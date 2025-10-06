KPMG Legal – Toncescu & Asociații consolidează una dintre cele mai puternice echipe de litigii din piața avocaturii românești
Profit.ro, 6 octombrie 2025 14:20
Societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu & Asociații anunță extinderea și consolidarea semnificativă a practicii sale de Dispute Resolution, printr-o serie de recrutări și promovări, după cum urmează: KPMG Legal l-a cooptat pe Alex Slujitoru în rolul de Dispute Resolution Leader și a promovat-o pe Georgiana Enache în poziția de Partner, Dispute Resolution.
