Sorin Cârțu s-a dezlănțuit după FCSB – Universitatea Craiova 

12:10

Armand Goșu: Serviciilor secrete vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor. (...)Se încearcă doar ştergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu ruşii şi că au fost în spatele lui Călin Georgescu. [...] The post Armand Goşu: operaţiune de manipulare specifică serviciilor appeared first on Cotidianul RO.