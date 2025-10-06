Investigație POLITICO: Navele „fantomă” ale Rusiei continuă să polueze apele Europei

17:50

„Intrăm anul acesta în sezonul rece cu depozitele de gaze pline, astfel că suntem bine pregătiți pentru iarnă", spune ministrul Energiei. Pe de altă parte, producția de gaze a scăzut, iar în prima parte a anului am apelat mai mult la importuri decât anul trecut. Chiar dacă vor crește prețurile la gaz, facturile pentru oameni