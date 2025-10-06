O cabană din munții Făgăraș se închide începând din 20 octombrie. Măgarii nu mai pot face aprovizionarea

13:30

Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în cartierul Astra, zona cuprinsă între calea ferată și Calea București. Rezultatele licitațiilor din această săptămână au fost diametral opuse: dacă la cea din data de 30 septembrie au rămas libere aproape 50 de locuri publice, la cea de ieri s-au atribuit toate, iar majoritatea ofertelor au ajuns la peste 1.000 de lei/an.