Premiul Nobel pentru Medicină. Cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au primit distinția, pentru că au descoperit cum este ținut sub control sistemul imunitar. Au identificat limfocitele T, care împiedică celulele imune să atace propriul corp.

Vladimir Putin participă la “Forumul Economic Valdai” care are loc în stațiunea Soci de la Marea Neagră. În amplul său discurs, a acoperit teme de la procesele electorale din țările europene, la NATO și la arsenalul nuclear. Legat de primul subiect, președintele rus a pretins că autoritățile din unele state încearcă, fără succes, să interzică […]