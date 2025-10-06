Diana Buzoianu: Acordurile de mediu pentru hidrocentrale vor fi eliberate doar în baza unor studii şi date obiective

10:00

Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Este vorba despre pensionari de invaliditate care, în realitate, primesc lunar pensia minimă garantată, respectiv 1.281 de lei, conform legii. În același timp, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat.