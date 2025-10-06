MAI anunţă licitaţie pentru drone utilizate pentru supravegherea frontierei. Costă 13.896.446 lei
Newsweek.ro, 6 octombrie 2025 12:50
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI anunţă licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci siste...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
13:10
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? „Ai vreo problemă?” # Newsweek.ro
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? Reacția ei, surprinsă...
Acum 30 minute
12:50
MAI anunţă licitaţie pentru drone utilizate pentru supravegherea frontierei. Costă 13.896.446 lei # Newsweek.ro
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI anunţă licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci siste...
Acum o oră
12:40
Radarele fixe de pe autostradă și de pe șosele funcționează sau sunt de decor? Ce zice CNAIR # Newsweek.ro
O întrebare pe care și o pun mulți șoferi este dacă sunt radare fixe pe autostradă și pe drumurile d...
12:20
Insolvenţele din România au înregistrat o scădere de 2%, în primele opt luni din 2025, faţă de aceea...
Acum 2 ore
12:10
Criză politică, în Franța. Premierul Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună # Newsweek.ro
Franța este în criză politică. Premierul Sebastien Lecornu, un aliat apropiat la președintelui Emman...
12:00
Ai avut Covid sever? S-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Ce au descoperit specialiștii? # Newsweek.ro
Dacă ai avut Covid sever, s-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Un studiu recent a făcut legăt...
11:50
Trump acceptă limitarea armelor nucleare cerută de Moscova? Putin se teme de competiția cu SUA # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a părut duminică să susțină propunerea Rusiei de a menține volunt...
11:40
Revoluție la Dacia: Spring de 100 CP, noi motoare și tehnologii pentru toată gama și un „Lăstun” # Newsweek.ro
Dacia a demarat o adevărată revoluție în gama sa. Noi motoare, tehnologii și opțiuni pentru Logan, S...
Acum 4 ore
11:10
Nicușor Dan și-a numit consilierii. Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac, printre cei 16 experți # Newsweek.ro
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitatea și politică externă. Este vorba despre 16 experți,...
11:10
Marius Lazurca renunță la salariul de 10.000$ luat ca ambasador să fie consilierul lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Marius Lazurcă va fi consilierul pe probleme de politică externă a lui Nicușor Dan. El renunță la un...
10:50
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitate și politică externă. Cine sunt cei 16 experți # Newsweek.ro
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitatea și politică externă. Este vorba despre 16 experți,...
10:50
În ce zi din octombrie se dau alocațiile și indemnizațiile pentru copil și persoane cu dizabilități # Newsweek.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat calendarul plăților sociale pentru lu...
10:40
METEO. Alertă Cod roșu de ploi abundente pentru 3 județe: 120 l/ mp. În unele zone ninge viscolit # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă Cod Roșu de ploi abundente în 3 județe din România. Se așteaptă cantit...
10:30
Autoritățile din România spun că 38 de cauzuri de West Nile, o boală transmisă prin înțepătura de țâ...
10:20
Un român din Italia a fost arestat după ce nu a plătit curentul 9 ani. Prejudiciu de 26.800 de euro # Newsweek.ro
Un român din Italia a fost arestat după ce nu a plătit curentul 9 ani. A adus un prejudiciu de 26.80...
10:00
Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General pentru propagandă legionară. Acuzată de 11 infracțiuni # Newsweek.ro
Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul general într-un caz în care este acuzată de propagandă leg...
09:50
METEO Anomalia care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fost semnalat chiar de NASA # Newsweek.ro
Experții meteo au arătat că există o anomalir care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fos...
09:30
SUA susțin că mii de cubanezi au fost trimişi să lupte alături de Rusia în războiul din Ucraina # Newsweek.ro
Administraţia lui Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţi...
09:20
Derapajul lui Simion care i-a zis autist lui Nicușor Dan apreciat de 36.000 români. 3300 distribuiri # Newsweek.ro
George Simion a ieșit, iar, în decor și i-a spus autist lui Nicușor Dan. Ceea ce frapează este că 36...
Acum 6 ore
09:10
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? 4.000 de lei amendă dacă nu respecți legea # Newsweek.ro
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? Șoferii riscă amenzi de până la 4.000 de lei dacă n...
08:50
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase dist...
08:40
Când a fugit din țară Sorin Oprescu declara 50.000€ în bancă. L-au reținut într-un BMW de 100.000€ # Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fopstul primar de București, a fost reținut ieri în Grecia. Era căutat pentru mită. P...
08:20
Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România # Newsweek.ro
Până la decizia instanței, nu este exclus ca Oprescu să fie lăsat și în libertate, sub control judic...
08:10
Franța are un nou Guvern. Cine face parte din structura celui mai fragil context politic # Newsweek.ro
Președinția franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lec...
07:50
Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să îl schimbe pe Bolojan ca să plătească oalele sparte de Ciolacu # Newsweek.ro
Fostul șef de stat Traian Băsescu crede că Nicușor Dan trebuie să forțeze o demisie a lui Bolojan lu...
07:50
Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: Cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat # Newsweek.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicu...
07:40
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului. Ce boli grave pot ascunde și când să mergi la medic # Newsweek.ro
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului, ci pot fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni ascunse. ...
07:30
Ce să faci dacă simți că răcești. Metode naturale pentru a ușura simptomele de la început # Newsweek.ro
Dacă simți că s-ar putea să te îmbolnăvești, este normal să te întrebi cum ai putea opri o răceală. ...
Acum 8 ore
07:10
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000 # Newsweek.ro
TVA la menele de foc aproape s-a dublat. Vă arătăm cum pensionarii dar și românii în general pierd s...
Acum 24 ore
20:50
Directiva UE „Dreptul la reparație” va fi aplicată în România până în 2026: ce trebuie să știi # Newsweek.ro
România are termen până în 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație...
20:40
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații # Newsweek.ro
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații din E...
20:20
Cine sunt viitorii consilieri ai președintelui Nicușor Dan? O parte din ei au ocupat funcții cheie # Newsweek.ro
A fost anunțată lista consilierilor președintelui Nicușor Dan. O parte din ei au ocupat funcții chei...
20:10
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente. Temperaturi și mai mici # Newsweek.ro
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la mu...
19:50
Ești constipat mereu când pleci în vacanță? Cum o previi ca să nu-ți strice concediul îți arătăm aic...
19:40
Bitcoin a atins un nivel record. Investitorii români vor fi plăti impozit pe câștiguri # Newsweek.ro
Cea mai faimoasă criptomonedă din lume, Bitcoin, a ajuns la un nivel record de peste 125.000 de dola...
19:20
Primarul orașului unde un copil a fost ucis de maidanezi promitea luna trecută: „Îi adunăm pe toți” # Newsweek.ro
Un copil a fost ucis de maidanezi în orașul Mărășești. Cu numai o lună înainte primarul orașului Adr...
19:20
Galaxia Andromeda este vizibilă cu ochiul liber în această toamnă. În ce perioadă apare? # Newsweek.ro
Deși este la fel de strălucitoare ca o stea normală, ascunde o întreagă lume de stele. Se află la 2,...
19:10
Românii economisesc tot mai mult pentru pensie: aproape 940.000 de participanți la Pilonul III # Newsweek.ro
Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la 6,59 miliarde de lei la finalul ...
18:50
Legea care a permis pensii de 1 leu. Cum au rămas în sistem românii care nu au muncit niciodată? # Newsweek.ro
Puțini români știu că, în urmă cu câțiva ani, exista posibilitatea de a obține o „asigurare de 1 leu...
18:40
Virusul Chikungunya face ravagii într-o țară din Europa. Ce insectă transmite o boală gravă? # Newsweek.ro
Aproape 400 de cazuri până la sfârșitul lunii septembrie: Virusul Chikungunya, transmis de țânțarul ...
18:20
Patru milioane de persoane nu-și permit plata facturilor pentru încălzire. Ce stat trage un semnal # Newsweek.ro
Un milion de oameni abia își permit să-și încălzească locuințele. Fluctuații majore sunt evidente în...
18:10
Rusia atacă Danemarca în regiunea Baltică. Rușii urmăresc și încearcă să lovească navele daneze # Newsweek.ro
Serviciul de informații militare din Danemarca a acuzat Rusia de acțiuni agresive repetate în strâmt...
18:10
Se fac angajări în spitalele publice din Austria. Care sunt condițiile pentru a obține un post? # Newsweek.ro
Spitalele din Austria angajează absolvenți de Medicină. Care sunt condițiile pentru a obține un post...
17:40
Știți să faceți diferența între un corb și o cioară? Principalele detalii care le deosebesc # Newsweek.ro
Mulți oameni au probleme în a diferenția un corb de o cioară? Ambele păsări au o alură asemănătoare,...
17:10
În noaptea de 4 octombrie, Forțele Operaționale Speciale Ucrainene au vizat nava rusă de rachete mic...
16:50
Consiliul Judeţean Iaşi a anunţat că pagina sa oficială de pe reţeaua de socializare Facebook a fost...
16:40
General: 150 trenuri militare prin România, organizate de Franța. „Se stă zeci de zile la frontiere” # Newsweek.ro
Generalul de brigadă Fabrice Feola, care comandă Centrul pentru Operațiuni și Sprijin pentru Transpo...
16:20
Trump vrea ca SUA să investească în Critical Metals,companie controlată de Frank Timiș în Groenlanda # Newsweek.ro
Zăcământul Tanbreez din Groenlanda a intrat în centrul atenției strategice internaționale, după ce R...
16:10
De unde vine expresia hocus pocus folosită de magicieni? Care este semnificația ei, de fapt? # Newsweek.ro
Cu toții am auzit expresia hocus pocus pe care magicienii o folosesc, de obicei, înainte de a realiz...
15:20
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate. Trei reguli care i-au schimbat viața # Newsweek.ro
Cum a slăbit o femeie 35 de kilograme fără diete complicate a devenit o poveste inspirațională. Trei...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.