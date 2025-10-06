Criza se adânceşte în Franţa. Premierul Lecornu a demisionat
Economica.net, 6 octombrie 2025 11:20
Premierul francez Sebastien Lecornu şi-a prezentat luni demisia, pe care preşedintele Emmanuel Macron a acceptat-o, relatează AFP şi Reuters.
Acum 10 minute
11:40
OMV, patronul Petrom, mizează pe creșterea producției de hidrocarburi, cu focus pe Neptun Deep și Norvegia. Investițiile scad, mai ales cele din zona “verde” # Economica.net
Austriecii de la OMV, acționarul majoritar al Petrom, se vor concentra pe zona clasică a producției de hidrocarburi, iar reducerea investițiilor va afecta mai ales zona proiectelor “curate”.
Acum 30 minute
11:30
CEC Bank acordă credite de cofinanțare și prefinanțare pentru proiectele din programul Start Up Nation cu dobânda ROBOR 6 luni + 2,49% # Economica.net
CEC Bank anunță căp a fost aleasă ca partener în programul Strat Up Nation, program în cadrul cărui va acorda două tipuri de credite: credite punte de până la 125.000 de euro și de cofinanțare de 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pe fiecare proiect.
11:30
Germania – Cancelarul Merz se aşteaptă să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa.
11:20
Acum o oră
11:10
Polonia – Fondul MCI pariază pe „sănătate” în regiune, în contextul îmbătrânirii populaţiei # Economica.net
MCI Capital SA, unul dintre cele mai mari fonduri de private-equity din Polonia, se pregăteşte să profite de noile oportunităţi de investiţii din regiune, pe fondul scăderii concurenţei şi al faptului că evaluările sunt încă sub cele ale competitorilor din Europa de Vest, transmite Bloomberg.
11:10
Hartă pentru păcănele, pariuri, cazinouri şi toate jocurile de noroc – ONJN publică Registrul public al mijloacelor de joc # Economica.net
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va operaţionaliza până la data de 15 octombrie un Registru public al mijloacelor de joc, care va conţine o hartă interactivă a punctelor de lucru, pentru combaterea activităţilor din piaţa neagră, în ultimele cinci luni la nivel naţional fiind aplicate amenzi de 4 milioane lei, respectiv 235.000 lei în ultimele trei luni în judeţul Buzău.
11:00
Autorităţile de la Roma colaborează cu Comisia Europeană pentru a face presiuni asupra Statelor Unite, astfel încât Washingtonul să îşi revizuiască intenţia de a impune un tarif antidumping suplimentar la importurile de paste, care ar dubla practic preţul acestora, a informat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.
10:50
Săptămână decisivă pentru centralele pe cărbune din România. Aflăm dacă le putem folosi ca să trecem iarna fără să plătim penalități de un miliard de euro # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că săptămâna aceasta au loc la Bruxelles negocierile finale în urma cărora autoritățile de la București cer să nu se închidă centralele pe cărbune măcar până la finalul acestei ierni.
Acum 2 ore
10:10
Schrack Technik România accelerează dezvoltarea regională și anunță Zilele Info Schrack 2025, un tur de forță tehnologică în 6 orașe # Economica.net
Cele mai noi soluții sunt prezentate în premieră în sucursalele din întreaga țară.
10:10
Unii angajatori refuză munca la distanţă pentru că vor să-şi controleze mai bine angajaţii # Economica.net
Unii dintre angajatorii din România sunt destul de reticenți față de modelele de lucru flexibile, precum sistemul hibrid sau săptămâna de lucru de patru zile, de teamă că pierd controlul asupra salariaților și este mai greu să le monitorizeze performanțele, scrie Termene.ro.
10:10
O nouă ediţie din programul Tezaur – Titluri de stat la dobânzi anuale de 6,95%, 7,50%, respectiv, 7,85% # Economica.net
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, pentru persoanele fizice.
Acum 4 ore
09:40
Ce spune Trump despre propunerea lui Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New Start # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New Start i se pare 'o idee bună', transmit Reuters şi AFP.
09:40
Reprezentanţii Israelului şi cei ai mişcării islamiste palestiniene Hamas se întâlnesc luni, la Cairo, pentru a discuta despre planul de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza propus în urmă cu o săptămână de către preşedintele american Donald Trump, transmit Reuters şi DPA.
09:40
Cătălin Iorgulescu, ABSL, despre industria serviilor pentru afaceri: Nu putem sacrifica această resursă strategică pentru câștiguri imediate # Economica.net
"Guvernul are nevoie nu doar de soluţii pe termen scurt pentru reducerea deficitului bugetar, ci şi de o strategie pe termen lung, care să protejeze o industrie (a serviciilor pentru afaceri n. red. ) cu valoare adăugată ridicată, conectată la cele mai noi tehnologii și care reține în ţară unii dintre cei mai buni specialiști. Nu putem sacrifica această resursă strategică pentru câștiguri imediate, riscând să pierdem o întreagă industrie, veniturile generate și avantajul competitiv al României”, atrage atenţia Cătălin Iorgulescu, Vicepreședintele Asociației Business Service Leaders (ABSL).
08:30
Fico: Conflictul din Ucraina „nu este războiul nostru”. Victoria lui Babis ar putea întări Grupul de la Visegrad # Economica.net
Prim-ministrul slovac Robert Fico şi-a reiterat criticile în privinţa abordării Uniunii Europene faţă de Rusia, afirmând că el doreşte să prevină un nou război la scară mare în Europa, transmite dpa.
08:00
Dacia face schimbări majore în gama de vehicule. Noi dotări și motoare pentru Sandero, Logan și Jogger # Economica.net
Așa cum ați aflat deja de la Economica.net, Dacia pregătește de ceva timp un facelift major al gamei sale de modele. Pe lângă prezentarea controversatului concept Hipster, marca românească a dezvăluit la Paris variante facelift pentru Sandero, Sandero Stepway, Logan și Jogger.
Acum 6 ore
07:40
Singurul model electric al gamei Dacia, Spring, va putea fi comandat încă de la finalul lui 2025 cu motoare mai puternice, baterie LFP și un sistem de încărcare DC de 40 kW. La acestea se adaugă modificări importante ale echipamentelor de comandă și control.
07:10
Dacia pregătește o nouă mașină electrică – conceptul Hipster, o reinterpretare a vechiului Lăstun # Economica.net
Dacia a dezvăluit un nou concept, pe cât de mic, pe atât de interesant, al unui vehicul al viitorului. Hipster „întruchipează viziunea Dacia de a face mobilitatea electrică accesibilă cât mai multor oameni”.
Acum 24 ore
22:20
Diana Buzoianu: Acordurile de mediu pentru hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor studii şi date obiective # Economica.net
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că acordurile de mediu pentru amenajarea unor hidrocentrale vor fi aprobate doar în baza unor studii şi date obiective, iar problema crizei energetice nu ar trebui "pasată" de la o persoană la alta, atrăgând atenţia totodată că resursele financiare ar trebui direcţionate către proiecte fezabile, scrie Agerpres.
22:20
Zelenski critică lipsa de ”răspunsuri reale” din partea Occidentului după un nou atac masiv al Rusiei # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de ”răspunsuri reale” din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa, potrivit Agerpres.
22:20
Cum poate România să câștige 1 miliard de euro anual: GenAI în sectorul public și o strategie națională privind forța de muncă # Economica.net
Integrarea inteligenței artificiale (AI) în sectorul public din România ar putea genera beneficii anuale de până la 1 miliard de euro, grație creșterii productivității bugetarilor. Potrivit unui studiu McKinsey, contribuția pe termen lung este și mai mare: inteligența artificială generativă (GenAI) ar putea adăuga între 30 și 50 de miliarde de euro la PIB-ul țării până în anul 2040.
22:20
Veste proastă pentru toți românii cu locuințe pe credit. Rata va crește până la jumătate din salariul mediu pe final de an. Unde se oprește # Economica.net
Dacă în trimestrul 1 și 2 din 2025, creșterea ratelor la creditele ipotecare s-a datorat majorării prețurilor pe piața imobiliară, în partea doua a anului ea va fi determinată de majorarea dobânzilor. În septembrie dobânda medie pentru creditele ipotecare a fost de 5,55%, la final de an ea va fi de 5,95%, în timp ce rata unui astfel de împrumut se va situa la 49% din salariul mediu, potrivit estimărilor realizate de SVN Credit. Trebuie să subliniem totuși că dobânda de 6% este sub dobânda BNR și mult sub inflație.
22:20
Anunț important pentru toți clienții BCR. Se majorează comisioanele aferente pachetelor George # Economica.net
BCR majorează din 8 decembrie 2025 comisioanele de administrare pentru pachetele George, Cont Curent BCR, TotalCont, ClasiCont și Comod2. Totodată aduce modificări pentru comisionul standard de conversie valutară, care va fi 2,5%.
18:50
PPC accelerează pe stocare în România: derulează proiecte de 390 MWh în parcurile proprii, cu finanțare din bani europeni # Economica.net
Grecii de la PPC, liderii pieței de regenerabile din România, au în dezvoltare șase proiecte de baterii, care beneficiază de bani din Fondul de Modernizare, care sunt “alipite” de parcurile pe care le operează deja.
18:20
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 179,6 miliarde de lei, în august # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 179,6 miliarde lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 21% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), preluată de Agerpres.
18:20
DOCUMENT Guvernul pune frână și proiectelor derulate prin programul „Anghel Saligny” # Economica.net
Constructorii care derulează lucrări finanțate prin programul național "Anghel Saligny" sunt înștiințați să nu mai depună solicitări de plată, întrucât bugetul pe anul acesta este deja epuizat, potrivit unei notificări trimise de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Măsura ar putea afecta în cascadă zeci de mii de persoane, estimează un constructor român.
16:20
Centralele pe gaze Mintia și Midia, una neterminată și alta în teste, sunt luate în calcul în funcționarea sistemului energetic în această iarnă # Economica.net
Centralele pe gaze de la Mintia (parțaial) și Midia (toată capacitatea), una încă în construcție și cealaltă încă în teste, sunt luate în calcul pentru funcționarea sistemului energetic național în această iarnă, potrivit progranului de iarnă care urmează să facă obiectul unui act normativ.
15:30
România a produs, în primele şapte luni ale acestui an, o cantitate de petrol de 1,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 119.600 tep mai mică (-7,6%) faţă de cea înregistrată în perioada similară din 2024, arată datele centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) și citate de Agerpres.
15:10
Miliardara Anastasia Soare, românca care a devenit „Regina sprâncenelor” de la Hollywood, sfaturi pentru tineri # Economica.net
Anastasia Soare a emigrat din Statele Unite ale Americii in 1989 și a reușit să-și construiască un imperiu în industria frumuseții.
14:20
Stellantis vrea să îşi relanseze operaţiunile din SUA cu investiţii de 10 miliarde de dolari # Economica.net
Grupul auto franco-italian Stellantis NV intenţionează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în SUA, în contextul în care producătorul SUV-urilor Jeep şi pickup-urilor Ram a decis să se reorienteze pe o piaţă care este esenţială pentru profiturile sale, informează Bloomberg, care citează surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres.
14:20
Activele fondurilor de pensii facultative, în creştere cu 20%, la nivelul lunii august # Economica.net
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
13:20
Retailerii internaționali au crescut mai accelerat decât toate firmele din comerț în România. Plus de peste 57% în trei ani # Economica.net
Retailerii internaționali au continuat să își extindă afacerile în România în perioada 2020-2023, iar afacerile lor au crescut peste creșterea industriei. În 2023, aceștia au raportat afaceri totale de 514,1 miliarde de lei, adică 49,2% din cifra totală de afaceri generată de toate companiile din retail.
13:00
Netanyahu: Hamas va fi dezarmată fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie militar, prin noi # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mişcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul preşedintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare, relatează AFP, potrivit Agerpres.
13:00
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câștigat detașat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigrație și va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres.
13:00
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), informează Loteria Română, citată de Agerpres.
13:00
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.
13:00
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040 miliarde lei, de la 1.034 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.
Ieri
09:40
Germania vede obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru migranţi în afara UE # Economica.net
Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existenţa unor obstacole juridice în calea creării de "centre de returnare" pentru a găzduirea solicitanţilor de azil respinşi care nu pot fi retrimişi în ţările lor de origine, relatează AFP, potrivit Agerpres.
09:40
FOTO Chinezii au lansat primul „Snowpiercer”: Trenul inteligent care circulă continuu, chiar și când apar defecțiuni # Economica.net
CRRC a dezvăluit primul tren regional inteligent standard din China în Qingdao, Shandong, scrie railway-news.com. Lansarea sa marchează începutul aplicațiilor demonstrative pentru trenuri inteligente standardizate în sectorul feroviar regional din China.
4 octombrie 2025
22:10
Paradox românesc. Suntem speriați de dezastre , dar nu facem mare lucru. Soluția ca să te asiguri că nu ajungi în stradă în caz de dezastru # Economica.net
O bună parte a românilor se tem că locuința lor va fi avariată substanțial în caz de furtună sau inundații, iar fenomenele tot mai intense din ultimii ani dau și motivul ca lucrurile să stea astfel. Totuși, un procent mult mai mic comparativ cu cei care spun că se tem să nu ajungă în stradă ia și măsuri.
22:00
Ministerul Agriculturii: Toate formele de sprijin acordate în acest an se vor derula şi în 2026 # Economica.net
Secretarul de Stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a declarat sâmbătă, la Sângeorgiu de Mureş, că toate formele de sprijin acordate de Ministerul Agriculturii în acest an se vor derula şi în anul viitor, existând posibilitatea să fie incluse şi altele noi.
22:00
Frații Pavăl, patronii Dedeman, ultima achiziție: spațiul unuia dintre primele hipermarketuri din România, deținut de un român – zf.ro # Economica.net
Lanțul de magazine de bricolaj Dedeman, controlat de fraţii Pavăl, printre cei mai mari antreprenori români de la acest moment, a cumpărat de la retailerul autohton La Cocoş un teren în Piteşti pe care a funcţionat unul dintre primele hipermarketuri din România, Pic, a scris în exclusivitate Zf.ro.
19:50
Investiție de 100 de milioane de euro pentru un parc fotovoltaic cu baterii, în Maramureș. Parteneriat public-privat # Economica.net
O firmă înființată recent de investitori turci și români a lansat un parteneriat public-privat cu autoritatea locală din Târgu Lăpuș, în nordul Transilvaniei. Aceștia plănuiesc o centrală electrică hibridă, fotovoltaic cu stocare, în valoare de 100 de milioane de euro.
18:40
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare, pentru News.ro. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.
17:50
Revolut își anunță clienții printr-o informare persoanlizată că va lansa în curând Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB) pentru contul Revolut. Această modificare a intrat în vigoare pe 2 octombrie 2025.
17:20
Israelul a expulzat în Turcia 137 de activiști din flotila care transporta ajutoare umanitare către Fâșia Gaza # Economica.net
Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
Partidul miliardarului ceh Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare – proiecție # Economica.net
Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis urmează să câştige alegerile parlamentare de sâmbătă dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News, relatează Reuters, transmite Agerpres.
17:20
Important dacă vrei să îți cumperi locuință. Semnele care arată că ești gata pentru un credit și de ce dobânda nu e neapărat cea mai importantă. Top 5 împrumuturi imobiliare # Economica.net
Comparativ cu perioada 2004-2009, a primului boom imobiliar, tot mai mulți români își cumpără astăzi locuințe plătind un avans substanțial sau achitând integral, cu banii jos. Totuși, creditul ipotecar rămâne singura soluție pentru majoritatea cumpărătorilor. Care sunt semnele că ești pregătit pentru a face pasul și care sunt cele mai bune cinci oferte de pe piață, în funcție de criteriile care contează.
16:50
Un jurnalist salvadorian a fost expulzat din SUA, unde trăia de 20 de ani, după ce a relatat despre protestele împotriva lui Donald Trump # Economica.net
Un jurnalist salvadorian stabilit de douăzeci de ani în Statele Unite, expulzat după ce a fost arestat în timp ce relata de la protestele anti-Trump la mijlocul lunii iunie, a ajuns vineri în ţara sa de origine, informează sâmbătă AFP. citată de Agerpres.
