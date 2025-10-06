O cabană din munții Făgăraș se închide începând din 20 octombrie. Măgarii nu mai pot face aprovizionarea
BizBrasov.ro, 6 octombrie 2025 10:00
Cabana Podragu din munții Făgăraș își închide porțile pentru sezonul de vară începând cu data de 20 octombrie și va rămâne închisă până la 2 iulie 2026.
Acum 30 minute
10:00
Turist ceh, extras din masivul Piatra Craiului după ce a trimis un e-mail la salvamontiștii din Zărnești. „SOS, I’m between La Om and La Zaplaz… need help” # BizBrasov.ro
Un turist ceh rătăcit în masivul muntos Piatra Craiului, aflat la 30 de kilometri de Brașov, a fost salvat ieri după ce a trimis un e-mail la Serviciul Salvamont Zărnești. Salvatorii montani au muncit peste 10 ore pentru a îl extrage din munți pe turistul străin care era complet nepregătit și echipat precar.
10:00
Acum o oră
09:30
CET și Metrom, aduse în era digitală: Brașovul face hărți 3D pentru fostele platforme industriale # BizBrasov.ro
Primăria Brașov face un nou pas pentru actualizarea și digitalizarea patrimoniului industrial al orașului. Platformele CET Brașov și CAF Metrom vor avea hărți digitale detaliate, realizate prin tehnologia scanării 3D. Municipalitatea a primit o ofertă în valoare de 29.000 de lei (fără TVA) din partea întreprinderii individuale Simion Ciprian Daniel, din satul Meșendorf, comuna Bunești, [...]
09:20
Jandarmii din Brașov, misiune în munți alături de militari, pentru testarea capacității de reacție în situații de criză # BizBrasov.ro
Săptămâna trecută, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au luat parte la exercițiul „SARMIS OLT”, desfășurat în colaborare cu structuri ale Ministerului Apărării Naționale. Exercițiul a avut ca scop testarea capacității de reacție a forțelor de ordine în situații de criză, în contextul unor scenarii complexe care au presupus acțiuni rapide, coordonare [...]
Acum 4 ore
06:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Wizz Air a introdus destinațiile Milan, Roma, Nürnberg, Memmingen și Katowice în programul de vară 2026. Napoli nu mai apare din aprilie 2026 # BizBrasov.ro
Compania low cost maghiară Wizz Air, singura care efectuează la acest moment zboruri de linie la și de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, și-a actualizat programul zborurilor pentru sezonul de vară 2026, care începe la 1 aprilie anul viitor.
Acum 6 ore
05:50
Guvernul oprește finanțarea prin Programul Anghel Saligny. Șantiere din judetul Brașov, aproape finalizate, riscă să fie abandonate (FOTO) # BizBrasov.ro
Guvernul a anunțat suspendarea finanțării pentru proiectele derulate prin Programul Național „Anghel Saligny”, lăsând primăriile fără sprijinul financiar necesar pentru continuarea lucrărilor aflate în derulare. Ministerul Dezvoltării a transmis la finalul săptămânii trecute o adresă autorităților locale prin care anunță că a rămas fără bani pentru susținerea proiectelor derulate prin Programul Anghel Saligny. În respectiva [...]
05:40
Peste 80.000 de lei pentru verificarea și repararea instalațiilor de detecție și stingere a incendiilor de la Centrul de Afaceri CATTIA # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a semnat un contract în valoare de 80.435,90 lei, fără TVA, pentru serviciile de verificare și reparare a instalaților de detecție și stingere a incendiilor de la Centrul de Afaceri CATTIA. Lucrările prevăd reparații la instalația de hidranți, sistemul de detecție, revizie generală a grupului electrogen, înlocuirea pompei defecte din instalația hidraulică și [...]
05:30
FOTO Cusăturile decorative din bucătăriile bunicilor aveau mesaje educative. Acestea au apărut în perioada interbelică în zona urbană din Șcheii Brașovului # BizBrasov.ro
Vă mai amintiți de cusăturile decorative din bucătăriile bunicilor? Acestea au apărut în perioada interbelică în zona urbană din Șchei
04:40
VIDEO Două minute în Parcul Național Piatra Craiului: mistreți, lupi, ciute, cerbi, iepuri, un râs și un urs grăbit, la 30 de kilometri de Brașov # BizBrasov.ro
Parcul Național Piatra Craiului, aflat la doar 30 de kilometri de Brașov, este gazda a aproximativ 40% din speciile care trăiesc în România. Fauna din masivul muntos cuprinde tot lanțul trofic, de la urs, care e în vârful piramidei și până la ciuperci și alte plante, aflate la bază.
Acum 8 ore
03:20
Principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor: cancerul la sân. Cum pot face gratuit mamografie # BizBrasov.ro
Octombrie este luna de conștientizare cu privire la cancerul la sân, cel mai frecvent diagnostic oncologic din lume în rândul femeilor
Acum 12 ore
22:20
S-au întors de la relaxare… cu amenzi: 5 persoane surprinse de jandarmi cu ATV-urile și motocicletele în zone nepermise # BizBrasov.ro
3 bărbați au fost suprinși cu ATV-urile în zona Cheile Râșnoavei – Valea Tociliței, de către jandarmii montani de la Postul Montan Râșnov, în timpul unor acțiuni desfășurate de aceștia. Cei trei le-au spus jandarmilor că se aflau acolo în scop recreativ. „Dincolo de faptul că accesul nu era permis, aventura bărbaților se putea solda [...]
Acum 24 ore
15:10
Ploile revin în zilele următoare în Româna. La ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni # BizBrasov.ro
Duminică și luni temperaturile vor avea valori normale pentru această perioadă, fiind mai ridicate față de cele de zilele trecute, când România a fost afectată de un val de frig neobișnuit, însă ploile vor reveni începând de săptămâna viitoare, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu. Temperaturile maxime vor ajunge sau depăși 20 de grade în partea [...]
13:50
Stereotipul „România e săracă și periculoasă”. Ce au descoperit doi vloggeri din Spania, care au ajuns și la Brașov # BizBrasov.ro
Doi vloggeri spanioli care călătoresc în lumea largă au avut o surpriză mare în România. Deși se așteptau să aibă de-a face cu o țară săracă, plină de infractori, ei au descoperit cu totul altceva. Justine și Nika, doi tineri din Spania, și-au propus să ia la rând unele dintre cele mai controversate țări, iar [...]
12:30
O altfel de intervenție a salvamontiștilor din Poiana Brașov: Au ajutat un căprior prins în plasele pârtiilor # BizBrasov.ro
Intervenție specială a salvamontiștilor din Poiana Brașov, sâmbătă. Salvatorii montani au ajutat un căprior rămas captiv cu cornițele în plasele de protecție ale pârtiilor. Aceștia au tăiat o porțiunie din plasele de protecție pentru ca puiul să fie scos în condiții de siguranță și l-au eliberat în natură. „Pentru că orice viață contează, astăzi salvatorii [...]
12:10
Pe 5 octombrie este marcată Ziua Mondială a Educației, cunoscută și ca Ziua Internațională a Profesorului, o inițiativă UNESCO din 1994, pentru a evidenția importanța educației în dezvoltarea societății și contribuția esențială a profesorilor în formarea noilor generații. Cu acest prilej, într-un mesaj oficial, ministrul Educației, Daniel David, reamintește că „trăim acum un an dificil [...]
11:40
Un alt „cuibușor de nebunii”, cu 4 adulți și 9 copii, a fost „destructurat” din zona Brândușelor, cu ajutorul celor de la Poliția Locală și Comprest, a scris, pe facebook, viceprimarul municipiului Brașov, Dan Ghiță. „Știu că sună ciudat, dar locuitorii de pe Brândușelor știu bine cu ce s-au confruntat o perioadă.Scandaluri, țipete, urlete, [...]
11:00
Cel mai complex proiect de salvare la înălțime, prezentat de specialiști la mall-ul din Tractorul, luni # BizBrasov.ro
ROpe Rescue România aduce la Brașov cel mai complex proiect de salvare la înălțime. Astfel, în perioada 6 – 8 octombrie, Asociația CTIF România și ROpe Rescue România, cu sprijinul IGSU, organizează la Brașov un amplu eveniment dedicat pregătirii și perfecționării tehnicilor de salvare la înălțime și în teren dificil. „Colegii alpiniști din cadrul ROpe [...]
10:30
Când temperaturile scad tot mai mult, mulți români aleg să reducă sau chiar să oprească sistemul de încălzire atunci când pleacă pentru câteva zile de acasă. Totuși, această decizie poate avea consecințe costisitoare. Experții avertizează că, pe termen lung, oprirea completă a căldurii în timpul iernii poate provoca pagube serioase locuinței, de la conducte sparte [...]
10:20
O altă… „aromă” a României, experimentată de jurnalistul Charlie Ottley, care ne-a dat „Flavours of Romania” # BizBrasov.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, se află printre persoanele afectate de lipsa curentului electric în zona montană. Ottley a povestit că, de aproape trei zile, locuința sa este fără electricitate. „Sunt mulți bătrâni la țară și nu toți mai au sobe cu lemne”, a scris acesta, citat de [...]
Ieri
21:20
Un adolescent din Tărlungeni, Florian Codruț Negrea, de 17 ani, pare să își facă un obicei din a pleca de ac asă fără să spună nimănui. După ce a fost dat dispărut de familie la începutul acestei săptămâni, apoi găsit, familia a revenit azi la Poliția Brașov și a anunțat că acesta a dispărut din [...]
16:10
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu doi bărbați în stare de reținere, după ce aceștia ar fi sustras două ovine dintr-un extravilan, situat în apropierea localității Racoș, dar și material lemnos dintr-un fond forestier, amplasat în afara localității Mercheașa. „La data de 3 octombrie, în [...]
14:20
Accident grav în zona industrială a bulevardului Griviței din Brașov. Circulația în zonă este îngreunată # BizBrasov.ro
Un accident grav de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe bulevardul Griviței din Brașov, în zona pieței Stupini.
13:30
Lupul, paznic la oi: Un agent de pază la magazin a „uitat” să plătească pentru produsul luat din raft. Acum are dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pe care l-au deschis, cu un bărbat în stare de reținere, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. „La data de 25 septembrie, în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au fost sesizați, de către reprezentanții unei unități comerciale [...]
13:20
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au pus în aplicare, la data de 3 octombrie, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Brașov, privind un bărbat de 23 de ani, din localitatea Feldioara. Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani și 2 luni de închisoare pentru [...]
12:30
Alertă de la Directoratul de Securitate Cibernetică: atacuri extrem de periculoase asupra rețelei WhatsApp # BizBrasov.ro
În ultima perioadă au fost observate mai multe atacuri extrem de periculoase, care se folosesc de CVE-2025-55177 și CVE-2025-43300, pentru a facilita exploatarea unei vulnerabilități de tip „zero-click”, cu scopul de a livra aplicații malware, transmite Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC). Procesul funcționează astfel: atacatorul forțează aplicația WhatsApp a unui utilizator să preia automat o [...]
12:00
Se intervine la acest moment în zona Timișu de Jos, unde o mașină s-a răsturnat în afara părțiii carosabile, după cum arată imaginea trimisă redacției noastre. La fața locului se află deja un echipaj al ISU Brașov. Până la acest moment, nici reprezentanții ISU, nici reprezentanții Poliției Brașov nu au oferit informații. Revenim de îndată [...]
11:20
Primele intervenții ale pompierilor, după căderea zăpezii, la Predeal, din acest sezon. La Moieciu a fost inundat un beci # BizBrasov.ro
În urma manifestării fenomenelor meteorologice din ultimele ore, pompierii brașoveni au fost solicitați să intervină în două situații generate de căderile de zăpadă și precipitații. Astgfel, s-a intrvenit la Predeal, zona 3 Brazi, unde trei arbori, „încărcați de greutatea zăpezii, s-au aplecat pe partea carosabilă, îngreunând circulația rutieră. La fața locului se intervine cu o [...]
11:10
Partenera de viață a lui Gabi Tamaș, Ioana este expertă în fitness, fiind una dintre cele mai apreciate instructoare din această branșă. Frumoasa soție a lui Gabi Tamaș are o specializare în schi alpin, motiv pentru care este pasionată de mișcare de multă vreme. Face sport încă din copilărie, iar de curând a pornit propria [...]
10:40
După ce a publicat pe Facebook, recent, fotografii pe care a spus că le-a făcut în Spitalul Tractorul și sumariza: „Fără exagerare, la mine în magazie e un mediu mult mai ok”, Marian Godină a primit… un tur privat în Spitalul Tractorul de la dr. Dan Grigorescu, managerul Spitalului Județean, în structura căruia se află [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Prima locomotivă modernizată la Brașov, în teste cu 16 vagoane, pe rețeaua feroviară publică # BizBrasov.ro
Prima locomotivă modernizată la SCRL Brașov a fost scoasă vineri pentru teste pe Magistrala 800, între București și Fetești. Este vorba de locomotiva 483-001, care a făcut probele la tracțiunea a 16 vagoane ale operatorului feroviar de stat SNTFC CFR Călători, scrie clubferoviar.ro. Garnitura a circulat pe rețeaua feroviară națională ca tren 28881 la dus, [...]
3 octombrie 2025
21:30
„Boschetar” găsit mort într-o casă părăsită de pe strada Lanurilor
21:10
Zăpadă de 50 de centimetri în Bucegi. Doi turiști au cerut ajutorul salvamontiștilor să iasă la liman # BizBrasov.ro
Zăpadă de 50 de centimetri în Bucegi. Doi turiști au cerut ajutorul salvamontiștilor să iasă la liman
20:50
Brașoveanul Marius Fecioru, fost secretar de stat, a cerut daune de 2,5 milioane de euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție # BizBrasov.ro
Brașoveanul Marius Fecioru, fost secretar de stat, a cerut daune de 2,5 milioane de euro de la stat, după ce a fost achitat într-un uriaș scandal de corupție
17:10
Studiu: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” puternic în ultimele 4 decenii # BizBrasov.ro
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în ultimele patru decenii, scrie Cluj24. Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m altitudine s-au „înverzit” puternic, datorită extinderii tufărișurilor [...]
16:30
Andra, Raluka și Miki vor cânta la un hotel din Poiana Brașov, de Revelion: Cât costă sejurul # BizBrasov.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar artiștii români au programat deja Revelionul 2026. Andra, Raluka și Miki vor cânta la un hotel din Poiana Brașov Andra, Raluka și Miki vor cânta în Poiana Brașov. Petrecerile, dar și cazarea, pentru un sejur de trei nopți, la Hotelul Piatra Mare, din Poiana Brașov, costă [...]
16:20
Urmărire aseară, în Vama Buzăului. Un motociclist a ajuns în decor, în încercarea de a scăpa de polițiști # BizBrasov.ro
Aseară în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au efectuat semnal de oprire pentru control unui motociclist care circula pe un drum comunal din localitatea Vama Buzăului. Conducătorul vehiculului nu a respectat indicațiile polițiștilor și a încercat să se sustragă controlului, însă a fost prins pe un câmp din apropiere
16:20
Brașoveanul Marius Oprea, dezvăluiri despre „reţeaua rusă” care a penetrat adânc Statul român # BizBrasov.ro
Istoricul Marius Oprea atrage atenţia asupra „adevăratului pericol rusesc din România”, descris în „Raportul Matrioşka”
15:20
Pe DN1, în zona Predeal, pe DN73A, între Predeal și Râșnov și pe DN73 în zona Bran-Moieciu, drumarii brașoveni acționează pentru îndepărtarea lapoviței și a stratului de zăpadă de pe carosabil.
15:20
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul că, pe strada Ciocanului, din municipiul Făgăraș, ar fi avut loc o agresiune
15:10
VIDEO 500 de metri cubi de lemn confiscat și amenzi în valoare de 145.000 de lei, în urma unei ample acțiuni de control în Brașov # BizBrasov.ro
500 de metri cubi de lemn confiscat și amenzi în valoare de 145.000 de lei, în urma unei ample acțiuni de control în Brașov
14:40
700 de locuri disponibile în Școlile de Jandarmi. Calendarul admiterii, sesiunea septembrie-decembrie # BizBrasov.ro
700 de locuri disponibile în școlile de jandarmi. Calendarul admiterii din sesiunea septembrie-decembrie
14:20
Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie # BizBrasov.ro
Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie
14:00
Primăria Brașov a pus în dezbatere publică proiectul de stabilire a taxelor SPCLEP pentru anul 2026. Brașovenii pot face propuneri până pe 17 octombrie # BizBrasov.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov (SPCLEP) a pus în dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru anul 2026 prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
14:00
Pe scena festivalului vor urca cei de la Original Oktoberfest Band, urmați de Body & Soul, iar seara va fi încheiată cu un show incendiar L.A.
13:30
4.750 de lei pentru un loc de parcare în cartierul Astra. Brașovenii din zona Zizinului-Neptun s-au „bătut” pentru 76 de locuri libere, majoritatea închiriate la peste 1.000 de lei/an # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în cartierul Astra, zona cuprinsă între calea ferată și Calea București. Rezultatele licitațiilor din această săptămână au fost diametral opuse: dacă la cea din data de 30 septembrie au rămas libere aproape 50 de locuri publice, la cea de ieri s-au atribuit toate, iar majoritatea ofertelor au ajuns la peste 1.000 de lei/an.
13:10
„Șoc și groază”: Studenții Universității Transilvania sunt obligați, începând din acest an universitar, să fie prezenți la activitățile didactice și practice # BizBrasov.ro
Studenții Universității Transilvania din Brașov au fost șocați să afle, la începutul anului universitar 2025-2026, că, pentru a obține note de trecere, vor trebui să participe fizic la procesul didactic și practic.
13:10
Modificări în circulația autobuzelor RATBV ce tranzitează zona Coresi, cu ocazia „Brașov Running Festival” # BizBrasov.ro
Sâmbătă și duminică (4 – 5 octombrie 2025) se vor produce unele modificări în circulația autobuzelor ce tranzitează zona Coresi, schimbările fiind determinate de desfășurarea competiției atletice „Brașov Running Festival.” Astfel, mâine, 4 octombrie, între orele 16.30 și 22.30, autobuzele de pe linia 32 vor circula deviat pe străzile 13 Decembrie și Zaharia Stancu, fără [...]
12:30
Disponibilizări colective la două societăți comerciale din județul Covasna: 145 de angajați vor rămâne fără loc de muncă # BizBrasov.ro
Disponibilizări colective la două societăți comerciale din județul Covasna: 145 de angajați vor rămâne fără loc de muncă
12:20
Brașovul a obținut o finanțare nerambursabilă de 18 milioane de lei pentru amenajarea unui parc în Bartolomeu. O zonă verde de două hectare, locuri de joacă pentru copii, foișoare de relaxare, piste de biciclete, zonă de fitness, dar și un amfiteatru cu scenă pentru organizarea de evenimente # BizBrasov.ro
Brașovul a obținut o finanțare nerambursabilă de 18 milioane de lei pentru amenajarea unui parc în Bartolomeu. O zonă verde de două hectare, locuri de joacă pentru copii, foișoare de relaxare, piste de biciclete, zonă de fitness, dar și un amfiteatru cu scenă pentru organizarea de evenimente
12:20
Fiscul brașovean i-a schimbat yala lui Iohannis: Jumătate dintr-o casă care îi aparține fostului președinte a intrat în posesia statului # BizBrasov.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, care a aparținut integral fostului președinte Klaus Iohannis.
