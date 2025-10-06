KPMG Legal – Toncescu & Asociații consolidează una dintre cele mai puternice echipe de litigii din piața avocaturii românești

14:00

Comunicarea din sectorul public în ce privește sectorul energetic este afectată de un număr foarte mare de mesaje apocaliptice, care anunță blackout-uri iminente, facturi triplate și cel mai mare preț la energie electrică din lume, iar acestea decredibilizează comunicarea tehnică din partea instituției și a industriei, a atras atenția George Niculescu, Președinte, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la Profit Energy Forum. "Marțienii pot și ei veni într-un viitor apropiat, dar nu știu cine o să fie primii, blackout-uri sau extraterestri."