FOTO Investiție în România - Holding susținut de un fond de pensii al statului german finalizează un parc fotovoltaic

07:40

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a atribuit o procedură de achiziție directă de servicii de recrutare, pentru întocmirea unei liste scurte de câte maximum 5 candidați pe post (cel mult 10 în total), din care Consiliul de Supraveghere să selecteze 2 noi ocupanți ai pozițiilor de director general și director financiar, după plecarea din funcțiile respective a lui Karoly Borbely și Marian Fetița, pentru ca România să nu piardă bani din PNRR, conform datelor Profit.ro.