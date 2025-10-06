Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni
Gândul, 6 octombrie 2025 11:20
Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. În această toamnă, copiii celor doi au început un nou an școlar, iar când vine vorba de educația lor vedetele de la Pro TV nu fac niciun fel de compromisuri. Astfel, ei au ales una dintre cele mai apreciate instituții private […]
• • •
Acum 10 minute
11:40
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care a hotărât să renunțe la televiziune. La începutul acestui an, Gabriela Cristea a anunțat că renunță la colaborarea cu Antena, acolo unde modera show-ul matrimonial ”Mireasa”. Prezentă recent la emisiunea ”La Măruță”, de la postul de televiziune Pro TV, […]
11:40
Guvernul Bolojan anunță, cu surle și trâmbițe, că lansează luni a zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR, garantând dobânzi neimpozabile de până la 7,85%. În esență, această ofertă „avantajoasă” este o afacere excelentă pentru stat, nu pentru cetățenii români. „Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediţie a Programului […]
11:40
Ion Cristoiu: Cancelarul Germaniei vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial pe baza unor presupuneri! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre informațiile referitoare la dronele neidentificate care au acționat în spațiul aerian al Germaniei. „Dinspre Germania ne-a venit în ultimele zile informația oficială potrivit căreia drone neidentificate, deci neștiindu-se ale cui sunt, au intrat sau au acționat în spațiul aerian […]
Acum 30 minute
11:30
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat din funcție la mai puțin o lună de la nominalizare. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
11:30
Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele, aflate sub cod roșu de ploi și vijelii # Gândul
România va fi traversată de un al doilea ciclon, în mai puțin de o săptămână, care se va manifesta prin cod portocaliu și roșu, cu risc de inundații, în majoritatea zonelor, a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, Autoritatea Națională de Meteorologie. Un ciclon, format în nordul Italiei, se va abate marți, 7 octombrie, asupra României, […]
11:20
11:20
N-ai fi crezut! Cât plătește un client pentru o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din București # Gândul
Virgil Ianțu (54 de ani) este unul dintre prezentatorii TV din România care au ales și calea antreprenoriatului. Gazda emisiunii „Câștigă România” de la TVR 1 este și patron de restaurant. Iată, de exemplu, cât costă o pizza în localul din inima Capitalei. Virgil Ianțu este unul dintre prezentatorii români din televiziunea autohtonă care au […]
Acum 2 ore
10:40
Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban # Gândul
A venit momentul pentru președintele României să-și instaleze echipa de sfătuitori prezidențiali. La patru luni de la preluarea mandatului. Nicușor Dan este foarte strict în ceea ce privește ordinea lucrurilor. Potrivit propriei declarații din 25 septembrie, matematica i-a dat „reflexul să pună lucrurile în ordine, atunci când sunt în dezordine”. Astfel, matematica i-a „ordonat” președintelui […]
10:40
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…” # Gândul
Universitatea Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, disputat pe Arena Națională, duminică seară, scor 0-1, iar la finalul întâlnirii fotbaliștii olteni au criticat arbitrajul. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Florin Tănase dintr-o lovitură de la 11 metri. Screciu acuză arbitrajul lui Istvan Kovacs După meci, Vladimir Screciu (25 de ani), care a […]
10:40
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland # Gândul
Un judecător federal din statul Oregon a blocat temporar ordinul emis de Administrația Trump prin care urmau să fie trimise trupe ale Gărzii Naționale pe străzile din orașul Portland, cu scopul de a menține siguranța localității. Decizia judecătoarei Karin Immergut survine la o zi după ce Administrația Trump a decis să trimită trupe în California […]
10:40
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal # Gândul
S-a întâmplat vreodată să deschizi, din greșeală sau curiozitate, un plic sosit pe numele vecinului tău? Află că acest gest este ilegal, potrivit Codului Penal, acesta constituind o infracțiune de violare a secretului corespondenței. Persoanele care deschid plicurile sosite pe numele vecinilor trebuie să cunoască faptul că acest gest este considerat total ilegal, constituind infracțiunea […]
10:30
A venit momentul pentru președintele României să-și instaleze echipa de sfătuitori prezidențiali. La patru luni de la preluarea mandatului. Nicușor Dan este foarte strict în ceea ce privește ordinea lucrurilor. Potrivit propriei declarații din 25 septembrie, matematica i-a dat „reflexul să pună lucrurile în ordine, atunci când sunt în dezordine”. Astfel, matematica i-a „ordonat” președintelui […]
10:10
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont” # Gândul
Deciziile luate de guvernanți, de-a lungul anilor, au pus – încet, dar sigur – crucea pe cercetarea din educația românească. Așa se face că în 2025, țara noastră – aflată până nu demult sub umbrela declarativă a „României Educate” – figurează cu o sumă infimă – echivalentul a zero euro pe cap de locuitor – […]
10:10
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut # Gândul
După o scădere a numărului de atacuri, în primele 20 de zile ale lunii august, numărul atacurilor rusești cu drone, în Ucraina, a crescut în luna septembrie și se situează, acum, la aproximativ 188 de drone de tip Shahed pe zi, apropiat de cifrele pentru iunie – o medie de 181 de drone pe zi […]
10:10
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus” # Gândul
Dinamo și Rapid sunt pe podium și în etapa 13 se vor întâlni în derby, după reluarea campionatului ce va lua acum pauză pentru meciurile echipei naționale. Dinamo e pe locul trei, 23 de puncte, și Rapid e pe primul loc, 25 de puncte. Andrei Nicolescu a anunțat ce înseamnă Dinamo – Rapid, meci ce […]
09:50
Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag” # Gândul
Andra Claudia Popa este o profesoară din Alba, în vârstă de 42 de ani, care parcurge, în fiecare zi, peste 100 de kilometri, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. În cadrul unui interviu emoționant, profesoara de Limba și Literatura Română a mărturisit că își face meseria cu drag, gândindu-se la viitorul copiilor. Zilnic, Andra […]
09:50
Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare # Gândul
Lidera SOS, Diana Șoșoacă, le transmite procurorilor Parchetului General că nu vor reuși să o aducă în cătușe la audieri, chiar dacă „se tem de adevăr” și vor să o „reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume”. Luni, 6 octombrie, aceasta trebuie să apară în fața organelor de anchetă, în patru dosare penale […]
09:50
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce vizează mai multe râuri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Potrivit specialiștilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu […]
Acum 4 ore
09:40
SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a menține voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfășurate „sună ca o idee bună”. Putin s-a oferit, luna trecută, să mențină în mod voluntar limitele care vizează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare ale lumii, stabilite în acordul New START […]
09:30
Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri # Gândul
Curtea de Apel București trebuie să decidă miercuri dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Acesta este reținut în Grecia, după ce a fugit de închisoare timp de 3 ani. Sâmbătă, 4 octombrie, Sorin Oprescu a […]
09:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 6 octombrie 2025, în a 1.321-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. După un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale”. „Nu există o reacție adecvată” „Din nefericire, nu există o […]
09:20
Louis Munteanu, primul gol după aproape trei luni. Ce spune despre TRANSFERUL ratat și reacția lui Nelu Varga # Gândul
CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt, 2-1, în etapa 12 a Superligii. Echipa din Gruia a realizat a doua sa victorie, la aproape trei luni de la prima, 2-1 cu Unirea Slobozia, la 13 iulie. CFR avea în ultimele meciuri șapte egaluri și trei eșecuri. Au marcat acum Louis Munteanu (24), Lindon Emerllahu (55), […]
09:10
Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat # Gândul
Șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, este inamicul principal al sindicaliștilor din Guvern. Aceștia îl acuză că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat și cer demisia acestuia pe motiv de abuzuri, minciuni și intimidarea angajaților. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia sau demiterea imediată a lui Mihai […]
09:00
Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”. Ea susține, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, că „nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat”. În plus, este un fel de mâncare adorat de mulți români. Medicul nutriționist Mihaela […]
08:50
Victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova, 1-0, l-a determinat pe finanțatorul FCSB să anunțe revenirea echipei sale în bătălia pentru campionat. Chiar dacă deținătoarea la zi a titlului încă mai tremură pentru prezența în play-off, Gigi Becali vorbește euforic despre „remontadaaa!” și „campionaaat!”. FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, meci disputat duminică […]
08:30
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte # Gândul
Noul ciclon format în Marea Adriatică a ajuns și în România, încă din weekendul trecut. Țara noastră va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte. De altfel, sunt anunțate temperaturi scăzute în termometre, iar vremea se va menține rece în următoarea perioadă. Veștile venite din partea specialiștilor în meteorologie nu […]
08:20
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a anunțat noul Guvern, duminică, la aproximativ o lună de la preluarea funcției sale, în urma demisiei lui Francois Bayrou. Anunțul a venit la sfârșitul unei săptămâni de negocieri și presiuni din partea tuturor părților, în special din partea dreptei, care, în pofida unei puternice diviziuni interne, a fost de acord […]
08:10
Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților # Gândul
Biroul Permanent Național (BPN) al Partidului Social Democrat se reunește luni, 6 octombrie, de la ora 13.00, într-o ședință la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, principalul punct pe ordinea de zi îl reprezintă pachetul de reformă a administrației publice, aflat în lucru la Guvern. Surse politice au declarat […]
08:10
Un accident rutier mortal s-a produs în comuna Petrești, din Dâmbovița, duminică noaptea. Au fost implicate două autoturisme, iar impactul a fost extreme de violent, astfel că mașinile s-au transformat în mormane de fiare care i-au ținut captivi în interior pe doi bărbați răniți. Pompierii au intervenit de urgență pentru descarcerare, dar din păcate, pentru […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas # Gândul
Negociatorii israelieni merg în Egipt pentru discuții luni, 6 octombrie, cu Hamas cu privire la „eliberarea ostaticilor”, a declarat o purtătoare de cuvânt a cabinetului premierului Benjamin Netanyahu. „Echipa va pleca în această seară având ca program începerea negocierilor mâine”, a indicat Shosh Badrosian, într-un briefing de presă privind evoluțiile din Fâșia Gaza. Ea a […]
07:50
Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției” # Gândul
„Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție – Coaliția – nu există în Constituție” a remarcat fostul președinte Traian Băsescu, duminică, la Digi24. „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic” a mai spus Băsescu, la același post de televiziune, referindu-se la maniera în care au înțeles guvernarea partidele aflate în […]
Acum 6 ore
07:40
Începe săptămâna Premiilor Nobel din data de 6 octombrie 2025. Începând cu ziua de luni, vor fi anunțate cele mai prestigioase distincții din lume. Ultimul premiu va fi anunțat peste o săptămână, pe 13 octombrie 2025. În acest sens, programul săptămânii aduce în atenție nominalizări surprinzătoare pentru aceste premii. Distincțiile vor fi oferite pe 10 […]
07:40
Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # Gândul
Într-o intervenție avută duminică seară, 5 octombrie, la Digi24, Traian Băsescu a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale. Fostul președinte al României s-a declarat convins de faptul că decizia a fost una internă – „o afacere dâmbovițeană” -, luată pentru interesul de moment al partidelor politice aflate la putere. Mai mult, Băsescu a precizat că […]
07:20
Când e momentul potrivit să CUMPERI un apartament? Ce spun experții imobiliari despre prețuri, dobânzi și austeritate # Gândul
Piața imobiliară din România traversează o perioadă de incertitudine, iar întrebarea momentului este una simplă, dar cu mize mari pentru cei care caută o casă: „Când e cel mai bun moment să cumperi un apartament? Acum sau la anul?” Unii specialiști vorbesc despre o posiblă criză finianciară în primăvara viitoare, care ar putea aduce scăderi […]
07:20
6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 6 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Emerich Dembrovschi s-a născut pe 6 octombrie 1945, în satul Câmpulung la Tisa, județul Maramureș. A fost un atacant talentat, apreciat pentru inteligența în joc și modestia sa, devenind una dintre figurile […]
06:40
1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan # Gândul
De ani buni Oradea este declarată, de către diverse instituții media, cel mai frumos, cel mai bine administrat, cea mai mare minune a României contemporane. În fiecare an, pentru a întreține această imagine, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) investește bugete impresionante, variind între 5 și 17 milioane de lei. Oficial, banii […]
06:20
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. Singura reușită a partidei a revenit lui Florin Tănase (39 – penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video. Mirel […]
06:10
Ce condamnare a primit tatăl unuia dintre influencerii lui Călin Georgescu. Afaceristul ascundea în casă un adevărat arsenal letal # Gândul
Tatăl unuia dintre influencerii care l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială a fost condamnat după ce anchetatorii i-au găsit în casă mai multe arme de foc, pe care acesta le deținea ilegal. Percheziția în urma căreia a fost descoperit arsenalul l-a vizat, de fapt, pe fiul său, bănuit de implicare în celebrul dosar […]
Acum 12 ore
00:30
Un bariton de 29 de ani din Cluj a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe CREIER pentru îndepărtarea unei tumori # Gândul
Ștefan, bariton al Filarmonicii din Cluj, membru al corului „Anastasios”, a fost operat pe creier și i s-a îndepărtat o tumoră în timp ce cântase „Nunta lui Figaro”. Pacientul în vârstă de 29 de ani a ținut un adevărat recital în timp ce era supus procedurii „awake surgery” pentru ca medicul Iustinian Simion să-i verifice […]
00:20
Un internaut care stă cu chirie de 16 ani l-a întrebat pe un avocat dacă are „DREPT” la casă. Răspunsul avocatului a strâns reacții # Gândul
Un internaut care locuiește cu chirie l-a întrebat pe un avocat dacă poate să aibă dreptul în achiziționarea casei. El a plătit lunar chirie pentru aceeași locuință timp de 16 ani. Pe mulți români îi frământă acest subiect. Avocata Gabriela Ursărescu a dat un răspuns tranșant, lămurindu-l pe internaut. Răspunsul ei a atras rapid atenția […]
5 octombrie 2025
23:50
Săptămâna 6-12 octombrie va fi remarcabilă pentru o zodie, care va primi un bonus dublu din partea Universului. Unele zodii se vor bucura de avantaje financiare pe plan profesional (Tigru, Iepure, Dragon), iar altele se vor înfrunta cu tensiuni și epuizare. Zodia anului, Șarpele, va primi o propunere interesantă și neașteptată, dar astrologii recomandă precauție. Potrivit […]
23:20
Ion Cristoiu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să demisioneze: din motive de sănătate, să ne lase și să se ocupe de copii # Gândul
Ion Cristoiu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și dea demisia din funcția de Președinte al României în cel mai nou clip video al său. Publicistul consideră că acesta a comis prea multe gafe în ultima perioadă, ceea ce i-a dus pe mulți cu gândul la faptul că preșdintele României ar avea probleme medicale. „Atunci când […]
23:10
Daniel Roxin răspunde la întrebarea dacă romanii au ”moștenit” limba vorbită de daci sau invers”: Este o exagerare # Gândul
Ca autor de cărți, realizator de documentare și promotor al valorilor românești, ”căutătorul de comori” Daniel Roxin a stârnit interesul unei largi comunități de cititori.În dialogul cu Adrian Artene, ascultătorii pot povești necunoscute despre civilizațiile avansate care s-au aflat încă din neolitic pe teritoriul României și despre strămoșii daco-romani. Adrian Artene și Daniel Roxin pătrund […]
22:50
Ploaie de foc într-un oraș din China. Un spectacol de drone a degenerat în haos după o defecțiune # Gândul
Un frumos spectacol de drone s-a terminat foarte prost într-un oraș din Republica Populară Chineză. Liuyang, din provincia Hunan. Totul a degenerat în haos după o defecțiune tehnică. Bucăți de echipament aprins s-au prăbușit peste spectatori. Imediat s-a instalat panica, potrivit The Sun. Incidentul a avut loc la Sky Theatre din China, pe 2 octombrie, […]
Acum 24 ore
22:30
Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni. Este ignorată aproape complet în manualele școlare” # Gândul
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” îl aduce ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru. Daniel […]
22:30
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în COMUNISM. Fostul nomenclaturist a vorbit la Asia Expres despre „combinațiile” pe care le făcea # Gândul
Despre Serghei Mizil se cunosc multe aspecte, fiind un personaj transparent, spumos în discurs, fără menajamente și cu un debit care a făcut deliciul publicului de peste două decenii. De asemenea, el nu s-a ferit să vorbească despre „combinațiile” pe care le-a avut în timpul regimului comunist. Află, în articol, cum s-a îmbogățit concurentul de […]
22:30
Controversă în Germania. DRONELE care au dat peste cap traficul aerian din Munchen ar fi fost de origine militară # Gândul
Un raport confidențial al poliției germane, consultat de publicația Bild, menționează că dronele observate la aeroportul din München erau folosite în scopuri militare, citează MEDIAFAX. Un raport clasificat al poliției germane, obținut de ziarul Bild, menționează că dronele responsabile de perturbarea de pe aeroportul din München erau drone militare de recunoaștere, sugerând că nu erau […]
22:00
Daniel Roxin: „Elevii olimpici la istorie nu au auzit de Cultura Cucuteni, ignorată aproape complet în manualele școlare” # Gândul
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” îl aduce ca invitat pe scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel Roxin aduce în fața publicului perspective originale și documentate despre trecutul și prezentul nostru. Daniel […]
21:50
Tradiții și obiceiuri de Sâmbătă Morților: Se împarte COLIVĂ, se aprind lumânări și nu este indicat să se circule noaptea pe stradă # Gândul
Anual, în prima sâmbătă din luna noiembrie, se sărbătoresc „Moșii de Toamnă. I se mai spune și „Sâmbătă Morților”. Anul acesta, sărbătoarea pică sâmbătă, 1 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Fiind o sărbătoare dedicată celor dragi trecuți în neființă, în Viața de Apoi, credincioșii se roagă în această zi pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor. Tradițiile […]
21:40
Șeful DNA, Marius Voineag, confirmă: „Sunt dosare privind FINANȚAREA campaniilor pentru aproape toate partidele” # Gândul
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică seara, la Antena 3, că Direcția Națională Anticorupție are dosare în lucru legate de finanțarea campaniilor electorale pentru mai toate partidele politice din România. Declarația vine în contextul tensiunilor dintre DNA și președintele Nicușor Dan, care a criticat public activitatea instituției. „Avem dosare cu finanțarea campaniei pentru […]
