Căldură sub presiune: Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari

10:00

Guvernul României a aprobat un acord încheiat între țara noastră și Ungaria încă acum doi ani, conform căruia Drumul Expres Oradea – Arad va fi conectat cu autostrada M44 din țara vecină în zona Salonta – Békescsaba – Méhkerek. Acordul fusese semnat de fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu și de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului de la Budapesta, Szijjártó Péter, consfințind, de fapt, un detaliu al proiectului DX Oradea – Arad gândit anterior, când premierul de acum, Ilie Bolojan, era președinte al Consiliului Județean Bihor. Problema e că nu se știe când va fi făcut drumul din România...