Peste 100 de drone rusești lansate asupra Ucrainei. Sumî, Zaporojie și Cernihiv, cele mai afectate. Ucraina ripostează în Crimeea și Tuapse
Europa Liberă România, 6 octombrie 2025 14:20
Російські війська завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum o oră
14:20
Peste 100 de drone rusești lansate asupra Ucrainei. Sumî, Zaporojie și Cernihiv, cele mai afectate. Ucraina ripostează în Crimeea și Tuapse # Europa Liberă România
Російські війська завдали нових ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини
Acum 2 ore
13:50
Premiul Nobel pentru Medicină 2025, primit de trei cercetători cu descoperiri revoluționare în domeniul imunității # Europa Liberă România
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din acest an a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow și Fred Ramsdell din Statele Unite și lui Shimon Sakaguchi din Japonia pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea toleranței imunitare periferice.
13:30
Transferuri bancare mai rapide și mult mai ieftine: R. Moldova intră în Zona unică de plăți în euro (SEPA) # Europa Liberă România
R. Moldova este de pe 6 octombrie parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un sistem ce include 41 de țări europene și oferă cetățenilor și companiilor transferuri rapide în euro, sigure și la costuri reduse sau chiar cu comision zero – așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană (UE).
Acum 4 ore
12:30
Premierul Franței demisionează la câteva ore după anunțarea miniștrilor noului guvern, adâncind criza politică # Europa Liberă România
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acceptat luni demisia prim-ministrului Sebastien Lecornu, la doar 14 ore după ce acesta și-a anunțat noul cabinet.
Acum 6 ore
10:20
Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală aprobă rezultatele alegerilor parlamentare. Urmează validarea la Curtea Constituțională # Europa Liberă România
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie câștigate detașat de partidul de guvernământ PAS și le-a transmis Curții Constituțională pentru validare.
09:50
Sute de milioane euro pierdute din PNRR din cauza primarilor care au întârziat proiectele # Europa Liberă România
România pierde sume uriașe din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în special din cauza incapacității administrațiilor locale de a dezvolta proiectele promise. Din cele aproape 28,4 miliarde de euro alocate țării, mai puțin de jumătate au fost atrase, iar peste șapte miliarde s-au pierdut definitiv. În multe cazuri, nici 30% din investițiile pentru apă, canalizare sau digitalizarea primăriilor nu au fost duse la capăt, deși tocmai aceste proiecte ar fi trebuit să ridice...
Acum 24 ore
18:00
VIDEO | Blestemul sării (și incompetenței). Patru luni de la tragedia de la Salina Praid # Europa Liberă România
La patru luni de la inundarea salinei Praid, doar una din cele patru investiții de prevenire a unui incident viitor a fost realizată. La zeci de kilometri distanță, circa 40.000 de locuitori din județul Mureș suferă încă efectele dezastrului: nu au apă potabilă, din cauza salinității peste limite.
18:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: „Putin râde pur și simplu de Occident" # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reclamă ceea ce el numește „un răspuns internațional rămâne slab” la atacurile recente ale Rusiei asupra centralelor și a altor obiective civile.
17:10
Blestemul sării (și incompetenței). Patru luni de la tragedia de la Salina Praid: niciun vinovat, 40.000 de oameni fără apă, turism îngropat # Europa Liberă România
La patru luni de la inundarea salinei Praid, subiectul a intrat în umbră, deși afacerile din turismul local s-au prăbușit, iar la peste 80 de kilometri distanță, circa 40.000 de oameni nu au apă potabilă. Lipsesc soluțiile.
16:50
Miniștrii de externe ai mai multor țări, inclusiv ai Egiptului, se întâlnesc luni, 6 octombrie, la Sharm El-Sheikh, pentru negocieri menite să oprească războiul din Gaza.
15:00
Datoria administrației publice a ajuns, în iunie 2025, la 57,2% din produl intern brut (PIB). Nominal, datoria guvernamentală a depășit în cea de-a șasea lună a anului, 1.016 miliarde de lei (200 de miliarde de euro).
Ieri
13:00
Lituania a redeschis duminică dimineața, traficul aerian pe aeroportul din Vilnius, cel mai mare din țară. Zeci de curse aeriene au fost suspendate sau deviate în noaptea de sâmbătă spre duminică din cauza unor baloane care au apărut în spațiul aerian.
11:40
Încă un atac masiv al Rusiei în Ucraina, cu 500 de drone și peste 50 de rachete.Salvatorii numără victimele. # Europa Liberă România
Alerta aeriană în toată Ucraina a început la ora 5.Cel puțin cinci persoane au murit și alte câteva au fost rănite în atacul de sâmbătă spre duminică, 4 spre 5 octombrie, al Rusiei asupra Ucrainei.Atacul a vizat mai ales vestul Ucrainei, motiv pentru care Armata Poloneză și aliați din NATO au ridicat în aer avioane de luptă pentru protejarea teritoriul național.Rusia și-a ales ca ținte din nou, centralele electrice ale Ucrainei.Primarul orașului Lviv, Andri Sadovi, citat de BBC, a...
4 octombrie 2025
19:10
Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut de Poliție, în Grecia # Europa Liberă România
Autoritățile din Grecia, l-au reținut pe Sorin Oprescu, sâmbătă, 4 octombrie, lângă aeroportul din Salonic.Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat în 2022, la aproape 11 ani de închisoare, pentru mai multe infracțiuni de corupție.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Zeci de victime în regiunea ucraineană Sumî, într-un atac cu dronă al Rusiei asupra unei gări # Europa Liberă România
O dronă rusească a lovit sâmbătă, 4 octombrie, un tren de pasageri, într-o stație din nordul regiunii ucrainene Sumî, anunță președintele Volodimir Zelenski.
13:30
Un jurnalist francez a fost ucis și un fotograf ucrainean a fost rănit într-un atac cu drone rusești în apropierea frontului din Ucraina, au anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, și autoritățile de la Kiev. Cei doi aveau, la vedere, inscripția „PRESĂ”.
12:30
Armata israeliană continuă ofensiva în Gaza chiar și după ce Hamas a anunțat că va elibera ostaticii capturați în 2023 # Europa Liberă România
Ofensiva în Gaza va continua, iar locuitorii nu trebuie să se întoarcă în zonă, a avertizat sâmbără, 4 octombrie, un reprezentant al Armatei Israelului. Noaptea trecută, trupele IDF (armata israeliană) au bombardat din nou, Gaza.
11:30
Tentative de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia. Urnele se închid la ora 14. # Europa Liberă România
Cehii votează pentru o nouă guvernare, în a doua zi a scrutinului pentru desemnarea viitorului Parlament. Platforma TikTok, deţinută de China, a eliminat în ultimele zeci de conturi suspecte de interferență în alegeri. Asta după ce joi, Comisia Europeană a convocat TikTok la o reuniune de urgență.
06:10
SmartJob contra minciunii | Actorul Mircea Bravo: Când ți se spune că cineva e prost sau rău, du-te și caută informații. Adevărul cere muncă # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, actorul Mircea Bravo vorbește despre împărțirea oamenilor în tabere adverse pe social media și despre necesitatea de a descoperi și păstra calea de mijloc. Aceasta cere însă un pic de efort. „Adevărul cere muncă”, punctează el.
00:10
SmartJob contra minciunii | Actorul Mircea Bravo: Când ți se spune că cineva e prost sau rău, du-te și caută informații. Adevărul cere muncă # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, actorul Mircea Bravo vorbește despre împărțirea oamenilor în tabere adverse pe social media și despre necesitatea de a descoperi și păstra calea de mijloc. Aceasta cere însă un pic de efort. „Adevărul cere muncă”, punctează el.
3 octombrie 2025
19:10
Curtea de Apel București decide că Alina Bica și-a executat deja pedeapsa în Italia, cu suspendare. În România a primit 4 ani cu executare # Europa Liberă România
Curtea de Apel București a decis vineri că fugara Alina Bica, fosta șefă a DIICOT, condamnată în România la 4 ani de închisoare, și-a executat pedeapsa în Italia, țara în care a fugit de executarea pedepsei, și că mandatul de arestare european, emis pe numele său, trebuie retras.
18:40
Atac cu drone la rafinăria de petrol din Orsk din Rusia. Ucraina se confruntă cu atacuri combinate din partea Rusiei # Europa Liberă România
Rusia și Ucraina au lansat atacuri aeriene reciproce asupra infrastructurilor energetice ale celor două țări, care continuă să se lupte în contextul unui proces de pace blocat, menit să pună capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război MondialPe 3 octombrie în jurul prânzului, în regiunea Orsk din Rusia, care e la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina devastată de război, guvernatorul regional Ievgheni Solnțev a declarat că...
18:00
Un bărbat din Bistrița-Năsăud care pregătea un atentat terorist, reținut de DIICOT # Europa Liberă România
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița Năsăud care pregătea un atentat terorist a fost reținut joi de procurorii DIICOT. El și-a construit, din 2022 până în prezent, patru dispozitive explozive artizanale, pe care le testa în locuința sa și în împrejurimi.
18:00
SmartJob contra minciunii | Actorul Mircea Bravo: Când ți se spune că cineva e prost sau rău, du-te și caută informații. Adevărul cere muncă # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, influencerul Mircea Bravo vorbește despre împărțirea oamenilor în tabere pe social media și despre importanța găsirii căii de mijloc, pentru a se putea înțelege.
17:10
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra industriei de extracție a gazelor din Ucraina # Europa Liberă România
Rusia a efectuat cel mai mare atac asupra infrastructurii de extracție a gazelor din Ucraina, de la începutul războiului. Au fost lovite instalații ale grupului Naftogaz din regiunile Harkov și Poltava, potrivit companiei controlate de stat.
16:30
O instanță olandeză obligă Meta să modifice setările de pe Facebook și Instagram. Compania riscă o amendă de 117.450 de dolari pe zi # Europa Liberă România
O instanță olandeză a ordonat joi Meta Platforms să ofere utilizatorilor platformelor sale Facebook și Instagram opțiuni mai simple pentru o cronologie care nu se bazează pe crearea de profiluri.
14:50
Premierul Ilie Bolojan face bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Am evitat intrarea României în incapacitate de plată” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat că mandatul său a început într-un context de criză bugetară profundă, iar măsurile luate până acum au avut ca obiectiv principal recâștigarea credibilității financiare a României.„Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. (...) Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din Uniunea Europeană, (...) pe fondul cheltuielilor supra-dimensionate cu...
14:20
Ce faci când ratele la bancă și prețurile cresc? Corneliu Ionescu, coach financiar: Gândiți-vă constant la diversificarea veniturilor # Europa Liberă România
Ratele mărite la bancă și prețurile mai mari la produse și energie pun presiune pe bugetul lunar. Ce pot face românii ale căror venituri se micșorează din această cauză?
14:00
Petrolierul reținut de autoritățile din Franța, parte a „flotei fantomă” a Rusiei, și-a reluat călătoria # Europa Liberă România
Un petrolier din așa-numita „flota din umbră” a Rusiei, reținut de marina franceză, și-a reluat călătoria spre Canalul Suez vineri, cu căpitanul său înapoi la bord, scrie AFP, care citează informații de pe paginile de monitorizare a curselor marine și surse apropiate cazului.
13:30
Alegeri parlamentare în Cehia. Rezultatul va influența relațiile țării cu UE, NATO și Ucraina # Europa Liberă România
Pe 3 și 4 octombrie 2025 au loc în Republica Cehă alegerile parlamentare care vor desemna cei 200 de deputați în Camera Deputaților, camera inferioară a parlamentului ceh. Pentru prima dată, cehii din străinătate pot vota prin corespondență.
12:30
Fostul președinte al Românei, Klaus Iohannis, executat silit. ANAF a preluat jumătate dintr-o proprietate din Sibiu # Europa Liberă România
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat o cotă de 50% dintr-un imobil din Sibiu, deţinut până în 2015 de fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Executarea silită vine după ce statul român a devenit proprietar al unei moșteniri neatribuite legal.
12:00
Purtător de cuvânt al MAE: „Kremlinul nu este în măsură să dea lecții nimănui despre democrație și alegeri” # Europa Liberă România
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a transmis că Rusia nu este în măsură să dea nimănui lecții de democrație și alegeri. Reacția vine după ce Vladimir Putin a dat alegerile prezidențiale din România ca exemplu de „manipulare a voinței poporului”.
09:40
Video | Imagini emoționante în Ucraina, unde sute de prizonierii s-au întors acasă după ani de detenție în Rusia # Europa Liberă România
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri la scară largă – 205 persoane din fiecare parte s-au întors acasă pe 2 octombrie. Mulți dintre prizonierii ucraineni eliberați, printre care și 20 de civili, erau în detenție în Rusia de mai bine de trei ani.
09:20
Criza de profesori tineri afectează școlile tehnologice și liceele din România # Europa Liberă România
În ultimul deceniu, învățământul românesc se confruntă cu o criză tot mai acută de profesori tineri, în special la nivel gimnazial, liceal și în școlile tehnologice. Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut, iar proporția profesorilor sub 30 de ani s-a redus considerabil, notează Știrile ProTV.Deși Ministerul Educației declară atragerea debutanților drept o prioritate, măsurile concrete lipsesc, iar cifrele arată o situație critică: doar 600–700 de profesori de științe intră anual în...
09:00
Aeroportul din München se redeschide, după o suspendare a zborurilor cauzată de drone # Europa Liberă România
Aeroportul german din München s-a redeschis vineri dimineața, după ce a suspendat sau anulat peste noapte mai multe curse, timp de câteva ore, din cauza prezenței unor drone în apropiere. Incidentul are loc în ajunul sărbătorii naționale a reunificării Germaniei, scrie Reuters.Reprezentanții aeroportului au transmis că în noaptea de 2-3 octombrie au fost observate drone în apropierea aeroportului. Călătoriile a aproape 3.000 de persoane au fost perturbate în condițiile în care 17 curse au...
08:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi, la reuniunea liderilor europeni de la Copenhaga, că șefii militari ai țărilor din coaliția țărilor dispuse să ajute Ucraina se vor întâlni în zilele următoare pentru a discuta strategii de contracarare a așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei.
2 octombrie 2025
21:20
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va reacționa rapid dacă va considera că Europa o provoacă și a susținut că în prezent aproape întreaga alianță NATO condusă de SUA luptă împotriva Rusiei din cauza Ucrainei.
19:10
După ce internetul a fost restabilit, afganii povestesc cum s-au „sufocat” în timpul suspendării sale # Europa Liberă România
Timp de aproape 48 de ore, Afganistanul a fost cufundat în confuzie și haos după ce guvernul taliban a impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național.Restabilirea serviciilor de telefonie mobilă și internet la 1 octombrie a fost întâmpinată cu ușurare și furie generală, afganii amintindu-și cum viețile lor au fost brusc date peste cap.„Aceste două zile au părut ireale și am avut senzația că trăiesc un coșmar”, a spus un om de afaceri din provincia Kandahar, în sudul...
18:40
one2one | Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Armata Română poate să pregătească aproximativ 10.000 de militari voluntari pe an # Europa Liberă România
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, explică la one2one principalele prevederi ale legilor apărării naționale și pregătirii populației pentru apărare, ambele adoptate de Guvern în ședința de joi, 2 octombrie, după trei ani de amânări.
18:10
Ce explicații le-a oferit Nicușor Dan omologilor din UE, la Copenhaga, despre anularea alegerilor din România # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan le-a prezentat joi liderilor UE, reuniți la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), ceea ce el a anunțat încă de pe 30 septembrie că ar fi dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
17:20
Ministrul Apărării: România ar putea primi de la NATO echipamente pentru a doborî mai repede dronele intruse # Europa Liberă România
După ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României – pe 13 septembrie – Bucureștiul a cerut aliaților NATO echipamente mai performante cu care să depisteze și să doboare dronele intruse. Aliații vor decide cum pot ajuta pe 8 octombrie.
16:20
Ce nereguli au fost găsite la Spitalul Sf. Maria de la Iași, unde au murit șapte copii. Ministru: La acest spital se intra ca în gară # Europa Liberă România
Personalul medical nu a respectat procedurile, arată Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat făcut în baza verificărilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o bacterie intraspitalicească într-o singură lună.
16:10
Kremlinul susține că SUA furnizează deja informații secrete Ucrainei în mod regulat. În ce-ar consta noutatea ofertei SUA # Europa Liberă România
Statele Unite și NATO furnizează deja Ucrainei informații în mod regulat, spune Kremlinul după apariția în presa americană a unor articole despre intenția SUA de a furniza Kievului informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lungă de acțiune din Rusia.
15:10
Israelul a interceptat flotila internațională care aducea ajutoare pentru Gaza, declanșând proteste și tensiuni diplomatice # Europa Liberă România
Flotila, formată din 40 de vase civile cu aproximativ 500 de pasageri – printre care parlamentari, avocați, activiști și personalități, precum activista suedeză Greta Thunberg – a plecat la sfârșitul lunii august din diverse porturi de la Marea Mediterană.Convoiul Sumud (cuvântul „Sumud” vine din limba arabă și înseamnă „reziliență” sau „demnitate de a rezista”), transporta medicamente și alimente destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, într-o manifestare simbolică de opoziție față de...
14:10
Guvernul cere înăsprirea măsurilor împotriva celor care încalcă sancțiunile internaționale. Pedepse de până la 12 ani de închisoare # Europa Liberă România
Guvernul a aprobat un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care încalcă sancțiunile internaționale la care participă și România. Astfel, încălcarea sancțiunilor devine infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare.
12:40
Summit european la Copenhaga: Consens privind nevoia de apărare a Europei, dar cu diferențe de viziune. Azi pe agendă: Ucraina și migrația # Europa Liberă România
Discuțiile de la Copenhaga, găzduite de prim-ministrul danez Mette Frederiksen, au avut loc după incidentele recente, în care aparate de zbor rusești au intrat în spațiul aerian au unor țări ca Danemarca, Polonia, România și Norvegia. Aceste intruziuni au accelerat dezbaterile despre un așa-numit „zid anti-drone”, propus de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.În prima zi a summitului, liderii au fost de acord cu menținerea eforturilor de consolidare a capacităților anti-drone și...
09:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la Europa Liberă: Legile apărării vor fi adoptate azi în ședința de guvern # Europa Liberă România
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la emisiunea One2One, la Europpa Liberă, că Legea pregătirii populației pentru apărare și Legea Apărării Naționale vor fi aprobate astăzi în Guvern.„Armata Română are nevoie de aceste legi, România are nevoie de aceste legi. Astăzi sunt în ședință de Guvern, le vom aproba și vor merge către Parlament și, pre eu, ca până la finalul anului să fie aprobate de Parlament”, a spus Ionuț Moșteanu.Știre în curs de actualizare
08:30
SUA va oferi Ucrainei informații privind ținte energetice rusești aflate adânc pe teritoriul Rusia # Europa Liberă România
Statele Unite vor oferi Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică situate adânc pe teritoriul Rusiei, scrie Reuters, care citează doi oficiali americani. În această perioadă, Washingtonul analizează dacă să trimită Kievului rachete capabile să realizeze atacuri la mare distanță.
1 octombrie 2025
22:30
Ultimatum dat de Israel palestinienilor să părăsească orașul. Cei care rămân vor fi considerați teroriști # Europa Liberă România
Armata israeliană a emis un ultimatum pentru locuitorii din Gaza să părăsească orașul, în contextul intensificării bombardamentelor și a ofensivei, în timp ce Hamas analizează modificările la planul de încetare a focului propus de Donald Trump.
21:30
Franța a confiscat un petrolier din flota fantomă a Rusiei care ar avea legătură cu dronele lansate deasupra aeroportului din Copenhaga # Europa Liberă România
Personal militar francez s-a îmbarcat miercuri pe puntea unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, ancorat în largul coastei portului francez Saint-Nazaire, din vestul Franței.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.