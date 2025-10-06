Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce a lovit un polițist în cap cu o sticlă. Prietena sa a spart luneta unei autospeciale

Un adolescent de 17 ani din Bocșa a fost arestat după ce a lovit un polițist cu o sticlă aruncată de la etaj, în timpul unei petreceri. O tânără de 21 de ani este cercetată sub control judiciar, după ce a spart luneta unei autospeciale de poliție venite la intervenție.

