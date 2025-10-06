FOTO. Perla Rezidențial – Băile Felix. Devino și tu un antreprenor în turismul balnear
Timis Online, 6 octombrie 2025 12:50
ADVERTORIAL. Stațiunea Băile Felix, cunoscută drept una dintre cele mai apreciate destinații balneare din România, se pregătește să primească ansamblul de apartamente destinate închirierii - Perla Rezidențial, aflat acum în plin proces de construcție.
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Pirotehnicienii din Bihor au descoperit la Roit șapte bombe și un element de muniție din al Doilea Război Mondial. Acestea au fost ridicate vor fi distruse controlat.
Acum 2 ore
12:00
Expunerea la radiațiile ultraviolete (UV), fie provenite de la soare, fie de la surse artificiale precum aparatele de bronzat, reprezintă principala cauză a cancerelor de piele. Specialiștii atrag atenția că riscul este real și în continuă creștere, mai ales în rândul persoanelor cu pielea deschisă la culoare.
11:40
Sudul orașului, în frig de două zile! Avarie majoră pe rețeaua Colterm, încă de duminică după-amiază # Timis Online
Duminică după-amiază, din cauza unei avarii, Colterm a întrerupt furnizarea agentului termic în tot orașul. În zona de nord, încălzirea a fost reluată după câteva ore, dar locuitorii din sudul orașului nu au nici luni dimineață căldură. Potrivit reprezentanților companiei, intervenția se va termina de după-masă, iar abonații vor avea agent termic din jurul orei 20.
11:30
FOTO. Porc mistreț și pui de căprioară, ținuți ilegal ca „animale de companie”. Polițiștii timișeni au descins și reținut doi bărbați # Timis Online
Un porc mistreț și un pui de căprioară ținuți ilegal în captivitate au fost descoperiți de polițiști în urma unor percheziții desfășurate în județul Timiș. Trei bărbați sunt cercetați pentru braconaj, deținere ilegală de arme și alte infracțiuni grave legate de vânătoare.
Acum 4 ore
10:30
ADVERTORIAL. Pentru prima dată la Timișoara, trupa bulgară KOTTARASHKY AND THE RAIN DOGS aduce pe scenă un amestec inedit de jazz, blues, trip-hop, dub și influențe din muzica sud-estului european. Concertul live va avea loc pe 18 octombrie, de la ora 21:30, la Fratelli Timișoara, în cadrul Festivalului de film și cultură balcanică TAIFAS.
10:20
Luni, 6 octombrie, puteți merge la un spectacol de teatru sau să vizitați o instalație sonoră.
09:40
FOTO. Dr. Erika Weisz, hipoterapeut: „Am cunoscut copii în cărucior, care azi merg independent și unii se dau chiar și pe schiuri” # Timis Online
Medicul Erika Weisz este una dintre persoanele care au pus bazele hipoterapiei în țara noastră în anul 2012. Este pasionată de cai încă din copilărie, astfel că în urma mai multor cursuri și specializări în străinătate a ajuns să facă terapii cu sute de copii care au dizabilități, tulburări de comportament și tulburări emoționale.
09:30
Interviu cu Alfred Simonis, președintele CJ Timiș: „Numai având proiecte ambițioase putem să ne dezvoltăm” # Timis Online
Situația deponeului de la Ghizela, stadiul lucrărilor la Institutul Regional Oncologic Timișoara, Centrul de adicții de la Ciacova, Centrul de Mari Arși de lângă Spitalul Județean din Timișoara se numără prin subiectele abordate în interviul de mai jos cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
Acum 6 ore
09:00
FOTO. Carambol cu patru mașini implicate la Pasajul Iulius Town din Timișoara. O persoană a ajuns la spital # Timis Online
Impact în lanț, luni dimineață, la Iulius Town. Patru autoturisme au fost implicate în coliziune, iar o femeie de 38 de ani a fost rănită. Polițiștii au deschis un dosar penal.
08:30
Luni, 6 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:10
ADVERTORIAL. Timișoara este recunoscută nu doar ca un pol economic și cultural în vestul României, un oraș într-o expansiune permanentă și complexă, cu o dinamică de dezvoltare extraordinară ci și ca un important centru universitar, cu peste 40.000 de studenți români și străini înscriși în fiecare an.
08:10
Horoscopul în această săptămână:
Acum 24 ore
22:00
UPDATE. Incendiu la o hală de produse din carne din Șag. Intervenție promptă a pompierilor # Timis Online
Un incendiu a izbucnit în această seară la o hală de produse de carmangerie din Șag, afectând circa 200 de metri pătrați. 24 de pompieri au intervenit cu șase autospeciale. Nu s-au înregistrat victime. UPDATE. Incendiul a fost lichidat
19:50
VIDEO. Final plin de entuziasm la ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara 2025. Află cine sunt marii câștigători ai tombolei # Timis Online
Târgul Imobiliar Timișoara TIT 2025 – ediția de toamnă s-a încheiat cu succes la Iulius Congress Hall, reunind timp de două zile dezvoltatori, consultanți și specialiști în amenajări. Vizitatorii au descoperit cele mai noi oferte imobiliare, iar la final, tombola evenimentului a adus premii atractive, printre care excursii și chiar plata primei rate pentru o locuință.
Ieri
12:00
Cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Poporului. Nu sunt singurele intervenții de aici # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că, de luni, ca parte din programul de asigurare a siguranței în parcuri, cinci stejari seculari vor fi tăiați în Parcul Regina Maria. În locul lor vor fi plantații unii tineri. În paralel, vor avea loc și alte intervenții în parc.
10:10
O nouă zi la Târgul Imobiliar Timișoara: ultimele ore pentru întâlnirea cu dezvoltatorii și finanțatorii # Timis Online
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, a început sâmbătă, 4 octombrie, la Iulius Congress Hall și se încheie duminică la ora 18.
10:00
VIDEO. Din culisele pieței imobiliare după creșterea TVA: sfaturi și informații în alegerea unei locuințe # Timis Online
Anca Pavel Bucșa, director produs Tion, Agenda și PubliTim, a discutat alături de Simona Șchiopotă și Iza Dozsa, reprezentanți ai pieței imobiliare, în cadrul Târgului Imobiliar Timișoara TIT, ediția de toamnă, despre cele mai de actualitate subiecte în ceea ce privește orientarea spre o viitoare locuință.
09:10
Pe crestele abrupte ale Balcanilor Centrali, la peste 1400 de metri altitudine, se ridică o clădire care pare desprinsă dintr-un film SF: o cupolă imensă, cenușie, care domină vânturile și norii. Privită de la distanță, silueta sa seamănă cu o farfurie zburătoare abandonată, o apariție stranie între stânci și păduri. Este vorba despre Palatul Buzludzha, una dintre cele mai bizare moșteniri arhitecturale ale Europei de Est, un „templu comunist” transformat astăzi într-o ruină fascinantă.
09:00
NefroCarDia 2025: conferință interdisciplinară și workshop de Onco-Nefrologie la Timișoara # Timis Online
Între 16 și 18 octombrie, Timișoara va găzdui cea de-a 10-a ediție a Conferinței Interdisciplinare NefroCarDia și a 3-a ediție a Workshop-ului de Onco-Nefrologie, organizate sub egida Asociației de Medicină Interdisciplinară, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.
00:20
Duminică, 5 octombrie, continuă Târgul Imobiliar Timișoara TIT la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
4 octombrie 2025
19:40
Un bărbat de 38 de ani a fost reținut de polițiști în Sânmihaiu Român, după ce a fost prins conducând beat și cu permisul anulat. El a mai fost condamnat pentru fapte similare. Polițiștii deschis un dosar penal.
18:50
Atac armat la Nisa: două persoane ucise și cinci rănite. Autorii sunt căutați de poliție # Timis Online
Două persoane au fost împușcate mortal, iar alte cinci au fost rănite, unele grav, într-un incident armat petrecut vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au informat sâmbătă autoritățile, potrivit dpa, citată de Agerpres.
17:20
FOTO. Adolescenți din Timiș, reținuți pentru furt calificat. Sunt acuzați și de contrabandă cu arme # Timis Online
Doi minori din județul Timiș au fot reținuți pentru furt calificat. În urma perchezițiilor făcute la ei acasă, cercetările au fost extinse și pentru contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
17:10
VIDEO. Piața imobiliară timișoreană, între creșterea TVA și cererile clienților. La TIT găsești locuințe noi și posibilități de creditare # Timis Online
Cea de-a XI-a ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, are loc în acest weekend la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, au șansa să consulte opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot câștiga premii importante.
13:40
Managerii de la Județean și Municipal, felicitați de ministrul Sănătății. Cum vor monitoriza infecțiile # Timis Online
Ministrul timișorean al Sănătății, Alexandru Rogobete, care declara, joi, că nicăieri în lume nu există spitale unde să nu fie identificate infecții asociate asistenței medicale și a încurajat managerii și șefii de secții să raporteze aceste infecții, a primit primele două răspunsuri chiar din Timișoara.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Rapperul Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la o pedeapsă de 50 de luni de închisoare, după ce instanța federală din Manhattan l-a găsit vinovat de organizarea de călătorii transfrontaliere pentru escorte masculine care participau la spectacole sexuale alimentate de droguri, alături de fostele sale iubite.
13:10
Ce spune RAR despre anvelopele „all season” și ce amendă puteți lua dacă nu aveți cauciucuri de iarnă # Timis Online
Registrul Auto Român le transmite tuturor șoferilor să fie atenți la ce anvelope folosesc atunci când merg pe drumuri acoperite cu gheață, polei sau zăpadă.
13:00
Recomandări de weekend de la Visit Timiș: Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi # Timis Online
În Timiș, toamna și-a intrat în drepturi, iar ceaunele încep să fiarbă. Două festivaluri de renume, dedicate gastronomiei locale, vor da savoare weekendului. Astfel, dacă ești în căutarea unor experiențe autentice, Visit Timiș îți recomandă Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi.
13:00
Președintele Nicușor Dan merge la Washington. Vrea o întâlnire „de substanță” cu Donald Trump # Timis Online
Potrivit HotNews.ro, Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a afirmat, la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington.
12:50
Student de 25 de ani, externat după 50 de zile de tratament pentru arsuri grave la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 25 de ani, student la Facultatea de Stomatologie, a fost externat după 50 de zile de spitalizare în Unitatea Funcțională pentru Arși a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Acesta a suferit arsuri profunde pe 55% din suprafața corporală, iar recuperarea sa este considerată un caz medical excepțional.
10:20
FOTO. A început ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara. Oferte, premii și ateliere financiare pentru copii # Timis Online
O nouă ediție a Târgului Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro, a început sâmbătă, 4 octombrie, la Iulius Congress Hall. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
09:40
Sâmbătă, 4 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
Conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică” aduce experți naționali și internaționali la Timișoara # Timis Online
În perioada 16-18 octombrie, Clinica Universitară Pediatrie I, sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, organizează conferința „Controverse în Endocrinologia Pediatrică”, un eveniment dedicat specialiștilor din țară și de peste hotare.
00:10
Sâmbătă, 4 octombrie, începe o nouă ediție a celui mai important eveniment imobiliar din vestul țării, Târgul Imobiliar Timișoara TIT, organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro. Vizitatorii pot descoperi ofertele dezvoltatorilor, consulta opțiunile de finanțare ale băncilor, iar cei mai norocoși pot chiar câștiga premii importante.
3 octombrie 2025
19:40
IBS – Italian Building System SRL, subsidiară a companiei italiene Metal.Ri, va fi prezentă la Târgul Imobiliar Timișoara, ediția de toamnă, ce va avea loc în perioada 4–5 octombrie la Iulius Congress Hall.
19:30
RETIM dezminte dezinformările lansate de conducerea CJ Timiș privind starea Celulei 2 de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM respinge acuzațiile privind depășirea capacității de depozitare pe Celula 2, subliniind că depozitul de deșeuri nu este complet ocupat și că există în continuare suficient spațiu disponibil pentru depozitarea fără riscuri de poluare a mediului a deșeurilor municipale din județul Timiș.
19:30
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Timis Online
ADVERTORIAL. Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
18:50
Cinema Timiș sărbătorește doi ani de la redeschidere cu filme, muzică și un afterparty # Timis Online
În perioada 10-12 octombrie, Cinema Timiș aniversează doi ani de la redeschidere, cu un program aniversar care combină filme de ficțiune clasice și recente, documentare despre natură și artă, dar și muzică cu o selecție inedită de videoclipuri românești vintage, prezentate în exclusivitate pe marele ecran, urmată de nelipsitul afterparty.
17:10
Filmul săptămânii: „Avatar: The Way of Water” – relansare, înainte de premiera celui de-al treilea film din serie # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Avatar: The Way of Water”, al doilea film din franciza lui James Cameron, începută în 2009 cu primul „Avatar”. Lansat inițial în decembrie 2022, filmul revine acum pe marile ecrane ca relansare specială, pregătind publicul pentru premiera celui de-al treilea capitol din saga „Avatar”, programată pentru decembrie 2025.
16:20
Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost reţinut de DIICOT pentru acte de terorism, după ce a produs şi testat dispozitive explozive artizanale. La percheziţii au fost găsite substanţe periculoase, materiale pirotehnice şi propagandă teroristă, iar procurorii cer arestarea sa preventivă, potrivit HotNews.
16:00
Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a readus, vineri, în atenție, situația deponeului ecologic din comuna Ghizela deținut de instituție. Acesta spune că realitatea este una foarte, foarte gravă și că nu s-ar fi putut ajunge în această situație fără complicitate din partea instituțiilor statului, care ar fi trebuit să monitorizeze și să sancționeze astfel de abateri.
15:30
Simpli plătitori de taxe, cu acte în regulă, sau „hoți” de trotuar, cu complicitatea unor instituții? Reacții în cazul Dinar # Timis Online
Joia trecută, Primăria Timișoara a început demolarea construcțiilor ilegale de la Restaurantul Dinar. De atunci, reprezentanții localului au ieșit cu mai multe atacuri la adresa administrației locale. Vineri, a reacționat și primarul Dominic Fritz, care prezintă „cum ni s-a furat un trotuar”, în etape.
14:40
FOTO. Ghirozenii nu vor mai trebui să își facă buletinul la Timișoara. Devine funcțional noul SPCLEP # Timis Online
Ionuț Stănușoiu, primarul comunei Ghiroda, anunță că devine funcțional Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) al comunei. Astfel, locuitorii satelor Ghiroda și Giarmata Vii nu vor mai trebui să vină până la Timișoara pentru a-și schimba actele de identitate.
14:30
FOTO. Arena Eroii Timișoarei va fi deținută și de Primăria Timișoara, și de Consiliul Județean Timiș # Timis Online
Arena Eroii Timișoarei, stadionul ridicat de Primăria Timișoara momentan din bugetul local, va fi împărțit, în acte, și cu Consiliul Județean Timiș. Instituția condusă de Simonis s-a angajat să suporte 20 de milioane de lei din costul de construcție.
14:20
V-ar plăcea să înotați o oră cu David Popovici? Campionul național, mondial și olimpic la natație, incontestabil unul dintre cei mai admirați și celebri români ai acestui moment, oferă o sesiune de înot în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități.
14:00
Joi, 2 octombrie, studenții cazați în căminul 15, care se află în Complexul Studențesc din Timișoara, s-au confruntat cu o situație neașteptată, apa a început să curgă din tavan în mai multe camere, iar fisurile tavanului erau vizibile cu ochiul liber. Filmări trimise de studenți au surprins întreaga situație.
13:50
Expoziții, conferințe și tururi ghidate. Timișorenii au o lună să descopere barocul pierdut # Timis Online
Prin intermediul proiectului „Heritage of Timișoara: Baroque – În căutarea barocului pierdut”, Asociația „Prin Banat” oferă publicului o lună de expoziții, conferințe și tururi ghidate care readuc în atenția publicului moștenirea barocă a Timișoarei.
13:40
Un stomatolog indian din Dumbrăvița, reținut de polițiști după ce ar profesa ilegal în estetică # Timis Online
Doi medici, unul din Arad și unul din Timiș, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi efectuat intervenții estetice pentru care nu erau calificați, ei fiind de profesie stomatologi.
12:50
VIDEO. Continuă lucrările de peste 4 milioane de euro de la Gara de Nord din Timișoara # Timis Online
CFR Infrastructură Timișoara prezintă noi imagini de pe șantierul Gării de Nord din Timișoara. Se lucrează atât la corpul C2, cel mai înalt, cât și la corpul adiacent C3.
