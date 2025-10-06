Criza se adânceşte în Franţa. Premierul Lecornu a demisionat

18:40

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare, pentru News.ro. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.