Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: Dosarul Coldea are suficiente probe, va rezista în instanță
PSNews.ro, 6 octombrie 2025 10:00
Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, și-a exprimat încrederea deplină în soliditatea dosarului Coldea, afirmând că acesta „va rezista în instanță". Într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3, Voineag a fost întrebat direct dacă dosarul are suficiente probe și dacă este suficient de consistent. Răspunsul său a fost categoric: „Cu siguranță, da".
• • •
Acum 10 minute
10:10
VIDEO 120 miliarde pentru apărarea europeană: „Banii vor fi luați de la educație, sănătate” Iordan Bărbulescu, SNSPA # PSNews.ro
Dezbaterea privind apărarea europeană este relansată de războiul din Ucraina și de amenințările lui Donald Trump. Suma propusă pentru apărarea blocului este de 120 de miliarde de euro, însă decizia privind plafonul stă sub semnul unor posibile blocaje. Apărarea europeană, rolul întâlnirillor informale Discuțiile despre o apărare comună europeană capătă o nouă intensitate
Acum 30 minute
10:00
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: Dosarul Coldea are suficiente probe, va rezista în instanță # PSNews.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, și-a exprimat încrederea deplină în soliditatea dosarului Coldea, afirmând că acesta „va rezista în instanță". Într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3, Voineag a fost întrebat direct dacă dosarul are suficiente probe și dacă este suficient de consistent. Răspunsul său a fost categoric: „Cu siguranță, da".
Acum 24 ore
19:20
Tot mai mulți români aleg să-și păstreze economiile „la saltea", ca reacție la inflație și incertitudinea economică. Deși această practică oferă o senzație de control imediat, ea vine cu riscuri și vulnerabilități semnificative. Dincolo de pericolul furtului, riscul cel mai mare este inflația, care erodează constant puterea de cumpărare a banilor păstrați în casă, pe
18:50
E nevoie de un sistem de alertă rapidă, România reacționează prea târziu – Gabriela Firea, despre femicid # PSNews.ro
Europarlamentarul Gabriela Firea a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre cazurile tot mai frecvente de femicid din România. „Există programe europene care, chiar înainte de vacanța europarlamentară, au obținut bugete substanțiale pentru protejarea drepturilor femeilor", a afirmat europarlamentarul. În ciuda sprijinului din partea Uniunii Europene și a Comisiei Europene, România pare că regresează, a
18:40
Începând cu data de 10 octombrie, compania națională de căi ferate din Ucraina, „Ukrzaliznytsia", lansează un tren internațional cu circulație zilnică pe ruta Kiev – București. Noua conexiune feroviară traversează mai multe orașe importante din Ucraina și Republica Moldova, având ca punct terminus Gara de Nord din capitala României. Informația a fost confirmată de Ministerul
18:10
Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va debuta miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște va fi purtată în procesiunea tradițională și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până miercuri, 15
17:50
Georgia – Partidul de guvernământ revendică victoria în alegeri, proteste masive în capitală # PSNews.ro
Partidul de guvernământ Visul Georgian a revendicat o victorie categorică în alegerile locale din Georgia, desfășurate sâmbătă, pe fondul unor proteste de amploare la Tbilisi și în alte orașe, potrivit mediafax.ro. Comisia Electorală Centrală a anunțat că formațiunea condusă de premierul Irakli Kobakhidze a câștigat în toate regiunile țării, inclusiv în capitală, unde primarul Kakha
17:50
Cele mai periculoase orașe din lume. Cele șase localități din România care apar pe listă # PSNews.ro
Un nou studiu bazat pe indicele criminalității a scos la iveală care sunt cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Analiza s-a bazat pe percepțiile locuitorilor despre nivelul de siguranță din orașele lor, incluzând întrebări despre infracțiuni violente, furturi, spargeri și siguranța generală, scrie comparethemarket.com.au. Topul mondial al criminalității Pe primul loc se află Pietermaritzburg
17:40
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a produce iaurt. Un restaurant cu stele Michelin îl serveşte clienţilor # PSNews.ro
Înghețata, mascarpone și cocktailul spălat în lapte pot suna a plăceri simple – dar cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca conțineau ceva în plus: furnici. Alchemist, din Copenhaga, clasat în prezent pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, se descrie ca fiind „un laborator
17:40
Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi, ţinta unui atac cibernetic. Pagina a fost redenumită Chicken Game 2 # PSNews.ro
Pagina oficială de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost ţinta unui atac cibernetic, imaginea de profil fiind înlocuită cu fotografia unei găini. De asemenea, pagina a fost redenumită Chicken Game 2. Totodată, mesajul care apare pe pagina CJ Iaşi este "chicken road". Atacul a survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică. "Pagina de Facebook
17:30
Misterul din jurul stării de sănătate a lui Michael Schumacher, la peste un deceniu de la cumplitul accident # PSNews.ro
La peste un deceniu de la accidentul de schi care i-a schimbat viața, starea campionului de Formula 1, Michael Schumacher, rămâne un subiect învăluit în discreție absolută și mister. De la teribilul eveniment din 2013, familia sa a menținut o tăcere strictă, oferind publicului doar frânturi de informații. Însă acestea nu fac decât să alimenteze
17:20
Avertismentul unui consilier BNR: „Putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%”. Ce spune despre prețuri și inflație # PSNews.ro
Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a spus la Antena 3 CNN, că „preţurile nu au cum să scadă", adăugând însă că „veniturile vor începe să crească", dacă programul de guvernare merge cum trebuie. În caz contrar, „putem să ajungem mult mai rău decât TVA de 24%". „De scăzut, prețurile n-au cum să scadă. Prețurile nu vor mai crește
17:10
METEO Un nou episod ciclonic vine peste România. Ploile vor depăși cota de inundații în mai multe zone # PSNews.ro
Elena Mateescu, director ANM, a explicat cum vor evolua lucrurile din punct de vedere meteorologic în România, duminică și pe parcursul săptămânii viitoare. Astfel, după o ușoară revenire termică în urma căreia maximele în zona sudică vor urca la 20 de grade și chiar peste 20 de grade, temperaturile vor scădea semnificativ din nou, de marți, iar
16:50
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # PSNews.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA. Modificările au fost prezentate de deputaţii din
16:40
Aproximativ 4,7% din toate companiile active din România erau în 2023 filiale locale ale unor companii străine, arată datele unui studiu recent al Institutului Național de Statistică (INS). Vorbim despre peste 32.200 de întreprinderi-filiale, cu 14% mai multe decât în 2020, din care peste 8.500 (4,6%) au activități în domeniul comerțului. Interesul multinaționalelor din domeniul
16:40
Ministerul Agriculturii: Toate formele de sprijin acordate în acest an se vor derula şi în 2026 # PSNews.ro
Secretarul de Stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a declarat sâmbătă, la Sângeorgiu de Mureş, că toate formele de sprijin acordate de Ministerul Agriculturii în acest an se vor derula şi în anul viitor, existând posibilitatea să fie incluse şi altele noi. „În ceea ce priveşte toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de
16:20
Inundații devastatoare în Bulgaria. Cinci persoane au murit. Case, drumuri și mașini distruse de viituri pe litoral # PSNews.ro
Crește bilanțul victimelor după inundațiile catastrofale care au lovit litoralul bulgăresc. O femeie, dată dispărută de soț, a fost găsită fără suflare în apartamentul său. Între timp, apele care au luat patru vieți încep să se retragă, însă lasă în urmă scene devastatoare. Case, drumuri, poduri și mașini au fost distruse. Echipele de salvatori lucrează
16:10
Donald Trump a semnat, sâmbătă, un decret pentru trimiterea a 300 de soldaţi din Garda Naţională la Chicago, în momentul în care o judecătoare federală a blocat cel pe care l-a ordonat la Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP. „Preşedintele Trump a autorizat 300 de soldaţi naţionali să protejeze agenţii şi
16:00
Sorin Oprescu ajunge luni în fața unui procuror grec. Autoritățile elene investighează o posibila tentativă de fugă # PSNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni de un procuror în Grecia, după ce a fost reținut în apropierea aeroportului din Salonic. Autoritățile elene investighează posibila lui fugă pentru a evita extrădarea către România, unde este condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare. Fostul edil al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost reținut de poliția greacă
15:00
UE promovează o nouă strategie în domeniul AI pentru a reduce dependența tehnologică de SUA și China # PSNews.ro
UE trebuie să promoveze platformele de inteligență artificială dezvoltate la nivel intern și să reducă dependența de furnizorii străini, a declarat Bruxellesul, în timp ce se pregătește să lanseze un nou plan pentru a concura cu SUA și China în cursa globală pentru această tehnologie revoluționară. Potrivit unui proiect de propunere consultat de Financial Times, noua
15:00
Montana Trail Art, un traseu turistic unic presărat cu opere de artă. Printre acestea, lucrarea unui artist român # PSNews.ro
O galerie în aer liber care se întinde pe o distanță de peste 100 de kilometri. Aceasta este, pe scurt, ideea proiectului Bologna Montana Art Trail, un traseu tematic prin Apenini, presărat cu opere originale de artă land art, create în principal din materiale naturale. Prima lucrare, expusă în localitatea Scanello, este instalația Simbioză, a
14:30
Victor Negrescu cere deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Scrisoare semnată de 55 de eurodeputați # PSNews.ro
Vicepreședintele Partidului European, Victor Negrescu, a anunțat duminică, pe Facebook, că a inițiat o scrisoare comună semnată de 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene, reprezentând principalele familii politice democratice, prin care se cere Consiliului European să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova. „Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține
14:20
„Avertismentele” SRI despre atacul hibrid rusesc, „operațiune de manipulare” specifică KGB-ului, spune Armand Goșu # PSNews.ro
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunţat-o preşedintele României, Nicuşor Dan, de a lupta şi de a elimina influenţa rusească, afirmă într-un interviu acordat News.ro profesorul Armand Goşu, istoric specializat pe spaţiul ex-sovietic. Armand Goşu afirmă că versiunea lansată în spaţiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenţionat
14:20
Schimbări la Cotroceni: noi consilieri prezidențiali. Cine sunt Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan ar urma să-i numească pe Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov în funcțiile de consilieri prezidențiali, potrivit informațiilor G4Media. De asemenea, fostul premier Ludovic Orban este vehiculat pentru un post similar la Palatul Cotroceni. Printre numele luate în calcul pentru poziții de consilier prezidențial se află și diplomatul și profesorul de relații internaționale
13:10
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane # PSNews.ro
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a început procesul de restructurare a aparatului administrativ, prin disponibilizarea a peste 500 de angajați. Aceasta vine în contextul în care PSD s-a poziționat, de regulă, împotriva concedierilor în administrația locală. „Primul pas a fost să eliminăm posturile neocupate, care erau însă bugetate an de an.
12:50
Sistemul judiciar traversează o perioadă marcată de tensiuni instituționale și decizii cu impact major asupra unor dosare de corupție. De peste o lună, instanțele funcționează într-un regim limitat, ca urmare a protestului magistraților împotriva reformei pensiilor. În această perioadă sunt soluționate doar cauzele ce privesc drepturile și libertățile fundamentale (arestări preventive, prelungiri de măsuri preventive),
12:40
METEO Vremea azi, 5 octombrie. Contrast termic accentuat. Temperaturile ajung și la 22 de grade # PSNews.ro
Ziua de duminică aduce vreme închisă și rece în vestul, în nordul și în centrul țării. Pe aici o să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. În rest apare soarele și se încălzește simțitor. Maximele pleacă de la 9 grade în Maramureș
12:20
De ce a acceptat Grecia să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare # PSNews.ro
Încep producerile de extrădare a lui Sorin Oprescu, a anunțat Ministerul Justiției. Fostul primar al Capitalei a fost reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Motivul reținerii lui Oprescu este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești. Potrivit Ministerului Justiției, polițiștii greci
12:10
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică, închiderea temporară din cauza unei alerte privind „baloane” suspecte. Traficul a fost reluat duminică dimineaţă, la ora locală 04.50 (04.50 – ora României). Aceste incidente se înmulţesc în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că ar fi la originea survolării unor situri […] Articolul Un nou incident în Europa cu obiecte zburătoare suspecte. Aeroport închis în Lituania apare prima dată în PS News.
12:10
Un ofiţer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat şi acuzat de spionaj, au declarat pentru POLITICO două persoane care au cunoştinţe despre caz. Acuzaţiile se referă la spionaj în favoarea Chinei, a declarat una dintre persoane, adăugând că bărbatul, al cărui rol în cadrul aparatului de securitate naţională al Belgiei nu a fost dezvăluit, a […] Articolul Ofiţer al serviciilor de securitate belgiene, acuzat de spionaj în favoarea Chinei apare prima dată în PS News.
11:30
Bucureștiul se mândrește, pe bună dreptate, cu parcurile sale iconice – Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului sau Alexandru Ioan Cuza (IOR) – care atrag zilnic un număr impresionant de vizitatori, potrivit profit.ro. Cu toate acestea, Capitala ascunde și o serie de spații verzi mai puțin cunoscute, care sunt adevărate refugii. Aceste parcuri mai mici, dar pline de […] Articolul Parcuri mai puțin cunoscute – Descoperă oazele mici și fermecătoare ale Bucureștiului apare prima dată în PS News.
11:20
RAPORT România digitală „cu două viteze”. Unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est # PSNews.ro
România are unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est: pe de o parte, o infrastructură avansată de internet de mare viteză, printre cele mai performante și ieftine de pe continent; pe de altă parte, un deficit uriaș în ceea ce privește competențele digitale ale populației și integrarea specialiștilor în piața muncii, […] Articolul RAPORT România digitală „cu două viteze”. Unul dintre cele mai polarizate profile digitale din Europa de Sud-Est apare prima dată în PS News.
10:40
Statul vrea să listeze la Bursă pachete minoritare din companii cheie (CEC, Aeroportul Otopeni) fără a ceda controlul # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul „trebuie să declanşeze listarea la bursă a unor pachete minoritare la companii de stat, fără a pierde controlul”, menţionând că este o zonă insuficient valorificată până acum şi care trebuie activată în perioada imediat următoare. „Este nevoie să mobilizăm resurse pe pieţele financiare din România. Avem rezerve importante […] Articolul Statul vrea să listeze la Bursă pachete minoritare din companii cheie (CEC, Aeroportul Otopeni) fără a ceda controlul apare prima dată în PS News.
10:20
Black Friday este, an de an, unul dintre cele mai așteptate evenimente de shopping, atât de fanii cumpărăturilor online, cât și de cei care preferă magazinele fizice. Deși în Statele Unite marea zi a reducerilor pică în mod tradițional la finalul lunii noiembrie, imediat după Ziua Recunoștinței, în România comercianții dau startul mult mai devreme. […] Articolul Când începe Black Friday în România. Sfaturi pentru a profita la maximum de reduceri apare prima dată în PS News.
Ieri
10:00
O sută de oameni din Galați au pensiii calculate de 1 leu. La polul opus, cea mai mare pensie este de 45.000 de lei # PSNews.ro
Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Este vorba despre pensionari de invaliditate care, în realitate, primesc lunar pensia minimă garantată, respectiv 1.281 de lei, conform legii. În același timp, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat. Majoritatea […] Articolul O sută de oameni din Galați au pensiii calculate de 1 leu. La polul opus, cea mai mare pensie este de 45.000 de lei apare prima dată în PS News.
09:30
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia # PSNews.ro
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, victorie care conturează perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigraţie şi va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters. La aflarea rezultatelor, Babis le-a spus susţinătorilor că ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) va încerca să formeze singură guvernul. În caz contrar, […] Articolul Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia apare prima dată în PS News.
09:30
Liviu Dragnea scapă de interceptările SRI în dosarul Tel Drum – Decizia ÎCCJ este definitivă # PSNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a confirmat excluderea probelor obținute cu sprijinul Serviciului Român de Informații (SRI) în dosarul „Tel Drum”, în care Liviu Dragnea este trimis în judecată. Decizia este definitivă. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 20 de […] Articolul Liviu Dragnea scapă de interceptările SRI în dosarul Tel Drum – Decizia ÎCCJ este definitivă apare prima dată în PS News.
4 octombrie 2025
20:40
Când se dă drumul la căldură în calorifere? Condițiile legale de pornire a agentului termic # PSNews.ro
Deși toamna și-a intrat în drepturi și un val de aer rece traversează România, făcând ca valorile termice să scadă, nu există o dată fixă pentru pornirea încălzirii în locuințe. Aceasta va fi furnizat în momentul în care sunt îndeplinite condițiile impuse de lege. Conform acestora, caloriferele din locuințe se vor încălzi atunci când, timp […] Articolul Când se dă drumul la căldură în calorifere? Condițiile legale de pornire a agentului termic apare prima dată în PS News.
19:30
Patinoarul Berceni Arena a reluat sesiunile de agrement. Acces gratuit pentru cei care vin cu patinele de acasă # PSNews.ro
Iubitorii de gheață au motive de bucurie: Berceni Arena a redeschis patinoarul pentru publicul larg, începând de duminica aceasta, 5 octombrie. Vremea pare să țină cu fanii sporturilor de iarnă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți, echipați pentru temperaturi joase, cu patine și multă energie, pentru o nouă serie de distracție pe gheață. Programul […] Articolul Patinoarul Berceni Arena a reluat sesiunile de agrement. Acces gratuit pentru cei care vin cu patinele de acasă apare prima dată în PS News.
18:30
Un nou pasaj pietonal va fi amenajat între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2. Primăria Sectorului 4 își asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, precum și lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piața Sfântul […] Articolul Bucureşti: Nou pasaj pietonal între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2 apare prima dată în PS News.
18:20
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină. Sorin Oprescu, fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani și 8 luni […] Articolul Sorin Oprescu, capturat de autoritățile elene, lângă aeroportul din Salonic apare prima dată în PS News.
18:00
Extinderea Bazei Kogălniceanu, în plin proces. Poate fi cel mai mare centru militar NATO din Europa # PSNews.ro
Baza aeriană Mihail Kogălniceanu are potențialul de a deveni cea mai mare unitate militară NATO din Europa, urmând ca la finalul procesului de modernizare să depășească Baza Ramstein din Germania, în cadrul acțiunilor Alianței Nord-Atlantice de extindere și dezvoltare a infrastructurii pe flancul estic, în pofida obiecțiilor și tensiunilor cu Rusia, care menține totuși opțiunea […] Articolul Extinderea Bazei Kogălniceanu, în plin proces. Poate fi cel mai mare centru militar NATO din Europa apare prima dată în PS News.
17:50
România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 # PSNews.ro
„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă”, spune ministrul Energiei. Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni […] Articolul România intră în iarnă cu depozitele de gaze pline. Producția internă scade, dar facturile nu cresc până în martie 2026 apare prima dată în PS News.
17:40
Decretul lui Donald Trump care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru o viză foarte căutată în sectorul bogat al tehnologiilor a fost contestat vineri în instanţă de o coaliţie de spitale, şcoli şi sindicate care denunţă imposibilitatea de a recruta medici şi profesori străini la acest preţ, informează AFP. În citaţia depusă la […] Articolul Viza de 100.000 de dolari a lui Donald Trump, atacată în instanţă apare prima dată în PS News.
17:30
Alegeri în Cehia. Partidul populistului Babis câştigă, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale) # PSNews.ro
Partidul populist fostului premier miliardar Andrej Babis câștigă alegerile legislative din Cehia, fără a obține majoritatea, transmite sâmbătă presa internațională citată de Agerpres. O estimare realizată de agențiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News arată că formațiunea ANO – Acțiunea cetățenilor nemulțumiți – ar urma să câștige 35,5% din voturi. După ANO, urmează alianța […] Articolul Alegeri în Cehia. Partidul populistului Babis câştigă, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale) apare prima dată în PS News.
17:20
Brigada Rutieră a anunțat că, de luni, 6 octombrie, de la ora 6:00, circulația va fi restricționată temporar în Piața Unirii. Măsura este necesară pentru reabilitarea și consolidarea planșeului Unirii. Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se […] Articolul Bucureşti: Restricţii temporare de circulaţie pentru lucrările de la planşeul Unirii apare prima dată în PS News.
17:00
Cazul chiriei de lux de la EximBank: La 3 luni după ce premierul a cerut demiterea, directorul este încă în funcție # PSNews.ro
Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ce s-a întâmplat cu directorul EximBank, Traian Halalai, pe care l-a acuzat, în luna iulie, că […] Articolul Cazul chiriei de lux de la EximBank: La 3 luni după ce premierul a cerut demiterea, directorul este încă în funcție apare prima dată în PS News.
16:50
Rogobete felicită directorii spitalelor care au decis să extindă controlul infecţiilor. Urmează controale în toată ţara # PSNews.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, a felicitat directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor, înfiinţând un post de observator permanent la blocul operator şi la ATI. O asistentă specializată în infecţii nosocomiale întocmeşte zilnic un proces-verbal privind respectarea protocoalelor şi intervine dacă este cazul, Ministrul anunţă, de asemenea, […] Articolul Rogobete felicită directorii spitalelor care au decis să extindă controlul infecţiilor. Urmează controale în toată ţara apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Remus Pricopie: De la harta lui Emil Constantinescu, la Baza Kogălniceanu și Deveselu. România, vedetă în SUA # PSNews.ro
Președintele, premierul și miniștrii noștri sunt foarte bine primiți la Washington, a afirmat Remus Pricopie în direct, la Puterea Știrilor, contrazicându-i pe politicienii care „au decis să joace această carte a dezinformării de tip KGB”. Rectorul SNSPA a amintit, în acest sens, o dezbatere recentă din Congresul American, în cadrul căreia România a fost lăudată, […] Articolul VIDEO Remus Pricopie: De la harta lui Emil Constantinescu, la Baza Kogălniceanu și Deveselu. România, vedetă în SUA apare prima dată în PS News.
16:30
Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 # PSNews.ro
Primul tren care ar urma să circule cu călători pe Magistrala 5 de metrou se află încă în teste pentru obținerea agrementării din partea Autorității Feroviare Române (AFER). Reprezentanții Metrorex au detaliat programul de testare la finalul căruia călătorii ar putea circula în sfârșit cu trenuri noi pe linia de metrou din Drumul Taberei. Până […] Articolul Metroul de Drumul Taberei: Când va circula primul tren Alstom cu călători pe Magistrala 5 apare prima dată în PS News.
