România, în topul producătorilor auto din UE
Digi24.ro, 6 octombrie 2025 14:20
România este în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană și s-a clasat pe locul șase, imediat după giganții care domină piața auto europeană. Țara noastră a fabricat în prima jumătate a acestui an mai bine de 200.000 de autoturisme în cele două uzine, informează Digi24.
Acum 15 minute
14:40
A început săptămâna decernării premiilor Nobel, iar Mircea Cărtărescu se numără și anul acesta printre favoriții la Premiul pentru literatură, care va fi decernat în doar câteva zile.
14:40
Un ciclon lovește sud-estul României. Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri: risc de inundații majore # Digi24.ro
Un ciclon format în Marea Mediterană ajunge marți deasupra Mării Negre, unde va genera ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la altitudini mari. Sud-estul României intră sub cod roșu de ploi abundente, iar în județul Constanța, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile miercuri, după ce meteorologii au avertizat că se pot acumula până la 120 l/mp, cu risc ridicat de inundații.
14:40
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de lipotimie și infarct.
Acum 30 minute
14:30
Tanti Ioana: „Nu e, bre, de supărare ce-i în țara noastră? Nu e de supărare? Ce-i la noi în țară dezastrul ăsta?” # Digi24.ro
Într-un climat social tot mai tensionat, zdruncinat de dezinformare, discriminare și intoleranță, ura găsește un teren fertil pentru a se aprinde și a se răspândi cu ușurință. O societate dominată de prejudecăți este o societate care se dinamitează din interior, iar nevoia de a combate discursul instigator la ură nu mai este o opțiune, ci devine o necesitate. În acest context, Digi24 își propune să atragă atenția asupra consecințelor nocive ale valului de înverșunare propagat în spațiul public și în interacțiunile umane.
Acum o oră
14:20
14:20
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc # Digi24.ro
Viacheslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.
14:10
Fosta cancelară Angela Merkel a acuzat Polonia și statele baltice că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei într-un interviu acordat podcastului maghiar de stânga, critic față de guvern, Partizán.
14:00
Din cauza prețurilor incredibil de mari la energie plătite de populație și de companiile din România, trecem acum printr-o criză profundă, pe care politrucii încearcă să o acopere prin tot felul de discuții pe aspecte colaterale, menite să ascundă adevărata problemă majoră: lipsa curajului conducerii politice actuale a României de a lua măsuri decisive în folosul poporului român.
14:00
Nu mi se pare că-i de glumit atunci când un politician ajunge să-i îndemne pe români să-și închidă contul de Netflix. Vorbim despre un simptom al unei politici care confundă libertatea cu frica, gândirea liberă cu loialitatea oarbă și patriotismul cu izolaționismul. Noi, liberalii, alegem libertatea de a da play, nu îndemnul de a spune stop.
14:00
Ce este „Super Luna Recoltei”: Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie # Digi24.ro
„Luna Plină a Recoltei” este denumirea tradițională dată primei Luni Pline de după echinocțiul de toamnă. În trecut, fermierii americani se bazau pe lumina ei pentru a-și continua lucrul la câmp după apusul soarelui, de aici și numele care a rămas în cultura populară.
Acum 2 ore
13:50
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă la sfârșitul acestui an # Digi24.ro
În jur de 200 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, luni, în faţa sediului administrativ al companiei din Târgu Jiu. Potrivit preşedintelui Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldăruşe, este vorba de un protest spontan.
13:50
Ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
România va traversa o perioadă cu variații accentuate de temperatură și episoade de ploi consistente, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 6 – 19 octombrie 2025. În prima parte a săptămânii, vremea va rămâne rece în sud și est, iar în zonele montane sunt posibile ninsori. De la mijlocul lunii, valorile termice vor crește ușor, dar precipitațiile vor reveni periodic în aproape toate regiunile țării.
13:50
Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, luni, la Digi24, că România vrea să construiască drone, împreună cu Ucraina. Minustrul a mai afirmat că industria națională de apărare va fi revitalizată , folosind fonduri europene SAFE (Security Action for Europe). „Sunt fabrici prin care crește vegetație, în care plouă înăuntru”, a spus Miruță.
13:40
Ce a găsit Inspecția Muncii în cazul zilierilor: munci nepermise, bani neplătiți, fără condiții de siguranță. Reacția lui Florin Manole # Digi24.ro
13:40
USR insistă cu organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ștefan Pălărie: „Coaliția trebuie să decidă în această săptămână” # Digi24.ro
Reprezentanții USR susțin că vor pune presiune în Coaliția de guvernare pentru a stabili cât mai curând data alegerilor din București. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a transmis că liderii trebuie să ia o decizie în această săptămână, dar și că PSD vine cu o condiție: candidat unic al Coaliției.
13:30
Giurgiu: O şoferiţă de 78 de ani, vinovată de producerea accidentului din Buturugeni, soldat cu cinci răniţi # Digi24.ro
Poliţiştii rutieri giurgiuveni efectuează cercetări în urma accidentului rutier produs în localitatea Buturugeni, soldat cu cinci răniţi, după ce o şoferiţă de 78 de ani, din municipiul Bucureşti, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism.
13:20
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care statul nu a încasat chirie timp de 18 ani. Explicațiile lui Radu Miruță # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat luni, la Digi24, că statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din București în care funcţionau mai multe firme, dar de 18 ani ministerul nu încasează niciun leu chirie. Miruță a subliniat că prejudiciul va fi recuperat: „Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că noi vom cere recuperarea prejudiciului ”.
13:10
Ministerul de Interne anunţă licitaţie pentru cinci drone. La ce ar trebui să fie folosite acestea # Digi24.ro
Inspectoratul General de Aviaţie al MAI a anunţat o licitaţie pe SEAP pentru achiziţionarea a cinci sisteme de vehicule aeriene fără echipaj uman la bord.
13:10
Ursula von der Leyen se va confrunta cu noi moțiuni de cenzură. Șansele ca șefa Comisie să fie demisă # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta cu încercări de demitere, pentru a doua oară în trei luni, grupurile de extremă dreapta şi stânga din Parlamentul European urmând să prezinte moţiuni de cenzură în această săptămână, relatează Reuters.
13:00
Val global de atacuri cibernetice asupra lanțurilor de aprovizionare. Aproape o treime dintre companii raportează incidente # Digi24.ro
Tot mai multe companii din întreaga lume sunt vizate de atacuri cibernetice care paralizează producția și afectează serios lanțurile de aprovizionare. Un raport al Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) arată că aproape o treime dintre managerii de achiziții au raportat atacuri asupra partenerilor sau furnizorilor în ultimele șase luni, în urma unor incidente majore care au vizat giganți precum Jaguar Land Rover, Marks & Spencer și Asahi. Amenințările informatice au devenit acum una dintre principalele preocupări ale mediului de afaceri global, rivalizând cu riscurile geopolitice și disputele comerciale.
Acum 4 ore
12:50
Când trebuie scoasă fierea?
12:50
China amenință Marea Britanie cu represalii: Londra ia în calcul sancționarea serviciilor sale de securitate (The Guardian) # Digi24.ro
Tensiunile dintre Londra și Beijing se amplifică, după ce China a amenințat cu represalii dacă guvernul britanic va include instituții din structura sa de securitate pe lista entităților vizate de noile reguli privind influența străină. Potrivit The Guardian, oficiali chinezi au transmis avertismentul direct Ministerului de Externe britanic, avertizând că măsura ar afecta relațiile bilaterale. Până acum, doar Rusia și Iran se află pe lista extinsă a schemei de înregistrare a influenței străine (FIRS), dar Londra analizează posibilitatea de a adăuga anumite structuri ale statului chinez, acuzate de activități de interferență în Occident.
12:50
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă # Digi24.ro
Dronele care au sosit pe teritoriul țărilor europene ar putea fi „o provocare a bandiților (n.red. se referă la ucrainenii susținători ai lui Bandera) ”, a scris Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate (CS) al Rusiei, pe canalul său de pe Max.
12:50
Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat de trei cercetători, pentru studiile privind „toleranța imunitară periferică” # Digi24.ro
Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină pentru anul 2025 a fost acordat luni unui trio de oameni de știință pentru descoperirile lor „privind toleranța imunitară periferică”. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi vor împărți premiul pentru lucrările lor privind prevebirea efectelor negative ale acțiunii sistemului imunitar asupra organismului.
12:40
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri # Digi24.ro
Câteva sute de persoane aşteaptă la rând, duminică, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii spun că au venit la catedrala ieşeană înainte să înceapă pelerinajul, pentru a evita aglomeraţia din următoarele zile, Organizatorii estimează că rândul ar putea depăşi doi kilometri.
12:40
Reacția ministrului Economiei după ce Traian Băsescu a spus că „ce se întâmplă la Guvern este comic”: „Este parțial adevărat” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur, duminică, atitudinea partidelor din actuala coaliție de guvernare. „Ce se întâmplă cu partidele este comic - au inventat o nouă instituție, care se numește Coalitia”, a spus fostul șef al statului. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avut o reacție legată de aceste critici, luni, într-o intervenție la Digi24. Oficialul a spus că afirmațiile lui Băsescu sunt „parțial adevărate”, dar a explicat: „Pe de o parte, fiind partide aflate în coaliție, trebuie să existe și reprezentarea voinței politice ale partidului respectiv. Pe de altă parte, pe premieri și pe miniștri îi măsori în funcție de ce fac ei”.
12:30
Rețelele sociale au intrat în declin, iar tinerii sunt primii care părăsesc platformele. Există, totuși, o excepție # Digi24.ro
Oamenii au început să stea mai puţin pe Facebook şi pe alte platforme sociale în ultimii ani, o tendinţă care ar trebui să creeze îngrijorare în rândul unor companii precum Meta.
12:20
Ana Birchall și o presupusă cerere de colaborare cu CIA: de unde a plecat informația și ce spune fosta consilieră prezidențială # Digi24.ro
Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, susâine că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România. Ana Birchall respinge aceste acuzaţii, susţinând că este vorba despre „o minciună” construită pe „un formular depus în SUA de o persoană privată”. „Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituţie americană”, precizează Birchall, adăugând că a sesizat autorităţile competente din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” şi a iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care „produc şi distribuie asemenea calomnii”.
12:00
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot apărea probleme # Digi24.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.
11:50
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania # Digi24.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a răspuns în maniera sa obișnuită, la o declarație a cancelarului german Friedrich Merz, care sugera că Rusia ar putea fi în spatele unei serii de incidente cu drone.
11:50
Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării # Digi24.ro
Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, deoarece Uniunea Europeană se „dezintegrează”, iar Ungaria nu ar trebui să-şi lege soarta mai strâns de blocul comunitar, a declarat, luni, premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu acordat pentru portalul de ştiri economice EconomX, preluat de Reuters.
11:40
Diana Șoșoacă și fostul soț, citați la Parchetul General. Șefa SOS este acuzată de 11 infracțiuni # Digi24.ro
Șefa SOS România, Diana Șoșoacă, este așteptată astăzi, în jurul orei 12:00, la Parchetul General, unde a fost citată pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar complex, în care este acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului. În același dosar urmează să fie audiat și fostul ei soț, Silvestru Șoșoacă.
11:40
Reacția ministrului Justiției după „eliberarea” Alinei Bica. Radu Marinescu comentează un posibil precedent creat # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.
11:20
Ministrul Justiției despre propunerea premierului Bolojan ca magistrații care au activitatea blocată parțial, să ia salarizare parțială # Digi24.ro
Moral este ca magistrații care au activitatea blocată parțial, să aibă și salariile suspendată parțial, spunea recent premierul Bolojan. Într-o intervenție la Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, explică dacă acest lucru ar putea să se întâmple și dacă această decizie ar putea să fie luată.
11:10
Nicușor Dan și-a numit consilierii: Ludovic Orban, Eugen Tomac și Marius Lazurca, printre numele aflate pe listă # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan și-a numit noii consilieri. Sunt 16 în total, iar printre aceștia se numără Ludovic Orban și Eugen Tomac, cei care l-au susținut în campania prezidențială, Marius Lazurca, Valentin Naumescu, dar și apropiați ai președintelui din cadrul Primăriei Capitalei.
11:10
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când și-a desemnat membrii cabinetului # Digi24.ro
Prim-ministrul Sebastien Lecornu numit cu doar o lună în urmă și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron. Președintele francez a acceptat-o.
11:10
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA # Digi24.ro
Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari.
11:00
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.
11:00
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în sud-estul țării: peste 100 l/mp în doar câteva ore # Digi24.ro
România se confruntă din nou cu fenomene meteo extreme. ANM a emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde se pot acumula peste 100 l/mp în doar câteva ore, cu risc ridicat de inundații. În Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt în vigoare coduri portocaliu și galben de ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite la munte. Meteorologii avertizează că noul ciclon format în Marea Mediterană va aduce vreme rece, instabilă și precipitații masive până miercuri dimineață.
11:00
Orașul de mâine. Hala Ford, un concept nou și revoluționar pentru București și pentru România, aproape de finalizare # Digi24.ro
Există în București locuri fascinante, vechi, dar superbe, pline de potențial, uitate, ani de zile, atât de autorități, cât și de oameni și care așteaptă doar o perspectivă proaspătă, care să le dezvăluie adevărata valoare.
11:00
Datoria publică a României atinge maxime istorice: peste un trilion de lei, adică o mie de miliarde. Practic, statul a îndatorat fiecare român - copil, angajat, pensionar - care trăiește în țară cu peste 55 de mii de lei.
Acum 6 ore
10:50
Sorin Oprescu apare azi în fața unui magistrat grec pentru a afla dacă va fi extrădat. Ministrul Marinescu: sunt două scenarii # Digi24.ro
Sorin Oprescu va apărea astăzi în fața unui magistrat din Grecia, care ar putea decide dacă acesta ar puta fi extrădat. Ministrul Justiției a susținut la Digi24 că în acest moment nu mai sunt motive pentru ca Sorin Oprescu să nu fie trimis în țară. Există două variante. Fie Oprescu va fi de acord cu extrădarea, și atunci lucrurile vor merge de la sine, fie acest lucru va fi contestat, iar magistratul elen va trebui să se se pronunțe.
10:40
Politică în vreme de război. Cum încearcă echipa lui Zelenski să rămână la putere în cazul unor eventuale alegeri (POLITICO) # Digi24.ro
Manevrele electorale sunt în plină desfășurare la Kiev, chiar dacă momentul exact al alegerilor rămâne necunoscut, pe fondul bombardamentelor rusești, arată o analiză POLITICO.
10:30
Fracturi vindecate în câteva minute: un lipici pentru oase, soluția găsită de cercetătorii chinezi # Digi24.ro
Cercetătorii chinezi susţin că au dezvoltat un adeziv osos care poate fi folosit pentru a trata fracturile şi fragmentele osoase zdrobite, printr-o procedură care durează doar trei minute. Echipa de cercetare din provincia Zhejiang, sub conducerea medicului ortoped dr. Lin Xianfeng, de la spitalul Sir Run Run Shaw, din China, a anunţat că a dezvoltat un adeziv medical inovator care ar putea schimba radical modul în care sunt tratate fracturile, potrivit News.ro.
10:20
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre # Digi24.ro
Rusia a anunţat, luni, că unităţile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene, majoritatea deasupra sud-vestului ţării, 61 deasupra apelor Mării Negre şi una îndreptându-se spre Moscova, relatează Reuters.
10:10
Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa. Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public de televiziune ARD.
10:10
Rusia a raportat o pană majoră de curent în Belgorod, după un atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii energetice # Digi24.ro
Mii de oameni au rămas fără curent electric în regiunea rusească Belgorod, în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii, potrivit guvernatorului Veaceslav Gladkov, citat de publicația Ukrainska Pravda.
09:50
O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe un bulevard din centrul Bucureștiului. Traficul în zonă, îngreunat # Digi24.ro
O mașină a luat foc, luni dimineața, în zona Nerva Traian, aproape de intersecția cu Bulevardul Unirii din București. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, mașina a ars în totalitate. Două autospeciale au intervenit la fața locului.
09:50
Jumătatea dintre locuitorii orașului Timișoara au rămas fără apă caldă și căldură în urma unei avarii # Digi24.ro
Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara nu au apă caldă și căldură în acest moment, în urma unei avarii majore, informează Digi24.
09:30
Grija pentru sănătate înseamnă mai mult decât a merge la medic doar când apar simptome. Investigațiile de rutină pot scoate la iveală afecțiuni care evoluează mul timp fără semne vizibile, dar care, netratate, pot duce la complicații severe.
