Trei liceeni din Cluj au luat-o înainte studenților și au câștigat competiția Hack the Future din cadrul DTX2025
ViaCluj, 6 octombrie 2025 12:50
Trei elevi de liceu s-au remarcat la competiția Hack the Future, desfășurată în cadrul DTX 2025 la Cluj-Napoca. 14 echipe din întreaga țară au intrat în cursa pentru a rezolva unele dintre cele mai actuale și provocatoare scenarii de securitate cibernetică. După două zile intense de hacking, testare și documentare, 11 echipe au dus lupta
Acum 30 minute
12:50
Trei liceeni din Cluj au luat-o înainte studenților și au câștigat competiția Hack the Future din cadrul DTX2025
Trei elevi de liceu s-au remarcat la competiția Hack the Future, desfășurată în cadrul DTX 2025 la Cluj-Napoca. 14 echipe din întreaga țară au intrat în cursa pentru a rezolva unele dintre cele mai actuale și provocatoare scenarii de securitate cibernetică. După două zile intense de hacking, testare și documentare, 11 echipe au dus lupta
Acum o oră
12:20
Transylvania Jewelry Festival – primul festival internațional de bijuterie contemporană din Cluj-Napoca
Transylvania Jewelry Festival 2025 aduce la Cluj-Napoca prima ediție a evenimentului internațional dedicat bijuteriei contemporane, desfășurat între 9 și 17 octombrie 2025. Sub tema "For the Love of Jewelry", festivalul promite să transforme orașul într-un veritabil centru al artei bijuteriei, reunind peste 70 de artiști și creatori din 24 de țări. Evenimentul reprezintă o premieră
12:20
Președintele României, domnul Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în
Acum 2 ore
11:20
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost chemați să intervină în dimineața de luni, 6 octombrie, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la balconul unui apartament situat pe strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca. „Din primele date, incendiul se manifestă balconul aflat la etajul III, pe o suprafață de aproximativ 3 metri pătrați. Pompierii au
Acum 4 ore
11:10
Studenții Facultății de Matematică și Informatică de la UBB boicotează orele din CREIC începând de azi
Studenții Facultății de Matematică și Informatică (FMI) a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, singura instituție de învățământ superior românească aflată în top 100 facultăți de profil din lume, conform Shanghai Ranking, au aflat că anul acesta trebuie să se deplaseze în afara Clujului pentru cursuri, pe un deal izolat lângă Chinteni, mai exact la Centrul Regional
10:50
Atenție: Furnizarea apei, întreruptă pe mai multe străzi din Cluj – Care sunt zonele afectate
Compania de Apă Someș a anunțat întreruperi în furnizarea apei potabile în mai multe zone din Cluj-Napoca, luni, 6 octombrie și marți, 7 octombrie. Furnizarea apei va fi sistată temporar și în zone din Bonțida și în Popești. Furnizarea apei va fi întreruptă în vederea efectuării unor lucrari de întreținere la rețeaua publică de alimentare cu
Ieri
11:20
Domeniul schiabil Vlădeasa, modernizat printr-un proiect european de aproape 10 milioane de euro
Domeniul schiabil Vlădeasa se pregătește pentru o transformare majoră. Primăria comunei Săcuieu vrea să atragă fonduri europene de 9,8 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea zonei montane, astfel încât aceasta să devină atractivă nu doar iarna, ci și pe timpul verii. Autoritățile locale consideră că singura soluție viabilă pentru revitalizarea stațiunii este finanțarea europeană,
10:00
173 copii au învățat să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor la Școlile de Vară STEAM gratuite
Prin jocuri și experimente, 173 de copii din județele Cluj și Maramureș au explorat, timp de 5 zile în județul Cluj și 6 zile în Maramureș, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul celor 3 Școli de Vară STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică)
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
CTP Cluj suplimentează liniile 39CREIC, 10 și 48, după ce studenții de la UBB au fost mutați peste noapte în afara orașului
Compania de Transport Public (CTP) anunță că, începând cu data de 6 octombrie 2025, se suplimentează cursele pe liniile 39CREIC, 10 și 48. În urma întrevederii ce a avut loc între reprezentanții Universității ,,Babeș-Bolyai", a studenților de la Facultatea de Mate – Info și a CTP Cluj, au fost stabilite următoarele măsuri pentru a facilita
3 octombrie 2025
15:00
Fundația Comunitară Cluj: 173 copii au învățat să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor la Școlile de Vară STEAM gratuite
Prin jocuri și experimente, 173 de copii din județele Cluj și Maramureș au explorat, timp de 5 zile în județul Cluj și 6 zile în Maramureș, noțiuni de bază din știință, artă și tehnologie și cum le pot aplica în situații reale, în cadrul celor 3 Școli de Vară STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică)
14:40
Accident grav lângă o școală în Cluj: Proiectul care trebuia să prevină astfel de tragedii devine semnal de alarmă
Recent, proiectul „Drumuri Sigure spre Școală", derulat între 2024 și 2026 în Cluj a devenit parte a unei situații tragice atunci când, în apropierea uneia dintre cele zece școli vizate, un șofer care circula cu viteză excesivă a pierdut controlul vehiculului și a lovit un copil care se afla cu mama lui pe trotuar. Amintim
13:00
În această ediție sunt analizate semnificaţiile politice ale rezultatelor alegerilor din Republica Moldova și ce poate România, sau nu, învăța din experiența vecinului nostru de la est. Profesorul de filosofie Ciprian Mihali pleacă de la o afirmație clară: „Moldova nu este un model de urmat pentru România, pentru că ei sunt, pur și simplu, în
12:10
Wonderland Resort transformă Clujul în centrul turismului și industriei evenimentelor în luna noiembrie
Cluj-Napoca devine în noiembrie punctul de întâlnire pentru profesioniști și pasionați ai turismului și industriei evenimentelor. Wonderland Resort organizează două manifestări de amploare: Wonder Destinations (13 – 16 noiembrie), cel mai mare târg de turism din România, și Wonder Events Fair (20 – 23 noiembrie), târgul dedicat industriei evenimentelor. Wonder Destinations – târg de turism
11:50
Caiac SMile accesibilizează plajele pentru persoanele cu dizabilități – 18 locații pe litoralul românesc
Pentru al doilea an consecutiv, asociația Caiac SMile a transformat litoralul românesc într-un spațiu fără bariere pentru persoanele cu dizabilități. Sute de beneficiari au participat la taberele gratuite organizate în stațiunea Eforie Sud, pe tot parcursul lunilor august și septembrie. Anul 2025 a marcat o premieră: proiectul a depășit granițele României, fiind accesibil și pentru
11:50
Concertul „Romanța Unește Generațiile" aduce romanța pe scena Operei Maghiare din Cluj-Napoca
Cluj-Napoca devine, în această toamnă, capitala romanței. Concertul de gală „Romanța Unește Generațiile", organizat de Asociația ArtFest Management, reunește artiști de prestigiu și aduce acest gen muzical tradițional pe scena Operei Maghiare. Publicul va avea ocazia să îi asculte pe artiști lirici ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și ai Operei Maghiare, alături de solista
11:50
Cât de greu este să pilotezi o mașină care își încarcă bateriile la soare, într-un mediu cu o climă schimbătoare, de la temperaturi înalte extreme, la vânturi puternice care te scot de pe circuit? Află răspunsul la aceste întrebări de la unul dintre piloții mașinii Hyperion, create la Cluj: Paul Groza. Echipa Solis UTCN a concurat
11:40
RIVUS, exemplu de responsabilitate socială la Babeş-Bolyai University International Case Competition
Proiectul de reconversie urbană RIVUS a fost partener oficial al primei ediții a Babeș-Bolyai University International Case Competition (BBU-ICC), eveniment internațional de prestigiu organizat de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca. Competiția a reunit 11 echipe din zece țări și cinci continente, formate din studenți coordonați de
2 octombrie 2025
16:00
Cercetătorii UBB explică transformările peisajelor alpine din Carpați: S-au "înverzit" puternic în ultimele patru decenii
O echipă internațională de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai – Laboratorul de Ecologie Alpină, LECA, din Grenoble, Franța, a demonstrat că aproape jumătate dintre zonele înalte ale Carpaților, aflate la peste 1.500 m altitudine, s-au "înverzit" puternic în ultimele patru decenii. Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că extinderea tufărișurilor de afin,
15:30
În weekendul 20–21 septembrie 2025, pe Muntele Muncel din comuna Mărgău, județul Cluj, a avut loc a doua ediție a Serbărilor Memoriei, un eveniment dedicat cinstirii rezistenței anticomuniste din Munții Apuseni și memoriei moților. Manifestarea a inclus drumeții memoriale, dezbateri, expoziții, ateliere și concerte și a adus împreună personalități, istorici, localnici, artiști și turiști, într-un
15:00
Cum construiește viitorul prin cultură Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT)
Între 24 și 28 septembrie, Piața Unirii din Cluj-Napoca a găzduit cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), desfășurată sub motto-ul „Construim viitorul prin cultură". Astfel, centrul Clujului a devenit, din nou, un punct de întâlnire pentru iubitori de lectură, scriitori, editori și traducători. Anul acesta, peste 40 de edituri din
14:00
Business de Familie cu Cosmin Moldovan: Când e momentul să aduci un CEO în propria ta companie
În această ediție Business de Familie, emisiunea în care descoperim poveștile din spatele unora dintre cele mai cunoscute firme construite cu suflet, curaj și viziune, ne oprim la Cluj. Aici, în anii '90, un tânăr a pus bazele unei afaceri care avea să devină un reper în industria cărnii din România: Carmangeria Moldovan. Invitatul nostru
13:00
Ministerul Educației a publicat în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern prin care numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat scade de la 307.900 la 293.852, adică cu 14.048 mai puține posturi. Documentul modifică anexa nr. 4 din HG 731/2024 privind organizarea și funcționarea ministerului și vine ca efect direct al Legii
13:00
Vlad Pop de la Asociația Păsări își donează ziua de naștere pentru a facilita accesul la educație a copiilor cu boli grave. „Anul acesta, de ziua mea, am ales să transform această sărbătoare într-o oportunitate de a aduce speranță și bucurie în viețile unor copii care se confruntă cu provocări imense. În loc de cadouri,
12:40
Primul transplant hepatic de la donator viu, realizat la Cluj – Află cum a fost realizată procedura complexă
Echipa condusă de Prof. Dr. Al Hajjar realizează astăzi primul transplant hepatic de la un donator viu la Cluj-Napoca, o intervenție în premieră pentru România. Operația reprezintă un pas esențial în dezvoltarea programelor de transplant și confirmă capacitatea centrelor universitare mari de a gestiona cazuri extrem de complexe. „Această procedură este mai complexă, mai dificilă […] The post Primul transplant hepatic de la donator viu, realizat la Cluj – Află cum a fost realizată procedura complexă appeared first on ViaClujTV.
12:30
În 2025, compania IULIUS marchează 25 de ani de activitate în real estate, perioadă în care a realizat investiții de peste 1,2 miliarde de euro și a dezvoltat unele dintre cele mai importante proiecte comerciale și huburi de business din România. Aceste inițiative au generat zeci de mii de locuri de muncă și au conectat […] The post Magie în lumina a mii de lumânări: concert multisenzorial la Cluj appeared first on ViaClujTV.
11:30
Accident grav pe strada Traian Vuia din Cluj: Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în cursul nopții de miercuri, 1 octombrie, la un grav accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, unde au găsit un microbuz și un autoturism avariate, cu o persoană […] The post Accident grav pe strada Traian Vuia din Cluj: Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital appeared first on ViaClujTV.
11:10
Opera Națională Română Cluj-Napoca invită publicul în 4 și 5 octombrie 2025 la premiera operei „Simon Boccanegra” de Giuseppe Verdi – un spectacol-eveniment aflat pentru prima dată în repertoriul instituției. Cele două reprezentații programate aduc în fața spectatorilor o producție de excepție, cu două distribuții distincte – una cu invitați internaționali și una alcătuită din soliști […] The post Ce aduce noua stagiune a Operei Naționale Române Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
1 octombrie 2025
13:30
MAI a dat startul concursului de admitere în instituțiile de învățământ postliceal proprii, iar întreaga sesiune se va întinde pe durata a trei luni: septembrie – decembrie 2025. Cele 2.880 de locuri (dintre care 52 sunt pentru romi/minorități) au fost repartizate astfel: 1.640 – la școlile de agenți de Poliție din Câmpina și Cluj-Napoca; 240 […] The post Au început înscrierile la Școala de Agenți de Poliție Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:10
Primul film produs de Pavel Bartoș, Smiley și Cristian Hordilă și-a încheiat filmările după 3 săptămâni intense. Vacanță All-Inclusive, povestea a doi polițiști implicați într-o anchetă spectaculoasă, intră, oficial, în faza de post-producție. Cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, comedia regizată de Radu Bărbulescu promite o experiență explozivă pentru spectatorii ce-l vor vedea […] The post Premieră cinematografică: Pavel Bartoș și Smiley trăiesc o Vacanță All-Inclusive appeared first on ViaClujTV.
11:40
Vaccinarea anti-HPV gratuită: 1,5 milioane de tineri între 19 și 26 de ani devin eligibili # ViaCluj
De astăzi, 1 octombrie 2025, vaccinarea anti-HPV gratuită pentru tinerii între 19 și 26 de ani devine realitate în România. Extinderea programului național de vaccinare va oferi protecție suplimentară pentru peste 1,5 milioane de persoane eligibile, reducând riscul de îmbolnăvire cu infecții persistente cu HPV și de dezvoltare a cancerelor asociate acestui virus. De ce […] The post Vaccinarea anti-HPV gratuită: 1,5 milioane de tineri între 19 și 26 de ani devin eligibili appeared first on ViaClujTV.
11:20
Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare – Cei care l-au cumpărat sunt avertizați să nu îl consume # ViaCluj
O varietate a unui produs a fost retras de la vânzare, iar persoanele care l-au achiziționat sunt atenționate să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să-l returneze. ANSVSA transmite că mai multe loturi de seminţe de mac produse de Orlandos SRL au fost retrase de la comercializare din cauza depăşirii concentraţiei de alcaloizi […] The post Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare – Cei care l-au cumpărat sunt avertizați să nu îl consume appeared first on ViaClujTV.
10:50
În dimineața de miercuri, 1 octombrie, pompierii clujeni au fost solicitați pentru salva o pisică în Baza Sportivă Gheorgheni. Felina s-a urcat într-un copac de aproape 8 metri și nu mai reușea să coboare înapoi. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în această dimineață pentru a salva o pisică aflată într-un copac în […] The post VIDEO Pompierii clujeni au salvat o pisică cocoțată la 8 metri înălțime appeared first on ViaClujTV.
30 septembrie 2025
15:20
Sesiunea pentru persoanele fizice în cadrul Programului Rabla 2025 a început pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00. Interesul a fost mare: în doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane, epuizând bugetul de 80 milioane lei destinat achiziției de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (inclusiv GPL/GNC), motociclete și vehicule hibrid, potrivit unui […] The post Rabla 2025: Fondurile pentru autovehicule termice s-au epuizat în timp record appeared first on ViaClujTV.
14:40
Asociația pentru Comunicare Nonviolentă din România (ACNV) organizează la Cluj-Napoca, pe 5 octombrie 2025, evenimentul gratuit „Ziua Nonviolenței”. Manifestarea are loc între orele 12:30 – 19:30, la Cluj Business Campus (CBC), Clădirea 3, etajul 6, strada Henri Barbusse nr. 44-46. Evenimentul este prilejuit de Ziua Internațională a Nonviolenței, onorează moștenirea lui Mahatma Gandhi și promovează […] The post Ziua Nonviolenței la Cluj-Napoca – eveniment gratuit organizat de ACNV appeared first on ViaClujTV.
14:40
Stagiunea aniversară 2025/2026 marchează vineri, 3 octombrie 2025, ora 19.00 un moment de excepție, și anume inaugurare sălii Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” cu un concert extraordinar al Corului și Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, la pupitrul dirijoral aflându-se ambii dirijori ai Filarmonicii clujene, Maeștrii Lawrence Foster, dirijor emerit, și Cristian Mandeal, […] The post Concert de inaugurare a săli Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” appeared first on ViaClujTV.
14:20
Clujenii au ocazia să voteze, în perioada 25 septembrie – 9 octombrie 2025, ideile tinerilor înscrise la Com’ON Cluj-Napoca 2025, programul de bugetare participativă. Prin votul publicului se stabilesc cele 45 de inițiative care vor primi finanțare de până la 5.000 de lei și vor fi implementate pentru comunitate. Procesul de vot este simplu și […] The post Start vot Com’ON Cluj-Napoca – clujenii decid care idei ale tinerilor devin realitate appeared first on ViaClujTV.
13:30
Curs de dans groove în familie și pentru seniori, organizat de UBB Cluj-Napoca în Parcul Central # ViaCluj
Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), organizează două evenimente dedicate promovării activității fizice pentru sănătatea fizică și mintală, cu accent pe dansul intergenerațional. Evenimentele sunt deschise publicului, iar participarea este gratuită și încurajată în special în rândul familiilor și seniorilor, ca […] The post Curs de dans groove în familie și pentru seniori, organizat de UBB Cluj-Napoca în Parcul Central appeared first on ViaClujTV.
13:10
Cursuri gratuite de IT pentru persoane cu dizabilități locomotorii, în a 2-a ediție a programului Techable # ViaCluj
Persoanele cu dizabilități motorii grave din întreaga țară au acces la cursuri tech gratuite prin a 2-a ediție a programului Techable. Participanții vor beneficia de 115 ore de programare și Inteligență Artificială (AI), dar și calculatoarele necesare pentru a parcurge programul. Persoanele cu dizabilități locomotorii grave și accentuate, din orice oraș din țară, sunt invitate […] The post Cursuri gratuite de IT pentru persoane cu dizabilități locomotorii, în a 2-a ediție a programului Techable appeared first on ViaClujTV.
11:40
„Mărgelatu”, în peluza U Cluj – Suporterii au afișat o scenografie specială pentru Florin Piersic la derby-ul Clujului # ViaCluj
În ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Superligă, Universitatea Cluj și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2. Suporterii U Cluj au creat o scenografie specială înaintea derby-ului contra celor de la CFR. Galeria „Șepcilor Roșii” a afișat o pânză pe care era pictat celebrul actor Florin Piersic, în timpul interpretării rolului principal din seria […] The post „Mărgelatu”, în peluza U Cluj – Suporterii au afișat o scenografie specială pentru Florin Piersic la derby-ul Clujului appeared first on ViaClujTV.
11:20
Un val de aer rece a ajuns în România și a determinat o scădere accentuată a temperaturilor la începutul acestei săptămâni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, dar ulterior temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate de cele obișnuite pentru luna octombrie. Prognoza meteo pe săptămâni, până pe 27 octombrie 2025 […] The post ANM: Val de aer rece și temperaturi sub normal, urmate de o încălzire treptată appeared first on ViaClujTV.
11:20
Noaptea Albă a Galeriilor la Cluj: peste 35 de inițiative artistice în 25 de spații culturale # ViaCluj
În perioada 3 – 5 octombrie 2025, Cluj-Napoca se alătură pentru al 19-lea an consecutiv evenimentului cultural Noaptea Albă a Galeriilor (NAG), care reactivează harta nocturnă a artei contemporane din București și alte 16 orașe din țară. La Cluj, publicul va putea descoperi 35 de inițiative artistice în 25 de locații, printre care galerii de […] The post Noaptea Albă a Galeriilor la Cluj: peste 35 de inițiative artistice în 25 de spații culturale appeared first on ViaClujTV.
10:40
Cluj-Napoca marchează Ziua Națională de Luptă împotriva cancerului de sân prin campania „Iluminare în Roz” # ViaCluj
Cluj-Napoca se alătură în 2025 inițiativei internaționale „Iluminare în Roz”, o campanie globală prin care clădiri emblematice din întreaga lume sunt luminate în roz – simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân. Pe 1 octombrie, de la ora 19:00, clădirea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” (IOCN) va fi iluminată în […] The post Cluj-Napoca marchează Ziua Națională de Luptă împotriva cancerului de sân prin campania „Iluminare în Roz” appeared first on ViaClujTV.
10:40
Zilele Clujului la Expo Mondial de la Osaka: Meșteșugul autentic al Transilvaniei în Japonia # ViaCluj
Pavilionul României a găzduit un moment deosebit, luni, 29 septembrie, parte a evenimentului amplu dedicat municipiului Cluj-Napoca, la care au participat domnul Ferdinand Nagy, Comisarul General al României pentru Expo 2025 Osaka, alături de delegația municipiului Cluj-Napoca. Vizitatorii au descoperit meșteșugul autentic al Transilvaniei în ateliere de ouă încondeiate, opinci și măști tradiționale, dar și […] The post Zilele Clujului la Expo Mondial de la Osaka: Meșteșugul autentic al Transilvaniei în Japonia appeared first on ViaClujTV.
10:30
Festivalul Internațional de Carte Transilvania: vânzări record și peste 70 de lansări de carte # ViaCluj
Ediția 2025 a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT) a stabilit un nou record de vânzări, depășind pragul de 50.000 de volume comercializate. Cifra este semnificativ mai mare decât cea din 2024, când s-au vândut aproximativ 40.000 de cărți. Reprezentanții editurilor au declarat că rezultatele au fost peste așteptări, în ciuda majorării TVA la carte […] The post Festivalul Internațional de Carte Transilvania: vânzări record și peste 70 de lansări de carte appeared first on ViaClujTV.
29 septembrie 2025
21:10
Peste 500 de studenți au început anul universitar cu proteste – vezi ce la spus ministrul Educației # ViaCluj
În loc să participe la festivitățile de deschidere a anului universitar, peste 500 de studenți au protestat, astăzi, în fața Prefecturii Cluj. Ei sunt nemulțumiți de tăierea bugetului Educației. Ei spun că cel mai mult îi va afecta scăderea cuantumului și numărului burselor, dar și nedecontarea transportului studenților. La protestul de la Cluj, li s-au […] The post Peste 500 de studenți au început anul universitar cu proteste – vezi ce la spus ministrul Educației appeared first on ViaClujTV.
13:20
Rezultate Alegeri Parlamentare Moldova 2025: PAS câștigă scrutinul cu peste jumătate din voturi # ViaCluj
În Republica Moldova, Partidul Acțiune si Solidaritate (PAS), cel care o susține pe președinta Maia Sandu, a obținut victoria și o nouă majoritate în Parlament. Cu aproape toate rapoartele de la secțiile de votare numărate, datele electorale au arătat că partidul pro-UE PAS a obținut 50,1% din voturi, în timp ce Blocul Electoral Patriotic, pro-rus, […] The post Rezultate Alegeri Parlamentare Moldova 2025: PAS câștigă scrutinul cu peste jumătate din voturi appeared first on ViaClujTV.
13:20
Duminică, 28 septembrie, clujenii au fost invitați să participe la un tur ghidat în Delta Florești, una dintre cele mai bogate zone periurbane din punct de vedere al biodiversității, renumită în special pentru avifaună. Evenimentul face parte din programul Cu Apele Curate, susținut de Lidl România, în colaborare cu Mai Mult Verde și Asociația pentru […] The post Tur ghidat în Delta Florești – Descoperă biodiversitatea și protejează Someșul appeared first on ViaClujTV.
13:10
România se confruntă în aceste zile cu un episod de vreme rece și instabilă, cu temperaturi mai mici decât cele normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de vreme rece, valabilă până joi, 2 octombrie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime se vor situa între 11 și […] The post ANM a emis o informare de vreme rece: temperaturi scăzute și ninsori la munte appeared first on ViaClujTV.
13:00
UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a deschis noul an universitar 2025–2026 printr-o ceremonie festivă # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a deschis luni, 29 septembrie, porțile pentru anul universitar 2025–2026, printr-o festivitate organizată în Aula „Iuliu Hațieganu”, de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 23. Evenimentul a reunit profesori, studenți din toate anii de studiu și invitați speciali, fiind dedicat în special „bobocilor” care pășesc pentru prima […] The post UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a deschis noul an universitar 2025–2026 printr-o ceremonie festivă appeared first on ViaClujTV.
12:50
Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o clădire aflată în reabilitare, ce aparține de Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” din municipiul Cluj-Napoca. Conform primelor informații, incendiul a pornit de la un panou electric și s-a extins parțial la izolația imobilului. Din fericire, nu au […] The post Incendiu la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” – pompierii intervin de urgență appeared first on ViaClujTV.
