România, pe locul 6 în Europa la producția de mașini. Am depășit Ungaria. Italia a căzut cu 33%

Newsweek.ro, 6 octombrie 2025 14:20

România a urcat pe locul 6 în Europa la producția de mașini în primele 6 luni din 2025, pe fondul cr...

Acum 5 minute
14:50
Olguța Vasilescu: A fost foarte bine că am blocat reducerea cu 45% a posturilor Newsweek.ro
Sunt discuții decisive pentru restructurările din administrție. 13.000 de concedieri sunt pe masa gu...
Acum 15 minute
14:40
7 bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe un teren de lângă o staţie de autobuz în Bihor Newsweek.ro
Un cetățean a găsit muniție din Al Doilea Război Mondial în timpul efectuării unor lucrări de curăţa...
Acum o oră
14:20
14:00
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv Newsweek.ro
În județele României, există diferențe uriașe între pensii. Pensionarii dintr-un județ câștigă și cu...
14:00
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar. A refuzat extrădarea Newsweek.ro
Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și...
14:00
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, acordat pentru descoperiri despre toleranța imunitară periferică Newsweek.ro
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor M...
Acum 2 ore
13:50
Termoenergetica anunță că pornește căldura în București. Zonele în care pot fi probleme Newsweek.ro
Termoenergetica anunță că pornește căldura în București. Compania menționează că în unele zone ale C...
13:30
Cât câștigi la fast-food, unde nu e nevoie de BAC? Cu 1.500 lei mai mult ca un profesor debutant Newsweek.ro
Cât câștigi la fast-food, unde nu e nevoie de BAC? Un angajator din București oferă la un restaurant...
13:20
VIDEO Dictatorul Kim Jong Un, în vizită la noul distrugător Choe Hyon cu limuzina cadou de la Putin Newsweek.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat duminică noul distrugător de 5.000 de tone Choe Hyon la o...
13:10
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? „Ai vreo problemă?” Newsweek.ro
Ce a făcut o fată când și-a dat seama că este pozată în tren de un necunoscut? Reacția ei, surprinsă...
Acum 4 ore
12:50
MAI anunţă licitaţie pentru drone utilizate pentru supravegherea frontierei. Costă 13.896.446 lei Newsweek.ro
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI anunţă licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci siste...
12:40
Radarele fixe de pe autostradă și de pe șosele funcționează sau sunt de decor? Ce zice CNAIR Newsweek.ro
O întrebare pe care și o pun mulți șoferi este dacă sunt radare fixe pe autostradă și pe drumurile d...
12:20
Insolvenţele din România au scăzut cu 2% în primele opt luni Newsweek.ro
Insolvenţele din România au înregistrat o scădere de 2%, în primele opt luni din 2025, faţă de aceea...
12:10
Criză politică, în Franța. Premierul Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună Newsweek.ro
Franța este în criză politică. Premierul Sebastien Lecornu, un aliat apropiat la președintelui Emman...
12:00
Ai avut Covid sever? S-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Ce au descoperit specialiștii? Newsweek.ro
Dacă ai avut Covid sever, s-ar putea să fi rămas cu aritmie cardiacă. Un studiu recent a făcut legăt...
11:50
Trump acceptă limitarea armelor nucleare cerută de Moscova? Putin se teme de competiția cu SUA Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a părut duminică să susțină propunerea Rusiei de a menține volunt...
11:40
Revoluție la Dacia: Spring de 100 CP, noi motoare și tehnologii pentru toată gama și un „Lăstun” Newsweek.ro
Dacia a demarat o adevărată revoluție în gama sa. Noi motoare, tehnologii și opțiuni pentru Logan, S...
11:10
Nicușor Dan și-a numit consilierii. Lazurca, Ludovic Orban, Eugen Tomac, printre cei 16 experți Newsweek.ro
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitatea și politică externă. Este vorba despre 16 experți,...
11:10
Marius Lazurca renunță la salariul de 10.000$ luat ca ambasador să fie consilierul lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Marius Lazurcă va fi consilierul pe probleme de politică externă a lui Nicușor Dan. El renunță la un...
Acum 6 ore
10:50
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitate și politică externă. Cine sunt cei 16 experți Newsweek.ro
Nicușor Dan și-a numit consilierii pe securitatea și politică externă. Este vorba despre 16 experți,...
10:50
În ce zi din octombrie se dau alocațiile și indemnizațiile pentru copil și persoane cu dizabilități Newsweek.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a publicat calendarul plăților sociale pentru lu...
10:40
METEO. Alertă Cod roșu de ploi abundente pentru 3 județe: 120 l/ mp. În unele zone ninge viscolit Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă Cod Roșu de ploi abundente în 3 județe din România. Se așteaptă cantit...
10:30
Alertă în România: 38 de cazuri de West Nile, în doar 4 luni. Cum ne protejăm? Newsweek.ro
Autoritățile din România spun că 38 de cauzuri de West Nile, o boală transmisă prin înțepătura de țâ...
10:20
Un român din Italia a fost arestat după ce nu a plătit curentul 9 ani. Prejudiciu de 26.800 de euro Newsweek.ro
Un român din Italia a fost arestat după ce nu a plătit curentul 9 ani. A adus un prejudiciu de 26.80...
10:00
Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General pentru propagandă legionară. Acuzată de 11 infracțiuni Newsweek.ro
Diana Șoșoacă este așteptată la Parchetul general într-un caz în care este acuzată de propagandă leg...
09:50
METEO Anomalia care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fost semnalat chiar de NASA Newsweek.ro
Experții meteo au arătat că există o anomalir care indică o iarnă rece și cu zăpadă. Fenomenul a fos...
09:30
SUA susțin că mii de cubanezi au fost trimişi să lupte alături de Rusia în războiul din Ucraina Newsweek.ro
Administraţia lui Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţi...
09:20
Derapajul lui Simion care i-a zis autist lui Nicușor Dan apreciat de 36.000 români. 3300 distribuiri Newsweek.ro
George Simion a ieșit, iar, în decor și i-a spus autist lui Nicușor Dan. Ceea ce frapează este că 36...
09:10
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? 4.000 de lei amendă dacă nu respecți legea Newsweek.ro
Când trebuie puse anvelopele de iarnă la mașină? Șoferii riscă amenzi de până la 4.000 de lei dacă n...
Acum 8 ore
08:50
Programul pentru premiile Nobel 2025. Ce nominalizări sunt pentru fiecare domeniu? Newsweek.ro
Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase dist...
08:40
Când a fugit din țară Sorin Oprescu declara 50.000€ în bancă. L-au reținut într-un BMW de 100.000€ Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fopstul primar de București, a fost reținut ieri în Grecia. Era căutat pentru mită. P...
08:20
Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România Newsweek.ro
Până la decizia instanței, nu este exclus ca Oprescu să fie lăsat și în libertate, sub control judic...
08:10
Franța are un nou Guvern. Cine face parte din structura celui mai fragil context politic Newsweek.ro
Președinția franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lec...
07:50
Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să îl schimbe pe Bolojan ca să plătească oalele sparte de Ciolacu Newsweek.ro
Fostul șef de stat Traian Băsescu crede că Nicușor Dan trebuie să forțeze o demisie a lui Bolojan lu...
07:50
Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: Cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat Newsweek.ro
Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicu...
07:40
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului. Ce boli grave pot ascunde și când să mergi la medic Newsweek.ro
Cearcănele nu apar doar din lipsa somnului, ci pot fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni ascunse. ...
07:30
Ce să faci dacă simți că răcești. Metode naturale pentru a ușura simptomele de la început Newsweek.ro
Dacă simți că s-ar putea să te îmbolnăvești, este normal să te întrebi cum ai putea opri o răceală. ...
07:10
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000 Newsweek.ro
TVA la menele de foc aproape s-a dublat. Vă arătăm cum pensionarii dar și românii în general pierd s...
Acum 24 ore
20:50
Directiva UE „Dreptul la reparație” va fi aplicată în România până în 2026: ce trebuie să știi Newsweek.ro
România are termen până în 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație...
20:40
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații Newsweek.ro
Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații din E...
20:20
Cine sunt viitorii consilieri ai președintelui Nicușor Dan? O parte din ei au ocupat funcții cheie Newsweek.ro
A fost anunțată lista consilierilor președintelui Nicușor Dan. O parte din ei au ocupat funcții chei...
20:10
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente. Temperaturi și mai mici Newsweek.ro
Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la mu...
19:50
Ești constipat mereu când pleci în vacanță? Cum o previi ca să nu-ți strice concediul Newsweek.ro
Ești constipat mereu când pleci în vacanță? Cum o previi ca să nu-ți strice concediul îți arătăm aic...
19:40
Bitcoin a atins un nivel record. Investitorii români vor fi plăti impozit pe câștiguri Newsweek.ro
Cea mai faimoasă criptomonedă din lume, Bitcoin, a ajuns la un nivel record de peste 125.000 de dola...
19:20
Primarul orașului unde un copil a fost ucis de maidanezi promitea luna trecută: „Îi adunăm pe toți” Newsweek.ro
Un copil a fost ucis de maidanezi în orașul Mărășești. Cu numai o lună înainte primarul orașului Adr...
19:20
Galaxia Andromeda este vizibilă cu ochiul liber în această toamnă. În ce perioadă apare? Newsweek.ro
Deși este la fel de strălucitoare ca o stea normală, ascunde o întreagă lume de stele. Se află la 2,...
19:10
Românii economisesc tot mai mult pentru pensie: aproape 940.000 de participanți la Pilonul III Newsweek.ro
Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la 6,59 miliarde de lei la finalul ...
18:50
Legea care a permis pensii de 1 leu. Cum au rămas în sistem românii care nu au muncit niciodată? Newsweek.ro
Puțini români știu că, în urmă cu câțiva ani, exista posibilitatea de a obține o „asigurare de 1 leu...
18:40
Virusul Chikungunya face ravagii într-o țară din Europa. Ce insectă transmite o boală gravă? Newsweek.ro
Aproape 400 de cazuri până la sfârșitul lunii septembrie: Virusul Chikungunya, transmis de țânțarul ...
18:20
Patru milioane de persoane nu-și permit plata facturilor pentru încălzire. Ce stat trage un semnal Newsweek.ro
Un milion de oameni abia își permit să-și încălzească locuințele. Fluctuații majore sunt evidente în...
