Zilele de ploi intense aduc probleme noi pentru șoferii din Capitală. Ceea ce se întreabă toată lumea, este de ce cad atât de mulți copaci în București la prima ploaie. O bucureșteancă spune de jumătate […] Articolul FOTO | Bucureșteni furioși, în ziua în care 80 de copaci au căzut peste tot prin oraș. „Fac sesizări de jumătate de an, nu se întâmplă nimic! Așteptați să cadă peste oameni?” apare prima dată în B365.