Trei liceeni din Cluj au luat-o înainte studenților și au câștigat competiția Hack the Future din cadrul DTX2025

21:10

În loc să participe la festivitățile de deschidere a anului universitar, peste 500 de studenți au protestat, astăzi, în fața Prefecturii Cluj. Ei sunt nemulțumiți de tăierea bugetului Educației. Ei spun că cel mai mult îi va afecta scăderea cuantumului și numărului burselor, dar și nedecontarea transportului studenților. La protestul de la Cluj, li s-au […] The post Peste 500 de studenți au început anul universitar cu proteste – vezi ce la spus ministrul Educației appeared first on ViaClujTV.