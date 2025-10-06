Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, un susținător al lui Geoană, în campanie

09:50

Andra Claudia Popa este o profesoară din Alba, în vârstă de 42 de ani, care parcurge, în fiecare zi, peste 100 de kilometri, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. În cadrul unui interviu emoționant, profesoara de Limba și Literatura Română a mărturisit că își face meseria cu drag, gândindu-se la viitorul copiilor. Zilnic, Andra […]