Căldură sub presiune: Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari
Bihoreanul, 6 octombrie 2025 11:20
Obligată de valul de aer polar, Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari. Vremea rece forțează societatea Termoficare și să grăbească pornirea unui nou grup energetic, iar pe constructorii pasajului din intersecția Tudor Vladimirescu - Oneștilor să încheie relocarea conductelor de încălzire.
Mega teasing: Preotul caterisit anunță că va continua să slujească, într-o biserică nouă # Bihoreanul
Hotărât lucru, nu talentul îi lipsește fostului preot Ciprian Mega, care are nu doar imaginație din belșug, ci și talent publicitar. După luni bune de când a fost caterisit printre altele și fiindcă ar sluji „interesele altei Biserici și pe ale altei țări”, Mega continuă să afirme sfidător că nu recunoaște sancțiunea și că va sluji mai departe, într-o nouă biserică pe care urmează s-o ridice într-o „așezare duhovnicească” pe care o va ctitori „la marginea Oradiei”.
Cel mai mare festival al orașului va anima mai multe zone din centru în acest weekend. Ediția 2025 a Oradea FestiFall programează concerte, proiecții video mapping, show cu drone, artificii, momente cu artiști stradali și multe altele.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Unii sunt supărați că SMURD-ul l-a salvat pe Bolovan din accident # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Bolovan a premiat SMURD pentru 35 de ani de activitate: „Eu sunt unul dintre cei care au avut noroc cu SMURD, că m-a descarcerat. Dacă nu exista, și azi zăcem între fiare”. „Dar toți se bucură de înființarea acestui serviciu?”. „Unii nu, dar nu pentru că SMURD nu ar fi necesar, ci din pricină că m-au salvat pe mine”.
Luni, 6 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Premierul Bolojan laudă Bihorul ca model de reformă administrativă, dar totul e doar pe hârtie; Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire; Un șef de post a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o; Oradea are o suprafață record de spații verzi; În Oradea se construiește singura școală care pregătește rabini.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21, până joi, 9 octombrie, ora 10, care vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori viscolite la altitudini mari, intensificări ale vântului și vreme rece în aproape toată țara.
Accident în zona Remeți: O mașină a ajuns în afara carosabilului, o femeie a fost transportată la spital (VIDEO) # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani a fost rănită și a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în zona Remeți.
Poliția Bihor, informare despre accidentul mortal de lângă Miersig: rezultatele primelor cercetări # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice duminică rezultatele primelor cercetări făcute la locul accidentului teribil petrecut lângă Miersig, în urma căruia două persoane, o femeie și un bărbat, și-au pierdut viața.
O seară 100% italiană la Noo'vo: The Rol'it aduce un concert tribut Eros Ramazzotti (VIDEO) # Bihoreanul
Noo'vo Resto Lounge se pregătește să se „îmbrace” în culorile Italiei pentru o seară specială, pe 10 octombrie, când în meniu se vor regăsi preparate ca-n Peninsulă, iar de pe scenă vor răsuna live hituri ale lui Eros Ramazzotti, Toto Cutugno și Adriano Celentano.
De la gunoaie, la verdețuri: Favelă salvată, după ce s-a transformat într-o grădină comunitară (FOTO) # Bihoreanul
O favelă braziliană a scăpat de evacuare, după ce a devenit verde. Favela Vila Nova Esperança a devenit verde, plină cu plante, legume și fructe, după ce înainte era o groapă de gunoi.
„Claviaturi romantice”: Recital de pian cu Rapsodii, cu Mihai Diaconescu, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Pianistul Mihai Diaconescu revine la Filarmonica Oradea, marți, de data aceasta cu recitalul „Claviaturi romantice”, ce cuprinde piese de F. Schubert, J. Brahms și Franz Lizst.
1. Măsura recrutării este tardivă pentru că, potrivit spuselor suveraniștilor, războiul a început în 3 septembrie. 2. Cei mai mulți voluntari se vor recruta din rândul oamenilor lui Simion și Georgescu, pentru că nu contează pentru care patrie lupți, ci cui cazi prizonier.
Instanțele nu pot înlătura sancțiunea suspendării permisului. Decizie a Curții Constituționale # Bihoreanul
În anul 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie obligatorie prin care a stabilit că instanțele de judecată nu pot înlătura sancțiunea suspendării dreptului de a conduce în materie rutieră atunci când apreciază că fapta există, dar nu este suficient de gravă pentru a justifica o astfel de sancțiune. Decizia a venit după zeci de ani de practică judiciară în care instanțele apreciau în concret gravitatea sancțiunii și înlăturau suspendările care nu se justificau obiectiv...
Un singur punct au cucerit echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a în etapa din acest weekend. Toate au evoluat sâmbătă, dar doar Crișul Sântandrei a terminat la egalitate, cu scorul de 2-2, pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmației. Bihorul Beiuș și Lotus Băile Felix s-au duelat cu primele două clasate. CS Bihorul a cedat la Beiuș, în fața liderului Unirea Tășnad, cu scorul de 0-2, în timp ce Lotus Băile Felix a pierdut cu 1-3 meciul de la Baia Mare, din fața celor de la CS Minaur.
O nouă victorie clară pentru handbaliştii de la CSM Oradea, care s-au impus cu 35-24 la Sânnicolau Mare # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au mai obţinut o victorie clară în campionatul Diviziei A, după ce s-au impus sâmbătă, la o diferenţă de 11 goluri, pe terenul celor de la Unirea Sânnicolau Mare. După o primă repriză mai echilibrată, roş-albaştrii s-au desprins treptat în partea a doua, câştigând jocul cu scorul de 35-24. După patru etape, trupa pregătită de antrenorul Cosmin Liberţ ocupă primul loc, cu punctaj maxim.
Vernisaj cu VIP-uri: Expoziția de acuarele a Loredanei Popescu-Tăriceanu a fost deschisă la Oradea. Printre participanți, Călin Popescu-Tăriceanu, Florin Birta, Petru Filip (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor găzduiește începând de sâmbătă expoziția de acuarele „Lumini de flori” a artistei Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu, care i-a fost alături partenerei sale la vernisaj. Au mai participat și primarul Oradiei, Florin Birta, alături de soția Patricia, fostul primar Petru Filip, precum și fostul senator Cornel Popa.
Doctorița Ana Guț, din scandalul șpăgilor de la Casa de Pensii Bihor, a murit în accidentul de sâmbătă de lângă Miersig. În mașină s-ar fi găsit sume mari de bani # Bihoreanul
Una dintre victimele accidentului mortal de sâmbătă de pe DJ 792 A de lângă Miersig a fost doctorița Ana Guț, spun sursele BIHOREANULUI, cunoscută din scandalul mega-șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii din 2015, care a scăpat de răspunderea penală în 2024, prin prescrierea faptelor. Femeia se afla la volan. Unele surse vorbesc și despre o sumă importantă de bani care ar fi fost în mașina cu care se deplasa, o Dacia Logan.
Conflict cu final tragic în Bihor: Un bărbat a murit în spital, după ce a fost lovit de un altul. Autorul este în arest # Bihoreanul
Un conflict spontan între doi bărbați, petrecut într-o curte din localitatea bihoreană Sacalasău Nou, a avut un final tragic pentru un bărbat de 33 de ani din Budoi, care a decedat joi, după mai multe zile pe patul de spital.
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu (73 ani), a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, Grecia, el fiind urmărit național și internațional. Este condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.
Ziua de Curățenie Națională a fost una productivă la Oradea: peste 2.500 kg de deșeuri de toate felurile, dar mai ales resturi din plastic, zdrențe și obiecte de uz casnic, au fost adunate de voluntarii din municipiu. Orădenii s-au mobilizat, ca de fiecare dată, pentru a arăta că le pasă de orașul lor.
ORA Jazzfestival revine la Oradea cu șase premiere muzicale: Omar Sosa & Paolo Fresu și Sebastian Studnitzky, printre invitați (VIDEO) # Bihoreanul
ORA Jazzfestival se pregătește să încălzească atmosfera la Oradea la mijlocul lunii noiembrie. Ajuns la a șasea ediție, festivalul anunță șase premiere muzicale și artiști de renume internațional din opt țări. Evenimentul va avea loc între 14 și 16 noiembrie 2025 la Filarmonica de Stat Oradea și Sinagoga Neologă Sion.
Tragedie în Bihor: Un bărbat și o femeie au murit într-un accident rutier produs lângă Miersig # Bihoreanul
Tragedie pe un drum din Bihor, sâmbătă după-amiază: două persoane și-au pierdut viața după un accident petrecut în afara localității Miersig, în care a fost implicat doar autoturismul în care se aflau victimele. Nu este clar, până la publicarea acestei știri, cum anume s-a petrecut accidentul mortal.
O butadă lansată la sfârșitul anilor '90 în România intrată în procesul de privatizare spunea că statul este cel mai prost administrator. Privatizarea s-a terminat, dar stilul a rămas. Locuitorii străzii Calea Adevărului, de sub dealul Ciuperca, se plâng că proprietatea din zona numărului 29 A este îngrădită cu un gard din beton aplecat amenințător către stradă, cu riscul să se prăvale peste copiii care se joacă pe stradă ori pe pietoni sau mașini.
Romi Neguș a ajuns în arestul poliției din Arad, probabil pentru că arestul din Oradea nu mai are nicio taină pentru prințul din Velența. Eu totdeauna am spus că Romi, în ciuda faimei sale de dur, este un tip reținut și iată că poliția din Arad mi-a dat dreptate!
50 de luni de închisoare pentru Sean „Diddy” Combs: „Acțiunile mele au fost dezgustătoare” # Bihoreanul
Rapperul american Sean „Diddy” Combs, unul dintre cele mai proeminente nume din industria divertismentului judecate pentru acuzații de natură sexuală, a fost condamnat vineri, la New York, la 50 de luni de închisoare, puțin peste patru ani, în dosarul legat de organizarea de spectacole sexuale plătite cu escorte masculine și abuzurile asupra a două foste iubite.
RAR, mesaj pentru șoferii din România privind cauciucurile de iarnă și „fake-news”. Ce trebuie să știe aceștia # Bihoreanul
Registrul Auto Român (RAR) a emis o informare oficială pentru a demonta rapid dezinformările și articolele de tip „fake-news” și „clickbait” care apar deseori pe unele portaluri online odată cu apropierea sezonului rece. Instituția subliniază clar: legislația privind anvelopele de iarnă NU s-a modificat în România.
Începând de luni, 6 octombrie și până la finalul lunii, Primăria Oradea în parteneriat cu RER Vest SA vor derula campania pentru curățenie de toamnă, oferind orădenilor posibilitatea de a se debarasa gratuit de resturile vegetale rezultate în urma toaletării arborilor sau curățării grădinilor.
FOTO - A început OktoBersFest în Piața Ferdinand, pe o vreme rece: bere de Oradea Mare, mâncare la grill și concurs de... bătut cuie # Bihoreanul
Prima ediție a OktoBersFest care se ține în Piața Ferdinand a debutat vineri pe o vreme rece, astfel că mulți dintre orădenii curioși să descopere oferta festivalului au optat pentru geci groase de iarnă. Chiar și așa, au fost o mulțime de oameni în piață, umplând zona amenajată cu mese și bănci și, deseori, formând cozi la bere și mâncare la grill.
FC Bihor a urcat din nou pe primul loc, după ce a remizat în derby-ul de vineri cu FC Voluntari (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au urcat din nou pe primul loc, după ce, vineri seara, au remizat pe teren propriu în derby-ul etapei a 9-a a campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor, cu FC Voluntari. Partida, care s-a desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, s-a încheiat cu scorul de 1-1, după ce oaspeţii au deschis scorul în prima repriză. Golul orădean l-a reuşit Dragoş Tescan în minutul 58.
Ferrari de 200.000 de euro, imobile, bijuterii și bani în valoare de peste 3 milioane de euro, confiscate de la un clan românesc, în Germania # Bihoreanul
O operațiune de amploare a autorităților germane a dus la confiscarea unui Ferrari 488 Spyder, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, găsit într-o parcare subterană din Leipzig. Confiscarea a avut loc într-o anchetă mai amplă, în cadrul căreia au fost ridicate anterior bunuri în valoare totală de 3,4 milioane de euro, aparținând unui clan românesc suspectat de evaziune fiscală deosebit de gravă.
Biserica Anglicană va fi condusă, în premieră, de o femeie: Sarah Mullally, numită noul Arhiepiscop de Canterbury # Bihoreanul
Sarah Mullally a fost numită noul Arhiepiscop de Canterbury desemnat — prima femeie aleasă pentru acest rol, informează BBC și Reuters. În prima sa declarație publică de vineri, ea a condamnat „violența oribilă” a atacului mortal de joi asupra unei sinagogi din Manchester, spunând că „ura și rasismul nu ne pot despărți”.
Bărbat reținut pentru acte de terorism, în România. DIICOT: Pregătea un atentat în care să moară mai mulți oameni! # Bihoreanul
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Potrivit unui comunicat făcut public vineri de DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022-mai 2025, „inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”.
Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: „Nu a fost o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a marcat vineri împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, printr-o conferință de presă în care a făcut bilanțul măsurilor adoptate și a schițat prioritățile pentru următoarea perioadă. Șeful Executivului a subliniat că intervențiile guvernamentale au fost necesare pentru a evita "intrarea în incapacitate de plată" și pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României.
Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage, România), în parteneriat cu Muzeul Jósa András din Nyíregyháza (Ungaria) este partener în cadrul proiectului ROHU00528 „Crearea unui «Traseu cultural-turistic șvab» și a unui sit memorial istoric prin cercetarea și punerea în valoare a bogatei culturi șvabe și prin promovarea implicării comunității transfrontaliere”.
TIFF Oradea 2025 a cucerit publicul: proiecții sold-out și o seară memorabilă în Palatul Vulturul Negru (FOTO) # Bihoreanul
Proiecții sold-out, filme aplaudate minute în șir, o seară inspirată de estetica filmului-cult Eyes Wide Shut care a redeschis fosta sală de spectacole din Palatul Vulturul Negru și unele dintre cele mai vii dialoguri dintre public și invitați, așa s-a scris povestea celei de-a 8-a ediții a TIFF Oradea. Preferatul publicului a fost filmul care a deschis festivalul, Eu, tu și cei din mintea noastră, în premieră la Oradea, proiectat pentru aproape 400 de spectatori.
Român de 23 de ani, anchetat în Franța, după ce a luat de 20 de ori examenul auto în locul altora # Bihoreanul
Un tânăr român în vârstă de 23 de ani este acuzat în Franța că a fost implicat într-o rețea de fraudare a examenelor auto, prin care ar fi susținut proba practică de 20 de ori în locul altor persoane, folosind identități false. Complicea sa era chiar directoarea unei școli de șoferi din Grenoble, care ar fi încasat sume considerabile de bani.
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Bihoreanul
Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
Handbaliştii de la CSM Oradea vor evolua în deplasare în etapa din acest sfârşit de săptămână a campionatului Diviziei A. Aflaţi pe primul loc în Seria C, după ce au disputat doar două meciuri în primele trei etape, bihorenii se deplasează în judeţul Timiş, pentru duelul cu Unirea Sânnicolau Mare, care va avea loc sâmbătă de la ora 18.
17 mașini Dacia Duster și două Ford Puma, la Cancelaria premierului: Mihai Jurca anunță cheltuieli de 10 ori mai mici, sindicaliștii îi aduc acuzații grave „elevului disciplinat al lui Bolojan” (VIDEO) # Bihoreanul
Șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a susținut vineri o conferință de presă pentru a clarifica noul contract de închiriere a 17 mașini Dacia Duster noi, în garanție, pentru Cancelarie, după ce sindicaliștii din Guvern l-au acuzat pe „elevul «disciplinat» al școlii Bolojan, adus la București direct din Oradea” că ar fi făcut o „fentă birocratică” prin acest contract de leasing operațional.
Defibrilatoare instalate în două școli speciale din Oradea de Rotaract și Caravana cu Medici. Au fost cumpărate cu banii strânși la Cursa Rățuștelor (FOTO) # Bihoreanul
Cursa celor 10.000 de rățuște din plastic lansate în această vară în Crișul Repede va contribui la salvarea de vieți omenești în eventualitatea unor stopuri cardio-respiratorii. Două defibrilatoare achiziționate cu banii strânși atunci sunt montate la Centrele de Educație Incluzivă nr. 1 și Orizont din Oradea.
Având ȋn vedere buna colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean şi pentru a răspunde nevoilor orădenilor care accesează serviciile medicale, dat fiind faptul că Policlinica nr. 1 (str. Louis Pasteur) se va muta ȋn noul Ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean (str. Gheorghe Doja), Oradea Transport Local S.A. va suplimenta numărul de curse care se vor executa pe linia 13, autobuzele urmând să circule cu o frecvenţă de 15 minute.
Se inaugurează fabrica Stihl din Oradea, o investiție de 125 de milioane de euro. La eveniment este așteptat și premierul Ilie Bolojan # Bihoreanul
Fabrica de baterii și echipamente electrice de exterior din Oradea a companiei Stihl va fi inaugurată pe 15 octombrie după o investiție anunțată de 125 de milioane de euro. „Această unitate de producție ultramodernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, precizează reprezentanții Andreas STIHL Power Tools România.
Fostul președinte Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: A refuzat să predea cheile casei pe care a deținut-o ilegal # Bihoreanul
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, fiind obligat să predea cheile casei de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, deținută nelegal între 1999 și 2015, care urmează să fie scoasă la vânzare. Deși el și soția sa și-a exprimat acordul pentru a elibera spațiul, fostul președinte a refuzat să predea cheile efectiv, iar ANAF a fost nevoită să schimbe yala ușii de la intrare. Iohannis ar urma să dea statul în judecată.
Thermal Enduro 2025 are loc pe 11 și 12 octombrie, pe Dealul Șomleu din Betfia. „O experiență care te readuce la viață” # Bihoreanul
Thermal Enduro nu este doar o competiție sportivă, ci o invitație la autenticitate. Într-o lume în care petrecem prea mult timp în fața ecranelor, evenimentul, care se va desfășura pe 11 și 12 octombrie, propune o pauză în aer liber, unde corpul și mintea se reconectează prin mișcare, adrenalină și comunitate. Pe dealul Șomleu din Betfia, fiecare participant descoperă că sportul nu înseamnă doar performanță, ci mai ales bucuria de a fi viu, de a respira aer curat și de a împărtăși experiențe alături de oameni faini.
Zeci de focare comunitare de hepatită A în Bihor: anul acesta s-au înregistrat aproape 450 de cazuri # Bihoreanul
Lipsa igienei elementare și în general a educației sanitare face ravagii și în ce privește infectarea cu virusul hepatitei A, care afectează grav ficatul. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bihor, anul acesta au fost înregistrate în județ 22 focare comunitare de hepatită A, cu aproape 450 de îmbolnăviri, 14 astfel de focare fiind încă active. Cele mai afectate sunt localitățile Săcueni, Diosig și Tarcea.
Bolojan de la CJ Bihor a propus, Bolojan de la Guvern a aprobat: Acord între România și Ungaria pentru o conexiune a DX Oradea – Arad cu autostrada maghiară M44 # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat un acord încheiat între țara noastră și Ungaria încă acum doi ani, conform căruia Drumul Expres Oradea – Arad va fi conectat cu autostrada M44 din țara vecină în zona Salonta – Békescsaba – Méhkerek. Acordul fusese semnat de fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu și de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului de la Budapesta, Szijjártó Péter, consfințind, de fapt, un detaliu al proiectului DX Oradea – Arad gândit anterior, când premierul de acum, Ilie Bolojan, era președinte al Consiliului Județean Bihor. Problema e că nu se știe când va fi făcut drumul din România...
Banii înapoi! Primăria Oradea a pus în bancă fonduri pentru exproprieri care nu trebuiau făcute # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat în ultima ședință returnarea către bugetul local a sumei de 270.000 lei care a fost depusă la Raiffeisen Bank și BRD Groupe Société Générale în conturile mai multor proprietari de terenuri expropriați pentru 7 lucrări de utilitate publică.
În urma succesului campaniei de toamnă „Cumparături care te răsplatesc”, ERA Park Oradea anunță suplimentarea premiilor puse la dispoziția clienților. Astfel, încă 1500 de vouchere în valoare de 50 lei fiecare sunt pregătite pentru vizitatorii centrului comercial.
„Sub teroarea birurilor”: La fel ca astăzi, orădenii plăteau o sumedenie de taxe locale și în perioada interbelică # Bihoreanul
Bugetul Oradiei era o provocare și pentru autoritățile locale interbelice, nevoite să găsească modalități de suplimentare a veniturilor. În anii 1920-1930 orădenii plăteau numeroase taxe, unele valabile și acum, altele desființate, inclusiv pentru deținerea ori sacrificarea animalelor, folosirea bicicletelor și a servitorilor, ba chiar și pentru existența ferestrelor de beciuri spre stradă.
