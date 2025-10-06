Bursă. Hidroelectrica a lansat procesul de selecţie pentru noii CEO şi CFO, cu mandate până în 2027. Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorii candidaţi

00:15

Hub-ul de servicii al gigantului estonian Bolt de pe plan local, operat de firma Bolt Services RO, a devenit al treilea birou ca mărime la nivel de grup, având în total aproape 300 de angajaţi, dintre care 100 de specialişti lucrează pe zona de tehnologie, dezvoltând soluţii pentru monitorizarea traficului în timp real pentru produsele digitale Bolt – aplicaţia de ride-hailing şi aplicaţia pentru comenzi de mâncare (Bolt Food), precum şi sisteme de verificare a identităţii utilizate în aplicaţiile sale. Compania mai are hub-uri tech şi în oraşul mamă - Tallinn, dar şi în Berlin şi Varşovia.