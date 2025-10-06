Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media
Buletin de București, 6 octombrie 2025 14:20
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat sub control judiciar luni, printr-o decizie a Curții Supreme din Atena, conform unor surse locale consultate de G4Media. Alte surse de la fața locului susțin că politicianul fugat ar fi fost eliberat în urma deciziei procurorului de caz din Salonic. Extrădarea în România a fostului primar,
• • •
Acum o oră
14:20
Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat sub control judiciar luni, printr-o decizie a Curții Supreme din Atena, conform unor surse locale consultate de G4Media. Alte surse de la fața locului susțin că politicianul fugat ar fi fost eliberat în urma deciziei procurorului de caz din Salonic. Extrădarea în România a fostului primar, […] The post Sorin Oprescu a fost eliberat din nou, după reținerea în Grecia. Procesul pentru extrădare mai durează | G4Media appeared first on Buletin de București.
14:00
Cine sunt oamenii din Primăria București care au plecat la Cotroceni. Nicușor Dan și-a ales noii consilieri # Buletin de București
Nicușor Dan și-a ales noua echipă de consilieri prezidențiali și de stat, la cinci luni de la preluarea mandatului de președinte al României. Opt oameni din Primăria București cu care a lucrat fostul primar au plecat la Cotroceni, pentru a face parte în continuare din echipa sa. Noua echipă de consilieri a lui Nicușor Dan
Acum 2 ore
13:30
TERMOFICARE | S-a dat drumul la căldură în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a dat drumul luni la căldură în apartamente. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig în locuințe, în
Acum 4 ore
12:40
Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 17 octombrie. Unde se pot înscrie cei interesați # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat o nouă campanie de donare de sânge, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Evenimentul va avea loc pe 17 octombrie 2025, la sediul Primăriei Capitalei, situat pe B-dul Regina Elisabeta nr. 47, între orele 08:30 – 12:30. Primăria Capitalei organizează o campanie de donare de sânge La campania
12:20
Aerul din București, otrăvit de incendii: Peste șapte intervenții pe zi pentru stingerea focarelor, în ultimii cinci ani | Green Report # Buletin de București
Pompierii din București și Ilfov au intervenit, în medie, de peste șapte ori pe zi în ultimii cinci ani pentru a stinge incendii. Între 1 ianuarie 2020 și 16 septembrie 2025, ISU B-IF a gestionat 15.030 de intervenții, o cifră care indică o problemă persistentă și periculoasă pentru sănătatea publică. Deși nu toate incendiile sunt
11:50
TERMOFICARE | A fost pornită căldura în București. Unde va fi în continuare frig în apartamente # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început, luni, procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire. Pornirea sistemului se face conform graficului, dar gradual. Procesul este anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari care nu și-au deschis circuitele interioare. Asta înseamnă că mulți bucureșteni vor avea parte de frig
11:40
Ediția din acest an a Maratonului Internațional București va perturba semnificativ circulația în capitală. Peste 12.000 de alergători sunt așteptați pe bulevardele principale, fapt ce impune restricții de trafic și la modificările de traseu ale transportului în comun. Restricțiile de trafic sunt programate pentru weekend. În zilele de sâmbătă, 12 octombrie și duminică, 13 octombrie,
Acum 8 ore
08:20
Apelul unui regizor moldovean, la București, pentru „un film despre ziua de mâine” # Buletin de București
Victor Pietraru, un regizor din Republica Moldova, încearcă să strângă fonduri pentru producția unui lungmetraj intitulat Noel și Nadia. Apelul său a fost lansat și în București, pe rețelele de socializare, unde solicită contribuții financiare și distribuirea mesajului pentru a ajunge la un public cât mai larg. Proiectul, descris de regizor ca „un film despre
07:40
Funky Citizens, publisherul BdB, resursă împotriva corupției, în raportul Departamentului de Stat al SUA # Buletin de București
Organizația Funky Citizens, publisherul Buletin de București (BdB), a fost inclusă de Departamentul de Stat al SUA în raportul său anual privind climatul de investiții din România. Documentul, publicat în septembrie 2025, o menționează ca o resursă esențială pentru companiile care doresc să raporteze acte de corupție. Raportul american detaliază eforturile României de a combate
07:00
„Gaură” la Sectorul 2 | DGASPC a contractat o firmă „specializată” în vânzare de burghie, pentru organizarea unui eveniment pentru seniori # Buletin de București
Octombrie, Luna Seniorilor în Sectorul 2. De la ateliere de bricolaj la conferință medicală cu 500 participanți Cu doar o săptămână înainte de startul evenimentului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC) a solicitat firmei Viomar Best Distribution SRL o ofertă pentru a se ocupa de organizarea „lunii seniorilor". Valoarea contractului
Acum 24 ore
01:20
Cine este Sorin Oprescu, doctor, fiul unui general de Securitate, devenit primar al Capitalei din a treia încercare. De ce a fugit în Grecia # Buletin de București
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei reținut în weekend în Grecia, unde a fugit în 2022, pentru a scăpa de o condamnare la închisoare de aproape 11 ani, a câștigat Primăria Generală din a treia încercare. A fost reales în 2012, dar nu și-a mai terminat cel de al doilea mandat, pentru că a fost
5 octombrie 2025
17:30
Cafeneaua BdB | Cristian Măcelaru, cel mai nou cetățean de onoare al Bucureștiului: „Festivalul Enescu are impact economic, dar și un impact nevăzut, care este crearea unei societăți mai frumoase” # Buletin de București
Cel mai important dirijor român al momentului, Cristian Măcelaru, va deveni cetățean de onoare al Capitalei. Decizia de acordare a acestui titlu a fost adoptată în unanimitate în ultima ședință a Consiliului General al Municipiului București. Cristian Măcelaru s-a născut în Timișoara, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Dar legătura
Ieri
13:10
REPORTAJ | Zidurile din cartierul 23 August spun povești noi. „Satul de la marginea Capitalei”, colorat la Bucharest Street Art Festival # Buletin de București
În apropierea Parcului Pantelimon, nu departe de viitorul AquaPark anunțat cu surle și trâmbițe de edilul Sectorului 3, cartierul 23 August se trezește la viață în culori. Zidurile gri dintre calea ferată și fostele hale industriale Faur, uitate parcă de pe vremea când 23 august era ziua națională a României, spun acum povești noi, pictate
12:40
Întârzieri mari la trenurile care pleacă din București. Cabluri tăiate la Ciulnița # Buletin de București
Personalul SRCF Constanța a descoperit duminică mai multe cabluri CFR tăiate la Ciulnița, pe Magistrala 800 București-Constanța. În capul X al stației CF Ciulnița sunt secțiuni fără control din cauza unor cabluri secționate, fiind afectate două sectoare de bloca. Din această cauză, în zonă trenurile de călători și de marfă circulă la cale liberă.
12:10
De ce este Catedrala Neamului poleită cu aur. Mărturia unui artist plastic: „Inițial se dorea piatră naturală albă în fundal dar patriarhul Daniel a insistat că vrea mozaic de aur” # Buletin de București
O postare pe o platformă online a oferit o perspectivă directă și nefiltrată asupra lucrărilor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Un artist plastic, care are legătură cu lucrările la mozaicul interior al lăcașului, a oferit detalii despre materialele folosite, costurile implicate și salariile artiștilor. Mărturia, deși anonimă, aruncă altă o lumină asupra deciziilor din spatele
11:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 6-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 Sector 2 CITEȘTE ȘI: Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni
09:50
Sector 2 | Aproape 40.000 de euro pentru curățenie în două pasaje de la Obor, timp de patru luni # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 a atribuit un contract de aproape 40.000 de euro pentru servicii de curățenie și întreținere în două pasaje pietonale de la Obor. Achiziția, făcută prin cumpărare directă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la 1 septembrie, are o valoare totală de 196.000 de lei (38.685 de euro) și vizează o perioadă
09:50
Bucureștiul este pe primul loc în țară la contribuțiile pentru pensii. Care e situația în Ilfov # Buletin de București
Bucureștiul se află pe primul loc în țară în ceea ce privește contribuțiile pentru pensii, generând o treime din bani la nivel național. Județul Ilfov se află la mare diferență de Capitală. Acest lucru se întâmplă pentru că în București este și cel mai mare salariul mediu brut este cel mai mare din țară, după
4 octombrie 2025
21:20
Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu # Buletin de București
Pianista franco-română Alexandra Silocea, artistă cu o carieră internațională și curatoare de experiențe muzicale, va concerta la Ateneul Român marți, 14 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu. Tânăra artistă și-a desăvârșit formarea la Paris cu un discipol al Silviei Șerbescu. Alexandra Silocea va prezenta la Ateneul Român un program special dedicat
19:20
Sorin Oprescu a fost reținut la Salonic. Fostul primar al Capitalei va fi extrădat în România # Buletin de București
Sorin Oprescu a fost reținut sâmbătă la Salonic, în Grecia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Române, într-un comunicat de presă. Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. „În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească
18:10
Magistrala 5 nu va primi prea curând trenuri noi. Prima garnitură de metrou Alstom nu a trecut nici de prima etapă de testare, deși a început de cinci luni # Buletin de București
Prima garnitură de metrou Alstom care a ajuns la București nu a trecut încă nici de prima etapă obligatorie de testare pentru punerea în circulație, deși procedura a început încă din luna mai. Buletin de București scria în urmă cu cinci luni că metroul „Ilfov" este testat pe Magistrala 5. La momentul respectiv, compania Alstom
15:00
Primăria Sectorului 4 își asumă că va construi un pasaj subteran între stațiile de metrou și de tramvai de la Unirii. PMB a anunțat că nu este de acord, apoi a șters mesajul # Buletin de București
Controversa privind construirea unui pasaj subteran, care să facă legătura între stațiile de metrou și noile stații de tramvai ce vor fi construite în Piața Unirii continuă. Primăria Sectorului 4 a anunțat sâmbătă că își asumă să convingă pe cei implicați să fie de acord cu această soluție. Primăria Capitalei a transmis în aceeași zi
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
VIDEO | Șantierul de la planșeul Unirii se extinde și în zona fântânilor. Noi restricții și noi rute pentru circulația în Piața Unirii # Buletin de București
Lucrările pentru refacerea planșeului de la Unirii au avansat mai repede de cât era estimat, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Șantierul se extinde și în zona fântânilor, iar traficul pe acolo va fi restricționat. În aceste condiții, au fost anunțate noi rute pentru circulația în Piața Unirii. Termenul pentru modernizarea planșeului vechi de 100
13:00
Cum a fost transformată o bucată din Piața Revoluției în parcare exclusivă. Ministerul de Interne pentru BdB: Brigada Rutieră a înștiințat încă din 2005 că va fi dotată cu bariere # Buletin de București
Tot mai multe voci din societatea civilă solicită ca parcarea Ministerului de Interne din Piața Revoluției să fie desființată, iar spațiul, cu o semnificație istorică deosebită, să fie amenajat exclusiv pietonal. Segmentul din Piața Revoluției alocat MAI a fost transformat în parcare, limitată cu două bariere, încă din anul 2005. Buletin de București a scris
09:20
Sector 6 | Jumătate de milion de euro pentru „Portal Cetățean” și „Primărie fără hârtie”: consultanță, software și echipamente pentru digitalizare # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a scos la licitație un contract estimat la 2,5 milioane de lei fără TVA (aproape 500.000 de euro), pentru achiziția de servicii de consultanță, dezvoltare software și echipamente hardware. Proiectul vizează actualizarea și extinderea platformelor informatice „Primărie fără hârtie" și „Portal Cetățean" către toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 6.
06:40
METEO | Vremea se mai încălzește, în weekend. Săptămâna viitoare temperatura maximă ajunge la 19 grade # Buletin de București
Capitala iese de sub avertizări de ploi și vânt puternic, în acest weekend. Vremea se mai încălzește iar temperaturile maxime ajung la media celor multianuale, de până la 19 grade. Sâmbătă, 4 octombrie, vremea se va ameliora, iar valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă, însă se vor situa în continuare sub cele
06:10
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 06 – 12 octombrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 06.10.2025 Marți, 07.10.2025 Strada Seneslav Voievod, Alte detalii: Str. Seneslav Voievod toată
3 octombrie 2025
23:20
Ce a făcut Nicușor Dan vineri seara, la o expoziție din București. Romanian Creative Week în Capitală # Buletin de București
Președintele României, Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, a participat vineri, 3 octombrie 2025, la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției für papier und orchester, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Național
21:20
Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. „În ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți căzuți” # Buletin de București
Avertismentele meteorologilor privind fenomenele meteo extreme din Capitală s-au confirmat în noaptea de joi spre vineri și vineri. Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. 100 de copaci au căzut numai în Sectorul 4 Capitala s-a aflat sub cod portocaliu de fenomene extreme de joi dimineață până vineri 3 octombrie, la ora 23:00. Vântul
20:50
Podeaua Gării de Nord din București a fost inundată vineri seară, după ce apa a pătruns prin plafon, în urma furtunii. Imagini surprinse de HotNews arată că oamenii aflați în gară au fost nevoiți să se retragă pe marginile culoarului pentru a evita zona centrală, unde ploaia continuă să se infiltreze. Citește mai multe pe […] The post Plouă în Gara de Nord. Podeaua s-a inundat în urma furtunii de vineri seară appeared first on Buletin de București.
20:40
15 linii de tramvai afectate de ploile abundende de vineri. Lista completă a traseelor blocate # Buletin de București
STB informează că, astăzi, 03.10.2025, din cauza acumulărilor de apă în mai multe zone ale Capitalei, circulația unor linii de tramvai și troleibuz este afectată. Începând cu ora 19,10, au fost înregistrate următoarele situații: • Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu – afectate liniile 23, 27, 49.• Str. 11 Iunie / stația Gramont – […] The post 15 linii de tramvai afectate de ploile abundende de vineri. Lista completă a traseelor blocate appeared first on Buletin de București.
18:30
Revenge porn, transformat în spectacol de teatru pentru liceeni. „In a Relationship cu #BROSCOIUL” începe în București # Buletin de București
„In a Relationship cu #BROSCOIUL”, un spectacol de teatru inspirat de un caz de revenge porn, debutează pe 6 octombrie la Colegiul Tehnic „Petru Maior” din București. Inițiativa își propune să aducă în fața adolescenților teme precum relațiile sănătoase, recunoașterea abuzului și siguranța online. După fiecare reprezentație va avea loc o discuție cu publicul, moderată […] The post Revenge porn, transformat în spectacol de teatru pentru liceeni. „In a Relationship cu #BROSCOIUL” începe în București appeared first on Buletin de București.
18:30
Furtună în Capitală. Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-a căzut un copac pe mașină # Buletin de București
Fiecare furtună care Pompierii au fost nevoiți să intervină în 28 de situații după ce codul portocaliu a făcut ravagii în Capitală. Numai în Sectorul 2 bilanțul parțial efectuat de primărie a scos la iveală 33 de arbori prăbușiți. Acești copaci de cele mai multe ori ajung pe mașinile locuitorilor. Astfel, dacă te afli în […] The post Furtună în Capitală. Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-a căzut un copac pe mașină appeared first on Buletin de București.
17:40
Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova # Buletin de București
Meciul FCSB-Universitatea Craiova ar putea modifica traseele pentru patru linii STB, duminică, 5 octombrie. Partida se joacă pe Arenă Națională, de la ora 20:30. În acest context, pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Meciul FCSB-Universitatea Craiova deviază […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova appeared first on Buletin de București.
16:20
Poliția Capitalei, percheziții la locuința unui tânăr acuzat că a promovat pe internet idei extremiste # Buletin de București
Poliția Capitalei a organizat o percheziție în județul Botoșani la domiciliul unui tânăr de 25 de ani, bănuit că a promovat public idei fasciste, rasiste și antisemite. Acțiunea a fost desfășurată de Secția 8 Poliție, cu sprijinul IPJ Botoșani. În cauza a fost deschis dosar penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului […] The post Poliția Capitalei, percheziții la locuința unui tânăr acuzat că a promovat pe internet idei extremiste appeared first on Buletin de București.
16:10
Evenimente culturale și două marșuri în weekendul 4 – 5 octombrie 2025. Zonele din București unde vor fi restricții de circulație # Buletin de București
Weekendul 4 – 5 octombrie vine cu mai multe evenimente culturale și cu două marșuri, iar în unele zone vor exista restricții de circulație. Va fi organizat un eveniment dedicat proiectului „Străzi deschise”, pe Calea Victoriei. Două marșuri sunt programate pentru acest final de săptămână, însă unul a fost anulat. Lansarea Fundației Amzei, eveniment în […] The post Evenimente culturale și două marșuri în weekendul 4 – 5 octombrie 2025. Zonele din București unde vor fi restricții de circulație appeared first on Buletin de București.
16:00
Capitala, sub cod portocaliu: Intervenții ale pompierilor la fiecare 2,5 minute # Buletin de București
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au gestionat 101 intervenții în doar patru ore, între 10:00 și 14:00, vineri, 3 octombrie. Asta înseamnă, în medie, 25 de intervenții pe oră, sau una la fiecare 2,5 minute, ca urmare a vântului puternic. Majoritatea solicitărilor, 98, au venit din București, transmit reprezentații Inspectoratului pentru […] The post Capitala, sub cod portocaliu: Intervenții ale pompierilor la fiecare 2,5 minute appeared first on Buletin de București.
16:00
Primăria Sectorului 6 organizează o licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Autoritatea locală va pune la dispoziție patru spații, între 1‑24 decembrie. Licitaţia va fi organizată pe 20 noiembrie, la sediul Administrația Comercială Sector 6, din Şoseaua Virtuţii nr. 148, etaj 1. Ofertele pot fi depuse până pe 18 noiembrie. Vânzarea brazilor de Crăciun, în […] The post Sector 6 | Licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Actele necesare appeared first on Buletin de București.
08:20
Sacha Dragic, fondatorul Superbet, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, situată în cartierul Floreasca, conform surselor profit.ro. Tranzacția ar putea stabili un preț record pe piața imobiliară din România. One United Properties, dezvoltatorul clădirii, a confirmat că poartă discuții cu un investitor, dar ambele părți au refuzat să comenteze […] The post Ofertă record pentru cea mai scumpă clădire de birouri din București appeared first on Buletin de București.
07:30
Codul portocaliu a făcut pagube în București și Ilfov: 23 de mașini avariate de copaci peste noapte # Buletin de București
Furtuna care afectează Bucureștiul și județul Ilfov a cauzat 36 de intervenții pentru pompierii Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în intervalul 2 octombrie, ora 20:00, și 3 octombrie, ora 6:00. Doar în Capitală, pompierii au răspuns la 28 de solicitări. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cel mai des s-a intervenit pentru copaci […] The post Codul portocaliu a făcut pagube în București și Ilfov: 23 de mașini avariate de copaci peste noapte appeared first on Buletin de București.
07:10
Cafeneaua BdB | Comunism și street art: povestea cartierului 23 August. Alexandru Binescu: „Rănile Capitalei au devenit și ale mele” # Buletin de București
Cartierul 23 August, un spațiu cu o istorie muncitorească profund legată de Uzinele Malaxa (Faur) și mai apoi de simbolismul comunist, devine în acest an „canvasul urban” al Bucharest Street Art Festival. Între 3 și 5 octombrie, pereții cartierului vor fi transformați de artiști locali și internaționali, iar publicul va putea descoperi locul și printr-o […] The post Cafeneaua BdB | Comunism și street art: povestea cartierului 23 August. Alexandru Binescu: „Rănile Capitalei au devenit și ale mele” appeared first on Buletin de București.
2 octombrie 2025
19:30
Marcajul galben din Piața Victoriei, reintrodus de Primăria București, poate aduce amenzi consistente șoferilor care intră peste acesta și blochează intersecția. Primăria Capitalei precizează că marcajul galben va fi reintrodus în toate marile intersecții din București, pentru fluidizarea traficului. Ce amenzi riscă șoferii dacă încalcă marcajul galben din Piața Victoriei Blocarea intersecției înseamnă pătrunderea într-o […] The post Nu intrați pe marcajul galben din Piața Victoriei. Ce amenzi riscați appeared first on Buletin de București.
17:20
Când vom primi căldură de la Termoenergetica. Temperaturile din București au scăzut semnificativ # Buletin de București
Termoenergetica a anunțat când vom primi căldură în 2025, în contextul în care temperaturile din București au scăzut destul de mult în ultimele zile. La finalul lunii septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început probele de căldură pentru sezonul rece. Încă de pe 23 septembrie, s-a început încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu […] The post Când vom primi căldură de la Termoenergetica. Temperaturile din București au scăzut semnificativ appeared first on Buletin de București.
17:20
Un marcaj special a fost introdus de Primăria Capitalei, în Piața Victoriei. Cu această măsură, intersecția rămâne liberă și traficul este mai degajat. Primăria Capitalei precizează că măsură va fi luată, în toate marile intersecții din București, pentru fluidizarea traficului. Marcaj special, la Piața Victoriei. Ce amenzi riscă șoferii Blocarea intersecției înseamnă pătrunderea într-o intersecție […] The post Marcaj special, la Piața Victoriei. Ce amenzi riscă șoferii appeared first on Buletin de București.
17:10
Cum motivează PMB scumpirea lucrărilor de modernizare la Calea Griviței de trei ori # Buletin de București
Primăria Municipiului București a explicat de ce a fost nevoie de scumpirea lucrărilor de modernizare la Calea Griviței de trei ori. Investiția a ajuns să coste peste 90 de milioane de lei. Proiectul care vizează modernizarea Căii Griviței a ajuns din nou pe masa Consiliului General la nouă ani de când a fost aprobat prima […] The post Cum motivează PMB scumpirea lucrărilor de modernizare la Calea Griviței de trei ori appeared first on Buletin de București.
16:30
Autobuzele turistice din București își suspendă activitatea. Au circulat doar o lună # Buletin de București
„Bucharest City Tour” se suspendă din cauza vremii nefavorabile STB informează că, începând de astăzi, 02.10.2025, funcționarea liniei turistice „Bucharest City Tour” se suspendă, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Menționăm că linia „Bucharest City Tour” rămâne disponibilă pentru închirieri, grupuri organizate sau orice alte evenimente speciale. Solicitările pot fi trimise pe adresa de e-mail: info.bct@stb.ro. The post Autobuzele turistice din București își suspendă activitatea. Au circulat doar o lună appeared first on Buletin de București.
16:20
TERMOFICARE | Lucrări de urgență la rețeaua primară din Sectorul 2. 400 de blocuri nu au apă caldă până pe 4 octombrie # Buletin de București
Termoenergetica efectuează lucrări la rețeaua primară, de remediere a unei avarii, pe Magistrală II Sud, în Sectorul 2. Din această cauză, 400 de blocuri nu apă caldă, până pe 4 octombrie. Avaria a avut loc la rețeaua primară DN 600, pe Magistrala II Sud, în zona străzii Ion Alexe, din Sectorul 2 al Capitalei. Lucrările […] The post TERMOFICARE | Lucrări de urgență la rețeaua primară din Sectorul 2. 400 de blocuri nu au apă caldă până pe 4 octombrie appeared first on Buletin de București.
15:50
Două companii ale Primăriei Generale au primit în plus 80 de milioane de lei, în plină reducere bugetară. Vor să cumpere Dacia de 60.000 de euro și drone de 300.000 de euro # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat alocarea a nu mai puțin de 80 de milioane de lei pentru majorarea capitalului social a două companii din subordinea sa. Ciclop și Eco Igienizare s-au angajat să folosească banii pentru investiții în dezvoltarea activității. Consilierii generali REPER și USR au sesizat, însă, faptul că în planul […] The post Două companii ale Primăriei Generale au primit în plus 80 de milioane de lei, în plină reducere bugetară. Vor să cumpere Dacia de 60.000 de euro și drone de 300.000 de euro appeared first on Buletin de București.
15:30
85 de milioane de euro pentru un kilometru de metrou pe M4, între Străulești şi Mogoșoaia. Proiectul a fost aprobat de PS1 # Buletin de București
A fost aprobată extinderea magistralei M4 până la Mogoșoaia, iar cheltuielile sunt de 85 de milioane de euro pe kilometru. În total, vor fi construite două stații. Proiectul a fost discutat în ultima ședință a Consiliului Local Sector 1, care a avut loc pe 30 septembrie, când s-a votat asociarea autortăţii locale cu Metrorex. Extinderea […] The post 85 de milioane de euro pentru un kilometru de metrou pe M4, între Străulești şi Mogoșoaia. Proiectul a fost aprobat de PS1 appeared first on Buletin de București.
15:10
ILFOV | Traseul liniei 475 se prelungește la „Mega Parc”, în localitatea Vidra # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) prelungește traseul liniei 475, din data de 4 octombrie. Aceasta va ajunge până la noul terminal „Mega Parc”, aflat pe raza comunei Vidra, din Județul Ilfov. De sâmbătă, 4 octombrie, traseul liniei 475 va fi: Pe traseul prelungit, vehiculele liniei 475 vor efectua stațiile „Podul Pescarilor” (pe ambele sensuri) și „Mega Parc”, situate […] The post ILFOV | Traseul liniei 475 se prelungește la „Mega Parc”, în localitatea Vidra appeared first on Buletin de București.
