VIDEO | Cum e reconfigurată de azi Piața Unirii, cu restricții noi pentru Șantierul de la Planșeu. Băluță: E drept, vom circula prin intersecție mai greu decât până acum
B365.ro, 6 octombrie 2025 11:20
De astăzi de dimineață, 6 octombrie 2025, în Piața Unirii din București au intrat în vigoare noi restricții de circulație, care vor dura 6 luni; începe, astfel, o nouă etapă a lucrărilor de refacere a
Acum 30 minute
11:20
VIDEO | Cum e reconfigurată de azi Piața Unirii, cu restricții noi pentru Șantierul de la Planșeu. Băluță: E drept, vom circula prin intersecție mai greu decât până acum # B365.ro
De astăzi de dimineață, 6 octombrie 2025, în Piața Unirii din București au intrat în vigoare noi restricții de circulație, care vor dura 6 luni; începe, astfel, o nouă etapă a lucrărilor de refacere a
Acum o oră
11:10
Efectul M6 în zona 1 Mai: case cu pereții crăpați de traficul infernal, deviat pe străduțele dintre blocuri. Lucrările la metroul spre Otopeni dă peste cap viețile oamenilor de aici # B365.ro
Calvarul bucureștenilor din zona 1 Mai, unde este deschis șantierul pentru construirea Magistralei 6 de metrou, continuă. Promisiunile autorităților de a rezolva problema traficului intens care trece prin fața ferestrelor lor au rămas doar niște
10:50
„Dau Termoenergetica în judecată!” Bucureșteancă furioasă că e încă frig în casă vrea să ceară daune pentru că a dârdâit până s-a îmbolnăvit. Ce spune legea despre calorifere # B365.ro
Vremea se răcește în Capitală, astfel bucureștenii cer ca Termoenergetica să dea drumul la căldură mai repede. O bucureșteancă vrea să dea în judecată Termoenergetica pentru „prejudicii la sănătate". Amintim că s-au început probele instalațiilor
Acum 2 ore
10:40
Articol susținut de Kaufland Eu sunt dintre mamele care încearcă să facă două lucruri deodată și, evident, nu iese niciodată cum trebuie. Într-o sâmbătă, aveam plan clar: întâlnire cu o prietenă și fiica ei la
10:20
Frig ALERT | Vreme din nou rea și foarte rea în București. După o scurtă pauză, se întorc și vântul puternic, și ploile abundente. Prognoză specială pentru Capitală # B365.ro
După o pauză scurtă – ziua de ieri a fost chiar frumoasă în București și zona metropolitană – vremea rea se întoarce în oraș, cu tot pachetul: frig, ploi,, vânt puternic. Prognoza specială pentru Capitală:
10:00
VIDEO | „Traffic Crash Monday” în București. Momentul în care un șofer trage brusc de volan fix în fața unui autobuz 605, care circula pe banda STB de pe Bulevardul Aerogrării # B365.ro
Un accident cu mașină și autobuz STB de pe linia 605 s-a produs în această dimineață pe Bulevardul Aerogării. Momentul a fost surprins de o cameră de bord a unui șofer. O mașină a lovit
Acum 4 ore
09:30
Inovație în București, la Sebastian: „Stâlpișori Însoțitori”, aliniați cu zecile la șosea, la câțiva centimetri de frații lor negri de pe trotuar. „O idee genială, nu?” # B365.ro
Traficul din București este mereu o problemă, astfel fiecare administrație de sector, plus Primăria Capitalei, recurg la diverse măsuri pentru a remedia și fluidiza problema aglomerației. O măsură este montarea stâlpișorilor care blocheze accesul pe
09:10
Alertă de fals parcagiu în Parcul Herăstrău, în parcarea de la Berăria H. Are vreo două strategii cu care păcălește și bucureșteni obișnuiți cu zona # B365.ro
O metodă de înșelătorie vizează oamenii care vin cu mașina la Berăria H din București. Un bărbat stă la intrare și le cere șoferilor bani de parcare. Un conducător auto avertizează oamenii în mediul online
08:40
ALERTĂ | Pasajul Mărășești, blocat din cauza unui incendiu auto. Mașini de poliție închid ieșirea spre Nerva Traian # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a luat foc o mașină la Pasajul Mărășești, care a fost blocat de urgență. Acest incident s-a produs pe sensul spre Nerva Traian. Echipajele de poliție sunt prezente la fața
07:50
FOTO | Un tramvai și-o mașină s-au ciocnit la prima oră, la intersecția dintre Strada Progresului și Calea Rahovei. 7 linii STB, blocate și deviate dimineață # B365.ro
Dimineața a început cu un mare blocaj la intersecția dintre strafa Progresului și Calea Rahovei, unde un tramvai și o mașină s-au ciocnit . Accidentul s-a produs în jurul orei 6 și 30 de minute,
Acum 6 ore
07:20
Palatul Nifon, renăscut în toată măreția sa pariziană. Monumentul de pe Calea Victoriei, proiectat de arhitectul regal Paul Gottereau, era în pericol iminent de prăbușire # B365.ro
Încă de la edificarea Palatului Nifon, în îndepărtatul an 1891, clădirea monumentală domină intersecția a două străzi istorice, Calea Victoriei și strada Doamnei, din apropierea Centrului Vechi al Bucureștiului. Lucrările de consolidare și restaurare ale
Acum 8 ore
04:00
Casa Librecht – Filipescu, palatul unde s-a pus prima dată sonerie electrică în București # B365.ro
Cu o poveste pe cinste în spate, Casa Librecht – Filipescu este una dintre clădirile bucureștene care uimesc atât din punct de vedere arhitectural, cât și istoric. Aflată chiar în centrul Bucureștiului, pe strada Dionisie
Acum 24 ore
17:50
FOTO | Un taxi s-a răsturnat pe Strada Emil Racoviță din Berceni. Pompierii sunt la fața locului # B365.ro
Accident grav pe Strada Emil Racoviță din cartierul Berceni, duminică seară, 5 octombrie: Un taxi s-a răsturnat în dreptul Spitalului Obregia. La fața locului au ajuns de urgență autoritățile, inclusiv pompierii. Un taxi s-a răsturnat
17:30
VIDEO | Noi rute alternative în Piața Unirii, începând cu 6 octombrie. Șantierul pentru Planșeu aduce restricții de circulație și în zona Fântânii Centrale # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că, începând de luni, 6 octombrie, lucrările pentru reabilitarea Planșeului Unirii aduc noi restricții de circulație, de această dată în zona Fântânii Centrale. Astfel, Daniel Băluță anunță trei noi rute alternative
16:30
VIDEO | „Toată zona arată cumplit!” Un șantier din zona 1 Mai – Podul Constanța a fost lăsat de izbeliște, are gropi imense # B365.ro
Mai mulți șoferi din Capitală se plâng că un șantier din zona 1 Mai – Podul Constanța a fost uitat de cei responsabili și acum gropile de aici sunt imense. Tot nisipul care acoperea craterele
15:00
E urât sau nu faimosul Metrou Galben care circulă pe M4, între Gara de Nord și Străulești, cel plin de graffiti. Dezbatere printre bucureșteni din Sectorul 1 # B365.ro
Din pură curiozitate, un bucureștean vrea să afle de la vecini dacă Metrorex are de gând să schimbe faimosul Metrou Galben de pe Magistrala M4, cel care circulă între Gara de Nord și Străulești și
14:10
4 linii STB au traseele modificate diseară pentru meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova de pe Arena Națională # B365.ro
Diseară, pe Arena Națională, are loc meciul dintre echipele de fotbal FCSB și Universitatea Craiova, iar STB îi anunță pe călători că 4 linii au traseele modificate. Meciul este programat să înceapă la ora 20:30.
13:00
„Cum vă încălziți între timp și cât cheltuiți?” Bucureștean, întrebare pentru cei care stau la bloc și așteaptă căldura de la Termoenergetica # B365.ro
Un bucureștean a decis să-i întrebe pe ceilalți cum se încălzesc și cât plătesc, până Termoenergetica bagă căldura în calorifere. Cel puțin două zile la rând, bucureștenii care sunt racordați la sistemul de termoficare al
12:10
A deraiat un tramvai în zona Str. Dr. Constantin Istrati/Șos. Viilor. STB: Liniile 1, 25 și 47 sunt blocate # B365.ro
Societatea de Transport București anunță că un tramvai a deraiat în zona Str. Dr. Constantin Istrati/Șos. Viilor din Sectorul 5 al Capitalei. Călătorii trebuie să știe că liniile 1, 25 și 47 sunt blocate pe
Ieri
10:40
ALERTĂ METEO | Un nou ciclon traversează România, ANM anunță vreme severă. În București se reîntorc ploile, frigul și vijeliile, potrivit prognozei speciale # B365.ro
Un nou ciclon vine peste România, iar începând cu această noapte, 5 spre 6 octombrie, vremea se înrăutățește. ANM a emis o informare meteo pentru toată țara și a actualizat și prognoza specială pentru București.
10:10
Sorin Oprescu, reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Ministerul Justiției vrea ca fostul primar al Capitalei să fie extrădat # B365.ro
Sorin Oprescu a fost reținut lângă aeroportul din Salonic, Grecia. Fostul primar al Capitalei este condamnat în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Poliția Capitalei a confirmat informația,
04:00
Casa Elie Radu, imobilul superb cu turn din inima Bucureștiului care răpește privirile trecătorilor # B365.ro
La cotitura dintre secolele XIX și XX, Bucureștiul era un oraș în plină creștere și modernizare. Apar străzi, bulevarde și, bineînțeles, fel de fel de clădiri superbe, care odată cu trecerea anilor, au devenit puncte
4 octombrie 2025
17:40
FOTO | „Alt contrast au ambuteiajele pe galben” Șoferi din București, haz de necaz despre marcajul galben, noua măsură de fluidizare din Piața Victoriei (care nu funcționează nici în weekend) # B365.ro
De curând, primarul general interimar al Capitalei s-a lăudat cu o nouă măsură de fluidizare a traficului din București: În Piața Victoriei a fost trasat marcajul galben, însă acesta nu pare să fie respectat de
16:20
Restricții de circulație și noi rute alternative pentru șoferii din București. Începând cu 6 octombrie nu se mai circulă în zona Fântânii Centrale de la Unirii, avansează șantierul pentru Planșeu # B365.ro
Începând de luni, 6 octombrie, șoferii din București trebuie să știe că se instituite noi restricții de circulație în Piața Unirii, în zona Fântânii Centrale. Primăria Sectorului 4 a anunțat rutele alternative, dar a anunțat
15:30
FOTO | Accident spectaculos pe Drumul Osiei din Militari. O mașină s-a răsturnat, după ce a încercat să evite impactul cu o alta # B365.ro
Un accident a avut loc sâmbătă, 4 octombrie 2025, pe Drumul Osiei din cartierul Militari, Sectorul 6 al Capitalei. Două mașini au fost implicate, iar în momentul în care a încercat să evite impactul, una
14:20
Surpriză pentru bucureștenii din S6: O piesă de teatru și un concert, după-amiază, în Piațeta Favorit. Intrarea e liberă # B365.ro
Administrația locală le-a pregătit bucureștenilor din Sectorul 6 o surpriză, sâmbătă după-amiază, 4 octombrie, în Piațeta Favorit: O piesă de teatru și un concert. Intrarea este liberă, sunt așteptați cei mici și cei mari. Bucureștenii,
13:30
Fără legătură directă tramvai-metrou la Piața Unirii, dar proiectul poate fi făcut ulterior. Metrou Ușor: Replică neasumată, PMB a făcut anunțul, dar a fost șters la scurt timp # B365.ro
Sâmbătă dimineață, 4 octombrie, Primăria Capitalei a anunțat că nu va exista o legătură directă între tramvai și metrou la Piața Unirii, iar în scurt timp a șters postarea de pe Facebook: Asociația Metrou Ușor
11:50
ESENȚIAL | Noi restricții de circulație pentru șantierul planșeului din Piața Unirii, în zona Fântănii Centrale. Băluță face anunțul în scurt timp # B365.ro
Lucrările de la șantierul pentru Planșeul Unirii avansează într-un ritm foarte bun, iar Primăria Sectorului 4 anunță noi măsuri și restricții de circulație în mijlocul Capitalei, de această dată fiind vizată zona Fântânii Centrale. Daniel
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
FOTO | Imagini cu Bucureștiul inundat, Mica Veneție de seara trecută. Pietonii mai aveau puțin și înotau, mașinile s-au transformat în bărci cu motor # B365.ro
Bucureștiul s-a inundat seara trecută, iar Micul Paris s-a transformat în Mica Veneție. Străzile și bulevardele au fost invadate de apă, pasajele și ele, iar pietonii au avut de furcă, în drumul lor spre casă:
10:30
Mobilizarea multor șoferi din București, după furtuna care a inundat orașul: Se recuperează plăcuțele de înmatriculare de la mașini, pierdute pe străzi și bulevarde # B365.ro
Furtuna de seara trecută din București a făcut prăpăd: a plouat foarte mult, iar orașul s-a inundat și o mulțime de șoferi și-au pierdut plăcuțele de înmatriculare de la mașini, pe străzi și bulevarde. Ei
06:00
Scuarul Amzei din inima Bucureștiului se întoarce la viață. Concert de vioară cu Alexandru Tomescu, tururi ghidate și amplasarea sculpturii „Triumful binelui” # B365.ro
Bucureștiul are de astăzi, 4 octombrie 2025, un nou reper cultural: Fundația Amzei, inițiativă privată dedicată protejării patrimoniului, educației multidisciplinare și organizării de programe artistice și comunitare. Trei evenimente pentru renașterea unui spațiu urban uitat: str.
05:10
Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”. Lucruri mai puțin știute despre muzeul înconjurat de cireși și vișini din Capitală # B365.ro
Pe strada Mărțișor din Sectorul 4 al Bucureștiului se află casa care păstrează vie memoria unuia dintre cei mai mari poeți români, Tudor Arghezi. Transformarea acestei locuințe în muzeu a creat un spațiu aparte, plin
04:00
FOTO I Bucureștiul interbelic, în imagini care par făcute ieri. O lume dispărută reînvie sub ochii noștri și nu e plăsmuită de AI # B365.ro
Bucureștiul interbelic, așa cum a fost – dinamic, viu, colorat, umil sau nobil – a renăscut în toată frumusețea lui de altădată din pasiunea unui muzician cu studii de filozofie și psihologie. FOST este un
3 octombrie 2025
19:30
VIDEO | Noutăți de pe șantierul parcării de la Aeroportul Otopeni, cea care va avea patru etaje și peste 1.000 de locuri. „Lucrările au un ritm susținut” # B365.ro
Lucrările de la noua parcare pentru pasageri care se construiește la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni au un ritm susținut, anunță directorul CNAB, Bogdan Mîndrescu. Proiectul vizează realizarea a peste 1.000 de locuri de parcare,
19:10
Vremea rea înjumătățește activitățile din penultimul weekend de Străzi Deschise. Evenimentele de pe Strada Delfinului, din Sectorul 2, au fost anulate # B365.ro
Acest weekend este penunltimul din programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană". Primăria Municipiului București anunță că o parte din acitivitățile acestui weekend de Străzi Deschise este anulată. Evenimentele de pe Strada Delfinului nu vor
18:30
Peste 160 de elevi, mutați de la Școala 113 la altă unitate de învățământ, aflată la 3 km distanță. Părinții cer măsuri: Copiii sunt toată ziua pe drumuri și nu mai vor la școală # B365.ro
Peste 160 de elevi, clase I – IV, de la Școala Gimnazială nr. 113 din Sectorul 4 au fost mutați la o altă unitate de învățământ. Aceasta este localizată la peste 3 km distanță. Părinții
18:30
Bujduveanu promite remedierea tuturor neregulilor din Centrul Vechi, după o întâlnire cu patronii restaurantelor de aici. „Verificăm stradă cu stradă, terasă cu terasă” # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a avut o întâlnire cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a stabili un plan de soluții pentru remedierea neregulilor de aici. Edilul spune că va merge în perioada următoare
17:10
FOTO | Loc pentru conferințe și expoziții, cu o cafenea și un magazin de suveniruri, lângă serele exotice din Militari. Cum va arăta noul spațiu multifuncțional # B365.ro
Primărul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că va fi amenajată o zonă de relaxare, cu mai multe facilități lângă serele exotice din Parcul Drumul Taberei. Aceasta va fi multifunțională, echipa de poiectare a creat mai
16:40
Bucureștean disperat: „Curând, Guvernul Bolojan o să ne ceară taxă de livrare pentru pachetele astea de măsuri”. Premierul anunță că Nr. 3 ar putea fi adoptat până la sfârșitul lunii # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Pachetul de măsuri fiscale cu numărul 3 ar urma să fie adoptat până la sfârșitul lunii octombrie. Asta după ce vor fi puse
16:00
Evenimentele restricționează traficul din București, în weekend. Au loc două marșuri în centru și Străzi Deschise # B365.ro
În acest weekend, vor fi mai multe restricții de circulație în București. Brigada Rutieră impune măsuri în trafic pentru că se desfășoară mai multe evenimente în Capitală. Evenimente în centru aduc și măsuri de circulație
15:40
FOTO ❤️ Poveste cu final fericit pentru un bebeluș blocat într-o mașină, în București. Cum au intervenit mai mulți polițiști locali din Sectorul 6 pentru a-l salva # B365.ro
Poveste cu final fericit pentru un bebeluș de doar 9 luni, blocat în mașină, într-o parcare din Sectorul 6. După ce mama copilului a alertat poliția, mai mulți agenți s-au mobilizat pentru a debloca ușile
15:30
Ce trebuie să facă bucureștenii din S2 ca să fie despăgubiți, după ce mașinile le-au fost lovite sau distruse de copaci căzuți. Primarul Hopincă explică procedura # B365.ro
Codul portocaliu de vânt puternic a doborât mulți copaci în Capitală, iar bucureștenii din Sectorul 2 care s-au ales cu mașinile avariate pot
15:10
Simion s-a supărat patriotic pe Netflix, delete cont. Cică face propagandă rea prin filme, seriale și documentare # B365.ro
George Simion acuză Netflix că promovează „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender” și le cere românilor să își anuleze abonamentele. El spune că și-a întrerupt propriul abonament și afirmă că platforma nu mai servește decât un […] Articolul Simion s-a supărat patriotic pe Netflix, delete cont. Cică face propagandă rea prin filme, seriale și documentare apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Bucureșteni furioși, în ziua în care 80 de copaci au căzut peste tot prin oraș. „Fac sesizări de jumătate de an, nu se întâmplă nimic! Așteptați să cadă peste oameni?” # B365.ro
Zilele de ploi intense aduc probleme noi pentru șoferii din Capitală. Ceea ce se întreabă toată lumea, este de ce cad atât de mulți copaci în București la prima ploaie. O bucureșteancă spune de jumătate […] Articolul FOTO | Bucureșteni furioși, în ziua în care 80 de copaci au căzut peste tot prin oraș. „Fac sesizări de jumătate de an, nu se întâmplă nimic! Așteptați să cadă peste oameni?” apare prima dată în B365.
14:20
Bătălia politică din Sectorul 4: USR S4 îl compară pe Daniel Băluță cu Marcel Ciolacu. „Continuă politica PSD de îndatorare excesivă a comunității” # B365.ro
USR Sector 4 anunță că Primăria condusă de Daniel Băluță urmează modelul urmat de Marcel Ciolacu: falimentar, iar bucureștenii din Sectorul 4 ajung să fie băgați în datorii până peste cap. Reprezentanții USR S4 anunță […] Articolul Bătălia politică din Sectorul 4: USR S4 îl compară pe Daniel Băluță cu Marcel Ciolacu. „Continuă politica PSD de îndatorare excesivă a comunității” apare prima dată în B365.
14:00
HARTĂ | Autobuzele STV 475 au un nou capăt de linie. Vor trece de Berceni și vor ajunge la stația „Mega Parc”, în Vidra # B365.ro
TPBI informează călătorii că autobuzele 475 vor opri într-o nouă stație, în localitatea Vidra, de lângă București. Linia STV 475 se prelungește până la noul terminal „Mega Parc”, începând cu data de 4 octombrie. Anterior, […] Articolul HARTĂ | Autobuzele STV 475 au un nou capăt de linie. Vor trece de Berceni și vor ajunge la stația „Mega Parc”, în Vidra apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Vijelia a doborât Capitala. Zeci de mașini avariate, trafic restricționat și linii STB blocate din cauza copacilor prăbușiți # B365.ro
Furtuna a făcut ravagii în București. Peste 70 de autoturisme au fost avariate în această dimineață în București din cauza vijeliei. Traficul a fost blocat temporar în mai multe zone ale orașului din cauza copacilor […] Articolul FOTO | Vijelia a doborât Capitala. Zeci de mașini avariate, trafic restricționat și linii STB blocate din cauza copacilor prăbușiți apare prima dată în B365.
13:20
Nou episod de violență extremă în stradă în București. Un bărbat a lovit cu mașina un altul, care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar, în față la Universitar # B365.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost reținut după ce a lovit cu mașina un alt individ care îl împiedica să parcheze neregulamentar în fața Spitalului Universitar de Urgență București. Victima a fost proiectată […] Articolul Nou episod de violență extremă în stradă în București. Un bărbat a lovit cu mașina un altul, care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar, în față la Universitar apare prima dată în B365.
13:10
PMB, despre “Parcul Izvor cu turnuri gigantice, ca la Singapore”: Nu e proiect, e studiu de caz. Proiectul, declarat eligibil în sesiunea de finanțare nerambursabilă 2025 # B365.ro
Continuă saga proiectului care propune o reinventare a Parcului Izvor, anunțat de Asociația Alianța pentru Pădure, prin președintele său, Laurenșiu Ciornei. Acesta anunța că proiectul, „o propunere curajoasă”, care va transforma Parcul Izvor „într-un simbol […] Articolul PMB, despre “Parcul Izvor cu turnuri gigantice, ca la Singapore”: Nu e proiect, e studiu de caz. Proiectul, declarat eligibil în sesiunea de finanțare nerambursabilă 2025 apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | Panoul de semnalizare „Negoiță”, care interzice amenințător parcarea în a patra zi de joi a lunii. Bucureșteancă: Există lege care îl permite și reglementează? # B365.ro
Locurile de parcare din Sectorul 3 au devenit un subiect amplu de discuții pentru bucureșteni, mai ales după ce s-a schimbat regulamentul de folosire a spațiilor. O bucureșteancă vine cu alte întrebări legate de un […] Articolul FOTO | Panoul de semnalizare „Negoiță”, care interzice amenințător parcarea în a patra zi de joi a lunii. Bucureșteancă: Există lege care îl permite și reglementează? apare prima dată în B365.
