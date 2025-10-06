Prof. Viorica Bălteanu: ”Împăratul” e gol și hlizit!

21:10

Părintele Stăniloae a plecat la Domnul în seara zilei de 4 octombrie 1993, pe patul de spital, răpus de un cancer la stomac. Înainte de a muri, se ruga. Vorbea cu îngerul păzitor, cu Maica Domnului și cu Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale părintelui au fost înregistrate de doi studenți la medicină care stăteau noaptea cu dânsul.