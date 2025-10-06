Peste 100 de drone rusești lansate asupra Ucrainei. Sumî, Zaporojie și Cernihiv, cele mai afectate. Ucraina ripostează în Crimeea și Tuapse

09:30

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la emisiunea One2One, la Europpa Liberă, că Legea pregătirii populației pentru apărare și Legea Apărării Naționale vor fi aprobate astăzi în Guvern.„Armata Română are nevoie de aceste legi, România are nevoie de aceste legi. Astăzi sunt în ședință de Guvern, le vom aproba și vor merge către Parlament și, pre eu, ca până la finalul anului să fie aprobate de Parlament”, a spus Ionuț Moșteanu.Știre în curs de actualizare