Ministrul Justiției despre propunerea premierului Bolojan ca magistrații care au activitatea blocată parțial, să ia salarizare parțială

07:10

Traian Băsescu a spus duminică seara, la Digi24, întrebat dacă Nicușor Dan ar trebui să-l sprijine pe Ilie Bolojan, că ar fi bine ca președintele „să rămână strict în atribuțiunile lui la Cotroceni”, pentru că este la primul mandat. În opinia fostul președinte, Nicușor Dan ar trebui să schimbe guvernul după ce țara scapă de deficit. Însă, subliniază Băsescu, nu ar trebui să pună un premier de la PSD, pentru că „ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și îndatorează neam de neamul nostru”.