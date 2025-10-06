Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică”

12:20

Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, susâine că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România. Ana Birchall respinge aceste acuzaţii, susţinând că este vorba despre „o minciună” construită pe „un formular depus în SUA de o persoană privată”. „Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituţie americană”, precizează Birchall, adăugând că a sesizat autorităţile competente din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” şi a iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care „produc şi distribuie asemenea calomnii”.