patru milioane de persoane nu-și permit plata facturilor pentru încălzire. Ce stat trage un semnal Newsweek.ro
Un milion de oameni abia își permit să-și încălzească locuințele. Fluctuații majore sunt evidente în...
18:10
Rusia atacă Danemarca în regiunea Baltică. Rușii urmăresc și încearcă să lovească navele daneze Newsweek.ro
Serviciul de informații militare din Danemarca a acuzat Rusia de acțiuni agresive repetate în strâmt...
18:10
Se fac angajări în spitalele publice din Austria. Care sunt condițiile pentru a obține un post? Newsweek.ro
Spitalele din Austria angajează absolvenți de Medicină. Care sunt condițiile pentru a obține un post...
17:40
Știți să faceți diferența între un corb și o cioară? Principalele detalii care le deosebesc Newsweek.ro
Mulți oameni au probleme în a diferenția un corb de o cioară? Ambele păsări au o alură asemănătoare,...
17:10
Ucraina a distrus o corvetă a Rusiei de ultimă generație înarmată cu rachete Kalibr Newsweek.ro
În noaptea de 4 octombrie, Forțele Operaționale Speciale Ucrainene au vizat nava rusă de rachete mic...
16:50
Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași, atacată cibernetic Newsweek.ro
Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost...
16:40
General: 150 trenuri militare prin România, organizate de Franța. „Se stă zeci de zile la frontiere” Newsweek.ro
Generalul de brigadă Fabrice Feola, care comandă Centrul pentru Operațiuni și Sprijin pentru Transpo...
16:20
Trump vrea ca SUA să investească în Critical Metals,companie controlată de Frank Timiș în Groenlanda Newsweek.ro
Zăcământul Tanbreez din Groenlanda a intrat în centrul atenției strategice internaționale, după ce R...
16:10
De unde vine expresia hocus pocus folosită de magicieni? Care este semnificația ei, de fapt? Newsweek.ro
Cu toții am auzit expresia hocus pocus pe care magicienii o folosesc, de obicei, înainte de a realiz...
15:20
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate. Trei reguli care i-au schimbat viața Newsweek.ro
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate a devenit o poveste inspirațională. Trei...
14:40
22.194 lei bonus la pensie ia fiecare pensionar special. Pensiile speciale costă 1.700.000.000 lei Newsweek.ro
Casa de Pensii vine cu date noi pe care le prezentăm. O sumă de 22.194 lei este bonusul la pensie lu...
14:10
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. Va primi o amendă uriașă Newsweek.ro
Un pilot amator de dronă a fost identificat lângă aeroportul din Frankfurt. El va fi sancționat de c...
14:10
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei Newsweek.ro
Difreneța dintre pensiile speciale și pensiile contributive este tot mia mare. S-a ajuns la o difere...
13:50
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE Newsweek.ro
Victor Negrescu solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. ...
13:30
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat Newsweek.ro
Un tânăr de 25 de ani a decedat, după ce s-a răsturnat cu mașina. Șoferul avea permisul suspendat. Î...
13:10
O companie aeriană anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis Newsweek.ro
Air Canada anunță că pasagerii din clasa economică vor primi bere, vin și gustări pe gratis. Scott O...
12:50
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev, reluată din 10 octombrie. Cât costă un bilet Newsweek.ro
Legătura feroviară directă dintre București și Kiev va fi reluată din 10 octombrie, după o pauză de ...
12:30
Daniel David, de Ziua Mondială a Educaţiei: Să avem curajul să gândim un model educaţional nou Newsweek.ro
Ministrul Educației a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei: „Vă invit să privim ...
12:10
Trump are un mesaj pentru marii producători de mașini din lume. Ce primesc dacă le asmblează în SUA? Newsweek.ro
Donald Trump a transmis un mesaj pentru marii producători auto din lume. Un senator republican a dez...
11:50
De ce pleacă tinerii români să studieze în străinătate? 40.000 merg la universități mari din Europa Newsweek.ro
Între 30.000 și 40.000 de tineri români merg anual să studieze în străinătate. Mulți rămân acolo def...
11:30
Atac masiv al Rusiei în Ucraina. Sunt 5 morți și 16 răniți. Polinia a ridicat avioane de luptă Newsweek.ro
Un atac rusesc de amploare în Ucraina a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit cel puțin 14 în noa...
11:10
O gumă de mestecat poate detecta gripa rapid. Ce se întâmplă atunci când o mesteci? Newsweek.ro
O gumă de mestecat poate stabili dacă esti infectat cu virusul gripal. Oamenii de știință spun că ac...
11:00
Butonul ascuns din congelator care îngheață alimentele instant. Ce face funcția „super-freeze”? Newsweek.ro
Sigur nu știai că există un buton ascuns în congelatorul tău care îngheață instant alimentele. Cu ce...
10:50
METEO. Vreme rece cu ploi și vânt. În unele zone va ninge viscolit Newsweek.ro
Vremea devine mai rece, iar ploile și vântul puternic se vor extinde în mai multe regiuni din țară. ...
10:40
Haine și ceasuri scumpe, confiscate de Poliția de Forntieră. Urmau să ajung în Franța Newsweek.ro
Haine de firmă, ceasuri scumpe, încălțăminte. 175 de astfel de produse au fost confiscate de Poliția...
