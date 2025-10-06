Angela Merkel aruncă vină pe Polonia și statele baltice pentru războiul din Rusia: „Mi-am dorit o nouă abordare / Unele țări s-au împotrivit”
Gândul, 6 octombrie 2025 14:20
Angela Merkel a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu recent, referitor la izbucnirea războiului în Ucraina. Fostul cancelar al Germaniei a insinuat că statele Baltice și Polonia ar fi fost, într-o anumită măsură, răspunzătoare pentru declanșarea ofensivei de către Federația Rusă. Fostul om politic a precizat că aceste țări nu ar fi susținut […]
• • •
Acum 15 minute
14:40
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a renunțat definitiv la un aliment. Aceasta a explicat care a fost motivul. Mihaela Tatu a decis să scoată definitiv din alimetația sa un aliment. Este vorba despre zahăr. Vedeta a mărturisit că a fost dificil să facă acest lucru dat fiind că îi plac foarte mult […]
14:40
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, DESCOPERIRE revoluționară. Cine sunt cei trei cercetători care au identificat „gardienii” sistemului imunitar # Gândul
Descoperire revoluționară trecută în dreptul a trei cercetători laureați ai Premiului Nobel pentru Medicină. În concret, Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină 2025, pentru „descoperirile lor privind toleranța imunitară periferică”, a anunțat luni Institutul Karolinska. Descoperirile celor trei oameni de știință au deschis calea pentru noi tratamente în […]
14:40
Bursele europene au reacționat violent după demisia inopinată a premierului Sebastien Lecornu, astfel că valoarea euro, dar și a activelor franceze, au scăzut dramatic. Încrederea investitorilor în a doua economie a zonei euro a fost din nou trădată. Haosul politic din Franța nu oferă garanții în privința dezvoltării mediului de afaceri, astfel că investitorii nu […]
Acum 30 minute
14:30
Polițist bătut crunt la Reșița. Lovit cu o sticlă în cap de un adolescent, are nevoie de îngrijiri medicale # Gândul
Un polițist a fost bătut în timpul unei intervenții, fiind victima unui adolescent de 17 ani care i-a dat cu o sticlă în cap. O femeie de 21 de ani a spart luneta mașinii de poliție. Un adolescent de 17 ani acuzat de ultraj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta a spart […]
14:30
România preia Preşedinţia în Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene. Moldova și Ucraina sunt prioritățile mandatului # Gândul
Ministerul de Externe anunţă, luni, că România urmează să preia, de la 1 ianuarie 2026, Preşedinţia înExerciţiu a Iniţiativei Central Europene. ICE este un format de cooperare regională care are rolul ”creării unei Europe unite, prin constituirea unui spaţiu de convergenţă a valorilor fundamentale cât mai extins”. România, pe durata mandatului, îşi propune să contribuie […]
14:30
Hoț de medicamente din București, prins în flagrant. Detaliul care le-a atras atenția polițiștilor # Gândul
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, imediat după ce a comis un furt într-o farmacie din Sectorul 3. Incidentul a avut loc ieri, 5 octombrie, în jurul orei 11:00. În timpul unei acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au observat […]
Acum o oră
14:20
14:20
Familia Halep își extinde orizonturile în afaceri. După ce Simona Halep s-a retras din activitatea sportivă, tatăl ei, Stere, a pus bazele mai multor business-uri, inclusiv în turism. Mai nou, se dezvoltă și în domeniul viticol. Fosta campioană de la Wimbledon a fost printre primii care au promovat noul proiect, arătându-se mândră de munca părinților […]
14:20
Echipa de consilieri cu care Nicușor Dan a blocat Capitala se mută la Cotroceni. 7 foști angajați de la Primăria Generală devin consilieri prezidențiali. Printre ei, un susținător al lui Geoană, în campanie # Gândul
Nicușor Dan își mută garnitura de consilieri de la Primăria Capitalei, la Administrația Prezidențială. 7 foști angajați ai PMB au fost ridicați la rang de consilier prezidențial. De la fosta șefă de cabinet, la consilierii pe probleme juridice sau de mediu, îi vor fi sfătuitori președintelui la Palatul Cotroceni. Șeful statului și-a întregit garnitura de […]
14:10
Nou cu gust vintage. Electromureș scoate cinci modele de casetofoane vechi, dar cu tehnologie avansată # Gândul
Tinerii crescuți în era streamingului digital și a sunetului HD redescoperă, surprinzător, farmecul clasic al casetofonului. Electromureș, celebrul brand românesc din perioada comunistă, revine pe piață printr-o inițiativă semnată ZASS România. Compania a lansat cinci modele de casetofoane cu un design inspirat din anii ’80–’90, dar dotate cu funcționalități moderne: redare prin casetă, stick USB, […]
14:00
Țara europeană în care NU ai voie să pornești centrala termică mai devreme de data oficială și nici să ai mai mult de 19°C în casă # Gândul
Într-o anumită țară europeană, proprietarii nu au voie să pornească centrala termică mai devreme de data oficială stipulată de lege, în funcție de zonă. De asemenea, o altă regulă este legată de temperatura maximă admisă în interiorul locuințelor. Aceasta nu trebuie să fie mai mare de 19°C, cu scopul de a încuraja eficiența energetică și […]
Acum 2 ore
13:50
Urmare a evoluției rapide a lucrărilor de punere în siguranță a centrului Capitalei, prin refacerea din temelii a Planșeului Unirii, precum și ca o consecință firească a unui nou aviz emis recent de către Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei, Sectorul 4 al Municipiului București va extinde zona de lucru și în așa-numitul […]
13:40
FOTO / Ce spune Andreea Esca despre cei doi copii ai săi. ”Clar mi se pare că este o CALITATE importantă” # Gândul
Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris, pe care îi are din mariajul cu Alexandre Eram. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune […]
13:40
Spectrul DEMITERII o pândește pe Ursula von der Leyen. „Doamna de fier” de la Bruxelles se confruntă, în premieră, cu DOUĂ moțiuni de cenzură # Gândul
Șefa Comisiei Europene are de trecut un test de foc săptămâna aceasta. Ursula von der Leyen se confruntă, în premieră, cu două moțiuni de cenzură depuse împotriva ei de două grupări politice din Parlamentul European aflate la polul opus. Astfel, două grupuri politice, „Patrioţi pentru Europa” şi grupul Stângii, au depus moţiuni de cenzură împotriva […]
13:30
13:30
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze” # Gândul
Diana Șoșoacă s-a prezentat, azi, în fața Parchetului General, după ce a fost somată, a doua oară, de anchetatori, cu privire la patru dosare penale, în care este acuzată de 11 infracțiuni. Lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, a fost întâmpinată de presă, dar și de o mulțime de susținătorii, care i-au oferit flori, și scandau […]
13:20
Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte # Gândul
Puhoi de lume s-a strâns luni la Parchetul General, acolo unde este audiată Diana Șoșoacă. Susținătorii au venit pregătiți cu pancarte și vuvuzele, ca să-i semnaleze că nu e singură în fața „cenzurii”. Acuzațiile care i se aduc sunt cuprinse în patru dosare penale: lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de promovarea cultului […]
13:10
Cum a făcut avere Serghei Mizil, vedeta de la Asia Express 2025. Detalii picante despre „combinațiile” din comunism # Gândul
Serghei Mizil s-a remarcat drept unul dintre cele mai deschise personaje din viața mondenă a României. CANCAN.RO scrie despre cum a făcut avere vedeta de la Asia Express 2025 și dezvăluie detalii picante despre „combinațiile” din comunism. Slobod la gură și asumat în tot ce zice, Serghei Mizil și-a construit singur imaginea unui bărbat transparent, […]
13:10
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore # Gândul
Există situații în care locatarii de la bloc pot ajunge penalizați, acum, în 2025. Chiar dacă nu participă la Adunarea Generală a blocului, locatarii trebuie să respecte obligațiile rezultate din hotărârile luate de comitet. Altfel, există probabilitatea să fie generate anumite penalități de întârziere. Lipsa de la Adunarea Generală a Asociației de Proprietari nu exonerează […]
Acum 4 ore
12:50
Oprescu primele declarații, în cătușe, în Grecia: văd că SISTEMUL lucrează / reținerea, pe bază politică # Gândul
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, a făcut primele declarații după audieri. El a fost reținut în Grecia sâmbătă. El a fost filmat în urmă cu puțin timp de o televiziune din România când era dus la audieri. Acesta a povestit întreg episodul cu reținerea sa.
12:50
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul” # Gândul
FCSB a învins în meciul cu Universitatea Craiova, 1-0, în etapa 12 a Superligii, golul fiind înscris de Florin Tănase, în minutul 39, din penalty. FCSB a mai avut un penalty în minutul 7, după un duel al lui Oleksandr Romanciuk cu Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra hotărârii fiind sesizat de […]
12:40
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a spus cât a reușit să slăbească în ultima perioadă de timp. Bruneta ajunsese la un moment dat la 71 de kilograme. În ultima perioaă de timp, Nioleta Luciu și-a propus să slăbească și a reușit. Aceasta a dat jos 12 kilograme, după cum a dezvăluit pentru […]
12:40
Faimosul Charlie Ottley, impresionat de bătrânii lăsați la -1 grad de pana de curent. „Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost” # Gândul
Jurnalistul Charlie Ottley, un britanic îndrăgostit de România și stabilit aici de câțiva ani, a reacționat imediat după ce o pană de curent de 3 zile a lăsat mai mulți vârstnici din județul Brașov pradă unui frig pătrunzător. Mai multe localități din județul Brașov au rămas fără curent electric timp de aproape 3 zile, după […]
12:40
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru 3 zodii, căci următoarea perioadă va fi cu totul transformatoare pentru ele. După Luna Plină din 6 octombrie 2025, acești nativi vor trece printr-un moment de reînnoire și de purificare. Se „descotorosesc” de negativitate și privesc cu speranță către viitor. Trei nativi au parte de surprize, în perioada următoare, imediat după […]
12:40
Una dintre cele mai bogate țări din Europa angajează muncitori în mai multe domenii. SALARIILE depășesc 7000 de euro și se oferă cazare gratuită # Gândul
Considerată una dintre cele mai bogate țări din Europa, Liechtenstein anunță prin rețeaua europeană EURES că are nevoie urgentă de forță de muncă. Pentru a acoperi posturile deficitare, micuțul ducat oferă salarii care depășesc 7.000 de euro pe lună. Iar în unele cazuri, angajații au promisă cazarea gratuită. Ce locuri de muncă sunt disponibile Autoritățile […]
12:10
12:00
12:00
România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză specială pentru București # Gândul
Vremea rea continuă și în această săptămână, spun meteorologii. ANM a emis luni, 6 octombrie, o avertizare de ploi abundente. Codul roșu va fi activ în județele Constanța, Călărași și Ialomița, de marți seara. Potrivit meteorologilor, în aceste județe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent. În intervale […]
11:50
11:40
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care a hotărât să renunțe la televiziune. La începutul acestui an, Gabriela Cristea a anunțat că renunță la colaborarea cu Antena, acolo unde modera show-ul matrimonial ”Mireasa”. Prezentă recent la emisiunea ”La Măruță”, de la postul de televiziune Pro TV, […]
11:40
Guvernul Bolojan anunță, cu surle și trâmbițe, că lansează luni a zecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR, garantând dobânzi neimpozabile de până la 7,85%. În esență, această ofertă „avantajoasă” este o afacere excelentă pentru stat, nu pentru cetățenii români. „Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea ediţie a Programului […]
11:40
Ion Cristoiu: Cancelarul Germaniei vrea să declanșeze al Treilea Război Mondial pe baza unor presupuneri! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre informațiile referitoare la dronele neidentificate care au acționat în spațiul aerian al Germaniei. „Dinspre Germania ne-a venit în ultimele zile informația oficială potrivit căreia drone neidentificate, deci neștiindu-se ale cui sunt, au intrat sau au acționat în spațiul aerian […]
11:30
11:30
11:20
Cât plătesc Andra și Cătălin Măruță pentru educația copiilor, înscriși la o școală PRIVATĂ. Mulți români nu fac atâția bani în 3 luni # Gândul
Andra și Cătălin Măruță sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. În această toamnă, copiii celor doi au început un nou an școlar, iar când vine vorba de educația lor vedetele de la Pro TV nu fac niciun fel de compromisuri. Astfel, ei au ales una dintre cele mai apreciate instituții private […]
11:20
N-ai fi crezut! Cât plătește un client pentru o pizza în restaurantul lui Virgil Ianțu din București # Gândul
Virgil Ianțu (54 de ani) este unul dintre prezentatorii TV din România care au ales și calea antreprenoriatului. Gazda emisiunii „Câștigă România” de la TVR 1 este și patron de restaurant. Iată, de exemplu, cât costă o pizza în localul din inima Capitalei. Virgil Ianțu este unul dintre prezentatorii români din televiziunea autohtonă care au […]
Acum 6 ore
10:40
10:40
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…” # Gândul
Universitatea Craiova a pierdut derby-ul cu FCSB, disputat pe Arena Națională, duminică seară, scor 0-1, iar la finalul întâlnirii fotbaliștii olteni au criticat arbitrajul. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Florin Tănase dintr-o lovitură de la 11 metri. Screciu acuză arbitrajul lui Istvan Kovacs După meci, Vladimir Screciu (25 de ani), care a […]
10:40
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland # Gândul
Un judecător federal din statul Oregon a blocat temporar ordinul emis de Administrația Trump prin care urmau să fie trimise trupe ale Gărzii Naționale pe străzile din orașul Portland, cu scopul de a menține siguranța localității. Decizia judecătoarei Karin Immergut survine la o zi după ce Administrația Trump a decis să trimită trupe în California […]
10:40
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal # Gândul
S-a întâmplat vreodată să deschizi, din greșeală sau curiozitate, un plic sosit pe numele vecinului tău? Află că acest gest este ilegal, potrivit Codului Penal, acesta constituind o infracțiune de violare a secretului corespondenței. Persoanele care deschid plicurile sosite pe numele vecinilor trebuie să cunoască faptul că acest gest este considerat total ilegal, constituind infracțiunea […]
10:30
10:10
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont” # Gândul
Deciziile luate de guvernanți, de-a lungul anilor, au pus – încet, dar sigur – crucea pe cercetarea din educația românească. Așa se face că în 2025, țara noastră – aflată până nu demult sub umbrela declarativă a „României Educate” – figurează cu o sumă infimă – echivalentul a zero euro pe cap de locuitor – […]
10:10
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut # Gândul
După o scădere a numărului de atacuri, în primele 20 de zile ale lunii august, numărul atacurilor rusești cu drone, în Ucraina, a crescut în luna septembrie și se situează, acum, la aproximativ 188 de drone de tip Shahed pe zi, apropiat de cifrele pentru iunie – o medie de 181 de drone pe zi […]
10:10
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus” # Gândul
Dinamo și Rapid sunt pe podium și în etapa 13 se vor întâlni în derby, după reluarea campionatului ce va lua acum pauză pentru meciurile echipei naționale. Dinamo e pe locul trei, 23 de puncte, și Rapid e pe primul loc, 25 de puncte. Andrei Nicolescu a anunțat ce înseamnă Dinamo – Rapid, meci ce […]
09:50
Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag” # Gândul
Andra Claudia Popa este o profesoară din Alba, în vârstă de 42 de ani, care parcurge, în fiecare zi, peste 100 de kilometri, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. În cadrul unui interviu emoționant, profesoara de Limba și Literatura Română a mărturisit că își face meseria cu drag, gândindu-se la viitorul copiilor. Zilnic, Andra […]
09:50
Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare # Gândul
Lidera SOS, Diana Șoșoacă, le transmite procurorilor Parchetului General că nu vor reuși să o aducă în cătușe la audieri, chiar dacă „se tem de adevăr” și vor să o „reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume”. Luni, 6 octombrie, aceasta trebuie să apară în fața organelor de anchetă, în patru dosare penale […]
09:50
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce vizează mai multe râuri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Potrivit specialiștilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu […]
09:40
SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a menține voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfășurate „sună ca o idee bună”. Putin s-a oferit, luna trecută, să mențină în mod voluntar limitele care vizează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare ale lumii, stabilite în acordul New START […]
09:30
Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri # Gândul
Curtea de Apel București trebuie să decidă miercuri dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Acesta este reținut în Grecia, după ce a fugit de închisoare timp de 3 ani. Sâmbătă, 4 octombrie, Sorin Oprescu a […]
09:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 6 octombrie 2025, în a 1.321-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. După un nou atac masiv al Rusiei cu drone și rachete, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale”. „Nu există o reacție adecvată” „Din nefericire, nu există o […]
