Începe furnizarea căldurii în București, anunță Termoenergetica. Zonele unde pot apărea probleme
HotNews.ro, 6 octombrie 2025 12:50
Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire a început luni, anunță Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Pornirea sistemului se face „conform graficului”, dar căldura se va resimți „gradual” în apartamente. „Procesul de furnizare a…
Acum 10 minute
13:10
Antena 1 anunţă startul unui nou sezon al show-ului culinar „Chefi la cuţite”, prezentat de Irina Fodor, transmite Pagina de Media. Noul sezon „Chefi la cuțite” va începe duminică, 16 noiembrie, la TV, cât şi…
Acum 30 minute
13:00
Cine e Ramona Dinu, numită consilier de stat pe probleme de guvernanță corporativă și turism. L-a consiliat pe Nicușor Dan în închiderea companiilor municipale înființate de Gabriela Firea # HotNews.ro
Ramona Dinu a fost numită luni, 6 octombrie, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism în cadrul Administrației Prezidențiale. Ramona Dinu a fost senator USR în perioada 2016-2020. Ulterior, a devenit consilier personal al…
13:00
Urmare a evoluției rapide a lucrărilor de punere în siguranță a centrului Capitalei, prin refacerea din temelii a Planșeului Unirii, precum și ca o consecință firească a unui nou aviz emis recent de către Comisia…
13:00
Reacția Rusiei la noile acuzații europene: „Întreaga poveste este, să zicem, destul de ciudată” # HotNews.ro
Kremlinul a susținut luni că nu există niciun motiv pentru a da vina pe Rusia pentru dronele observate în Europa și a respins afirmațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a presupus că Rusia se află…
12:50
12:50
Semnele subtile care pot anunța o tumoră neurologică. Dr. Mihai Stănciuc, neurochirurg MedLife: „Testele genetice ne pot arăta cum va evolua boala și ce tratament este cel mai potrivit” # HotNews.ro
Durerea de spate, amorțeala mâinilor sau a picioarelor, dificultăți la mers ori modificări neașteptate de comportament pot părea simptome banale, mai ales dacă nu sunt constante și foarte supărătoare. Însă acestea pot fi primele semne…
Acum o oră
12:40
Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei, în parte prin divulgarea detaliilor privind sprijinul acordat de Havana războiului…
12:40
Când te gândești la frumusețe atemporală și la accesorii care să îți pună în valoare personalitatea, primele care îți vin în minte sunt bijuteriile din aur. De-a lungul istoriei, aurul a fost considerat un simbol…
12:40
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat în 2025 de trei cercetători pentru descoperirea celulelor T, „gardienii de siguranță” ai sistemului imunitar # HotNews.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat în 2025 cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică”. „Sistemul imunitar, extrem de puternic, al corpului…
12:40
România riscă amenzi de peste un miliard de euro de la UE dacă nu închide termocentralele pe cărbune / O astfel de sancțiune ar anula efectele măsurilor de austeritate, spune ministrul Energiei # HotNews.ro
România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană, dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea…
12:30
Cunoscutul artist australian va concerta la Buftea, la Summer Well. Nick Cave și trupa The Bad Seeds se întorc în Europa, cu un lung șir de concerte. Turneul european începe pe 10 iunie la Dublin,…
12:30
Ana-Maria Geană a fost numită de președintele Nicușor Dan consilieră de stat pentru românii de pretutindeni. Ea a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria Capitalei Ana-Maria Geană, care începând de luni, 6 octombrie,…
12:20
De ce unii copii primesc diagnostic de autism înainte de trei ani, iar alții abia în adolescență? Ce arață un nou studiu # HotNews.ro
Cercetătorii au identificat recent diferențe genetice care ar putea explica de ce unii copii primesc diagnosticul de autism în primii ani de viață, iar alții abia în adolescență ori la vârsta adultă. Un studiu din…
12:20
Cum se fură identități în România. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma. „Cel care păcălește acești oameni folosește buletinul meu” # HotNews.ro
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost păcăliți să închirieze apartamente. Proprietarul-fantomă rezervă locuința pe platformă, apoi o pune pe site-uri de anunțuri cu chirii. Ca să comită frauda, persoana fură identitatea…
Acum 2 ore
12:10
Clienții platformei HBO Max vor trebui să plătească în plus începând cu următoarea factură. „La următoarea dată de facturare, la sau după 12 noiembrie 2025, prețul abonamentului HBO Max va crește. Dacă aveți un plan…
11:50
De ce încearcă atât de mult Putin să descurajeze SUA să trimită Tomahawk Ucrainei. Aproape 2.000 de ținte din Rusia ar deveni vulnerabile, mai ales două majore – HARTĂ # HotNews.ro
Vladimir Putin continuă să încerce să descurajeze Statele Unite să trimită rachete Tomahawk Ucrainei, legând îmbunătățirea relațiilor bilaterale dintre SUA și Rusia de concesii din partea americanilor în ceea ce privește conflictul din Ucraina, scrie…
11:50
Hidroelectrica caută noi directori pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat # HotNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica a lansat un concurs pentru selecția directorului general şi directorului financiar. Foștii directori, Karoly Borbély şi Marian Fetița, au renunțat la mandatele lor în 17 septembrie, în condițiile în care Comisia…
11:50
România a intrat într-o nouă etapă în materie de ajustare financiară”, spune un important CEO român. Concordatele preventive cresc cu 30% # HotNews.ro
Un pas decisiv a fost realizat în prima jumătate a anului, când CITR a obținut confirmarea de către instanță a primului acord de restructurare. Planul, validat juridic și economic, privește compania Liberty Galați, cu active…
11:50
Un politician născut în Ucraina îl va consilia pe preşedintele Nicuşor Dan privind românii de pretundeni # HotNews.ro
Europarlamentarul Eugen Tomac a fost numit, luni, consilier prezidenţial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni de către preşedintele Nicuşor Dan. Tomac a fost singurul politician care a urcat pe scenă alături de Dan în…
11:40
Dmitri Medvedev, mesaj enigmatic despre „agenții și cârtițele” Rusiei în Europa: „Așteaptă un ordin separat” # HotNews.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat luni că Rusia nu știe cine se află în spatele valului de perturbări provocate de drone pe aeroporturile din o serie de țări europene, el făcând comentariul într-un…
11:40
Fostul city manager al PMB Diana Pungă, numită consilier prezidențial în relația cu societatea civilă # HotNews.ro
Fostul city manager al Capitalei, Diana Pungă, a fost numită, luni, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Ea a colaborat cu președintele Nicușor Dan și când acesta a…
11:30
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă. Fost premier liberal, el l-a susținut pe Nicușor Dan și la Primăria Capitalei, și la alegerile prezidențiale din mai # HotNews.ro
Ludovic Orban a fost numit luni de președintele Nicușor Dan consilier pe politică internă. Fost premier, candidat la prezidențiale din noiembrie, care au fost anulate, Ludovic Orban a fost și un susținător al lui Nicușor…
11:30
VIDEO Imagini spectaculoase cu troienele de zăpadă de pe Transalpina. Traficul rămâne închis # HotNews.ro
Stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri pe Transalpina, cea mai cunoscută șosea montană din România, iar traficul rămâne închis circulației, anunță luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova. „DN 67C, Transalpina, rămâne închis.…
11:20
Andrei Popovici, noul consilier onorific pentru economie al Președintelui, este un executiv român cu experiență de peste 20 de ani în managementul unor companii de top din telecomunicații, banking și consultanță strategică. În perioada octombrie…
Acum 4 ore
11:10
Valentin Naumescu, numit consilier prezidențial pentru afaceri europene. A fost vehiculat la șefia SRI, dar a transmis că nu dorește funcția # HotNews.ro
Profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Valentin Naumescu va fi din 1 noiembrie consilier prezidențial pentru afaceri europene, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Valentin Naumescu,…
11:10
[P] Cum să îmbunătățești atmosfera la locul de muncă cu ajutorul cardurilor de masă și culturale? Sfaturi utile şi eficiente # HotNews.ro
Mediul de muncă evoluează constant, iar găsirea metodelor prin care să păstrezi o atmosferă plăcută la serviciu devine importantă atât pentru bunăstarea personală, cât și pentru succesul profesional. Cardurile de masă și culturale se dovedesc…
11:00
Cum va fi vremea în București în următoarele zile. Trei coduri emise de ANM pentru Capitală # HotNews.ro
Vremea va fi ploioasă în București, unde temperaturile vor scădea sub 10 grade Celsius luni, marți și vineri, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie în prognoza specială pentru București, care va fi sub trei coduri…
11:00
Criză fără sfârșit în Franța: noul premier Sébastien Lecornu a demisionat înainte de a-și începe mandatul # HotNews.ro
Premierul desemnat de președintele Emmanuel Macron a stat în funcție doar câteva săptămâni și nu a apucat nici măcar să-și construiască guvernul. El a renunțat la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP. Prim-ministrul…
11:00
VIDEO Aproape 1.000 de turiști au rămas blocați pe Muntele Everest după o furtună de zăpadă. Amplă operațiune de salvare, în desfășurare # HotNews.ro
Sute de localnici și salvatori au fost mobilizați pe Muntele Everest, după ce o furtună de zăpadă a blocat aproape 1.000 de persoane în taberele din partea estică a muntelui. Cel puțin 350 de turiști…
10:50
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a dat în judecată Guvernul României pentru a obține numărul și data hotărârilor prin care au fost aprobate ajutoare militare pentru Ucraina, precum și…
10:50
Ursula von der Leyen se confruntă săptămâna aceasta cu două noi moțiuni de cenzură care expun diviziunile din Parlamentul European # HotNews.ro
Riscul ca vreuna dintre moțiunile de cenzură să treacă la votul de joi este aproape inexistent. Totuși, numărul de atacuri la adresa Ursulei von der Leyen, care a supraviețuit unei alte moțiuni în vară, este…
10:50
Cine este Marius Lazurca, numit de președintele Nicușor Dan consilier pe politică externă # HotNews.ro
Marius Lazurca este noul consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, conform comunicatului transmis luni, 6 octombrie, de Administrația Prezidențială. Lazurca a fost în trecut vehiculat ca variantă pentru conducerea Serviciului de Informații Externe…
10:40
Warren Buffett a încheiat probabil ultima sa mare afacere ca director general al companiei pe care o conduce din 1965 # HotNews.ro
Compania de investiții Berkshire Hathaway a încheiat un acord pentru a plăti 9,7 miliarde de dolari în numerar pentru a cumpăra OxyChem, divizia chimică a companiei Occidental Petroleum, în ceea ce ar putea fi ultima…
10:40
BREAKING Nicușor Dan și-a numit consilierii. Numele ales pentru unul dintre posturi a fost vehiculat anterior ca variantă pentru SIE / Lista celor 16 noi consilieri de la Cotroceni # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa sa de la Cotroceni, după ce singurul nume nou adus de președinte în Administrația Prezidențială în patru luni de mandat a fost Radu Burnete. Nicușor Dan…
10:30
Nu toți copiii trebuie să se culce devreme. Cum afli dacă al tău e „bufniță” sau „ciocârlie” și ce înseamnă asta # HotNews.ro
Ai observat că unii copii cad din picioare de somn la 9 seara, iar alții devin filozofi la 11 noaptea? Nu e doar temperament, ci o trăsătură biologică numită cronotip. Cronotipul – adică ritmul biologic natural…
10:20
Nouă serie de alerte de vreme rea până joi în jumătate de țară: Cod roșu în trei județe, unde ploile vor aduce 120 l/mp # HotNews.ro
ANM a transmis o informare meteo de ploi, vânt și ninsori viscolite la altitudini mari valabilă până joi și mai multe coduri de vreme rea, inclusiv un cod roșu de ploi abundente în trei județe.…
10:20
Ședință azi la PSD pentru a discuta ultima variantă a reformei administrației, tema care a generat un blocaj în coaliție # HotNews.ro
Liderii PSD se reunesc luni la sediul partidului ca să discute despre varianta agreată în coaliție cu privire la reforma administrației publice. Ultima formă discutată în coaliție conține atât tăieri de cheltuieli, cât și tăieri…
10:10
O tânără a fost arestată pentru că a furat 113 kg de ciocolată din magazine din Germania. „Nimeni n-a întâlnit vreodată un român care să le vândă ciocolată în fața unui magazin?” # HotNews.ro
Poliția germană a fost chemată la un supermarket din orașul Bad Bentheim, din Saxonia Inferioară, lunea trecută, după ce o tânăra de 24 de ani a încercat să ascundă ciocolată în valoare de peste 600…
10:10
Deloitte România a asistat Veolia România în preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în sisteme electrice # HotNews.ro
Deloitte România a asistat Veolia România în preluarea pachetului majoritar de acțiuni al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii românești specializate în proiectarea, execuţia şi mentenanţa sistemelor electrice şi în producţia…
10:10
FOTO Dacia a lansat versiunile restilizate ale Logan, Sandero și Jogger. Cum arată mașinile și ce aduc nou # HotNews.ro
Dacia a anunțat lansarea versiunilor facelift pentru Logan, Sandero și Jogger, iar mașinile vin cu modificări de design, dar și cu motorizări hibride. Noua motorizare Hybrid 155 este de acum disponibilă pe Jogger și, din…
10:00
StartupCafe.ro: Granturi de 50.000-300.000 EUR: „S-ar putea să fie una dintre ultimele oportunități atât de favorabile firmelor”. Video-interviu cu Răzvan Gălățan, de la Goodwill Consulting, companie de consultanță în accesarea fondurilor europene # HotNews.ro
Linia de finanțare destinată microîntreprinderilor, din cadrul Programului de Tranziție Justă, prin care antreprenorii pot obține granturi de câte 50.000-300.000 EUR, ar putea fi una dintre ultimele oportunități de finanțare atât de favorabile firmelor românești,…
09:50
Schrack Technik România accelerează dezvoltarea regională și anunță Zilele Info Schrack 2025, un tur de forță tehnologică în 6 orașe # HotNews.ro
Cele mai noi soluții sunt prezentate în premieră în sucursalele din întreaga țară Schrack Technik România, filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH, unul dintre cei mai importanți jucători (producător și distribuitor) de pe piața de…
09:50
Ministerul Finanțelor lanseazã astãzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferã persoanelor fizice o nouã ocazie de economisire în condiții avantajoase. În perioada…
09:40
În luna august 2025 volumul afacerilor din comerţul cu amănuntul a scăzut faţă de luna iulie 2025, cu 7,2%, potrivit unui anunț făcut luni de Statistică. De asemenea, faţă de luna august 2024 vânzările comercianților…
09:30
FC Botoșani joacă acasă cu UTA Arad luni, de ora 20.30, într-un meci în care victoria cu arădenii ar putea să o aducă pe primul loc, la egalitate de puncte cu Rapid, dar în avantaj…
09:30
Steven Nsimba (29 de ani) este unul dintre cei mai în formă atacanţi din Superliga! Până şi Gigi Becali l-a remarcat şi lăudat după FCSB – Craiova, 1-0, scrie Orange Sport. Francezul Steven Nsimba (29…
09:30
Diana Şoşoacă, aşteptată astăzi la Parchetul General, în dosarul în care e acuzată de 11 infracțiuni # HotNews.ro
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată luni, la ora 12:00, pentru audieri la sediul Parchetului General, transmit Agerpres și G4media. Șefa partidului SOS România este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate…
Acum 6 ore
09:10
Kim Jong Un a inspectat noua navă de război a Coreei de Nord care trebuie să „pedepsească provocările inamice” FOTOGALERIE # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică nava Choe Hyon, noul vas de război de 5.000 de tone menit să „pedepsească provocările inamice”, potrivit presei de stat de la Phenian, preluată de France Presse,…
09:00
Începe săptămâna Premiilor Nobel. Luni se anunță premiul pentru medicină / Programul din acest an # HotNews.ro
Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace, vor fi anunțate începând de luni, 6 octombrie, cu premiul pentru medicină sau fiziologie. Potrivit…
09:00
De decenii vorbim despre faimosul proiect de țară pe care România nu-l are nici măcar astăzi. Acel proiect care ar fi dus la o dezvoltare echilibrată a țării și la creșterea profilului ei regional, scrie…
