Sebastien Lecornu a demisionat înainte de a-și începe mandatul
QMagazine.ro, 6 octombrie 2025 11:20
După ce ieri a anunțat componența viitorului său guvern, Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o. Este o evoluție uimitoare într-o criză politică care amenință acum să dea peste cap ceea ce a mai rămas din capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a guverna Franța, scrie Politico. Lecornu, care a fost numit […]
• • •
Acum 10 minute
11:40
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri. Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Ludovic Orban, printre consilierii prezidențiali # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni numirea echipei de consilieri prezidențiali și de stat din cadrul Administrației Prezidențiale. „Aceste numiri reflectă angajamentul președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de […]
Acum 4 ore
09:30
Președinția franceză a dezvăluit duminică osatura noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu și compus din 18 miniștri, al treilea executiv într-un an, informează Agerpres. Noul guvern, format după aproape patru săptămâni de negocieri, este însă deja în pericol să fie răsturnat de opozițiile de stânga și de extremă dreapta. Bruno Le Maire, fost ministru […]
Acum 24 ore
18:00
În ciuda tuturor farselor judiciare îndreptate împotriva naționaliștilor și a presei ostile, electoratul din Cehia și-a demonstrat maturitatea și determinarea pentru o întoarcere la normalitate. O victorie așteptată Experimentul Petr Fiala, prim-ministrul care i-a urmat lui Andrej Babiš, a avut zile numărate. Sondajele de opinie arătau deja după primul an de guvernare a coaliției „progresiste” […]
17:10
Remus Pricopie: O societate poate tolera lipsa de carismă a unui președinte, dar nu îi iartă lipsa de voce # QMagazine.ro
Să transformi „tăcerea în răspuns, confuzia în direcție și puterea în responsabilitate” este ceea ce diferențiază un „președinte care trece prin istorie ca o paranteză și unul care lasă o moștenire durabilă”, este de părere Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Pricopie explică ce înseamnă de fapt funcția prezidențială. Din […]
12:40
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului (Ziua Mondială a Educației) un mesaj prin care îi invită pe cei implicați în procesul educațional nu doar să rezolve probleme vechi sau recente, ci să aibă curajul să gândească „un model educațional nou în care fiecare copil și profesor să-și poată atinge […]
Ieri
11:40
Andrej Babis câștigă alegerile parlamentare din Cehia, cu promisiunea reducerii sprijinului pentru Ucraina și a înarmării # QMagazine.ro
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câștigat detașat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigrație și va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Un Babis exuberant le-a spus susținătorilor că ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți) va încerca să formeze singură guvernul, […]
11:30
11:20
Tema anului 2025 pentru Ziua europeană a depresiei, marcată de această dată la 5 octombrie, este „Depresia într-o lume frenetică”, anunță Asociația Europeană a Depresiei. Între evenimentele organizate pe această temă la nivel european se numără: Conferința „Rolul psihiatriei într-o lume în schimbare” (Praga, 5-8 octombrie), Congresul ECNP pentru știința și tratamentul tulburărilor cerebrale (Amsterdam, […]
11:00
Cluj-Napoca va fi gazda unui eveniment de referință în lumea muzicii clasice: International Classical Music Awards # QMagazine.ro
Pentru prima dată în România, Cluj-Napoca va găzdui prestigioasele International Classical Music Awards (ICMA). Anunțul a fost făcut vineri, 3 octombrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Cluj-Napoca. Filarmonica de Stat „Transilvania” va fi gazda acestui eveniment de referință în lumea muzicii clasice, care va avea loc pe 9 aprilie 2027, în […]
00:10
Ministerul Justiției anunță că a declanșat formalitățile pentru extrădarea lui Sorin Oprescu din Grecia # QMagazine.ro
Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic. Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a […]
4 octombrie 2025
17:50
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a adresat, sâmbătă, un mesaj la proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în care a subliniat că acesta a fost „un luminat” mărturisitor al credinței ortodoxe în timpul regimului comunist. „În secolul al XX-lea, Dumnezeu a dăruit poporului român bine-credincios preoți duhovnicești, înțelepți și mărturisitori, […]
15:00
Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană de la Iași să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia), la finalul zilei de 11 octombrie. Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, […]
13:50
Offset-ul presupune ca statul să solicite furnizorilor străini, în special în cadrul contractelor de achiziții importante de tehnică militară (tancuri, avioane, sisteme de rachete, etc.), să reinvestească o parte din valoarea contractului în economia națională. În România, offset-ul a fost reglementat prin OUG nr. 189/2002 (actualizată ulterior) și se aplică achizițiilor de produse speciale (militare) cu valori […]
13:40
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancțiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru daunele impuse de un tribunal din Rusia, au declarat mai mulți diplomați consultați de Reuters, informează Agerpres. Însă alte guverne din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Rogobete, siderat de Costel Alexe: Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? # QMagazine.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi chiuvete. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a transmis că a fost personal în spital și a constatat realitatea, arătându-se siderat de afirmațiile lui Alexe. Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, aflat […]
06:10
Papa Leon al XIV-lea, prezent la depunerea jurământului noilor membri ai Gărzii Elvețiene # QMagazine.ro
Papa Leon al XVI-lea va fi prezent în această după-amiază la ceremonia jurământului depus de noii membri ai Gărzii Elvețiene, fiind primul suveran pontif care face acest lucru de la Paul al VI-lea în 1968, transmite ANSA. Jurământul va fi depus sâmbătă la ora locală 17:00 în Curtea Sfântul Damasus (Papă între anii 366 și […]
3 octombrie 2025
23:10
Hamas a declarat vineri că va elibera toți ostaticii în încercarea de a relua negocierile, anunță presa israeliană. Declarația emisă de organizația teroristă precizează că va elibera toți ostaticii, vii sau morți, „conform formulei de schimb prezentate în propunerea președintelui Trump, cu condiția ca măsurile necesare pentru schimb să fie asigurate”. Președintele Donald Trump a […]
15:30
Guvernul Bolojan, la 100 de zile. „Fără aceste măsuri am fi fost într-o situație dificilă” # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de zile, Guvernul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. „Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei […]
13:40
Ursula von der Leyen se va confrunta săptămâna viitoare cu a doua rundă de moțiuni de neîncredere în mai puțin de trei luni săptămâna viitoare. Opoziția este în creștere, dar se așteaptă ca parlamentarii centriști să aleagă stabilitatea în locul demiterii ei, scrie Politico. Deși europarlamentarii ― inclusiv unii din Partidul Popular European, partidul său […]
13:00
Alegerile legislative din Cehia l-ar putea readuce la putere pe fostul premier, miliardarul Andrej Babis # QMagazine.ro
Cetățenii cehi votează vineri și sâmbătă în alegeri legislative care ar putea marca revenirea la putere a fostului prim-ministru Andrej Babis, lider în sondaje, dar totuși nesigur că va obține majoritatea, informează Agerpres. Secțiile de votare se deschid vineri, de la 12:00 GMT până la 20:00 GMT, urmând să se redeschidă sâmbătă de la 06:00 […]
10:50
Inspectorii ANAF au solicitat fostului președinte Klaus Iohannis predarea cheilor casei de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Autoritățile fiscale au intervenit după ce acesta nu a dat curs notificărilor anterioare, ceea ce a dus la un moment tensionat. În cele din urmă, Klaus Iohannis a colaborat cu inspectorii. Totul a început în urmă cu […]
2 octombrie 2025
17:50
Tranzacție pe piața telefoniei mobile între Telekom și Vodafone. Avocații de la „Țuca Zbârcea și Asociații” au asistat cumpărătorul # QMagazine.ro
Vodafone România a anunțat finalizarea tranzacției de preluare a pachetului de acțiuni deținut de Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) în Telekom România Mobile Communications S.A. Procesul face parte dintr-un acord complex, în valoare totală (enterprise value) de 70 milioane de euro, prin care Vodafone România a preluat de la OTE acțiunile deținute în Telekom România […]
15:10
Viktor Orban: Situația este foarte gravă. Propunerile de război sunt pe masă. Vor să dea fondurile UE Ucrainei # QMagazine.ro
„Bruxelles și-a prezentat ieri strategia de război”, Acesta este mesajul transmis de premierul ungar Viktor Orban, care propune președinției Fidesz „să înceapă o strângere de semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles care sunt pe masă”. La summitul informal al UE de la Copenhaga, liderii statelor membre au discutat despre apărarea europeană și potențiala aderare […]
14:10
Ionuț Moșteanu: Rezerva națională este îmbătrânită, trebuie întinerită. Legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar # QMagazine.ro
În ședința de guvern de astăzi a fost aprobat proiectul privind participarea cetățenilor români cu vârste curpinse între 18 și 35 de ani la un program de pregătire militară de bază. Potrivit proiectului, programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni și va putea fi urmat de către cei care nu […]
13:00
Nicușor Dan nu se lasă. Power point-ul Parchetului General, prezentat la Copenhaga ca raport privind anularea alegerilor # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan va prezenta joi, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre, informează Agerpres. El a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova după […]
12:00
Ministrul Energiei: Dacă nu se intervine pentru a scădea prețul la electricitate, vom fi în situația în care românii vor plăti cea mai scumpă energie din lume # QMagazine.ro
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile, dar și un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de […]
10:10
Interviul lui Nicușor Dan la televiziunea Euronews a avut audiență medie zero, conform măsurătorilor oficiale, cu un singur vârf de 0,1% rating. La cum se prezintă lucrurile, pare că acel vârf a fost asigurat de telespectatorii ruși și ucraineni, pentru că o anume declarație a președintelui României face valuri uriașe în acest moment în presa […]
1 octombrie 2025
21:50
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor anul viitor, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după aprobarea de către Executiv a proiectului de rectificare bugetară. „Am spus-o de mai multe ori că în acest moment nu discutăm despre o creștere a taxelor. Nu avem în plan o creștere a TVA […]
13:00
Liderii Europei se reunesc miercuri într-o Copenhagă asemănătoare unei fortărețe, cu sentimentul că e acum sau niciodată. Vor discuta cum să intensifice apărarea blocului – și de unde să găsească banii necesari, scrie Politico. Rareori miza a fost mai mare, SUA fiind reticentă în ceea ce privește sprijinul militar acordat continentului, iar Moscova accelerând ritmul […]
12:30
Volodimir Zelenski: Situația e critică! Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la alimentarea cu energie electrică. AIEA: Nu există un risc imediat! # QMagazine.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de forțele rusești, a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană de șapte zile consecutiv, considerând situația „critică” și potențial periculoasă, informează Agerpres. „Situația este critică. Din cauza atacurilor rusești, centrala a fost deconectată de la alimentarea cu energie electrică și de la […]
12:20
Ambasada SUA la București a anunțat că pagina de pe Facebook nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor „urgente de securitate și siguranță”. Motivul acestei decizii surprinzătoare îl constituie „lipsa fondurilor alocate pentru defășurarea activității”. Cazul ambasadei de la București nu este izolat. Potrivit mesajului transmis situația este generalizată la toate ambasadele și consulatele […]
12:10
Ministerul Educației a anunțat că 213,6 milioane euro va putea fi direcționat către universități și institute de cercetare, sub formă de finanțare nerambursabilă, în urma procesului de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență. „În urma procesului de renegociere a PNRR, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a obținut pentru Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) […]
11:00
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, transmite Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa […]
10:10
Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, așa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost șeful meu de cabinet și, practic, legătura mea inițială cu diplomații de acolo. M-a însoțit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, […]
09:50
Volodimir Zelenski: Situația e critică! Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la alimentarea cu energie electrică și de la rețea # QMagazine.ro
30 septembrie 2025
23:00
Raport al SUA privind traficul de persoane în România: Guvernul României nu îndeplinește pe deplin standardele minime # QMagazine.ro
Ambasada SUA la București a dat publicității un raport privind traficul de persoane din România. Încă de la început se arată că guvernul „nu îndeplinește standardele minime” pentru a elimina acest fenomen. Raportul semnalează, însă, eforturile pe care Executivul le face în lupta împotriva traficului de persoane. În raport, deși sunt recunoscute eforturile pe care […]
21:00
Patru țări din UE au plătit Rusiei pentru gaz mai mult decât sprijinul acordat Ucrainei. Puteți ghici care sunt acestea? # QMagazine.ro
Patru țări ale Uniunii Europene au plătit Rusiei mai mult pentru gazul natural lichefiat (GNL), în perioada 2022-2025, decât au cheltuit împreună pentru ajutorul acordat Kievului. Aceasta este concluzia unui studiu intitulat „Capcana GNL: Dependența Europei de gazele fosile de Rusia și Statele Unite”, publicat astăzi de organizația internațională de mediu Greenpeace. Conform raportului, din […]
19:50
Franța, Belgia, Spania și Olanda au plătit Rusiei mai mult pentru gaz decât au cheltuit pentru ajutorul acordat Kievului # QMagazine.ro
19:20
Nicușor Dan: Nu avem o imagine completă a evenimentelor, dar mă duc la Copenhaga cu raportul Parchetului General # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a reușit, din nou, să-i jignească pe românii care așteaptă explicații concludente referitoare la anularea alegerilor din decembrie 2024. Întrebat fiind când va desecretiza stenogramele ședinței CSAT-ul din 6 decembrie 2024, președintele Nicușor Dan a răspuns că în acest moment nu are imaginea completă a ceea ce a dus la anularea turului […]
18:10
Consens transpartinic memorabil. Europarlamentarii români sunt de acord că viitorul buget al Comisiei Europene este „împotriva României” # QMagazine.ro
Discuțiile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 au început de doar câteva luni la Bruxelles dar, deși ele se vor prelungi cel mai probabil până la sfârșitul lui 2027, eurodeputații români se grăbesc să tragă o serie de semnale de alarmă în ceea ce privește riscurile pe care le presupun atât noua filosofie […]
15:40
Declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană” l-a înfuriat pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, care a calificat afirmația ca fiind „nu doar deplasată” ci și „profund jignitoare pentru România”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tăriceanu îl admonestează pe Nicușor Dan pentru că alege […]
15:20
Fundația Catolică „Vexillum” a acordat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la 27 septembrie 2025 în Vatican – Palatul Cancelariei, premiul internațional „Vexillum – Giuseppe Sciacca“ tinerei artiste românce Lorelai Alberta Moșneguțu, se arată într-un comunicat al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun. Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a fost prezent la eveniment, […]
15:10
Lorelai Alberta Moșneguțu, artista fără mâini, premiată cu „Vexillum – Giuseppe Sciacca“ # QMagazine.ro
15:10
Un incendiu a izbucnit, marți după-amiază, în incinta Șantierului Naval Constanța, la puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. „Fum gros în incinta Șantierului Naval Constanța. Intervin Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere incendii cu apă și spumă și un echipaj SMURD B2, Detașamentul […]
14:10
Lorelai Alberta Moșneguțu a primit premiul internațional „Vexillum – Giuseppe Sciacca“ # QMagazine.ro
13:40
Comandantul forțelor armate Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocol la depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din 1989. Momentul a fost surprins de Opinia Timișoarei.
12:40
Viktor Orban: Și ce dacă? Dacă noi, adică Occidentul, decidem să nu-i dăm niciun forint, mâine Ucraina s-ar putea închide # QMagazine.ro
Premierul Viktor Orbán a declarat într-un podcast că Ucraina nu este nici țară suverană, nici independentă. În plus, Orban s-a arătat destul de indiferent față de acuzațiile pe care Kievul le-a adus Ungariei în legătură cu survolul în spațiul aerian ucrainean al unor drone ungare. „Să presupunem că au zburat câțiva metri acolo. Și ce […]
12:30
Nicușor Dan dezvăluie că „România a fost primită în UE fără să fie pregătită”. „Poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte” spune președintele. Ucraina și Republica Moldova vor să adere # QMagazine.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Timișoara, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră. Profesorul Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României pe lângă instituțiile europene, însărcinat la acea vreme de Guvernul […]
