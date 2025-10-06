Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României

Financial Intelligence, 6 octombrie 2025 14:20

Compania Electromontaj, în calitate de lider de asociere, a câștigat licitația pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 […] The post Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția <b>LEA</b> 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 30 minute
14:30
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; celelalte patru poziții din CR sunt vacante Financial Intelligence
Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de […] The post Istvan Sarkany a acceptat mandatul de membru al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; celelalte patru poziții din CR sunt vacante appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
14:20
Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României Financial Intelligence
Compania Electromontaj, în calitate de lider de asociere, a câștigat licitația pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 […] The post Electromontaj anunță câștigarea licitației pentru construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava, proiect strategic pentru infrastructura energetică a României appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Un magnat azer din domeniul petrolului a fost arestat pentru „contaminarea” țițeiului provenit din diferite surse (OC Media) Financial Intelligence
(Articol preluat din OC Media) Azerbaidjanul l-a arestat, recent, pe magnatul din domeniul petrolului Adnan Ahmadzada, fost oficial […] The post Un magnat azer din domeniul petrolului a fost arestat pentru „contaminarea” țițeiului provenit din diferite surse (OC Media) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Piața imobiliară rămâne pe trend ascendent – previziuni RE/MAX România pentru T4 2025 Financial Intelligence
Potrivit RE/MAX România, ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele […] The post Piața imobiliară rămâne pe trend ascendent – previziuni RE/MAX România pentru T4 2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Miruţă: România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg; nu putem digitaliza ţara “insulă cu insulă” Financial Intelligence
România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg, nu “insulă cu insulă”, şi să construim şi soluţii […] The post Miruţă: România trebuie să gândească digitalizarea ca pe un întreg; nu putem digitaliza ţara “insulă cu insulă” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
13:40
OMV reduce ținta de investiții și cheltuielile pentru energii regenerabile până în 2030 Financial Intelligence
OMV reduce ținta anuală de cheltuieli de capital organice cu 1 miliard de euro până în 2030 Va […] The post OMV reduce ținta de investiții și cheltuielile pentru energii regenerabile până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Gala by ARIR 2025: Companiile pot aplica pentru premiile de excelență în comunicarea cu investitorii până în 10 octombrie Financial Intelligence
ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), invită companiile listate la Bursa […] The post Gala by ARIR 2025: Companiile pot aplica pentru premiile de excelență în comunicarea cu investitorii până în 10 octombrie appeared first on Financial Intelligence.
13:40
România Eficientă lansează un nou proiect de renovare la standard nZEB a unei școli din sistemul public Financial Intelligence
Școala Gimnazială nr. 1 din Tuzla va fi modernizată și eficientizată energetic  Proiectul are în obiectiv creșterea performanței […] The post România Eficientă lansează un nou proiect de renovare la standard nZEB a unei școli din sistemul public appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 600 milioane lei în active totale și 30 de mii de investitori Financial Intelligence
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depășit valoarea de 600 milioane lei în active nete totale la […] The post Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, atinge 600 milioane lei în active totale și 30 de mii de investitori appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
11:40
Premierul Franței a demisionat după mai puțin de o lună de mandat Financial Intelligence
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat, a anunțat luni Palatul Elysee. Sébastien Lecornu intră în istorie stabilind trei […] The post Premierul Franței a demisionat după mai puțin de o lună de mandat appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Cancelarul Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu […] The post Cancelarul Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu appeared first on Financial Intelligence.
11:00
CITR: Insolvențele se mențin la nivelul din 2024, dar concordatele preventive cresc cu 30% în primele opt luni din 2025 Financial Intelligence
561 insolvențe înregistrate în primele opt luni ale anului, în scădere ușoară, cu 2% față de aceeași perioadă […] The post CITR: Insolvențele se mențin la nivelul din 2024, dar concordatele preventive cresc cu 30% în primele opt luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
10:50
Victor Negrescu: 40% dintre atacurile cibernetice din Europa vizează instituţiile publice Financial Intelligence
Securitatea cibernetică nu mai poate fi percepută ca un subiect izolat, care ar trebui gestionat doar de către […] The post Victor Negrescu: 40% dintre atacurile cibernetice din Europa vizează instituţiile publice appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Noua ediție TEZAUR aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,85%  Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR […] The post Noua ediție TEZAUR aduce dobânzi neimpozabile de până la 7,85%  appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Fundația Kids Hero și ParentED Fest, parteneriat pentru susținerea copiilor din România Financial Intelligence
Kids Hero, doi ani de activitate, donații de aproape jumătate de milion de euro și peste 1.300 de […] The post Fundația Kids Hero și ParentED Fest, parteneriat pentru susținerea copiilor din România appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Între stat și opoziție: cetățeanul onest/ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) Financial Intelligence
REZUMAT. Între stat și opoziție: cetățeanul onest Între Rechizitoriul Parchetului General și Raportul partidului AUR privind anularea alegerilor […] The post Între stat și opoziție: cetățeanul onest/ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Erste: Nu este așteptată modificarea dobânzii de politică monetară de către BNR; MFP se va concentra pe emisiune locală pentru restul anului 2025 Financial Intelligence
Banca Națională a României organizează miercuri o ședință de stabilire a ratei dobânzii cheie, însă nu este așteptată […] The post Erste: Nu este așteptată modificarea dobânzii de politică monetară de către BNR; MFP se va concentra pe emisiune locală pentru restul anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Interviu Gabriel Dumitraşcu: “Pe  o evaluare făcută pe capabilitatea structurilor administrative ale statului, vă garantez că nu există competențele necesare pentru a face listări de succes”    Financial Intelligence
“Pentru o companie premium, să nu respecți standarde minime de guvernanță cerute de BVB, pentru că nu vrei, […] The post Interviu Gabriel Dumitraşcu: “Pe  o evaluare făcută pe capabilitatea structurilor administrative ale statului, vă garantez că nu există competențele necesare pentru a face listări de succes”    appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
08:10
Peter de Boer: DN AGRAR se așteptă la un profit net cu 28% mai mare decât estimarea de la începutul anului Financial Intelligence
DN AGRAR se așteptă la un profit net cu 28% mai mare decât estimarea de la începutul anului, […] The post Peter de Boer: DN AGRAR se așteptă la un profit net cu 28% mai mare decât estimarea de la începutul anului appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Bursele japoneze au atins maxime record, după victoria lui Sanae Takaichi la conducerea partidului de guvernare Financial Intelligence
Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu peste 4%, atingând un maxim record luni, după ce Partidul […] The post Bursele japoneze au atins maxime record, după victoria lui Sanae Takaichi la conducerea partidului de guvernare appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Investitorii străini pun din nou ochii pe China, dar controalele de capital și riscurile politice îi țin în alertă Financial Intelligence
În timp ce China încearcă să atragă înapoi capitalul străin pe fondul scăderii investițiilor străine, investitorii globali care […] The post Investitorii străini pun din nou ochii pe China, dar controalele de capital și riscurile politice îi țin în alertă appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Franţa: Noul guvern condus de Lecornu menţine majoritatea miniştrilor din cabinetul Bayrou Financial Intelligence
Preşedinţia franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu şi compus din 18 miniştri, […] The post Franţa: Noul guvern condus de Lecornu menţine majoritatea miniştrilor din cabinetul Bayrou appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat modul de funcţionare a actualei coaliţii guvernamentale, afirmând că este ”comic” ceea […] The post Traian Băsescu: Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia. Nu există în Constituţie această instituţie atotputernică appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
06:50
Trump spune că propunerea lui Putin de prelungire a tratatului New Start i se pare ‘o idee bună’ Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un […] The post Trump spune că propunerea lui Putin de prelungire a tratatului New Start i se pare ‘o idee bună’ appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” Financial Intelligence
Administraţia Trump va începe concedieri în masă ale angajaţilor federali dacă preşedintele Donald Trump decide că negocierile cu […] The post Casa Albă: Vor începe concedierile în masă dacă negocierile privind shutdown-ul „nu duc nicăieri” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri indirecte în Egipt Financial Intelligence
Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri indirecte în Egipt, în contextul speranțelor pentru un posibil acord privind […] The post Israelul și Hamas se pregătesc pentru negocieri indirecte în Egipt appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:40
Trump afirmă că Hamas se va confrunta cu „distrugerea completă” dacă insistă să rămână la putere Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat pentru CNN că Hamas se confruntă cu „distrugerea completă” dacă grupul refuză să […] The post Trump afirmă că Hamas se va confrunta cu „distrugerea completă” dacă insistă să rămână la putere appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Cinci morți și infrastructura energetică avariată în urma unui atac aerian rus asupra Ucrainei Financial Intelligence
Patru morți în regiunea vestică Lviv, la granița cu Polonia Zeci de mii de oameni fără energie electrică […] The post Cinci morți și infrastructura energetică avariată în urma unui atac aerian rus asupra Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
19:30
OPEC+ optează pentru o creștere modestă a producției de petrol, pe fondul temerilor legate de supraproducție Financial Intelligence
OPEC+ va crește producția de petrol începând din noiembrie cu 137.000 bpd Grupul a majorat țintele de producție […] The post OPEC+ optează pentru o creștere modestă a producției de petrol, pe fondul temerilor legate de supraproducție appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan: Ludovic Orban, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Eugen Tomac, angajaţi din Primăria Capitalei şi un avocat apropiat de Geoană (News.ro) Financial Intelligence
Fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în […] The post Cine sunt consilierii care ar urma să facă parte din echipa preşedintelui Nicuşor Dan: Ludovic Orban, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, Eugen Tomac, angajaţi din Primăria Capitalei şi un avocat apropiat de Geoană (News.ro) appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari (raport) Financial Intelligence
Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari, în cursul anului […] The post Costul mediu al unei breşe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari (raport) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Cooperarea cu AIEA ‘nu mai este pertinentă’ după reintroducerea sancţiunilor, declară ministrul de externe iranian Financial Intelligence
Cooperarea Iranului cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) ‘nu mai este pertinentă’ dată fiind reintroducerea sancţiunilor ONU, […] The post Cooperarea cu AIEA ‘nu mai este pertinentă’ după reintroducerea sancţiunilor, declară ministrul de externe iranian appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 179,6 miliarde de lei, în august Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 179,6 miliarde lei, la finalul lunii august 2025, […] The post Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 179,6 miliarde de lei, în august appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Victor Negrescu, scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, […] The post Victor Negrescu, scrisoare către preşedintele Consiliului European pentru deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu R. Moldova appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
12:00
Datoria guvernamentală a urcat in iunie la 57,2% din PIB (minister) Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iunie 2025, până la 1.040,62 miliarde lei, de la 1,034,71 […] The post Datoria guvernamentală a urcat in iunie la 57,2% din PIB (minister) appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Control de noapte la operatorii de jocuri de noroc  – ONJN (Video) Financial Intelligence
În noaptea trecută, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a desfășurat o nouă acțiune amplă de control. […] The post Control de noapte la operatorii de jocuri de noroc  – ONJN (Video) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei Financial Intelligence
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare şi o perioadă în […] The post Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi nu pentru că au strâns cureaua, ci pentru că nu toată lumea participă la strângerea curelei appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Bitcoin atinge un nivel record de peste 125.000 de dolari Financial Intelligence
5 octombrie (Reuters) – Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după valoarea de piață, a atins duminică […] The post Bitcoin atinge un nivel record de peste 125.000 de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării Financial Intelligence
Partidul de guvernământ din Japonia a ales-o pe fosta ministră a Securităţii Economice, Sanae Takaichi, ca noul său […] The post Partidul de guvernământ din Japonia şi-a ales un nou lider. Sanae Takaichi va deveni probabil prima femeie prim-ministru a ţării appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, […] The post Premierul ungar Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme înaintea alegerilor din 2026 appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forţă militară Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă că va dezarma mişcarea islamistă palestiniană Hamas, fie prin planul preşedintelui […] The post Netanyahu promite să dezarmeze Hamas, fie prin planul lui Trump, fie prin forţă militară appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Germania vede obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” pentru migranţi în afara UE Financial Intelligence
Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existenţa unor obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” […] The post Germania vede obstacole juridice în calea creării de “centre de returnare” pentru migranţi în afara UE appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Casa Albă anunţă trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naţionale la Chicago Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii […] The post Casa Albă anunţă trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naţionale la Chicago appeared first on Financial Intelligence.
4 octombrie 2025
18:30
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic Financial Intelligence
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia […] The post Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) Financial Intelligence
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea […] The post Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Ucraina/ Zeci de răniţi după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia Financial Intelligence
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din […] The post Ucraina/ Zeci de răniţi după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută Financial Intelligence
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF […] The post Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Kazahstanul și Ungaria vor înființa un fond de investiții în valoare de 100 de milioane de dolari Financial Intelligence
Kazahstanul și Ungaria au convenit să înființeze un fond comun de investiții în valoare de 100 de milioane […] The post Kazahstanul și Ungaria vor înființa un fond de investiții în valoare de 100 de milioane de dolari appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Iranul afirmă că a executat şase persoane pentru “terorism” Financial Intelligence
Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri […] The post Iranul afirmă că a executat şase persoane pentru “terorism” appeared first on Financial Intelligence.
12:00
IGPR: Măsuri de combatere a metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing Financial Intelligence
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing, care implică […] The post IGPR: Măsuri de combatere a metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spoofing appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.