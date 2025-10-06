Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară

17:30

Reprezentanții poliției din București au anunțat că două femei, cu vârstele de 21 și 25 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ele au furat haine dintr-un magazin din sectorul 2 și le-au agresat ulterior pe … Articolul Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri apare prima dată în Main News.