Premierul francez Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună de la preluarea mandatului
ActiveNews.ro, 6 octombrie 2025 11:20
Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a dat demisia – la mai puțin de o lună de la preluarea funcției.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
11:20
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună de la preluarea mandatului # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a dat demisia – la mai puțin de o lună de la preluarea funcției.
Acum o oră
11:00
BREAKING | Nicușor Dan a semnat și a numit consilierii prezidențiali: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, în echipa de la Cotroceni / Vezi lista completă # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care numește atât consilierii prezidențiali, dar și consilierii onorifici pe care îi va avea la Cotroceni.
11:00
ActiveNews împlinește astăzi 12 ani. Mulțumim tuturor cititorilor și susținătorilor noștri! Fără Dvs nu am putea exista. CREZUL nostru: rămânem fideli lui Eminescu, Românul Absolut - PENTRU LIBERTATEA PRESEI # ActiveNews.ro
Astăzi, de ziua marelui gânditor Petre Țuțea, ActiveNews împlinește 11 ani de la înființare. Petre Țuțea este, așadar, unul dintre mentorii noștri, a cărui credință o împărtășim: „În grandoarea istorică a Poporului român, suntem o rotiță invizibilă, dar suntem!”.
Acum 2 ore
10:20
6 octombrie: 123 ani de la nașterea lui Petre Țuțea și Ziua înființării ActiveNews. În grandoarea istorică a Poporului Român suntem o rotiță invizibilă, dar suntem! # ActiveNews.ro
Petre Țuțea a fost unul din cei mai mari români ai secolului XX și celor viitoare. Vecin de celulă la Aiud cu marele filosof, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a mărturisit: „Nu am cunoscut în tot Aiudul om mai chinuit și mai torturat decît Petre Țuțea”
10:10
Încă din momentul în care a decis să se ducă cu mâna întinsă la fostul șef al CCR, care pe ultima sută de metri a anulat decizia prin care acesta își pierduse privilegiile, Petrov, alias Traian Băsescu, a declanșat o vastă și insistentă operațiune de spălare a imaginii sale.
10:00
Începe o săptămână în care se clatină grav scaunele a doi birocrați transformați în salvatori ai victimelor cauzate de crizele fabricare chiar de ei, birocrații: Bolojan și Ursula von der Leyen.
10:00
Dezgustătoare este ipocrizia pentru orice iubitor de adevăr! Iar, când e însoțită de lipsa gravă de inteligență, lucrurile devin de-a dreptul vomitive.
Acum 4 ore
09:40
”Patrioții avansează în toată Europa!” – Politicienii de dreapta salută victoria zdrobitoare a lui Andrej Babiš în fața stângii # ActiveNews.ro
Andrej Babiš și partidul său ANO au obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din Republica Cehă, rezultatul fiind remarcat și felicitat de membrii grupului european „Patrioți pentru Europa”.
09:30
6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului, curajos și râvnitor mărturisitor al Domnului # ActiveNews.ro
În data de 6 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Apostol Toma, unul dintre cei 12; Sfintei Mucenițe Erotiida din Capadocia; Sfântului Mucenic Macarie din Hios; Cuviosului Chindeu din Cipru, făcătorul de minuni.
09:20
Schimbări la Cotroceni: Ludovic Orban, Valentin Naumescu și Marius Lazurca ar putea deveni consilierii lui Nicușor Dan. Cosmin Soare și Theodor Paleologu, alte nume vehiculate # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute astăzi, 6 octombrie, și să intre în vigoare de la 1 noiembrie.
09:10
Schimbări la Cotroceni: Orban, Naumescu și Lazurca ar urma să devină consilierii lui Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute astăzi, 6 octombrie, și să intre în vigoare de la 1 noiembrie.
08:30
Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainienii s-o ducă tot mai bine. Cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 5 octombrie 2025: Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainenii s-o ducă tot mai bine. Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei!
Acum 12 ore
23:50
Părintele Josiah Trenham: ”Charlie Kirk a devenit un erou american. Îl vedeam ca pe un viitor președinte al Americii” # ActiveNews.ro
Am apreciat mult și sprijinul său pentru homeschooling, acordat milioanelor de americani care s-au văzut nevoiți să aleagă această formă de învățământ pentru copiii lor. Pentru ei, Charlie a fost o mare încurajare. Apoi, efortul lui susținut și profund de a înrădăcina în viața politică americană valorile creștine tradiționale, deoarece ne-am îndepărtat
Acum 24 ore
22:30
OMAGIU PROFESORULUI DOREL ZAICA. A PLECAT LA DOMNUL UN MARE PEDAGOG AL ARTELOR PLASTICE DIN ROMÂNIA # ActiveNews.ro
Dorel Zaica, profesor și, o vreme, director al Liceului de artă "Nicolae Tonitza", a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut această țară, inițiatorul unor experimente care au dus la o metodă care îi poartă numele: „Metoda Zaica”.
22:10
Câți bani a cheltuit exact candidatul prezidențial Călin Georgescu, amendat de AEP cu 200.000 de lei # ActiveNews.ro
S-a spus, și mulți idioți au crezut, că unul dintre candidați, Călin Georgescu, a declarat în fals că ar fi avut 0 (zero) lei cheltuieli în campania electorală. Ei bine, la controlul făcut de AEP pentru alegerile prezidențiale turul I s-a constatat că domnul Călin Georgescu
21:10
Convorbirea Sfântului Dumitru Stăniloae cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, Îngerul său păzitor și cu Sfinții, înregistrată de pe patul său de spital de doi studenți, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 1993. ULTIMELE CUVINTE # ActiveNews.ro
Părintele Stăniloae a plecat la Domnul în seara zilei de 4 octombrie 1993, pe patul de spital, răpus de un cancer la stomac. Înainte de a muri, se ruga. Vorbea cu îngerul păzitor, cu Maica Domnului și cu Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale părintelui au fost înregistrate de doi studenți la medicină care stăteau noaptea cu dânsul.
21:00
Sfântul Ilarion Felea: ”Dacă numai atâta am învăța și înfăptui din Evanghelie, n-ar mai curge pe pământ atâtea râuri de lacrimi și de sânge” - Proclamarea locală de la Arad (VIDEO) # ActiveNews.ro
„Iubirea e cel mai bun mijloc de creștere și înmulțire a vieții dumnezeiești în om, ura e cel mai blestemat mijloc de creștere și înmulțire a vieții drăcești din om”. (Preot Ilarion V Felea, Spre Tabor, vol. III, pag. 287)
20:20
În data de 5 octombrie 1929, Avram Goldenberg (în unele documente apare ca Goldemberg), un tânăr militant comunist, a încercat să-l asasineze pe Al. Vaida Voevod, care în acel timp ocupa funcția de ministru de Interne. Cu privire la acest incident omul politic național țărănist consemnează, în memoriile sale:
20:10
Atentatul agentului comunist Avram Goldenberg asupra lui Al. Vaida Voevod (5 octombrie 1929) # ActiveNews.ro
În data de 5 octombrie 1929, Avram Goldenberg (în unele documente apare ca Goldemberg), un tânăr militant comunist, a încercat să-l asasineze pe Al. Vaida Voevod, care în acel timp ocupa funcția de ministru de Interne. Cu privire la acest incident omul politic național țărănist consemnează, în memoriile sale:
19:50
Armand Gosu e istoricul de curte al Grupului pentru Dialog Social. Un grupuscul cu agendă mereu globalist-ateistă, fondat de d-l Gabriel Liiceanu și frecventat de coreligionari precum d-l Pleșu și alții asemenea, inclusiv Mihai Șora (dintre cei "trecuți în neființă", cum se exprimă membrii acestei secte).
19:40
Este foarte suspect faptulcă, fără nici o dovadă, Zelenski a declarat că dronele depistate deasupraScandinaviei au fost lansate de pe petroliere rusești și, în consecință, acerut Europei să închidă strâmtorile.
18:30
Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial - ”Pacea e pe muchie de cuțit!” - O declarație uluitoare de RĂZBOI! Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
18:30
RĂZBOIUL NATO cu BALOANELE DE SĂPUN. Au dat vina pe drone rusești și pe extratereștri și erau baloane de contrabandă cu țigări # ActiveNews.ro
Nu sunt nici drone rusești nici OZN-uri, ci banale baloane de contrabandă. Mai mult de douăzeci de baloane utilizate de contrabandiști pentru a transporta țigări din Belarus în Lituania au perturbat funcționarea aeroportului din Vilnius în noaptea de sâmbătă spre duminică
18:10
Stegarul Dac, torturat ca deținuții politici pe vremea ocupației sovietice: Este scos la plimbare în lanțuri, pe acoperișul pușcăriei din Giurgiu. Scene de Kafka la Tribunal: Jandarmul Tufă a vrut să-l dezbrace pe avocatul Chitic - VIDEO # ActiveNews.ro
Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos, scrie Gândul azi. Stegarul Dac, închis în urma unei înscenări a Jandarmariei, care a reclamat că omul slab ca o frunză a agresat trei zdrahoni
17:10
Adună tot felul de oameni care mimează că spun ceva sau chiar spun ceva, dar de auzit se aude doar vocea din difuzor (din off) a tătucului răsuflat.
16:50
Ion Cristoiu: Discursul lui Putin – un pas substanțial către Al Treilea Război Mondial. Victoria trumpiștilor în Cehia contribuie la echilibrarea Europei # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu anilizează discursul și dezbaterea lui Vladirmir Putin de patru ore de la Clubul Valdai de săptămâna aceasta și victoria „trumpistului” Andrej Babis în Cehia - Jurnalul meu video:
15:10
Progresiștii soroșiști au ”protestat pașnic” în Georgia atacând Palatul prezidențial, după noua victorie electorală a conservatorilor din ”Visul Georgian” - IMAGINILE NOPȚII # ActiveNews.ro
Poliția din Georgia a folosit sâmbătă noapte tunuri cu apă și spray cu piper pentru a respinge protestatarii „societății civile” care au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial. Într-o mișcare de tip maidan soroșist, manifestanți antrenați împotriva conservatoril ordin partidul „Visul Georgian” au „protestat pașnic” la Tbilisi, după cum se vede
13:50
Mișcarea Legionară și Sfinții Ilarion Felea, Ilie Lăcătușu și Dumitru Stăniloae - mărturisitori ai dragostei creștine într-o epocă marcată de ură și dezbinare # ActiveNews.ro
În ultimele zile, în spațiul public din România au apărut numeroase păreri pro și contra legate de canonizarea celor 16 sfinți hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 11-12 iulie 2024.
13:40
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 au fost deportați de unguri aproape toți intelectualii români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu. Bătuți, schingiuiți, insultați și apoi urcați în vagoane de vite plumbuite, spre România ciuntită # ActiveNews.ro
În dimineața zilei de 5 octombrie 1940 sosea în gara din Curtici un tren venind din Ungaria, compus din 7 vagoane de marfă închise, în fiecare vagon fiind îngrămădite laolaltă câte 40 de persoane. Erau intelectuali români din Oradea, în frunte cu episcopul Nicolae Popoviciu.
13:30
5 octombrie: Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Sf. Mc. Haritina # ActiveNews.ro
În ziua de 5 octombrie, Biserica pomenește pe: Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Cuvioșii Evdochim și Sava; Sfântul Sfințit Mucenic Ermoghen; Cuviosul Metodie din insula Chimol; Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu.
12:30
Prin ce se deosebește un creștin de un necredincios - IPS Bartolomeu Anania la Duminica a nouăsprezecea după Rusalii: Predica de pe munte și Iubirea vrăjmașilor # ActiveNews.ro
În duminica a nouăsprezecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al VI-lea, versetele 31-36, în care Mântuitorul Iisus Hristos îi învață pe discipolii Săi principiul creștinesc al iubirii vrăjmașilor
12:30
Hristos îndeamnă să fim milostivi cum Tatăl nostru Cel ceresc milostiv este, un îndemn pe care Eminescu, Românul absolut, prețuia cu deosebire creștinismul pentru că pune Iubirea dintre oameni mai presus decât o face orice altă religie.
11:50
În plin avânt progresist de afirmarea femeii-bărbat și de efeminare a bărbaților, nu putea scăpa neatinssex-simbolul nr. 1 masculinității hollywoodiene, cel mai faimos spion din lume.
Ieri
02:40
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
02:30
Duminică, 5 octombrie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad, are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea # ActiveNews.ro
„Ca preot, Părintele Ilarion Felea m-a depășit. Dacă eu sunt teolog, el este și trăitor” (Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae)
00:20
Tucker trage din nou clopotul Adevărului: NU EVREII SUNT ”POPORUL ALES”, CI CEI CARE ÎL ALEG PE IISUS, CREȘTINII - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă la ceremonia de adio a activistului creștin ucis într-un mod încă necunoscut, el a făcut o paralelă cu răstignirea lui Hristos, când niște farisei dintr-o cameră întunecată au hotârât să ucidă Adevărul, acum, într-un editorial pe tema Chestiunii Evreiești și Israeliene în SUA,Tucker afirmă tranșant că nu evreii sunt „poporul ales”, ci creștinii.
00:10
Tucker lovește din nou în clopotul Adevărului: NU EVREII SUNT ”POPORUL ALES”, CI CEI CARE ÎL ALEG PE IISUS, CREȘTINII - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă la ceremonia de adio a activistului creștin ucis într-un mod încă necunoscut, el a făcut o paralelă cu răstignirea lui Hristos, când niște farisei dintr-o cameră întunecată au hotârât să ucidă Adevărul, acum, într-un editorial pe tema Chestiunii Evreiești și Israeliene în SUA ,Tucker afirmă tranșant că nu evreii sunt „poporul ales”, ci creștinii.
4 octombrie 2025
21:30
Sfântul Dumitru Stăniloae: De ce suntem ortodocși. ORTODOXIE ȘI NAȚIONALISM - O Lecție pentru coloana a cincea # ActiveNews.ro
Toate acestea reprezinta un program pentru înnobilarea reală a omului. Și numai în comuniunea bucuroasă cu alții, așa cum e practicată de poporul român, se înnobilează omul. Numai în comuniune se înaintează la nesfârșit în această noblețe
21:20
"În data de 4 octombrie anul 2000 Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie a fost ales în demnitatea de Episcop vicar patriarhal, cu titlul Sinaitul, și hirotonit arhiereu pe 15 octombrie anul 2000, în Biserica Sfântul Spiridon din București
21:00
O veste cam "rino" pentru soroșisti: Patrioții Europei din Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți zdrobesc în Cehia # ActiveNews.ro
Partidul de dreapta al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condițiile în care au fost numărate voturile în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.
20:50
O veste cam "rino" pentru soroșisti: Patrioții Europei din Partidul Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți zdrobește în Cehia # ActiveNews.ro
Partidul de dreapta al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis conduce detașat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condițiile în care au fost numărate voturile în 74% din secții, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.
19:10
Le-au căzut măștile... Alis Popa despre pupincuriștii sistemului: Unde dai... și unde crapă # ActiveNews.ro
După cum probabil știți, trupa Taxi a scos un videoclip în care mai multe „personalități” din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului și activismului bine sponsorizat mimează versurile, în timp ce, pe fundal, răsună vocea solistului Dan Teodorescu.
19:00
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins lângă aeroportul din Salonic de către autoritățile elene au declarat surse judiciare pentru Gândul. Acesta ar fi fost văzut în timp era condus sub escortă de către de polițiști până la o mașină.
18:50
Luminița Arhire: ...dă uichend și dă rinocerizare latentă... ”MAIA ARE MERE... MAIA ARE MERE MARI” # ActiveNews.ro
Cred că domnul Dan Teodorescu ar trebui să o verifice și pe Emilia la „dovleci”, la fel cum a verificat-o pe Moldova la „mere”.
18:30
Tucker Carlson: Occidentul e atacat de demoni. Elitele Americii sunt posedate. Ocultismul, Cabala, cea mai nouă manifestare a Antihristului și cum să eviți semnul fiarei - RĂZBOIUL NEVĂZUT # ActiveNews.ro
În ultimii ani, a devenit mai clar ca niciodată că Occidentul este atacat de demoni; tărâmul demonic. Nu există un exemplu mai bun decât posedarea evidentă a elitelor Americii. Ele sunt obsedate de putere. Venerează inteligența artificială. Și tânjesc după o societate complet lipsită de Dumnezeu. Nimic din toate acestea nu este normal.
17:10
BUCURIE ÎN ORIENT. Trump a făcut pace în Gaza apoi a mulțumit lumii din Biroul Oval după ce Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni în cadrul acordului său de pace. Ordin de la Casa Albă: Israelul să înceteze imediat bombardamentele! # ActiveNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri seară din Biroul Oval că Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, vii sau morți, ca parte a propunerii sale de pace pentru Gaza. Anunțul a provocat scene de bucurie în Orient.
15:50
Unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei: Proclamarea canonizării celui mai mare teolog al Secolului XX. PF Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei # ActiveNews.ro
„Între zidurile înfricoșătoare ale acestor lagăre ale morții, glasul său, deși slăbit de foame și de chin, devenea balsam pentru sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu”.
15:40
Dacă liderii de la București vor să fie respectați și validați peste Ocean trebuie să se îngrijească să facă ce trebuie ca să devină respectați și "validați" în egală măsură în țară. Pentru că nici un lider al lumii, cu adevărat respectat, nu-și va pune obrazul pentru niște politicieni care nu au ei înșiși respect pentru poporul lor.
15:20
Unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei: Proclamarea canonizării celui mai mare teolog al Secolului XX. Patriarhul Daniel: Sfântul Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Fil # ActiveNews.ro
„Între zidurile înfricoșătoare ale acestor lagăre ale morții, glasul său, deși slăbit de foame și de chin, devenea balsam pentru sufletele însetate de cuvântul lui Dumnezeu”.
14:50
Sfântul Ierotei era din Atena, unul dintre cei nouă sfetnici ai Areopagului, adică făcea parte din sfatul cetății. A învățat credința creștină de la Sfântul Apostol Pavel, care l-a botezat și l-a așezat apoi episcop în Atena.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.