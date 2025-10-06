Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, despre întreruperea unor lucrări publice: Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar a fost dezmăț pe banul public. Probabil trebuia un moment zero
Radio Top Suceava, 6 octombrie 2025 10:00
Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, susține că unele proiecte publice vor contina. De exemplu, prin PNRR, la Todirești se fac împăduriri cu salcîm pe o suprafață de 50 de hectare de teren degradat. Pe de altă parte, domnul Bocancea spune că trebuiau luate o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor, în condițiile în care […] Articolul Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, despre întreruperea unor lucrări publice: Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar a fost dezmăț pe banul public. Probabil trebuia un moment zero apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
10:00
Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, despre întreruperea unor lucrări publice: Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar a fost dezmăț pe banul public. Probabil trebuia un moment zero # Radio Top Suceava
Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, susține că unele proiecte publice vor contina. De exemplu, prin PNRR, la Todirești se fac împăduriri cu salcîm pe o suprafață de 50 de hectare de teren degradat. Pe de altă parte, domnul Bocancea spune că trebuiau luate o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor, în condițiile în care […] Articolul Primarul comunei Todirești, Mugurel Bocancea, despre întreruperea unor lucrări publice: Nu vreau să fiu avocatul diavolului, dar a fost dezmăț pe banul public. Probabil trebuia un moment zero apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
07:20
Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava mai are de așteptat pînă să aibă un sediu al său, dar asta nu înseamnă că studenții nu au unde să facă laboratoare și cursuri. 2025 a fost al doilea an în care la Universitatea ”Ștefan cel Mare” s-a organizat admitere pentru învățămîntul de lungă durată la Medicină, […] Articolul Noul oraș din județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:20
Articole despre Istoria locală, Istoria națională și Istoria universală, în cel mai recent număr al revistei profesorilor de istorie din Suceava, ”Cetatea de Scaun” # Radio Top Suceava
Revista profesorilor de istorie din județul Suceava, „Cetatea de Scaun”, a ajuns la numărul 22, anul XXII /2025. Revista grupează articole ale profesorilor de istorie grupate pe domenii – Istorie locală, Istorie națională, Istorie universală, Metodica predării istoriei, recenzii de cărți și cronici ale unor manifestări științifice, precum șirezultatele elevilor obținute la olimpiadele și concursurile […] Articolul Articole despre Istoria locală, Istoria națională și Istoria universală, în cel mai recent număr al revistei profesorilor de istorie din Suceava, ”Cetatea de Scaun” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
17:20
Produse culinare preparate de copii împreună cu părinții și profesorii, vîndute la ”Tîrgul de toamnă pentru copii” de la Rădăuți # Radio Top Suceava
Asociația de părinți împreună cu Școala Gimnazială ”Regina Elisbeta” și cu sprijinul Primăriei Rădăuți au organizat duminică, 5 octombrie, în centrul municipiului, ”Tîrgul de toamnă pentru copii”. Copiii au vîndut cu părinții și profesorii produse culinare realizate împreună. Au fost diferite sortimente de prăjituri, borcane cu dulcețuri și zacuscă, clătite, pîine și sucuri. Au fost […] Articolul Produse culinare preparate de copii împreună cu părinții și profesorii, vîndute la ”Tîrgul de toamnă pentru copii” de la Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Investiții de 15 milioane de euro în sistemul de educație din Siret. Primarul Popoiu: Sînt conștient de faptul că educația are un rol esențial în dezvoltarea unei comunități # Radio Top Suceava
În ultimii ani, în sistemul de educație din orașul Siret au fost investite fonduri europene în valoare de peste 15 milioane de euro. Bilanțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, astăzi, cînd este Ziua Mondială a Educației. Primarul a precizat că majoritatea investițiilor au fost recepționate, iar în perioada următoare trebuie să se finalizeze […] Articolul Investiții de 15 milioane de euro în sistemul de educație din Siret. Primarul Popoiu: Sînt conștient de faptul că educația are un rol esențial în dezvoltarea unei comunități apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
RC Gura Humorului s-a calificat în play-off-ul Diviziei Naționale de Rugby de pe locul I # Radio Top Suceava
Rugby Club Gura Humorului a încheiat sezonul regulat al Diviziei Naționale de Rugby cu o victorie clară în deplasare: 55-0 pe terenul Științei Petroșani. Astfel humorenii au terminat grupa pe locul I, cu șapte victorii și o înfrîngere. Echipa humoreană va juca în play-off, unde sînt în total șase echipe, alături de Poli Iași, RC […] Articolul RC Gura Humorului s-a calificat în play-off-ul Diviziei Naționale de Rugby de pe locul I apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
09:00
Profesoara Gabriela Scutaru, în favoarea ținutelor reprezentative în școli: Sînt, totuși, un simbol pentru unitatea școlară pe care o urmezi și pe care ai ales-o # Radio Top Suceava
Profesoara de biologie Gabriela Scutaru consideră că elevii trebuie să poarte niște ținute reprezentative atunci cînd sînt la școală. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, întrebată dacă e de părere că elevii trebuie să poarte uniformă, doamna Scutaru a declarat: ”Nu știu dacă aș denumi-o neapărat uniformă, aș denumi-o ținută reprezentativă. Reprezintă, totuși, un […] Articolul Profesoara Gabriela Scutaru, în favoarea ținutelor reprezentative în școli: Sînt, totuși, un simbol pentru unitatea școlară pe care o urmezi și pe care ai ales-o apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4 octombrie 2025
19:50
CSU Suceava, o nouă victorie în Liga Zimbrilor! Handbaliștii suceveni au cîștigat partida cu U Cluj cu 38-34 # Radio Top Suceava
În cea de-a V-a etapă a Ligii Zimbrilor, prima ligă de handbal masculin, CSU Suceava a cîștigat pe teren propriu partida cu Universitatea Cluj cu 38 la 34. La pauză a fost 20 la 16 pentru suceveni. Ca urmare a acestui rezultat, echipa suceveană ocupă locul VIII. (Foto: Viorel Macovei) Articolul CSU Suceava, o nouă victorie în Liga Zimbrilor! Handbaliștii suceveni au cîștigat partida cu U Cluj cu 38-34 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Biroul pentru Protecția Animalelor Suceava: De Ziua Mondială a Animalelor, îi rugăm pe toți deținătorii să privească dincolo de obligația legală și să ofere respect, grijă și afecțiune # Radio Top Suceava
Pe 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor, Poliția Suceava a transmis un apel proprietarilor acestora. În comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava se spune că ”animalele trăiesc lângă noi, ne oferă afecțiune necondiționată și devin parte din familie. În această zi dedicată lor, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de […] Articolul Biroul pentru Protecția Animalelor Suceava: De Ziua Mondială a Animalelor, îi rugăm pe toți deținătorii să privească dincolo de obligația legală și să ofere respect, grijă și afecțiune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Primăria Adâncata a primit o ”frumoasă adresă” de la Ministerul Dezvoltării, care spune că nu mai are bani pentru aducțiunea de gaz metan. Lucrările sînt realizate în proporție de 50% # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Adâncata este obligată să sisteze și să conserve lucrările de aducțiune a gazului metan. Ministerul Dezvoltării a informat Primăria că nu mai plătește facturi la investițiile prin Programul Național ”Anghel Saligny” din lipsă de bani. Primarul Viorel Cucu a declarat că investiția în valoare totală de aproape 18 milioane de euro, care se […] Articolul Primăria Adâncata a primit o ”frumoasă adresă” de la Ministerul Dezvoltării, care spune că nu mai are bani pentru aducțiunea de gaz metan. Lucrările sînt realizate în proporție de 50% apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
CSU Suceava, fotbal feminin. Mihai Dimian, rectorul USV: Sperăm că, așa cum am reușit cu handbalul masculin, să ajungem în interval de trei -patru ani la performanță și cu fotbalul feminin # Radio Top Suceava
De la înființare, echipa de fotbal fete a Universității din Suceava a stîrnit entuziasm ”în primul rînd, celor implicați direct”, dar și publicului. Rectorul instituției de învățămînt academice, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Am văzut o sută de oameni pentru început (în […] Articolul CSU Suceava, fotbal feminin. Mihai Dimian, rectorul USV: Sperăm că, așa cum am reușit cu handbalul masculin, să ajungem în interval de trei -patru ani la performanță și cu fotbalul feminin apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Provocări și oportunități în noul an universitar la universitatea suceveană. Rectorul Mihai Dimian: Am încredere că la finalul acestui an vom fi mai puternici și mai performanți # Radio Top Suceava
Rectorul Universității din Suceava, profesorul universitar doctor Mihai Dimian, a vorbit în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, despre provocările și oportunitățile din noul an universitar. Potrivit rectorului Dimian, printre provocări se numără resursele limitate. Universitatea suceveană a luat, însă, deja, măsuri în acest sens. A explicat Mihai Dimian: ”Resursele limitate […] Articolul Provocări și oportunități în noul an universitar la universitatea suceveană. Rectorul Mihai Dimian: Am încredere că la finalul acestui an vom fi mai puternici și mai performanți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Ninsoare în zona de munte a județului Suceava. Poliția a organizat filtre. Mașinile trebuie echipate corespunzător. Pentru lipsa cauciucurilor de iarnă sînt prevăzute ”amenzi cuprinse între 9 și 20 puncte amendă (adică pînă la 4.050 lei), dar și reținerea certificatului de înmatriculare” # Radio Top Suceava
Azi-noapte, în jurul orei 01.00, peste 30 de polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră, dar și de ordine publică, acționau pentru monitorizarea și fluidizarea traficului rutier, în special în zona DN 17 Pasul Tihuța, zona arondata municipiului Vatra Dornei, zona Mestecăniș, Pasul Palma și alte zone montane. Au fost efectuate filtre rutiere și se […] Articolul Ninsoare în zona de munte a județului Suceava. Poliția a organizat filtre. Mașinile trebuie echipate corespunzător. Pentru lipsa cauciucurilor de iarnă sînt prevăzute ”amenzi cuprinse între 9 și 20 puncte amendă (adică pînă la 4.050 lei), dar și reținerea certificatului de înmatriculare” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
3 octombrie 2025
19:50
Încă 9,8 milioane de lei de la Guvern, pentru oamenii din Broșteni, afectați de inundațiile de la finele lunii iulie. Gheorghe Șoldan: De luni, 6 octombrie, sumele vor fi deja disponibile în conturi și la oficiile poștale # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a anunțat că de la Guvern a venit a doua tranșă de ajutoare financiare pentru orașul Broșteni, care a fost lovit de inundații devastatoare în noaptea de 27 spre 28 iulie. În conturile Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială – AJPIS Suceava au intrat fondurile destinate persoanelor ale căror locuințe au […] Articolul Încă 9,8 milioane de lei de la Guvern, pentru oamenii din Broșteni, afectați de inundațiile de la finele lunii iulie. Gheorghe Șoldan: De luni, 6 octombrie, sumele vor fi deja disponibile în conturi și la oficiile poștale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:00
Spectacole folclorice, obiecte realizate de meșteri populari și fel de fel de produse, la Tîrgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, în parcarea Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Astăzi, la prînz, în parcarea Iulius Mall Suceava, a avut loc deschiderea oficială a unei noi ediții a Tîrgului de Toamnă „Produs în Bucovina”, un eveniment dedicat tradițiilor, gastronomiei și valorilor autentice din inima Bucovinei. Conform Consiliului Județean Suceava, ”timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere ce are Bucovina mai frumos: meșteșuguri păstrate […] Articolul Spectacole folclorice, obiecte realizate de meșteri populari și fel de fel de produse, la Tîrgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, în parcarea Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Echipamente pentru toți cei 160 de mici fotbaliști de la Asociația Club Sportiv Șomuz Fălticeni. Părinții nu plătesc nici o taxă pentru pregătirea copiilor lor # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Fălticeni, în parteneriat cu Asociația Club Sportiv Șomuz Fălticeni, a demarat un proiect sportiv dedicat copiilor și juniorilor, avînd ca obiectiv creșterea și sprijinirea fotbalului de performanță la nivel local. Primarul Gheorghe Cătălin Coman s-a întîlnit cu sportivii, profesorii-antrenori și părinții copiilor legitimați în cadrul clubului, pentru a le prezenta direcțiile de dezvoltare […] Articolul Echipamente pentru toți cei 160 de mici fotbaliști de la Asociația Club Sportiv Șomuz Fălticeni. Părinții nu plătesc nici o taxă pentru pregătirea copiilor lor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Handbal masculin. CSU Suceava – U Cluj, sîmbătă, 4 octombrie, de la ora 17.30, în sala LPS Suceava # Radio Top Suceava
CSU Suceava va întîlni Universitatea Cluj în a V-a etapă a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul va avea loc sîmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, în sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava. Înainte de partidă au făcut declarații doi jucători și antrenorul principal. Alexandru Bologa: „Ar fi păcat, după ce am […] Articolul Handbal masculin. CSU Suceava – U Cluj, sîmbătă, 4 octombrie, de la ora 17.30, în sala LPS Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, fost ministru al Educației: Problema este să nu rămînem ca, vorba românului, ”prostul satului”, adică să fie numai Educația cea care suportă această austeritate # Radio Top Suceava
Potrivit profesorul universitar doctor Valentin Popa, fost ministru al Educației, măsurile de austeritate din Învățămînt ”au venit de sus în jos, nu de jos în sus”, iar în timpul mandatului său discuțiile cu sindicatele existau. Domnul Popa, acum președinte al Senatului Universității din Suceava, a răspuns unei întrebări, în cadrul unei emisiuni […] Articolul Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, fost ministru al Educației: Problema este să nu rămînem ca, vorba românului, ”prostul satului”, adică să fie numai Educația cea care suportă această austeritate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
O studentă în anul IV la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a obținut o bursă Fulbright pentru un stagiu de cercetare de 9 luni la Universitatea din Florida # Radio Top Suceava
Marina Axentii, doctorandă în anul IV în domeniul Ingineria Produselor Alimentare la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a obținut o prestigioasă bursă Fulbright pentru un stagiu de cercetare de 9 luni la Universitatea din Florida, începînd cu toamna acestui an. Activitatea științifică a Marinei este coordonată de prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela […] Articolul O studentă în anul IV la Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a obținut o bursă Fulbright pentru un stagiu de cercetare de 9 luni la Universitatea din Florida apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Creșterea normei didactice cu două ore nu înseamnă decît ”lăcomie” cu ”efecte groaznice” și ”cîștig infim”. Valentin Popa, fost ministru al Educației: Unele măsuri sînt cu efect financiar foarte scăzut, dar cu un efect emoțional foarte mare # Radio Top Suceava
În opinia profesorul universitar doctor Valentin Popa, fost ministru al Educației, guvernanții ”au exagerat” cu măsurile fiscale implementate în Educație. A declarat acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ”Există în România o vorbă că . Unele măsuri sînt cu efect financiar foarte scăzut, dar cu un efect emoțional […] Articolul Creșterea normei didactice cu două ore nu înseamnă decît ”lăcomie” cu ”efecte groaznice” și ”cîștig infim”. Valentin Popa, fost ministru al Educației: Unele măsuri sînt cu efect financiar foarte scăzut, dar cu un efect emoțional foarte mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
Admiterea la USV. ”Avînd în vedere că promoția la liceu e cu peste 20% mai mică decît cea de anul trecut, admiterea noastră a fost una excepțională” # Radio Top Suceava
Președintele Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, spune că anul acesta admiterea a mers ”excepțional”, în condițiile în care au fost mai puțini absolvenți de liceu. La USV sînt 4.800 de stundeți în anul I. Într-o emisiune la Radio Top, domnul Popa a declarat: ”Avem peste 100 de programe […] Articolul Admiterea la USV. ”Avînd în vedere că promoția la liceu e cu peste 20% mai mică decît cea de anul trecut, admiterea noastră a fost una excepțională” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, noul selecționer al Naționalei de tineret, motiv de mîndrie pentru USV. ”O evoluție firească, după rezultatele excepționale pe care le-am avut la juniori și tineret” # Radio Top Suceava
Numirea antrenorului echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, în funcția de selecționer al Naționalei de tineret a României reprezintă un motiv de mîndrie pentru Universitatea ”Ștefan cel Mare”. Clubul sportiv aparține de universitate. În urmă cu cîteva zile, Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori al CSU Suceava, a fost desemnat antrenor […] Articolul Antrenorul CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, noul selecționer al Naționalei de tineret, motiv de mîndrie pentru USV. ”O evoluție firească, după rezultatele excepționale pe care le-am avut la juniori și tineret” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Fundația Te Aud România și OMV Petrom înființează prima Academie Profesionistă de Rugby pentru juniori din România # Radio Top Suceava
Se lansează prima Academie Profesionistă de Rugby pentru juniori din România, un proiect inițiat de Fundația Te Aud România, în parteneriat cu Federația Română de Rugby și cu sprijinul OMV Petrom. Academia, parte a proiectului „Romanian Rugby Comeback – The Academy”, are ca obiectiv principal formarea unei noi generații de jucători de elită, cu vîrste […] Articolul Fundația Te Aud România și OMV Petrom înființează prima Academie Profesionistă de Rugby pentru juniori din România apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe 18 septembrie 2025, postul nostru de radio a difuzat comentariul cu titlul ”Transport metropolitan cu autobuze aglomerate. Doar două persoane pot rezolva problema”. În acesta era vorba despre faptul că transportul metropolitan inaugurat la mijlocul lunii august nu merge așa cum și-ar dori societatea de Transport Public Local, prestatorul de servicii, dar mai ales […] Articolul Unul din cei doi a rezolvat-o apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
2 octombrie 2025
20:50
Bogdan Șoldănescu, antrenorul CSU Suceava, noul selecționer al Naționalei de tineret a României # Radio Top Suceava
Suceveanul Bogdan Șoldănescu este noul selecționer al Naționalei de tineret a României, generația 2006/2007. Tricolorii se pregătesc pentru Campionatul European 2026, care va avea loc în perioada 8–19 iulie la Cluj-Napoca și Turda. În vîrstă de 40 de ani, Bogdan Șoldănescu este antrenorul principal al echipei de seniori CSU Suceava din 1 septembrie 2023, după […] Articolul Bogdan Șoldănescu, antrenorul CSU Suceava, noul selecționer al Naționalei de tineret a României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Proiect pentru Muzeul de Istorie Suceava – sistem de ghiduri audio, tur virtual și info-chioșc interactiv # Radio Top Suceava
În perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, la Muzeul de Istorie din Suceava se derulează un proiect care vizează implementarea unui sistem modern de ghiduri audio, dezvoltarea unei aplicații de tur virtual și instalarea unui info-chioșc interactiv. Inițiativa include și o campanie de conștientizare publică privind valoarea istorică și culturală a monumentului, alături de evenimente dedicate […] Articolul Proiect pentru Muzeul de Istorie Suceava – sistem de ghiduri audio, tur virtual și info-chioșc interactiv apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
USV, medalii de aur și de argint, la Zagreb, la International Invention Show INOVA # Radio Top Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut două medalii de aur și trei medalii de argint la cea de-a 49-a ediție a International Invention Show INOVA, organizat în perioada 25 – 27 septembrie a.c., la Zagreb. Pentru invențiile Sistem solar hibrid cu reglare automată și Sistem automat de urmărire a soarelui, sucevenii au obținut medalia […] Articolul USV, medalii de aur și de argint, la Zagreb, la International Invention Show INOVA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Două femei, rănite în centrul Sucevei de o mașină condusă de un șofer în vîrstă de 93 de ani # Radio Top Suceava
Un șofer în vîrstă de 93 de ani a provocat un accident, în centrul Sucevei, în urma căruia două femei care se aflau pe trotuar au fost rănite. Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 13.00, pe strada Nicolae Bălcescu, în fața Casei de Cultură. Mașina VW condusă de șoferul în vîrstă de 93 […] Articolul Două femei, rănite în centrul Sucevei de o mașină condusă de un șofer în vîrstă de 93 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Razii ale polițiștilor, în zonele Rădăuți, Gura Humorului, Milișăuți și Vicovu de Sus. Zeci de sancțiuni contravenționale, permise de conducere suspendate și sute de persoane legitimate (Foto) # Radio Top Suceava
Inspectoratul de Poliție Județean Suceava informează că, în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie, au fost organizate şi executate acțiuni cu efective sporite în municipiul Rădăuți, orașul Gura Humorului, orașul Vicovu de Sus și orașul Milișăuți, precum și în zonele rurale arondate. Acțiunile tip razie au avut ca obiective prevenirea și combaterea faptelor de […] Articolul Razii ale polițiștilor, în zonele Rădăuți, Gura Humorului, Milișăuți și Vicovu de Sus. Zeci de sancțiuni contravenționale, permise de conducere suspendate și sute de persoane legitimate (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Spectacolul ”Dincolo de maci”, la Suceava, pe 8 octombrie. ”Fără cuvinte, dar profund expresiv, spectacolul propune o experiență vizuală și sonoră ce transcende timpul” # Radio Top Suceava
Spectacolul „Dincolo de maci”, aflat în turneu național, va ajunge pe 8 octombrie, începînd cu ora 19.00, la Suceava, pe scena Teatrului „Matei Vișniec”. Conform instituției teatrale sucevene, „Dincolo de maci” este o producție non-verbală care invită publicul într-o călătorie poetică prin peisajele interioare ale memoriei și emoției. Fără cuvinte, dar profund expresiv, spectacolul propune […] Articolul Spectacolul ”Dincolo de maci”, la Suceava, pe 8 octombrie. ”Fără cuvinte, dar profund expresiv, spectacolul propune o experiență vizuală și sonoră ce transcende timpul” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Dr. Irina Badrajan, despre debutul campaniei de vaccinare antigripală: Noi sfătuim pacienții să accepte acest vaccin, pentru că va fi foarte folositor. Și anul trecut am făcut și nu s-a întîmplat nimic rău # Radio Top Suceava
Medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, susține vaccinarea împotriva gripei încă de pe acum, așa cum o face și Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, precizînd că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi […] Articolul Dr. Irina Badrajan, despre debutul campaniei de vaccinare antigripală: Noi sfătuim pacienții să accepte acest vaccin, pentru că va fi foarte folositor. Și anul trecut am făcut și nu s-a întîmplat nimic rău apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Înscrieri la Centrul de Excelență din Suceava, pînă pe 6 octombrie. Elevii pot alege între Matematică, Limba și Literatura Română, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică – Securitate Cibernetică și Programare Vizuală sau Astronomie și Astrofizică # Radio Top Suceava
Centrul de Excelență în Învățămînt din Suceava face înscrieri pînă pe 6 octombrie 2025, însă, ”dacă va fi nevoie, termenul va fi prelungit”, a spus, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, profesoara Gabriela Scutaru, directoarea centrului. Elevii pot alege între Matematică, Limba și Literatura Română, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică – Securitate Cibernetică și Programare […] Articolul Înscrieri la Centrul de Excelență din Suceava, pînă pe 6 octombrie. Elevii pot alege între Matematică, Limba și Literatura Română, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică – Securitate Cibernetică și Programare Vizuală sau Astronomie și Astrofizică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Dr. Irina Badrajan: Vaccinul gratuit pentru HPV era pînă la 11-19 ani, iar la femeile de la 19 la 45 de ani era cu reducere de 50%. Acum s-a extins gratuitatea pînă la 26 de ani # Radio Top Suceava
Medicul de familie Irina Badrajan, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, a anunțat că de la 1 ianuarie s-a extins gratuitatea la vaccinarea pentru HPV pînă la vîrsta de 26 de ani. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Badrajan a declarat: ”Vaccinul gratuit pentru HPV era pînă la 11-19 ani, iar la femeile de […] Articolul Dr. Irina Badrajan: Vaccinul gratuit pentru HPV era pînă la 11-19 ani, iar la femeile de la 19 la 45 de ani era cu reducere de 50%. Acum s-a extins gratuitatea pînă la 26 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Proiect privind susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional # Radio Top Suceava
În luna septembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a continuat derularea activităților de promovare în liceele din județul Suceava și a realizat primele sesiuni de tutorat adresate studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și de cercetare din instituție. USV informează că activitățile au fost derulate în cadrul proiectului „Dizabilitatea nu este un […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Proiect privind susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
A doua propunere pentru ca școlile din Suceava să înceapă cursurile la ore diferite # Radio Top Suceava
Dimineața și în jurul prînzului, traficul în municipiul Suceava este extrem de aglomerat din cauza elevilor care intră și ies de la cursuri. Printre cele mai fierbinți puncte sînt la Școala Gimnazială nr. 3 și la Școala Gimnazială ”Ion Creangă”. Directorul societății de Transport Public Local, Gabriel Petruc, a explicat la Radio Top de ce […] Articolul A doua propunere pentru ca școlile din Suceava să înceapă cursurile la ore diferite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
1 octombrie 2025
19:30
Duminică, 5 octombrie, la Rădăuți, va avea loc ”Tîrgul de toamnă pentru copii”. Evenimentul organizat de Asociația de părinți împreună cu Școala Gimnazială ”Regina Elisbeta” cu sprijinul Primăriei Rădăuți va avea loc începînd cu ora 11.00 în parcul de la statuia lui Bogdan I din centrul municipiului. Copii vor expune și vor vinde, împreună cu […] Articolul Tîrg de toamnă pentru copii, la Rădăuți, cu o paradă a costumelor de toamnă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:20
Primarul comunei Ipotești, Dumitru Gulei, a semnat contractul de execuție a Parcului ”Regina Maria” cu cîștigătorul licitației, o asociere formată din firmele Guliciuc Consulting Ipotești și Test Prima Suceava. Conform primarului, lucrările vor începe în această toamnă și au ca termen de execuție 12 luni. Parcul se va întinde pe o suprafață de 1,5 hectare […] Articolul Încep lucrările de execuție a unui parc de 1,5 hectare în comuna Ipotești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Prefectul de Suceava: ”Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice, o zi dedicată recunoașterii contribuției și experienței celor care au construit comunitatea noastră” # Radio Top Suceava
Prefectul Traian Andronachi și administratorul public al județului, Cezar Ioja, au fost prezenți, astăzi, la restaurantul ”Brădet”, la Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cei doi le-au mulțumit seniorilor pentru tot ceea ce au realizat de-a lungul vieții, pentru munca depusă, pentru implicare și pentru valorile pe care le-au transmis generațiilor următoare. În mesajul său, prefectul Andronachi a […] Articolul Prefectul de Suceava: ”Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice, o zi dedicată recunoașterii contribuției și experienței celor care au construit comunitatea noastră” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Gheorghe Șoldan, despre investițiile de la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava: Construim un terminal nou, modernizăm aerogara și pista, îmbunătățim considerabil condițiile de aterizare / decolare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, susține că primește foarte multe solicitări pentru dechiderea de noi rute aeriene în Europa, dar reamintește că decizia aparține companiilor aeriene. Într-un comunicat al președintelui CJ se arată: ”Știu că sunt foarte multe cereri pentru alte destinații din Europa. Primesc zilnic zeci de mesaje pe această temă. Am mai […] Articolul Gheorghe Șoldan, despre investițiile de la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava: Construim un terminal nou, modernizăm aerogara și pista, îmbunătățim considerabil condițiile de aterizare / decolare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
AnimaWings a început să opereze zboruri pe ruta Suceava-București. Totodată, Wizz Air a reluat zborurile către Viena (Foto) # Radio Top Suceava
Începînd de astăzi, compania AnimaWings a început operarea zborurilor Suceava – București și retur de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Prima aeronavă AnimaWings a decolat spre Capitală la ora programată, 8.30, cu 66 de pasageri la bord. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, le urează bun venit celor de la AnimaWings și spune […] Articolul AnimaWings a început să opereze zboruri pe ruta Suceava-București. Totodată, Wizz Air a reluat zborurile către Viena (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Asistenta Gianina Gorescu, noua directoare de îngrijiri de la Spitalul Clinic Județean Suceava. Spitalul este convins că doamna Gorescu va contribui la optimizarea proceselor de îngrijire a pacienților # Radio Top Suceava
Noul manager al Spitalului Clinic Județean Suceava a numit-o pe asistenta Gianina Gorescu în funcția de director de îngrijiri, începînd cu data de 1 octombrie. Într-un comunicat transmis de purtătoarea de cuvînt a unității spitalicești, dr. Monica Terteliu, se arată că doamna Gorescu este ”o persoană extrem de calificată, motivată. Doamna este asistent medical principal, […] Articolul Asistenta Gianina Gorescu, noua directoare de îngrijiri de la Spitalul Clinic Județean Suceava. Spitalul este convins că doamna Gorescu va contribui la optimizarea proceselor de îngrijire a pacienților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
România, ”un punct de sprijin important” pentru Republica Moldova în consolidarea sistemului energetic. Analistul economic Daniel Apostol: Energia stă la baza oricărei economii # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, ”Republica Moldova a făcut în ultimii 2-3 ani un efort uriaș de reorientare a economiei către spațiul european, iar România a fost aici și este în continuare un punct de sprijin important, un cap de pod important”. Potrivit domnului Apostol, se remarcă deciziile urgente luate de ”cabinetul Recean, de […] Articolul România, ”un punct de sprijin important” pentru Republica Moldova în consolidarea sistemului energetic. Analistul economic Daniel Apostol: Energia stă la baza oricărei economii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Razie de amploare la Vatra Dornei, cu 37 de polițiști. Au fost aplicate peste 100 de acțiuni # Radio Top Suceava
Pe 30 septembrie, între orele 06.00 și 15.00, Poliţia Municipiului Vatra Dornei a executat o razie la care au participat 37 de polițiști din cadrul unității. De asemenea, la razie au participat subofițeri jandarmi din cadrul Detașamentului de jandarmi Vatra Dornei, polițiști locali și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava Ocolului Silvic Vatra Dornei, R.A.R. […] Articolul Razie de amploare la Vatra Dornei, cu 37 de polițiști. Au fost aplicate peste 100 de acțiuni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Corala ”Ciprian Porumbescu” organizează noi audiții pentru coriști: Se pot înscrie artiști cu vîrsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care dețin abilități vocale solide # Radio Top Suceava
Corala a Asociației , cvadruplu medaliată cu aur la cele mai importante competiții mondiale și europene, își redeschide porțile pentru noi membri, organizînd audiții pentru toate vocile: sopran, alto, tenor și bas. Potrivit reprezentanților coralei, ”audițiile vor avea loc sîmbătă, 11 octombrie 2025, începînd cu ora 09:00, la Casa de Cultură a […] Articolul Corala ”Ciprian Porumbescu” organizează noi audiții pentru coriști: Se pot înscrie artiști cu vîrsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care dețin abilități vocale solide apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
”Un partid politic e firesc să fie finanțat, dar nu din bugetul public”. Daniel Apostol, analist economic: Statul bagă mîna în buzunarul cetățeanului, neîntrebîndu-l dacă are sau nu are vreo opțiune politică # Radio Top Suceava
Întrebat la Radio Top de ce plătim noi, românii, partidele politice, o întrebare pe care el însuși a folosit-o drept titlu pentru un editorial scris pe profit.ro, jurnalistul Daniel Apostol, specializat pe probleme economice, a răspuns scurt: ”Degeaba!”. Domnul Apostol a explicat, în cadrul intervenției telefonice la Radio Top, de unde a pornit acest : […] Articolul ”Un partid politic e firesc să fie finanțat, dar nu din bugetul public”. Daniel Apostol, analist economic: Statul bagă mîna în buzunarul cetățeanului, neîntrebîndu-l dacă are sau nu are vreo opțiune politică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Peste 12.000 de abonamente gratuite, pentru elevii care circulă cu autobuzele TPL Suceava. Doar 10% din număr total de abonamente sînt folosite ocazional, restul fiind folosite foarte des # Radio Top Suceava
Societatea de Transport Public Local Suceava a eliberat peste 12.000 de bilete gratuite elevilor. Cam 90% dintre elevi folosesc des abonamentele. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul TPL, Gabriel Petruc, a declarat: ”În momentul de față noi am eliberat undeva la vreo 12.000 de abonamente, dintre care 11.068 sînt abonamente pentru elevii care învață […] Articolul Peste 12.000 de abonamente gratuite, pentru elevii care circulă cu autobuzele TPL Suceava. Doar 10% din număr total de abonamente sînt folosite ocazional, restul fiind folosite foarte des apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Cu carnetul de student vizat, studenții de la USV care locuiesc în municipiul Suceava primesc un abonament cu 20 de călătorii gratuite # Radio Top Suceava
Studenții de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava care locuiesc în municipiul reședință de județ beneficiază de 20 de călătorii gratuite în fiecare lună cu autobuzele societății de Transport Public. Pe de altă parte, directorul TPL, Gabriel Petruc, este nemulțumit de alocările bugetare de la Guvern pentru transportul public al studenților făcute funcție de mărimea […] Articolul Cu carnetul de student vizat, studenții de la USV care locuiesc în municipiul Suceava primesc un abonament cu 20 de călătorii gratuite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
”Bomba” aruncată de primarul Sucevei, care a zguduit geamurile locuințelor racordate la sistemul public de termoficare # Radio Top Suceava
Muntele de competență care a trecut drumul de la Spitalul Județean Suceava pentru a se instala confortabil în fotoliul de primar al municipiului reședință de județ a aruncat ”bomba”, după care a plecat liniștit acasă. Însă, suflul ”bombei” a zguduit geamurile locuințelor a miilor de suceveni care n-au părăsit sistemul public de termoficare. După informațiile […] Articolul ”Bomba” aruncată de primarul Sucevei, care a zguduit geamurile locuințelor racordate la sistemul public de termoficare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
30 septembrie 2025
18:10
Municipiul Suceava. Probe la cald, la unitățile de învățămînt și la instituțiile medicale # Radio Top Suceava
Societatea de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Suceava, Thermonet, a anunțat că au început probele „la cald” în toate punctele termice. Primii beneficiari ai probelor sînt școlile, grădinițele, creșele, internatele unităților de învățămînt și instituțiile medicale, pentru a se asigura confortul celor care au cea mai mare nevoie. Este foarte posibil ca […] Articolul Municipiul Suceava. Probe la cald, la unitățile de învățămînt și la instituțiile medicale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Tîrgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”, la Iulius Mall: Spectacole cu interpreți de muzică populară și ansambluri folclorice, produse tradiționale și meșteșugari locali # Radio Top Suceava
În perioada 3-5 octombrie 2025, Consiliului Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” și în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall organizează Tîrgul de Toamnă „PRODUS ÎN BUCOVINA”. Condiliul Județean Suceava a transmis că la
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.