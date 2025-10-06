Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat „pentru descoperiri privind toleranţa imunitară periferică”. Câștigătorii sunt cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi

17:30

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România, la sistemul de vize, dar şi despre componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate.