ULTIMA ORĂ. Sorin Oprescu, pus sub control judiciar (surse). În fața procurorului din Grecia, fostul primar a refuzat extrădarea
National.ro, 6 octombrie 2025 14:20
După ce fusese reținut, la finalul săptămânii trecute, în Grecia, fostul primar general al Capitalei a ajuns luni, 6 octombrie, în fața magistraților eleni. Potrivit unor surse Antena 3, Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, decizia fiind luată luni de către magistrații din Grecia. Din câte se pare, Oprescu a […]
• • •
Acum 5 minute
14:50
Începe furnizarea căldurii în București. Anunț de la Termoenergetica/Zonele din Capitală în care pot apărea probleme # National.ro
După perioada friguroasă de zilele trecute și în contextul în care și în prima parte a acestei săptămâni se anunță vreme rece în București, locuitorii Capitalei află, luni, 6 octombrie, că se va începe furnizarea căldurii în sistemul centralizat din București. Agentul termic se va simți însă gradual în caloriferele din apartamentele celor care vor […]
Acum o oră
14:20
ULTIMA ORĂ. Sorin Oprescu, pus sub control judiciar (surse). În fața procurorului din Grecia, fostul primar a refuzat extrădarea # National.ro
După ce fusese reținut, la finalul săptămânii trecute, în Grecia, fostul primar general al Capitalei a ajuns luni, 6 octombrie, în fața magistraților eleni. Potrivit unor surse Antena 3, Sorin Oprescu a fost lăsat liber, dar este sub control judiciar, decizia fiind luată luni de către magistrații din Grecia. Din câte se pare, Oprescu a […]
14:10
1. "Avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora și îi scoatem în stradă, vom avea mai multă ordine și siguranță publică în zonele unde avem probleme." Am citat din Bolojan. Aici are dreptate. Sau n-are? Să-l întrebe pe Nicușor. Și Nicușor pe Macron. În […]
Acum 4 ore
12:30
La mai bine de patru luni de la preluarea mandatului de la Cotroceni, președintele Nicușor Dan și-a numit mai mulți consilieri prezidențiali. E vorba de 16 numiri în cadrul Administrației Prezidențiale, pe lista consilierilor aflându-se Ludovic Orban și Eugen Tomac, doi politicieni care l-au susținut public pe Nicușor Dan în campania prezidențială, Marius Lazurca, al […]
11:50
BREAKING NEWS: Criza capătă proporții în Franța. Sebastien Lecornu a demisionat din funcția de premier. Abia ce își anunțase componența Cabinetului # National.ro
Criza politică din Franța pare că se adâncește tot mai mult. Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat noul Executiv, un Cabinet compus din nume familiare, scrie France 24. Executivul – dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron. Palatul Elysee a confirmat că […]
11:10
Sindicaliștii din Guvern cer demisia șefului Cancelariei premierului, Mihai Jurca: „Este campion la fentat legislația, nu la reformă” # National.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia – sau în caz de refuz, demiterea – lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, cel considerat a fi omul de încredere al premierului. Sindicaliștii îl acuză pe Jurca, între altele, de încălcarea drepturilor angajaților. Într-un comunicat transmis luni, 6 octombrie, reprezentanții sindicatului susțin […]
Acum 6 ore
10:40
Băsescu, despre anularea alegerilor: „O afacere dâmbovițeană”/„Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor” # National.ro
Subiectul anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut continuă să genereze reacții. În tot acest context, fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie de comentarii cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fostul șef al statului vede această decizie drept „o afacere dâmbovițeană", o consecință a „debandadei din sistem". Mai mult, Băsescu […]
10:30
Știai că avocado conține grăsimi care ajută la protejarea mielinei neuronale? – Alimentul prieten al creierului # National.ro
Considerat unul dintre cele mai sănătoase fructe din lume, avocado este bogat în grăsimi mononesaturate și substanțe antioxidante care nu doar că sprijină sănătatea cardiovasculară, dar au un rol esențial și în funcționarea optimă a creierului. Una dintre cele mai importante funcții? Protejarea mielinei neuronale – acel strat protector care învelește fibrele nervoase și asigură […]
10:10
Reținut în Grecia, Sorin Oprescu invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei/Când se va pronunța Curtea de Apel Bucureşti asupra căii extraordinare de atac formulate de fostul primar # National.ro
Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri, 8 octombrie, dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Fostul edil a fost reținut în Grecia, luni urmând să ajungă în fața unui procuror, pentru a fi audiat […]
Acum 8 ore
07:10
Acum 12 ore
05:50
BERBEC Astăzi vei dori foarte mult să vorbești cu alții și vei fi fermecător cu toată lumea. De fapt, să vorbești cu cei dragi îți va aduce pace. Simțiți-vă liber să delegați unele responsabilități. Dorința ta de stabilitate în dragoste te face mai puțin receptiv la oportunități. TAUR Relațiile tale ar putea ajunge să […]
Acum 24 ore
20:10
La festivitățile oficiale de sărbătorire a Zilei Unității Germaniei, orașul Saarbrucken, situat lângă granița cu Franța, a găzduit muzicieni, breakdanceri, acrobați, magicieni și actori pentru a distra vizitatorii. Președintele Frank-Walter Steinmeier a luat cuvântul alături de cancelarul Friedrich Merz. Președintele francez Emmanuel Macron a participat și el, pentru a sublinia dimensiunea europeană a reunificării Germaniei. […]
19:40
Agitație mare pe scena politică. Se vorbește despre reforme, digitalizare, modernizare, dar totul seamănă mai degrabă cu o piesă de teatru prost regizată și jucată pe bani publici. Actorii? Aceleași partide de decenii. Decorul? Același, prăfuit. Publicul? Noi, contribuabilii, care plătim bilete scumpe ca să vedem un spectacol cu replici rescrise la infinit. Politicienii noștri […]
19:10
În loc să întărească singura instituție de control și de colectare a taxelor și impozitelor, Guvernul plănuiește să destructureze ANAF. Actualul șef al instituției amenință angajații cu disponibilizări masive de la 1 ianuarie 2026, semnalează Federația Sindicatelor din Administrația Fiscală "Solidaritatea", în condițiile în care există un deficit de personal de peste 22% din necesar, […]
18:40
OMC încă se agăță de speranța că Washingtonul nu a renunțat complet la ordinea comerțului mondial bazată pe reguli. În timp ce tarifele americane au încălcat principiul reciprocității comerciale al OMC, diplomații susțin că, în culise, administrația Trump continuă să lupte pentru a păstra elementele sistemului global. De exemplu, Statele Unite sprijină activ OMC în […]
18:20
Analiștii vorbesc despre ascensiunea dreptei autoritare în Statele Unite, dar ce se întâmplă cu extrema stângă? Mulți se tem că centrul-stânga dispare, la fel cum conservatorismul tradițional a cedat locul mișcării MAGA. Ascensiunea candidatului socialist democrat la primăria New York-ului, Zohran Mamdani (care încă conduce în sondaje după ce primarul în funcție, Eric Adams, s-a […]
18:10
„Dacă va continua pe traiectoria actuală, ChatGPT va deveni cel mai mare site web din lume". Această profeție, formulată de Sam Altman în cadrul unei conferințe organizate pe 9 septembrie de fondul Khosla Ventures, reflectă ambiția directorului OpenAI, dar și o tendință. Lansat în noiembrie 2022, celebrul său asistent conversațional este deja al cincilea site […]
17:40
Tom Barrack, prieten și consilier de lungă durată al lui Donald Trump, întruchipează modul în care președintele a perturbat decenii de practică, ocupând poziții sensibile în Orientul Mijlociu cu persoane de încredere care au puțină experiență diplomatică, dar o înclinație pentru negocieri. La cinci luni de la preluarea funcției, Barrack a produs deja un amestec […]
17:00
Piețele muncii din multe economii importante se blochează, deoarece incertitudinea legată de comerț, impozite și inteligența artificială determină angajatorii să amâne angajările și concedierile, iar pe angajați să-și păstreze joburile. Conform datelor oficiale, în perioada ianuarie-iulie, rata anuală a ocupării forței de muncă a crescut cu doar 0,5% în SUA și cu 0,4% în restul […]
16:30
Bayern Munchen a învins-o clar pe Eintracht Frankfurt, scor 3-0, însă victoria bavarezilor a fost umbrită de un moment controversat. Fostul arbitru FIFA Manuel Graefe a acuzat o eroare majoră de arbitraj la golul anulat gazdelor, în minutul 14, când Bahoya înscrisese superb, dar reușita a fost anulată după analiza VAR pentru un presupus henț […]
16:30
Demetri Mitchell, fost jucător al lui Manchester United, a povestit o întâmplare incredibilă: și-a negociat singur transferul la Leyton Orient, în liga a treia engleză, folosind inteligența artificială. Fundașul stânga de 28 de ani a renunțat la serviciile unui impresar și a apelat la ChatGPT pentru a obține un contract avantajos. „Leyton Orient mi-a trimis […]
16:00
Război între Transelectrica și Curtea de Conturi. Compania de stat contestă raportul de control # National.ro
Transelectrica a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru a achiziționa servicii de consultanță și asistență juridică, pentru a contesta în instanță raportul de control al Curții de Conturi, publicat la începutul acestui an. Raportul este unul devastator pentru conducerea companiei de stat, acuzată de dezmăț total pe bani publici, cu pierderi de zeci de milioane […]
15:00
La câteva luni după începerea celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, Taiwanul se află prins între două forme de presiune. Pe de o parte, liderul chinez Xi Jinping face lobby la Washington pentru ca Trump să se pronunțe oficial împotriva independenței insulei. Pe de altă parte, Casa Albă presează Taipeiul să transfere […]
Ieri
14:00
Cărbunele românesc, dușmanul de moarte al OMV. Bătălie aprigă pentru zeci de milioane de euro # National.ro
Groparul termocentralelor pe cărbune, Virgil Popescu, ex ministru al fostei energii românești, s-a apucat din nou să dea cu barda. Alertat de faptul că s-ar putea aproba prelungirea funcționării acestor centrale, sau a celor care au mai rămas nemazilite de Popescu, acesta a încercat să convingă publicul neavizat că energia produsă de cărbune este cea […]
12:50
1. Reportaj bezmetico-userist-ecoanarhist la ProTV. "Comisia europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu ale hainelor." Am mai scris, "Scânteia" era jucărie pe lângă ProTV, iar ecologeala transformată în ideologie e o bombă. A fost intervievată și o manageriță de magazin din București, o […]
4 octombrie 2025
20:50
Fostul primar general Sorin Oprescu a fost prins în Grecia în timp ce era în apropierea aeroportului din Salonic, existând bănuiala că ar fi intenționat să părăsească statul elen. Ministerul Justiției a confirmat că Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă în apropierea aeroportului din Salonic. „În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de […]
19:40
De ce n-au avut ANAF și instanțele curaj să-i ia casa lui Iohannis când era președinte? # National.ro
Pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu se află o clădire care a devenit, fără voie, un studiu de caz despre cum funcționează dublul standard în România. Este imobilul pentru care familia Iohannis a fost acuzată că a beneficiat de o retrocedare ilegală, imobil care a adus ani la rând venituri consistente din chirii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
„Au secat lacrimile.” Reacția lui Dan Voiculescu, la podcastul lui Morar, după una dintre marile nedreptăți ale justiției române # National.ro
Invitat la podcastul „Fain & Simplu" al lui Mihai Morar, profesorul Dan Voiculescu a vorbit deschis despre cum a trăit momentul deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 11 septembrie 2025, legată de soluționarea dosarului privatizării ICA. ÎCCJ a constatat că, în instrumentarea cauzei, fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu, reținându-se […]
3 octombrie 2025
17:20
Căscatul pare un gest simplu și inevitabil: apare când suntem obosiți, plictisiți sau chiar atunci când vedem pe altcineva căscând. Totuși, oamenii de știință încă nu au găsit un răspuns definitiv la întrebarea: de ce căscăm?. Ipotezele actuale arată că acest reflex are mult mai multe legături cu creierul și emoțiile noastre decât am crede. […]
17:10
Premierul Bolojan, despre protestul magistraților: „Dacă activitatea este suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial” – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie
16:20
Caz șocant! Tânăr reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce s-a găsit la domiciliul acestuia, în urma unei percheziții # National.ro
Un bărbat de 33 de ani din județul Bistriţa-Năsăud a fost reţinut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, fiind cercetat pentru acte de terorism – anunță vineri 3 octombrie Poliția Română (IGPR). Anchetatorii susțin că, în ultimii trei ani, acesta ar fi produs dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-ar fi și […] The post Caz șocant! Tânăr reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce s-a găsit la domiciliul acestuia, în urma unei percheziții first appeared on Ziarul National.
15:20
Bolojan și-a prezentat bilanțul: Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci au fost niște măsuri de responsabilitate – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea guvernării, cu referire la principalele măsuri luate în perioada de când se află în fruntea Executivului. Bolojan susține că nu a fost o austeritate ce s-a făcut până acum, „ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practică”. Și că prin […] The post Bolojan și-a prezentat bilanțul: Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut, ci au fost niște măsuri de responsabilitate – VIDEO first appeared on Ziarul National.
14:30
Zamfir, săgeți către Bolojan: „Reforma nu înseamnă concediere colectivă, pentru că nu ne-am atinge așa scopul” # National.ro
Deși au existat discuții la nivel de Coaliție, PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că reformele trebuie făcute „cu cap” și nu pe grabă. Pe de altă parte, senatorul social-democrat Daniel Zamfir susține că România „a dus-o mai bine ca niciodată” […] The post Zamfir, săgeți către Bolojan: „Reforma nu înseamnă concediere colectivă, pentru că nu ne-am atinge așa scopul” first appeared on Ziarul National.
12:50
Bărbat luat pe capotă de un șofer, după un conflict în fața Spitalului Universitar. De la ce ar fi pornit scandalul # National.ro
Un incident greu de imaginat a avut loc recent în apropierea unuia dintre cele mai mari spitale din Capitală. De la o ceartă privind un loc de parcare s-a ajuns la scene dramatice. A fost chemată poliția, iar un șofer s-a ales cu dosar penal, fiind reținut pentru 24 de ore. Doi bărbați s-au certat […] The post Bărbat luat pe capotă de un șofer, după un conflict în fața Spitalului Universitar. De la ce ar fi pornit scandalul first appeared on Ziarul National.
12:20
Termenul de șmecher a fost dat de către negustorii sași oltenilor buni de gură cu care făceau comerț și care îi trăgeau pe sfoară la negocierile de vânzare/cumparare. În cazul de față, însă, germanii de azi sunt șmecherii care au tras românii pe sfoară după cum vom vedea cu toții mai jos! Cine își mai […] The post Jaf în stil… german! first appeared on Ziarul National.
12:00
Corul de Copii și Tineret ”Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri corale din România, aniversează 35 de ani de activitate neîntreruptă, printr-un concert extraordinar, dirijat de conf. univ. dr.Luminița Guțanu. Evenimentul are loc duminică, 12 octombrie 2025, ora 18:00, la Sala Radio din București (str. General Berthelot nr. 60-64). Concertul, conceput de reputatul dirijor Luminița Guțanu, reunește pe […] The post ”Symbol – 35 de ani de excelență corală” – GALERIE FOTO first appeared on Ziarul National.
10:40
ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie # National.ro
După câteva zile cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă din an, cu ploi, dar și ninsori la munte, și cu intensificări puternice ale vântului – în mai multe regiuni, inclusiv în Capitală, mai toată lumea vrea să știe când se vor mai îndrepta lucrurile sub aspect termic. Pe scurt, când se va mai […] The post ANM, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie first appeared on Ziarul National.
10:20
Vreme rea în București. Zeci de intervenții ale pompierilor: copaci doborâți de vântul puternic și mașini avariate # National.ro
Vremea rea a generat probleme în Capitală. Vântul puternic a produs pagube. Pompierii au avut deja zeci de intervenții pentru îndepărtarea unor arbori căzuți pe străzi și pe mașini. Vântul puternic a cauzat probleme, în noaptea de joi spre vineri, 2 spre 3 octombrie, în București. Peste 20 de mașini au fost avariate de copacii […] The post Vreme rea în București. Zeci de intervenții ale pompierilor: copaci doborâți de vântul puternic și mașini avariate first appeared on Ziarul National.
09:50
Iohannis, executat silit de ANAF: i s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii ar fi forțat ușa, pentru că fostul președinte n-ar fi vrut să le predea cheile (surse) # National.ro
Despre fostul președinte Klaus Iohannis s-a aflat recent că a fost executat silit de ANAF. Inspectorii i-ar fi cerut acestuia să predea cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că fostul șef al statului nu ar fi vrut să le dea, ar fi forțat ușa, conform unor surse. Iohannis a rămas miercuri, 1 octombrie, fără […] The post Iohannis, executat silit de ANAF: i s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii ar fi forțat ușa, pentru că fostul președinte n-ar fi vrut să le predea cheile (surse) first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Prietenii nu apar brusc, trebuie să îi cauți. Veți obține o ofertă bună contrastând cerințele băncii. Nu lăsați cuvintele tale să fie înțelese greșit în munca ta. Atenție și control mărit cu petrecerile de noapte. TAUR Gesturile satisfăcătoare pot duce la presupuneri confuze. Nu cheltuiți prea mult, este mai bine decât pe ceva […] The post Horoscop 3 octombrie 2025 – Trebuie să fiți fideli ideilor voastre first appeared on Ziarul National.
2 octombrie 2025
21:10
19:30
Bugetul pe 2025 a fost falsificat. Venituri supraevaluate și cheltuieli subevaluate în mod intenționat # National.ro
Ținta inițială al unui deficit de 7,04%, prinsă în bugetul pe 2025, era departe de realitate, supraestimând venituri și subestimând cheltuieli în mod deliberat, a arătat Consiliul Fiscal, în opinia cu privire la proiectul primei rectificări bugetare din acest an. Cuvântul ”deliberat” folosit de Consiliul Fiscal înseamnă, de fapt, că bugetul construit pentru anul în […] The post Bugetul pe 2025 a fost falsificat. Venituri supraevaluate și cheltuieli subevaluate în mod intenționat first appeared on Ziarul National.
19:10
Problema veche a UE de a alege să discute despre o criză în loc să o rezolve a revenit să o bântuie. Chiar și cu Europa asaltată de drone, avioane de luptă și atacuri hibride, summitul de la Copenhaga a ajuns la un impas familiar. Politicienii au vorbit mult despre apărare. „Ne aflăm într-o confruntare […] The post Summitul UE – vorbe multe și goale first appeared on Ziarul National.
18:30
Barcelona a cedat în fața lui PSG, 1-2, pe „Montjuic”, în etapa a doua a Ligii Campionilor. Catalanii au început mai bine, prin reușita lui Ferran Torres, dar francezii au întors rezultatul prin Mayulu și Goncalo Ramos, ultimul marcând decisiv în minutul 90. Hansi Flick, vizibil iritat la final, a pus eșecul pe seama oboselii […] The post Enrique bate Barca și dă favoritele Ligii first appeared on Ziarul National.
18:30
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul lui Genoa și căpitan al naționalei României, a suferit o accidentare serioasă și va rata meciuri extrem de importante atât pentru club, cât și pentru echipa națională. Potrivit agenției italiene Ansa, fotbalistul are o leziune fibrilară la coapsa dreaptă și nu va putea evolua în duelul cu Napoli, dar […] The post Lovitură pentru Lucescu: S-a rupt Stanciu! first appeared on Ziarul National.
18:30
Ipocrizie Green Deal. Bolojan taie investițiile în canalizare. Liber la infestarea apelor # National.ro
Guvernul Bolojan a decis să taie poate cele mai importante și urgente investiții. Este vorba despre fosele septice şi sistemele de canalizare, pentru absența cărora România nu numai că primește amenzi uriașe de la Comisia Europeană, ci își sabotează și obiectivele de mediu. Infestarea pânzei freatice, în condițiile în care 84% din populația rurală nu […] The post Ipocrizie Green Deal. Bolojan taie investițiile în canalizare. Liber la infestarea apelor first appeared on Ziarul National.
17:30
„Un război intern”: Donald Trump vrea să mobilizeze armata pentru a „se ocupa” de orașele Americii. În lupta pe care o duce împotriva oponenților săi politici, președintele Statelor Unite pare hotărât să facă un pas important: să trimită armata în metropolele americane, care ar fi ”infestate de criminalitate și dezordine”. Cel puțin asta este concluzia […] The post Războiul din interiorul Statelor Unite first appeared on Ziarul National.
17:00
De ce avem vise ciudate? – Ce spun neuroștiințele despre faza REM și procesarea emoțiilor # National.ro
De la scene absurde și ireale până la coșmaruri care par prea reale, visele au fascinat dintotdeauna oamenii. Deși culturile vechi le vedeau ca mesaje divine, neuroștiințele moderne au început să explice de ce apar și ce rol au pentru sănătatea noastră mentală. Faza REM – „terenul de joacă” al viselor Majoritatea viselor apar în […] The post De ce avem vise ciudate? – Ce spun neuroștiințele despre faza REM și procesarea emoțiilor first appeared on Ziarul National.
17:00
Partidul pro-UE al Maiei Sandu a câștigat o majoritate fragilă în alegerile parlamentare. Principalul său adversar a fost Igor Dodon, care a condus o coaliție de partide pro-ruse, puternic susținute de Kremlin. Cursa electorală a fost văzută ca o confruntare între Europa și Rusia pentru controlul unui stat post-sovietic sărac, dar important din punct de […] The post Moldova a respins influența rusă, dar cu ce preț? first appeared on Ziarul National.
