Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat „pentru descoperiri privind toleranţa imunitară periferică”. Câștigătorii sunt cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi
DigiFM.ro, 6 octombrie 2025 12:50
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
12:50
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat „pentru descoperiri privind toleranţa imunitară periferică”. Câștigătorii sunt cercetătorii Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi # DigiFM.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”.
Acum o oră
12:40
IRAIDA la Matinalul Digi FM: „Fricile tale”, inspirația din trecut și disciplina Muay Thai # DigiFM.ro
IRAIDA a fost invitata ediției de azi a Matinalului Digi FM, unde și-a prezentat noul single, „Fricile tale”. Între glume și râsete cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, artista a vorbit despre cum se întoarce la amintiri pentru a scrie, despre rutina de sport care o ajută „mai ales pentru psihic” și despre trupe pe care le ascultă în perioada asta.
Acum 4 ore
11:10
Premierul Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia, care a fost acceptată de președintele Macron # DigiFM.ro
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, pe care președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, relatează AFP și Reuters.
10:50
Cine sunt consilierii președintelui Nicușor Dan. Administrația Prezidențială a publicat lista oficială # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a numit, luni, consilierii prezidenţiali. Unii dintre ei preiau funcţia de la 1 noiembrie, în timp ce alţii încep de luni. Pe listă se află, între alţii, fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj şi Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic.
10:40
Trei județe, sub cod roșu de ploi abundente, de marți seara. Alte zone, sub cod portocaliu. La munte, va ninge temporar viscolit # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.
10:30
Cancelarul Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu # DigiFM.ro
Cancelarul Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa.
10:20
Trump spune că propunerea lui Putin de prelungire a tratatului New Start i se pare „o idee bună” # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New Start i se pare 'o idee bună', transmit Reuters şi AFP.
09:40
Zelenski critică lipsa de 'răspunsuri reale' din partea Occidentului după un nou atac masiv al Rusiei # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de 'răspunsuri reale' din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa.
09:30
Dominic Fritz: „În democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment. Alegerile sunt obligatorii” # DigiFM.ro
Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei şi la disputele din coaliţie pe această temă, că în democraţie, organizarea alegerilor nu se negociază după interese de moment şi că alegerile sunt obligatorii şi se organizează conform legii.
09:30
Israelul și mișcarea palestiniană Hamas discută despre planul Trump în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh # DigiFM.ro
Reprezentanții Israelului și cei ai mișcării islamiste palestiniene Hamas se întâlnesc luni, la Cairo, pentru a discuta despre planul de pace în 20 de puncte pentru Fâșia Gaza propus în urmă cu o săptămână de către președintele american Donald Trump, transmit Reuters și DPA.
09:20
Şeful DNA, întrebat de ce nu este finalizat dosarul legat de panourile de promovare a cărţii lui Ciucă: „Nu vizează doar componenta asta, ci inclusiv subvenţiile la partid” # DigiFM.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, declară că dosarul legat de panotajul fostului preşedinte al PNL Nicolae Ciucă este în lucru şi are câteva zeci de volume şi a precizat că ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvenţiile primite de partid.
Acum 24 ore
20:50
Concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, anulat de autorităţi din „motive de securitate”. Reacția artistului # DigiFM.ro
Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams, ce urma să aibă loc pe 7 octombrie al Istanbul, invocând 'motive de securitate', a declarat duminică pentru AFP o sursă din cadrul biroului guvernatorului metropolei, după apeluri ale unor ONG-uri la manifestaţii împotriva venirii sale.
20:30
FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei, a fost învinsă fără drept de apel în deplasare, cu scorul de 4-1, de formaţia Sevilla FC, duminică, într-un meci contând pentru etapa a 8-a din La Liga, cedând astfel fotoliul de lider rivalei Real Madrid.
19:30
Două tinere, reținute de polițiști după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală şi le-au agresat pe angajate # DigiFM.ro
Două tinere, cu vârste de 21 şi 25 de ani, au fost reţinute de poliţiştii de la Secţia 8 din Capitală, după ce au fost prinse că furau haine dintr-un magazin.
17:00
George Russell, învingător în Marele Premiu de la Singapore. A doua sa victorie din acest sezon # DigiFM.ro
Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km).
16:50
Liderul FSLI, de Ziua Educaţiei: Şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant # DigiFM.ro
Educaţia din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani, iar în prezent şcoala românească s-a transformat într-un sistem dezorganizat şi demotivant, susţine preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu, de Ziua Internaţională a Educaţiei.
16:20
Bitcoin a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari, în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, relatează AFP.
15:50
George Clooney îi transmite lui Trump să creeze stimulente, nu tarife, pentru industria cinematografică # DigiFM.ro
George Clooney a declarat că ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor produse în străinătate este o soluţie greşită pentru o problemă reală, potrivit Reuters.
14:50
Lorelai și Luke, din nou împreună. Lauren Graham din „Gilmore Girls”, onorată cu stea pe Hollywood Walk of Fame. Scott Patterson, alături de ea # DigiFM.ro
Lauren Graham și Scott Patterson, actorii care au dat viață îndrăgitelor personaje Lorelai Gilmore și Luke Danes, în serialul „Gilmore Girls”, s-au reunit pe covorul roșu pentru prima dată în nouă ani. Ocazia a fost una specială. Lauren a fost recompensată cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.
14:10
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), informează Loteria Română.
14:10
Ministrul Daniel David: Avem nevoie de un pact pentru Educaţie şi Cercetare asumat de factorul politic # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a reiterat că România are nevoie de un pact pentru "Deceniul Educaţiei şi Cercetării", care să fie asumat de "factorul politic".
Ieri
13:00
Kate Winslet, la 50 de ani. O carieră strălucită, Oscar și trei copii. A fost decorată de regină și are stea pe Hollywood Walk of Fame # DigiFM.ro
Kate Winslet este una dintre cele mai apreciate personalităţi ale industriei cinematografice, cu şase nominalizări la premiile Oscar pentru interpretările din "Sense and Sensibility" (1996), "Titanic" (1996), "Iris" (2002), "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2005), "Little Children" (2007), "Steve Jobs" (2016) şi un trofeu al Academiei câştigat la categoria cea mai bună actriţă în rol principal pentru "The Reader" (2009), notează www.imdb.com.
11:10
Ploi și vreme rece în Capitală, în următoarele zile. Vântul va avea intensificări temporare şi va amplifica senzaţia de frig # DigiFM.ro
Vremea va fi închisă, rece şi va ploua în Bucureşti, pe parcursul următoarelor zile, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie, publicată duminică.
10:50
Meteorologii anunță un nou episod de vreme rece, ploi şi vânt, în toată ţara. La altitudini mari va ninge viscolit # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, intensificări ale vântului şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară până joi seara.
10:10
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Cehia sâmbătă, făcând să se contureze perspectiva unui guvern care va propulsa tabăra europeană anti-imigraţie şi va reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.
10:00
Premiile Nobel 2025 nu au fost încă anunțate, iar interesul pentru acestea este uriaș. Până acum, singura informație comunicată public este nominalizarea Junior Achievement Worldwide la Premiul Nobel pentru Pace 2025 (anunț publicat de Junior Achievement România). Ce e important de reținut: o nominalizare nu înseamnă câștigarea premiului.
09:50
Violenţe în Georgia. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidenţial din Tbilisi, forţele de ordine au ripostat cu tunuri cu apă # DigiFM.ro
Forţele de ordine au folosit tunuri cu apă şi spray iritant pentru a dispersa protestatarii care încercau să ia cu asalt palatul prezidenţial, sâmbătă, la Tbilisi, relatează BBC.
09:30
Ministerul Justiţiei: Sunt desfăşurate activităţile specifice executării mandatului european de arestare a lui Sorin Oprescu # DigiFM.ro
Ministerul Justiţiei a anunţat că pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfăşurare activităţile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reţinut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic.
4 octombrie 2025
20:10
În fiecare an, pe 5 octombrie, lumea întreagă marchează Ziua Mondială a Educației, prilej de recunoaștere pentru educatori, învățători și profesori. Stabilită de UNESCO în 1994, ziua se sprijină pe Recomandarea UNESCO/OIM din 1966 privind statutul profesorilor și subliniază importanța educației de calitate pentru o societate informată și echilibrată. În România, evenimentul are statut oficial și este momentul ideal pentru a transmite recunoștință celor care „pun suflet în tot ceea ce fac”.
19:10
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători # DigiFM.ro
Ziua Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, este un moment de recunoștință față de cadrele didactice – profesori, educatori și învățători – care au un rol esențial în formarea copiilor și în dezvoltarea societății. Instituită de UNESCO în 1994, această zi pune accent pe importanța accesului universal la educație și pe recunoașterea muncii celor care modelează generații întregi. În România, Ziua Educației este distinctă de Ziua Învățătorului (5 iunie) și este marcată ca zi liberă pentru cadrele didactice, conform Contractului Colectiv de Muncă.
18:50
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut în Grecia. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa elenă # DigiFM.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia, informează News.ro.
18:10
George Russell va pleca din pole position în Singapore: „Este extraordinar”. Britanicul a revenit în forță, după ce ieri a avut „o zi foarte dificilă din multe motive” # DigiFM.ro
Pilotul britanic George Russell va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, după ce s-a dovedit cel mai rapid în calificările desfăşurate sâmbătă pe circuitul urban de la Marina Bay.
17:30
Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine # DigiFM.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România, la sistemul de vize, dar şi despre componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate.
17:20
Lucrările de la planşeul Unirii, avansate. Noi restricţii de circulaţie timp de şase luni. Rutele alternative # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.
16:40
Cod galben de inundaţii pentru râuri din trei județe, până duminică dimineaţa. ANAR: S-au înregistrat precipitaţii de peste 50 l/mp la 35 staţii hidrometrice # DigiFM.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, sâmbătă, o atenţionare cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa, valabilă până duminică la ora 09:00.
15:30
Băluţă: Decizia organizării alegerilor în Bucureşti, exclusiv a premierului Bolojan. Nu PSD hotărăşte # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan, menţionând că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti.
15:10
Robbie Williams dezvăluie că suferă de sindromul Tourette, dar și de alte probleme de sănătate: „Un cocktail serios” # DigiFM.ro
Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului "I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette.
13:50
Zeci de răniţi după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia, în nordul Ucrainei. Reacția președintelui Zelensky # DigiFM.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând zeci de răniţi, au declarat sâmbătă oficiali ucraineni, relatează Reuters.
13:40
Curând vor aniversa 25 de ani de căsnicie. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, concurenți la un turneu de golf. Ploaia nu le-a stat în cale # DigiFM.ro
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas participă zilele acestea la o competiție de golf în Scoția. Nu sunt sigurele vedete prezente la acest eveniment. Și Bill Murray a fost văzut pe teren.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Cel puţin 80 de aterizări şi peste 70 de decolări au fost anulate sâmbătă pe aeroportul Schiphol din Ţările de Jos, în condiţiile în care furtuna Amy traversa ţara, a anunţat aeroportul într-un comunicat publicat pe site-ul său, informează Reuters.
12:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat sâmbătă, pe X, răspunsul pozitiv al Hamas la planul Trump, considerându-l „încurajator”, şi a estimat că sfârşitul războiului din Gaza este „la îndemână”.
11:40
Cu „The Life of a Showgirl”, Taylor Swift revine la pop. Cine a fost prima persoană care a ascultat noul ei album # DigiFM.ro
Megastarul american Taylor Swift şi-a lansat vineri mult-aşteptatul "The Life of a Showgirl", un album categoric pop, în care artista îşi celebrează logodnicul, jucătorul de fotbal american Travis Kelce, şi revine asupra unor chestiuni rămase nerezolvate, notează AFP.
11:00
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani # DigiFM.ro
Remo Girone, actorul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din celebra serie TV „La Piovra/ Caracatiţa”, care s-a bucurat de un enorm succes internaţional, a murit vineri la domiciliul său din Monte Carlo. Avea 76 de ani, scrie presa italiană.
10:10
Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste patru ani de închisoare. Va plăti şi o amendă de jumătate de milion de dolari # DigiFM.ro
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters.
10:10
Toate zborurile către şi de la Aeroportul Charleroi din Bruxelles vor fi anulate în 14 octombrie # DigiFM.ro
Toate zborurile către şi de la Aeroportul Charleroi din Bruxelles vor fi anulate marţi, 14 octombrie, din cauza grevei naţionale organizate de sindicatele belgiene, care protestează faţă de planul de economii prezentat de Guvern, transmite Reuters.
09:40
Bolojan, despre Maia Sandu: A reuşit în Republica Moldova nişte performanţe politice care merită respectul # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat că preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a obţinut "performanţe care merită respectul", amintind, printre altele, recâştigarea de către aceasta a unui nou mandat, ca şi păstrarea direcţiei pro-europene în recentele alegeri parlamentare.
09:30
„Shutdown” în SUA. O nouă încercare de a debloca activitatea guvernului a eşuat în Senat. Trump îngheaţă ajutorul pentru Chicago # DigiFM.ro
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puţin până săptămâna viitoare, în urma eşecului de vineri al unui nou vot în Senat, care rămâne la fel de divizat ca întotdeauna între republicani şi democraţi, relatează AFP.
09:10
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint, la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia # DigiFM.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.
3 octombrie 2025
16:10
Ilie Bolojan, după 100 de zile de mandat: "Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. Am luat măsurile care erau absolut necesare" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de zile, Guvernul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâştiga credibilitatea financiară a României.
16:10
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De acolo, de sus, mama voastră e mândră de voi!” # DigiFM.ro
Deși sunt despărțite de mii de kilometri, Monica și Ramona Gabor demonstrează că legătura de familie rămâne puternică indiferent de distanță. Cele două surori s-au reunit de curând la Dubai, acolo unde Ramona locuiește de mai bine de șapte ani, iar momentul a fost cu atât mai special cu cât li s-a alăturat și Irina, fiica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.