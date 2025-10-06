SURSE Sorin Oprescu a fost lăsat liber. În fața procurorului din Grecia, el a refuzat extrădarea

12:10

Un ofiţer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat şi acuzat de spionaj, au declarat pentru POLITICO două persoane care au cunoştinţe despre caz. Acuzaţiile se referă la spionaj în favoarea Chinei, a declarat una dintre persoane, adăugând că bărbatul, al cărui rol în cadrul aparatului de securitate naţională al Belgiei nu a fost dezvăluit, a […]